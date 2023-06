Adamec (ODS): Sladění odborových organizací v rámci jednoho podniku

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já se pokusím být stručný. Hospodářský výbor to projednal na své schůzi 8. června roku 2023. Celkem bylo podáno pět pozměňovacích návrhů. Všechny byly podány tedy mou osobou. Z toho dva jsem stáhl, protože jsem zjistil, že je tam dohoda mezi odbory a ministerstvem. Další tři se týkaly tohoto.

První bylo sladění odborových organizací v rámci jednoho podniku, aby z těch několika byla jenom jedna, která bude vyjednávat jakoby v rámci tripartity. Pak tam byli dohodáři, otázka těch prací nepředvídatelných a předvídatelných. Poslední byly odpočinkové hodiny a týdenní odpočinkové hodiny v rámci některých pracovních poměrů, kdy se to týkalo hlavně Českých drah, ale ono se to týká i dalších oborů lidské činnosti. Takže tyto tři pozměňovací návrhy byly schváleny hospodářským výborem.

Já jsem pak ještě navrhl představitelům Ministerstva práce a sociálních věcí, že do druhého čtení jsem ochoten zase pozměňovací návrhy slyšet, takže se upraví, pokud bude o to zájem. Tak se stalo a dnes vám podávám další pozměňovací návrh, který řeší ten poslední pozměňovací návrh s tím, že tady, pokud mám správné informace od paní vrchní ředitelky, ta dohoda je.

Toť asi všechno z jednání hospodářského výboru. Je dobře, že jsme to tam vzali, protože některá ustanovení tohoto návrhu zákona sice vypadají velmi dobře pro zaměstnance, ale pro zaměstnavatele by to znamenalo ztrátu konkurenceschopnosti, nedostatek pracovníků a to jako hospodářský výbor prostě nemůžeme dopustit. Děkuji za pozornost.

