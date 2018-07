Hnutí STAN by mělo postavit až 1500 kandidátek v komunálních volbách

Do komunálních voleb 2018 by mělo hnutí Starostové a nezávislí postavit zhruba 1 tisíc kandidátních listin přímo pod hlavičkou STAN. S dalšími kandidátními listinami, které sestavili členové a registrovaní příznivci STAN pod hlavičkou místních sdružení, nasadí hnutí STAN do komunálních voleb celkově na 1 500 kandidátních listin. Hnutí STAN bude kandidovat ve všech krajských městech včetně hl. m. Prahy.

„Komunální volby jsou pro nás klíčové. Věříme, že pro nás budou také úspěšné, protože voliči většinou v komunálních volbách nevolí strany na základě celostátní populistické rétoriky, ale protože ty lidi znají, vidí jejich odvedenou práci a důvěřují jim,“ říká starosta Kolína Vít Rakušan.

Do senátních voleb vysílá hnutí STAN celkem 7 vlastních kandidátů - včetně rektora Mikuláše Beka nebo profesora Jiřího Drahoše. Spolu s koaličními kandidáty, u kterých je STAN koaliční stranou, nebo kandidáty, kterým vyjádřil přímou či lokální podporu, bude mít hnutí STAN celkem až 16 senátních kandidátů (viz níže).

„Neméně důležité jsou však i volby do Senátu. V této složité době, kdy ze Sněmovny přichází mnoho nepromyšlených návrhů, Senát je ústavní pojistkou, která je schopna těmto návrhům zabránit a nabídnout rozumnou alternativu,“ dodává předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

KANDIDÁTI SENÁT 2018

Č.O. JMÉNO

2 BALATKA MIROSLAV - STAN, podpora TOP 09, KDU-ČSL, Piráti

14 ŠESTÁK JIŘÍ - STAN v koalici s HOPB, podpora TOP 09

20 DRAHOŠ JIŘÍ - STAN v koalici s TOP 09, KDU-ČSL, SZ

23 DUNGL PAVEL - TOP 09 v koalici se STAN

35 ZEMAN JAROSLAV - ODS v koalici se STAN

41 HRABA ZDENĚK - STAN

44 TECL JAN - ODS v koalici se STAN

50 FLIEDR BOHUSLAV - STAN v koalici s KDU-ČSL, podpora TOP 09

53 ŽÁKOVÁ HANA - STAN, podpora SNK-ED, ODS a Pro Třebíč

59 BEK MIKULÁŠ - STAN v koalici s TOP 09, ODS, SZ

65 BROŽ ZDENĚK - KDU-ČSL v koalici se STAN

68 PAVERA HERBERT - TOP 09 v koalici se STAN

80 LUKÁŠ LIBOR - ODS v koalici se STAN a Soukromníky



Celostátní podpora:

Pavel Fischer - Nezávislý kandidát



Případná lokální podpora:

Michal Janek - TOP 09

Pavel Šedlbauer - TOP 09

