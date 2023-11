Adamec (ODS): Poláci jsou hotoví za chvilku a my jsme u Jaroměře...

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu možná stručnější, než jindy k takhle důležitému zákonu. A možná začnu velmi nezvykle. Já bych chtěl poděkovat členům hospodářského výboru, kteří se aktivně podíleli na těch pozměňovacích návrzích. A byli fakt aktivní a nebylo to jednoduché, když se podíváte, kolik jich je.

Co se týká některých věcí ohledně samospráv. Já jako letitý člen samosprávy a dokonce výkonný starosta skoro čtvrt století chci tady říct jednu větu. O strategických investicích státu nemohou a nesmí rozhodovat obce či jejich starostové. To je první věc. Jinak to dopadne tak, že vlastně za více jak třicet let tady jsme neotevřeli jediný důl na štěrk. A neříkám, že všude je potřeba ty doly otvírat, proto jsme udělali tu přílohu, která je jasným prostě signálem, kde to bude. Já vím, že na Uhersko-Hradišťku je strach, že tam prostě ta těžby zničí spodní vody a podobné věci, ale toho se to skutečně netýká. A ten prostor tady opravdu byl. A já musím říct ještě jednu věc, když tady říkal kolega Kolovratník, vaším prostřednictvím, že vlastně jsou tam energetické věci, které by patřily do energeťáku. Tak já tady řeknu úplně otevřeně, tam je spousta věcí, které by možná patřily jinam. Ale jsme schopní to zvládnout v takovém časovém horizontu, aby to začalo platit, abychom prostě mohli ty investice spustit? Já si myslím, že ne.

Tady padlo pozdě, já říkám, ale přece. A zaplať pánbůh za to. Protože jinak si nedovedu představit, jak by ten legislativní proces vypadal. Jestli to někdo víte, tak mi to řekněte, já to tedy fakt nevím. A když si vzpomínám na čtyři sta šestnáctku, když jsme začínali s kolegou Kolovratníkem, tak to bylo přece také pozdě, ale přece. A podařilo se nám to nakonec. A tady se jedná fakt o strategické záměry a ten zákon už nebude liniovým zákonem, bude to zákon o strategických investicích. To je také součást jednoho pozměňovacího návrhu. Takže já bych hrozně rád, abychom dneska tady odhlasovali ty pozměňovací návrhy. Samozřejmě nemůžu vám říkat, které máte podpořit, které ne, to je věc jednotlivých poslanců a jednotlivých klubů. Ale já říkám, že ta dnešní legislativa, kterou máme na stole, je investice, investice do nové legislativy, která by nám měla usnadnit stavbu strategických aktivit České republiky.

Já vás moc prosím, abyste to takhle vnímali. A samozřejmě řada věcí třeba přijde, ještě se vrátí, že je potřeba upravit a podobně, ale na to jsme v našem legislativním procesu zvyklí. Ale nedovedu si představit, že bychom toto nějakým způsobem dělali úplně jinou formou. A ještě vám řeknu, co mě hlavně nakoplo při projednávání hospodářského výboru, když jsem se dověděl, že naše D11, která už je vysoutěžená poslední kousek před Rajsema, (Rájec?) kdy máme mezinárodní problém s Poláky, kdy oni jsou hotoví za chvilku a my jsme u Jaroměře, tak přišlo blanketní odvolání. Fakt tohle chceme tady, aby bylo v reálu? No nechceme. A takových příkladů je celá řada. Tak prosím vás proto, hlasujme o těchto návrzích, protože podle mě je to potřebné a je to investice do budoucna pro všechny strany, které se budou účastnit toho politického života a hlavně pro naše občany. Protože tohle je investice fakt do budoucna.

Já vám děkuji za pozornost a moc vás prosím, hlasujme o tom.

