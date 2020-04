Známý šéfkuchař Ondřej Slanina: Namistrovaní zaměstnanci sklapnou. Už žádné vydírání! Musíme makat a makat. Pomoc od téhle vlády? Řeknu jen, že jsem...

reklama

Restauratéři a hoteliéři jsou v současné situaci boje proti koronaviru velmi postiženou profesní skupinou. Jak se vyrovnáváte s vynuceným zavřením?

Musím říct, že to bylo něco jako léčba šokem, ale popravdě jsem to očekával. Je samozřejmě pravda, že jedna věc je očekávání, a druhá je ta skutečnost. Takže zejména první týden byl hlavně psychicky strašnej. Na druhou stranu jsem se představě o bručení v koutě se zavřenou hospodou odmítl podvolit. Proto jsem, ostatně jako každá instituce, svolal krizový štáb a vymysleli jsme plán záchrany.

K jakým opatřením jste konkrétně ve vaší zámecké restauraci Chateau St. Havel přistoupili?

Část zaměstnanců je doma a zbytek pracuje na výrobě teplých a chlazených jídel do krabiček.

Existuje pro vás – jako podnikatele a zaměstnavatele – nějaká pomoc?

Musíme si pomoct hlavně sami. Nečekat, že to někdo spasí za nás. A už vůbec ne tahle vláda. Je potřeba vymýšlet nové alternativy trhu a gastronomie, jako je třeba Rohlík Bistro, rozvozové služby, prodej obědů do firem a oslovovat individuální klientelu. Hlavní je, nevzdávat to. Víte, jeden můj blízký přítel mi jednou řekl větu, že všechno se se*e jen do určitého momentu. A je to pravda. Jen si nikdy nesmíte připustit možnost, že se to může úplně pos*at.

Další důležitou pomocí jsou naši zaměstnanci. Je klíčové si vybírat dobré lidi kolem sebe, kteří táhnou za jeden provaz a makají u vás dlouhá léta. Je potřeba mít zaměstnance, kteří rostou s firmou a vidí její vývoj, na kterém se podílejí. Je třeba budovat dlouhodobý vztah zaměstnance a firmy. Jedině tak se dokáže kousnout nejen podnikatel, ale i zaměstnanec, který si je také schopen ledacos odpustit, aby se firma nepoložila.

Říká se, že každá krize přinese nakonec i svá pozitiva. Bude tomu tak i v pohostinství?

Samozřejmě. Bude nadbytek pracovních sil. Namistrovaní zaměstnanci budou muset sklapnout a začít pracovat tak, jak chce zaměstnavatel a host. Minimálně na nějakou dobu skončí období, kdy zaměstnanci vydírali zaměstnavatele. Co je nejdůležitější, že se celkově zlepší služba pohostinství vůči zákazníkům.

Udržíte si své zaměstnance, které nyní máte, nebo je už jasné, že budete muset propouštět?

Většinu ano. Makáme na tom, aby byla práce a uživili jsme je. Máme k nim zodpovědnost. Když chcete, aby lidi kopali za vás, tak musíte kopat za ně a nenechat je padnout. Kde bychom byli my celá léta bez nich... Na druhou stranu ovšem, jak jsem říkal, oni musí taky kousnout kde co, a musí vědět, že když padneme my, tak oni padají s námi.

Turisté se k vám asi hned tak za dobrým jídlem nevydají. Vyplní tento úbytek po otevření domácí klientela?

Vždycky jsme se orientovali na českou klientelu. Takže pevně doufám, že se k nám zase vrátí. Mám obrovskou radost, že spousta našich stálých hostů nás podporuje i v téhle době. Prostě si k nám chodí pro jídlo. Teplé, studené na ohřev nebo třeba pro bábovku a mazanec. Moc jim za to děkuju.

Jak vidíte budoucnost hotelnictví a restauratérství v letošním roce v Praze?

Hotely a restaurace zaměřené na zahraniční turisty budou, podle mne, úplně vyřízené. U nás věřím tomu, že nás to celkově posílí. Beru to tak, že vlastně začínáme znovu, ale máme dvanáct let zkušeností. Pevně věřím v dobrou základnu úžasných hostů a v bandu skvělých zaměstnanců.

Jak hodnotíte počínání vlády a pražského magistrátu, konkrétně premiéra Babiše a primátora Hřiba?

Přiznám se, že od počátku této krize jsem přestal sledovat všechny ty tiskovky pana premiéra a naší vlády. Ono, když někdo něco řekne v pondělí, pak to v úterý popře a ve středu řekne zase něco jiného, tak je to úplně zbytečné sledovat. Ostatní je lepší nekomentovat.

Obecně k opatřením, která vláda od počátku krize zavedla a zavádí, jak byste je zhodnotil? Souhlasíte s tak razantními opatřeními?

Razantní by bylo, kdyby po všech těch jarních prázdninách na čtrnáct dnů zavřeli všichni všechno a zůstali by doma. Mohlo to být dávno vyřešené.

