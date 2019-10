Zpravodajství ČT? Ke mně se chovají dobře. Ale... Poslanec Bžoch o tom, jak to chodí ve veřejnoprávním médiu

ROZHOVOR „Kauza OKD hýbe českou společností neustále a bohužel se nikdy nedostala k žádnému zdárnému konci. Pevně věřím, že vyšetřovací orgány se novým důkazům budou věnovat, celou věc prošetří, prostudují nové důkazy a kauza se někam posune. A my jako Češi se dozvíme, kdo hrál jakou roli, kdo to v uvozovkách pokazil a měl by nést následky,“ vysvětluje poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch. V rozhovoru se vyjádřil i k situaci kolem České televize, kterou by podle jeho názoru měl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, aby se nestávala součástí politických soubojů.

Stává se veřejnoprávní Česká televize obětí politických bojů? Jsou to právě politické síly, které mohou za celou diskusi kolem hospodaření, schvalování zpráv i objektivity České televize?

Abych se přiznal, tak osobně příliš nerozumím, proč tato situace nastala, a spíše to ve mně vyvolává dojem, že bychom opravdu měli zapracovat na tom, aby Českou televizi kontroloval například Nejvyšší kontrolní úřad, spíše než poslanci. Na mě to samozřejmě působí dojmem, že se televize využívá více k politickému boji než k čemukoliv jinému. Slouží jako platforma pro výměnu názorů, která zabírá čas ve Sněmovně, kde bychom se měli věnovat něčemu jinému. Chápu naši potřebu kontroly České televize, Českého rozhlasu, ale do závěrečné skladby by mohl mít co říct také Nejvyšší kontrolní úřad, což by bylo mnohem jednodušší pro všechny.

Domníváte se tedy, že Rada České televize na kontrolu nestačí? Nemyslím tím kritiku oné Rady, ale spíše zamyšlení, zda jde právě o orgán, který by měl kontrolu mít na starost?

Já si nemyslím, že by na to Rada nestačila, ale pro konečnou kontrolu by to mělo být na někom jiném, třeba Nejvyšší kontrolní úřad. I když poslanci mohou říkat, jak jsou nezávislí, přesto mají své preference. To by byla nejschůdnější cesta, protože i Radu České televize a její závěrečné práce je třeba překontrolovat.

Co říkáte na diskusi kolem změny financování České televize – tedy koncesionářské poplatky? Premiér Andrej Babiš je chce omezit, prezident Miloš Zeman zrušit, Trikolóra navrhne dobrovolné placení, SPD navrhuje zrušení povinnosti pro důchodce, samoživitelky a podobně. Co vy na to?

Nejprve musí Česká televize začít hospodařit tak, aby ukázala, že je do budoucna financovatelná ze stávajících koncesionářských poplatků a ukázat, jak si do budoucna vůbec svoji situaci představuje. V tomto momentu, kdy se diskuse často vedla kolem hospodaření televize, vnímali jsme témata, že do roku 2021 nebo 2022 bude Česká televize ve velké ztrátě. To je podstatné vyřešit a pak se můžeme bavit o tom, jak zvýšit či snížit koncesionářské poplatky. Dokud se nevyřeší základ, tedy že Česká televize to hospodářsky dokáže zvládnout, není taková diskuse namístě.

Jak se stavíte k práci hlavních hvězd publicistiky České televize? Jsou trnem v oku těm, kdo jsou zrovna u moci, nebo se dopouštějí chyb, jak tvrdí její kritici?

Pokud budu mluvit o zpravodajství, tak svoji práci dělají dobře. Samozřejmě mohou hrát roli nějaké osobní preference, někdo je někomu sympatičtější více, někdo méně, to je v životě normální, a nejen v politice, ale nemělo by se to v České televizi stávat. Ke mně se chovají všichni korektně, když jsem v České televizi. Ale co se týká nějakých investigativních pořadů, tak se domnívám, že se věnují stále stejným tématům a chybí trocha rozmanitosti, což pak může navozovat dojem, že se nějakému tématu věnují až převážně a jedná se spíše o politickou preferenci než cokoliv jiného. Ale jak říkám, může to pouze navozovat dojem, a abych se přiznal, tak často zase pořad Reportéři ČT nesleduji.

Nekonečná kauza privatizace OKD. Mělo by padnout asi 14 žalob na hlavní účastníky obchodu. Domníváte se, že se veřejnost dočká spravedlivého konce celé kauzy?

Já sám za sebe doufám, že ano, protože kauza OKD hýbe českou společností neustále, je neustále propírána, ale bohužel se nikdy nedostala k žádnému zdárnému konci. Pevně věřím, že vyšetřovací komisi, která byla Sněmovnou zřízena a podala těch několik trestních oznámení, vezmou orgány vážně a budou se tomu věnovat. Celou věc prošetří, prostudují nové důkazy, a že se kauza někam posune. A my jako Češi se dozvíme, kdo hrál jakou roli, kdo to v uvozovkách pokazil a měl by nést následky.

Když jsem se na to ptala předsedy SPD Tomia Okamury, zapochyboval a připomněl kauzu Mostecká uhelná, ve které české soudy viníky potrestat schopny nebyly, zatímco soudy švýcarské to udělaly. Jsou pochybnosti namístě?

Pochybnosti mohou být namístě, nicméně opět jsem žádné spisy neviděl a nezaobíral jsem se kauzou podrobně. Nevím, z čeho vycházely naše soudy, a z čeho soudy jiné. Nelze to říci jednoduše, ale může vzbuzovat pochybnosti, když v jedné kauze rozhodnou soudy jinak.

Kolem kauzy Čapí hnízdo vidíme protesty na náměstích, transparenty… Čím si vysvětlujete, že kvůli kauze OKD se nic takového neděje?

Možná kdyby se Zdeněk Bakala někdy snažil být premiérem, asi by se to také dělo. Nicméně ten rozdíl OKD a Čapího hnízda je diametrálně odlišný. Čapí hnízdo je pouze používáno proti premiérovi Andreji Babišovi, navíc státní zástupce teď zastavil trestní stíhání. Čapí hnízdo je využíváno spoustou lidí i určitými médii k tomu, aby se Andreje Babiše v politice prostě zbavili.

Hraje v tom, podle vás, nějakou roli aktuálnost? Tedy politici kolem Čapího hnízda jsou nyní u moci, zatímco OKD je věcí politiků minulých...

I tak by se to dalo říci, ale je otázka, zda OKD a Zdeňka Bakalu by opravdu někdo řešil takto detailně, kdyby byl premiérem, nebo neřešil.

28. října na Pražském hradě bude prezident Miloš Zeman udělovat vyznamenání a chce vyznamenat svého předchůdce. Václav Klaus by měl dostat Řád bílého lva. Zaslouží si to?

To je těžká otázka. Mně se to hodnotí mnohem hůře než prezidentovi, který vyznamenání je udílí. Já jsem s Václavem Klausem nikdy nespolupracoval, ale kdybych to měl hodnotit nějak osobně, tak za jeho práci pro Českou republiku bych s vyznamenáním asi velmi váhal. Netuším přesné důvody, proč zrovna Václav Klaus, ale myslím si, že vyznamenání 28. října dostanou někteří lidé, kteří tam být nemají, ale to je můj osobní názor.

A co říkáte na to, že pozvánku na udílení nedostali ti, kteří se rozhodli připojit k ústavní žalobě proti prezidentovi?

Pokud se zvou senátoři, poslanci, mělo by to být vyvážené a nemělo by hrát žádnou roli to, zda podepsali onen či jiný dokument. Takže si nemyslím, že je úplně vhodné selektovat pozvané. Na druhou stranu, nějaký výběr tam určitě být musí, protože místa v sálech jsou omezená. Já jsem například na udílení vyznamenání přímo do sálu pozvání také nedostal, ale nedělám si z toho hlavu. Myslím, že spousta lidí si z toho dělá jen nějakou kampaň proti prezidentovi, ale těžko soudit. Nemohu říci, jak se Hrad rozhoduje při rozesílání pozvánek. Pokud by se rozhodoval podle sympatií, tak je to špatně.

Dosud se na hradní půdě pozvání na základě politiky příliš neřešilo, pokud vím. Pozvánky dostávali nezávisle. Zdá se mi to, nebo se to objevilo až za Miloše Zemana?

To je pravda, ale nedovolil bych si to hodnotit. Řeší to hradní protokol a je to na nich. Pokud se jedná o mě, tak nepozvání některých hostů je asi nevhodné, ale já netuším, co za tím je, jaké k tomu má hradní protokol důvody.

Rozpočet České republiky. Stále se spekuluje o tom, zda současná situace je pouze důsledkem příznivé ekonomiky a jejím růstem a hnutí ANO toho pouze využívá, nebo, jak kritizuje opozice, hnutí ANO nenechává rezervy na horší časy a málo investuje. Jako nejčastější příklad je uváděna realizace pouze čtyř kilometrů dálnic – podle Nejvyššího kontrolního úřadu. Oproti tomu zástupci hnutí ANO tvrdí, že mají všechno pod kontrolou. Jak to je?

Opozici se to všechno jednoduše říká, ale co dnes řešíme – je právě narovnání těch věcí, které v České republice opozice napáchala za dobu její vlády. Když vezmeme, jakým stylem se starali o důchodce, jakým se starali o zdravotnictví, o státní zaměstnance, ať už policii, hasiče nebo učitele... Než tu křivdu, kterou napáchali za roky své vlády a přivedli stát skoro na buben, napravíme, bude to stát hodně peněz a mnoho úsilí.

Ale například výtka, že nestavíme dálnice – když začnete opravovat D1, na niž opozice celé roky kašlala a nechala ji dojít tak daleko, že je silnice úplně rozbořená, tak se nemůžeme divit, že nemáme tolik energie a pracovních sil, abychom mohli opravovat všechno, co si kdo usmyslí. Ale když se podívám na procenta, tak na investicích na tom rozhodně nejsme tak špatně.

Opozice nás bude kritizovat za všechno, ale myslím, že kritika padá na jejich hlavu, protože dáváme dohromady to, co napáchali.

Ale ať už situace byla jakákoliv, tak čtyři kilometry dálnic jsou za posledních patnáct let úplně nejméně...

To se samozřejmě může stát, že to budou čtyři kilometry. Ale pokud máme za rok několik úseků, které potřebují nutně opravit a musíme je udělat prioritně, může se tát, že se nějaká dálnice pozastaví a čeká se. Za doby naší opozice jsem také na teplickou dálnici, po které zrovna mířím domů, čekal asi třicet let, nebo jak dlouho. Všechno má dvě strany mince.

