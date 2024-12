Adámková (ANO): S jednou hodinou týdně, kdo by to dokázal? Možná Harry Potter

Vážená paní ministryně, vážení, vážený pane ministře, dámy a pánové,

dovolte mi, abych zažádala o zařazení bodu, který je velmi důležitý, je velmi aktuální, a zatím se o něm zde nehovořilo. Ale, jak asi sledujete tisk, tak v posledních několika dnech se ukázalo, že národní pedagogický institut navrhuje v reformě výuky provést změnu rámcových vzdělávacích plánů ve velmi důležitých předmětech, jako je zeměpis, přírodopis, občanská nauka, možná i další, a to tak, že navrhují snížení výuky na jednu hodinu týdně.

Já tedy nechápu, jak by mohlo platit programové prohlášení vlády, že prioritou je také vzdělávání našich dětí. Přátelé, za jednu hodinu týdně udělá učitel prezenci, to je 45 minut, prezenci, pak tam rychle řekne látku a tím to končí, To znamená, že děti nebudou moci diskutovat, nemohly by se zeptat, nemohly by vypracovávat projekty, což má být tedy nový způsob výuky. To znamená, že my chceme snížit konkurenceschopnost, nebo tedy potažmo vláda, jestli by to přijala, my určitě ne, konkurenceschopnost našich žáků a studentů i v rámci mezinárodních srovnání.

Protože my chceme přece, aby naši žáci uspěli u nějakých přijímaček na mezinárodní školy, aby se uplatnili potom v rámci těch mezinárodních projektů a s jednou hodinou týdně těchto důležitých předmětů ve složitém geopolitickém rozložení země, to tedy fakt nevím, jak by to kdo ukázal? Možná Harry Potter a možná k tomu ještě nějaký další, možná kouzelník, ale rozhodně ne běžná populace. Takže během čtyř dnů, přátelé, během čtyř dnů 1300 studentů a absolventů pedagogických oborů už se proti tomu ohradilo. A já se ptám, není zde bohužel ministr ani premiér, příslušný ministr tedy a premiér této vlády, toto je priorita vlády České republiky současné? Že nenaučíme děti základům, nenaučíme je přemýšlet o věcech, neumožníme jim, aby o tom hovořily dále?

Jedna hodina týdně, prosím pěkně, je výsměch. To možná může být vyšívání jako nepovinný předmět, možná rodinná výuka jako nepovinný předmět a možná vaření, když je nepustíte do kuchyně, ale nikoliv předměty typu zeměpisu, přírodopisu, občanské nauky.

Jestliže si představíte hodinu zeměpisu, tak se nedivte potom, když pravděpodobně do reality by vešly takové ty příhody, které vyprávějí starší generace, když byli na vojně, kdy tam ten, který byl voják z povolání, čili v té hantýrce furťák, pánové to znají, hledal Kavkaz v Africe, tak k tomu spějeme znovu? No, to asi nemyslíte vážně. Takže to, co mi tu schází, je za prvé řádné zhodnocení situace. Anebo ukažte mi, kde naši studenti jsou tak napřed ve všech srovnání mezinárodních mezi studenty, že my prostě nepotřebujeme tu dotaci.

Jsou-li tak dobří, no dobře, tak se tím pojďme pochlubit, ukažte mi ty výsledky. Bohužel je nemáme. To, co se tu děje, je prostě opět chimérní idea nějakého úředníka, který pravděpodobně potřebuje mít nějakou inovaci a inovuje na našich dětech v těchto předmětech? Uvědomte si, že to jsou předměty, kde se dělají přijímací zkoušky pak třeba i na vysoké školy. Jak tam chcete dát - budu hovořit za medicínu, ostatní samozřejmě nevím a humanitní předměty neumím zhodnotit, tak se do toho nebudu plést - jak tam chcete dát biologii? Co se asi naučí za tu hodinu? Možná pozná kostru a místo aby řekl, že to je skelet, bude říkat, že tam je nějaký umrlec, což už jsme také viděli na těch rydlících (?). Jak říkám, bude pravděpodobně Belize hledat pod Antarktidou. Jestli to chcete, tak to opravdu zdůvodněte. Já tady chci jasně vidět SWOT analýzu. To znamená, klady a zápory. Dejte nám čísla. Třeba to tak bude, ale pak tam nemůže být za čtyři dny 1 300 studentů, absolventů pedagogických oborů, kteří jsou naprosto zničeni z toho nápadu.

Chci vidět jednoznačně osobní odpovědnost ministra, premiéra a toho, kdo to v tom Národním pedagogickém institutu navrhl. Je to tedy takový odborník, že ví, že to nebude mít negativní dopad? Možná ano, ale řekněte to. Zatím to, co se objevuje, jsou opravdu věci, které mě velmi znepokojují. Psalo mi několik rodičů žáků a studentů s tím, že jejich děti by opravdu potom byly velmi negativně postiženy ve smyslu znalostí. Ano, můžete říct, mají se to někde naučit. Kde? Na internetu, kde musíte ověřovat názory, nemají tam možnost kontaktu s učitelem? To přece není možné. Toto jsou předměty, zejména občanská nauka, kde kontakt s vyučujícím je naprosto základní. Jak potom chcete, abychom uspívali třeba u těch studentů v humanitních oborech? To není tedy moje doména, takže to opravdu nechci (nesroz.?). V humanitních oborech, jestliže jim dáme dotaci jedné hodiny týdně? Jednu hodinu týdně se, prosím vás, nedává ani výtvarná výchova, protože oni se totiž tak umažou, že se nestihnou umýt. Proto se jim dávají ty hodiny dvě a to nechceme, aby samozřejmě z nich byl Gauguin a nic jiného.

Velmi mě mrzí, že tady není příslušný pan ministr, ani pan premiér. Budu samozřejmě podávat interpelaci, jak písemnou, tak ústní, protože je to tak zarážející situace, že vůbec nevím, kam chcete vést české školství. Anebo - a řekněte to na rovinu - je to záměrné udělat z našich dětí polovzdělance. Pak ale nemůžeme chtít, aby uspěly na trhu práce. Ale my přece potřebujeme, aby ta příští generace byla v Evropě, aby spolupracovaly v mezinárodních projektech, aby se uplatňovaly v mezinárodních projektech. Což těžko budou, když budou Francii hledat pod Švédskem. To nevím, jak tam dojdou.

Takže prosím pěkně, otázkou je, jestli tlak na celkové snížení hodin vznikl úplně náhodou. Chápu, že některý úředník může chtít být aktivní a chce odměnu. To se může stát, ale pak je potřeba jej usměrnit. Nebo k tomu máme nějaké výsledky průřezových studií a tématu, dobře. Čili, kdo to vymyslel? Je to myšleno vážně, nebo to je vtip před Vánoci? Kdy by to mělo platit? To, co se objevuje zatím v dostupných médiích, je nejasné, jak pro ty rodiče. O ty mi hlavně jde, protože ti se na mě obrátili. Vzniklo to na základě nějakého širokého konsenzu? Ukažte mi, které pilotní školy tímto už procházely, kde vidíme výsledky. Já tam zatím vidím jenom zmatek.

Jak to koreluje s vládní prioritou - což tato vláda řekla - a to je skutečně nová výuka moderních dějin? Jak chcete za jednu hodinu - nevím, jestli tam bude patřit dějepis, to ti rodiče nepsali - vysvětlit dětem velmi složitou problematiku, třeba po druhé světové válce v Evropě? To jim s bídou řeknete, kdy skončila druhá světová válka, a tím to asi tak bude končit. Ale to si nakonec to datum oni přečtou. Potřebují hovořit s učitelem, aby on jim říkal své zkušenosti, aby jim říkal, které věci jsou možné dojít nebo nenajít, aby s nimi diskutoval, aby oni sami dělaly projekty, které by je potom mohly dále posunout.

Čili opravdu mi není jasné, jak to koreluje s prioritou modernizace výuky, jak budou tyto rámcové vzdělávací programy dále dané. Čili prosím o zařazení bodu, který domnívám se, není ani konfliktní, protože děti máme všichni a jistě chceme, aby naše generace uspívala. Navíc je to priorita vlády. Tedy tady vidím, že se jim to trošku nepovedlo. No, dobře. Prosila bych to jako první bod dnes po pevně zařazených bodech.

Děkuji.