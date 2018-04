Zpravodajské služby pracují tímto způsobem... Elitní právník vstupuje do kauzy Skripal. Zkušený názor nabízí i k vraždě slovenského novináře

ROZHOVOR „Myslím si, že je tady snaha rozpoutat kromě války ekonomické, která již probíhá, válku studenou,“ říká známý advokát Miroslav Kříženecký k tomu, co se děje v souvislosti s otravou bývalého agenta Skripala. Pro ParlamentníListy.cz promluvil o vraždě slovenského novináře i o vyjednávání o nové české vládě. „Dohadují se jako hokynáři,“ říká advokát. Prozradil také, co si myslí ohledně případné žaloby na prezidenta pro údajnou velezradu.

Otrava bývalého dvojitého agenta Skripala vyvolala celou řadu bouřlivých reakcí. Co si o celém tom případu myslíte?

Myslím si, že pokud by v tomto případě opravdu byl ruský faktor, tak by to musel být někdo, kdo je úhlavním nepřítelem Putina. Protože v období prezidentských voleb udělat něco takového... Takže si o celé té záležitosti myslím, že je tady snaha rozpoutat kromě války ekonomické, která již probíhá, válku studenou. Protože si nedokáži jinak představit, že by sdružení lidí, vybavených rozumem, odsuzovalo dříve, než budou sneseny důkazy. To je prostě nemožné.

Vzpomínám si na případ, který jsem vyšetřoval před lety jako vojenský prokurátor. Státní bezpečnost tehdy potřebovala dát proti sobě Egypt a Sýrii. Takže se do syrského velvyslanectví namontovalo odposlouchávací zařízení, které bylo vyrobeno v Egyptě. Příslušníci naší státní bezpečnosti udělali takzvaný výjem, nechali to tam několik týdnů a pak podsunuli Sýrii důvěrnou informaci, že tam mají odposlouchávací zařízení. Toto se prostě dělá. Zpravodajské služby pracují tímto způsobem. Čili, není vyloučeno vůbec nic. Ale vlády mají hned jasno! To není možné!

A podívejte se také na případ toho zastřeleného novináře na Slovensku. Tam najednou zjistili, že to mělo být předělanou plynovou pistolí. A šli ji hledat do lesa. Odkdy nájemní vrazi pracují s pře dělanými plynovými pistolemi, když dnes si můžete koupit cokoliv? S tlumičem a se vším všudy.A Kiska, ten se tedy projevuje... no tak něčí chleba jí, tak něčí píseň zpívá, řekne, že chce, aby to vyšetřoval Scotland Yard... On se dobrovolně vzdává části suverenity státu! To si neuvědomují?

Když se vrátím k tomu případu se Skripalem, tak mě příjemně překvapili Rakušáci, kteří řekli, že počkají, jak se to vyvine. To klobou dolů.

A pak Slováci na neurčito odvolají velvyslance. No to je akt nepřátelství. A když to dáte do souvislosti, že naše vláda rozhoduje o vyslání jednotek do Litvy, Lotyšska, Estonska, jako údajné síly odstrašení agresora Putina... Kde jsme? Příprava války. Příprava otevřené války.

Když mluvíme o Slovensku, jak to tam podle vás dopadne?

To nevím, jak to tam dopadne. Protože zakamuflovat se dá všechno. Jak už jsem řekl, teď už jsou ohledně toho novináře takzvaně přesvědčeni, že šlo o nájemnou vraždu. Nájemná vražda amatérskou pistolí? Nájemný vrah musí mít naprosto spolehlivou zbraň. Naprosto! Protože nájemný vrah nemůže riskovat, že mu zbraň selže.

Vražda novináře a jeho přítelkyně vyvolala na Slovensku opravdu bouřlivé reakce. Konaly se i demonstrace...

Podívejte se, mluví se pořád o Okamurovi, že chce široké referendum... No ale co jsme za státy, když támhle vyjde deset tisíc lidí a padne vláda? Bez referenda. Pár lidí na ulici určuje. Copak to je integrovaný stát?

Demonstrace se ovšem konaly nejen na Slovensku, ale i u nás. Co říkáte na to, že lidé, kteří vyšli do ulic, mluví o tom, že se bojí ohrožení demokracie, ohrožení svobody slova? Byla podepsaná petice na obranu České televize. Co si o tom všem myslíte?

No tak, když tradiční strany zjistily, že lidé za nimi nejdou, tak musí samozřejmě začít vytvářet situaci, že ta demokracie je vlastně určitě ohrožena. Protože kdyby nebyla, tak nás přece zvolili? A ne toho „trestně stíhaného lumpa“! A to neříkám proto, že bych Babišovi fandil. To rozhodně ne. Už jen to, co teď udělal například s vyhoštěním těch tří diplomatů!

Co říkáte na vyhoštění tří ruských diplomatů?

Úlitba vazala! Babiš se stal vazalem. My to děláme údajně z toho důvodu, že vyznáváme stejné hodnoty jako Velká Británie. Ale Velká Británie s námi nechce ty hodnoty vyznávat! Proto také byl Brexit. Takže, co to je? Jsme vazalové. Jsme vazalové Německa, Francie... Není to projev suverénního státu, ale vazala.

Když jsme u Andreje Babiše, jak vidíte vyjednávání o vládě?

Dohadují se jako hokynáři. Napřed jednají 14 dní spolu, pak předseda ČSSD prohlásí, že bez Babiše. ANO řekne, že pak tedy nebude nic. A pak se začnou další den dohadovat o funkce ministra buďto vnitra nebo financí. No proboha živého, co jste? Jste hokynáři! Já si o Babišovi opravdu nic moc dobrého nemyslím. Vím, co vlastní v Maďarsku. Tam ho nenávidí jak mor. Vím, co vlastní na Slovensku. Ale bohužel, ze všech těch lumpů, je jediný státotvorný. Říkám, zklamal mne, protože ohledně těch ruských diplomatů to nemusel dělat. Mohl říct, že vyčkáme, až se to vyšetří. Pak by se zachoval jako státotvorný a rozumný člověk, dbající na, řekl bych, respektování nejzákladnějších pravidel. Když se to týká jeho, tak zdůrazňuje presumpci neviny a ohledně tohoto případu kolem bývalého agenta Skripala to popře. A to je těžký rozpor. To se prostě nedělá.

Rusko při odhalení nervového plynu novičok v těle Skripala obvinilo z vývoje této látky Českou republiku. Proti tomu se ale například Andrej Babiš i Miloš Zeman ohradili. Miloš Zeman sice řekl, že těmto obviněním nevěří, obrátil se ale na BIS, aby toto prověřila. To ale vyvolalo bouřlivou diskusi. Někteří politici mluví v souvislosti s prezidentem o údajné velezradě. Například hnutí Starostové a nezávislí zvažuje dokonce podání žaloby pro velezradu. Co na to říkáte?

Existuje křivé obvinění. Ano, ať to podají. Ústavní soud ať řekne, že to žádná velezrada není. A oni ať jsou pak za křivé obvinění odstíhaní. Buďto jsme, anebo nejsme v právním státě. Jestli si každý kr... může na svoji hubu říkat co chce, tak prosím. Pak si přiznejme, že náš právní stát nefunguje. A mimochodem, ohledně toho úkolu pro BIS, není opravdu logické vysvětlení – my jsme to dali vyšetřit, jestli tyto látky tady jsou nebo nejsou, abychom to tvrzení Ruska vyvrátili? Abychom třeba řekli – lhali jste, Česko to nemá?

Ohledně prezidenta Zemana někteří poukazují na to, že jeho zahraniční politika prostě „nefunguje“. Kromě toho, co se děje ohledně Ruska, mluví například o tom, že Číňané evidentně neinformovali českou stranu o tom, že zatkli poradce prezidenta Miloše Zemana, a díle i to, že třetí nejvyšší ústavní činitel USA Paul Ryan vynechal při své návštěvě Prahy setkání s prezidentem. Co si o tom myslíte vy? Jak vidíte vztahy prezidenta s Čínou a s Ruskem? Mají pravdu ti, kteří říkají, že ačkoliv se Miloš Zeman snaží mít dobré vztahy s hlavami těch velmocí, oni ho nerespektují?

Proč by ho nerespektovali? Odkdy má suverénní stát informovat jiný suverénní stát, že stíhá svého občana? Odkdy? A jestliže prezident, aby si zjistil, jak to je, tam pošle dva své podřízení, tak my koumáme, za čí peníze tam jeli?

A mimochodem, podívejte se i na ty argumenty, že Čínané tady vlastně nic neinvestují. A můžou? A má to nějaký smysl? Samozřejmě, že by rádi expandovali. Proč asi chtějí dělat novou Hedvábnou stezku? Aby tady neinvestovali?

A podobně je to s Ruskem – já pán, ty pán. To přece neznamená, že se musíme ve všem shodnout, že si musíme lézt do zadku. To je přece nesmysl. Ale znamená to, že spolu musíme mluvit, mít standardní vztahy.

Když se vrátíme k jednání o vládě, zatím to vypadá, že vládnout bude ANO, ČSSD a s podporou KSČM. Co na to říkáte?

Z hlediska uklidnění situace, stabilizace orgánů moci a vzhledem k tomu, že mám spoustu informací o tom, že za tohoto stavu bude personální politiku v rozhodujících resortech ovlivňovat jeden velmi rozumný člověk, tak jsem celkem spokojený.

Kdo konkrétně asi neprozradíte?

No, mohu vám říci, že je to absolvent Vorošilovky.

Když teď odbočíme k úplně jinému tématu. Rozruch je stále kolem Tomia Okamury a jeho SPD. Někteří politici jsou vyšetřování v souvislosti s jejich výroky o kontroverzním táboře v Letech u Písku v době protektorátu. Jsou podle vás jako právníka některé výroky buď trestné nebo minimálně nevhodné?

Podle mne samozřejmě jsou nevhodné. Ale já bych musel prozradit svůj vlastní názor na onen tábor v Letech, který je jednoznačný. Považuji pana Hermana a spol. za šílence. Ono se totiž přesně neví, kde ten tábor byl. Jestli se skutečně rozkládal na území toho prasečince. Když jedete tady kousek od Českých Budějovic do Křemže, tak je tam Dvůr Koroseky. A tam je prasečák. Za války tam byla věznice. Jak to, že tam je prasečák? A nic se s tím nedělá! To znamená, že jedni mají více práv než druzí, kteří trpěli v té věznici? A kolik je takových prasečáků po celé zemi? Takže budeme privilegovat jen někoho? A je to adekvátní, dát půl miliardy? A hlavně táhnout to a dělat z toho politiku 25 let? Proč? Je tam pietní místo. Co tam budou dělat?

Psali jsme: Karol Hrádela: Advokátní tajemství chrání nejen možné pachatele, ale zejména společnost Fiala (ODS): Žádný „posvátný“ úmysl nemůže ospravedlnit omezení práv občana Spravedlnost se zde stává prostitutkou. Po zatčení pražského soudce přináší advokát další hororové zážitky Elitní právník a jeho nářez: Topolánek je prý chlap z gulema. Měl by ho někdo do nich nakopat! Drahoš je nejméně vhodný na prezidenta. Divím se, že Horáček dokáže vylézt na světlo boží



