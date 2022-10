Zuzana Majerová: Fialo, nadávat vlastním občanům do ruských švábů? Zločinné

reklama

Jste zklamaná z toho, že jste nepostoupila do druhého kola senátních voleb a že vám dveře do horní komory parlamentu za Olomoucko zůstaly uzavřeny?



Samozřejmě, že i v politice je lepší vítězit než být v poli poražených, tak to prostě je. Ale je potřeba se poučit a jít dál. A své syny jsem vždy ve sportu učila, že „abys jednou vyhrál, musíš stokrát prohrát”. Patří to k životu a posune vás to dál. Není mi to líto kvůli sobě (tak to nastavené nemám), ale kvůli lidem. Kvůli nám všem. A věci beru vždy s pokorou.



V prvním kole senátních voleb jste získala 9,93 % hlasů. Co na toto číslo říkáte?



Kdyby politické strany stejného zaměření netříštily síly a nedělaly si naschvály, mohlo to být lepší. Nejen v mém obvodě. Ale taková je realita. Během sčítání hlasů jsem se po celou dobu přetahovala o třetí místo se zástupcem ODS, lékařem, profesorem, který měl na kampaň nesrovnatelně více peněz a zázemí vládní strany. Myslím, že ani já, ani nikdo z kolegů, kteří za Trikoloru kandidovali v jiných obvodech, se nemáme za co stydět. Vyhrát může jen jeden, všichni ostatní jsou poražení. Takový už je většinový volební systém.

Do druhého kola senátních voleb postoupili kandidáti ANO a KDU-ČSL. Vyjádřila jste někomu podporu? Kdo by byl podle vás lepším senátorem a proč?



Podpořila jsem Milana Brázdila z ANO. Je to lékař, záchranář, vím, kolik práce za ním stojí, a navíc je to chlap, který drží slovo.



V minulosti jste mluvila o tom, že vaši senátní kampaň provázelo hodně negativních emocí, ale i strachu voličů vám otevřeně vyjádřit podporu. Myslíte si, že i tato atmosféra se mohla podepsat na vašem výsledku?



Určitě ano. Příklad. Něco tak šíleného, jako když místní zastupitelé za ODS či KDU-ČSL vyhrožují hospodskému, že když ve svém podniku dovolí moji besedu s občany, už mu neprodlouží nájemní smlouvu, jsem ještě nezažila. A to už jsem pár kampaní absolvovala. Takových zážitků mám mnohem víc. Ale byla bych nerada, kdyby to kdokoli bral jako nějakou moji výmluvu. Příště prostě musím, musíme být lepší.



Po loňských parlamentních volbách jsou letošní senátní volby již druhé v pořadí, kde nemůžete právě mluvit o úspěchu. Neodradilo vás to z dalších politických aktivit?



Politika není sprint, ale běh na dlouhou trať. Z proher se musíme poučit. Budou další závody. A kdo mě zná, tak ví, že já to nikdy nevzdám. V komunálních volbách jsme úspěchy měli, jen v Olomouckém kraji jsme ve spolupráci s SPD získali všude nad 10 %. A mezi krajskými městy ČR měla Olomouc dokonce nejlepší výsledek 11,4 %.

Když jste se nestala senátorkou, kam se budou teď ubírat vaše profesní kroky?



Nic se pro mě nemění. Tlumočím, překládám a dál vedu Trikoloru. Čeká nás spousta práce a chci se zaměřit na posílení strany a pomoc v krajích.



V senátních volbách neuspěl ani žádný z dalších kandidátů Trikolory. Není to škoda? Vždyť např. advokát Zdeněk Koudelka je vaší významnou tváří...



Trikolora má za sebou také komunální volby. Jak hodnotíte jejich výsledek z pozice předsedkyně Trikolory?



Volby skončily tak, že téměř každé politické uskupení si ve výsledcích najde svůj úspěch. To není nic překvapivého, tak to chodí po každých komunálních volbách, že si strany vyberou kritérium, které je pro ně nejvýhodnější a vyhlásí se buď za vítěze nebo skoro vítěze. Já nemám potřebu vydávat náš výsledek za nějaké vítězství. Důležitější jsou trendy. Náš trend je, že jsme neměli nic a teď něco máme. Ve volebním klání naši lidé navíc získávají politické ostruhy, a hlavně, navázali jsme smysluplnou a užitečnou spolupráci.



Na mnoha místech Trikolora kandidovala v koalici s SPD. Osvědčila se podle vás tato spolupráce?



Jsem přesvědčena, že ano. Ale nepředbíhejme. Jedno snad můžu prozradit už teď. Na povolebním jednání republikového předsednictva Trikolory už jsme si naše volební výsledky i strategii spolupráce s SPD vyhodnotili a předsednictvo mě pověřilo, abych s SPD domluvila další jednání vedení obou stran. Z SPD k nám přicházejí podobné signály. Má to logiku, protože tahle synergie prostě funguje. Ukázalo se to zvláště v Praze. Ale i jinde. SPD získalo před čtyřmi roky celkem 161 mandátů, letos (včetně koalic) přes 500, Trikolora samotná více než 50 mandátů.

Když ještě zůstanu u spolupráce Trikolory a SPD, hodláte v tomto spojenectví pokračovat i nadále? Uvažujete třeba i o těsnější integraci?



Už jsem víceméně odpověděla v předchozí otázce. Tak už snad jen dodám, že synergie je synergie, nikoli slučování.



Pokud bychom měli výsledky letošních voleb trochu více zobecnit, byly podle vás referendem o vládě Petra Fialy, nebo se v nich celostátní témata příliš nezobrazila?



V jistém smyslu určitě ano. Odpůrci Fialovy vlády asi byli natěšení na větší porážku vládních stran, ale nic to nemění na faktu, že všechny vládní strany co do celkového počtu mandátů utrpěly velké ztráty, zatímco strany opoziční vykazují jejich nárůst. Trend je tedy naprosto jasný.

Nejen na pražském Václavském náměstí, ale také na mnoha dalších místech po celé ČR proběhly další velké demonstrace proti vládě. Doutná podle vás atmosféra ve společnosti? K čemu to podle vás povede?



Kdo chce kam, pomozme mu tam. Fialova vláda dělá úplně všechno pro to, aby si občany proti sobě poštvala. Nadávat vlastním spoluobčanům do ruských švábů, a to jen proto, že se jim nelíbí směřování vlády, respektive že mají oprávněné obavy z budoucnosti, je nejen hloupé, ale přímo zločinné. Kdo seje vítr, sklidí bouři.

