Senátor Růžička: O financování škol nemají ani potuchy, ale názor mají jasný

Paní senátorka Vildumetzová včera navrhla k projednání bod o finanční situaci v regionálním školství. Ano peněz není nazbyt a konec roku se blíží, ale školy se nezavírají a učitelé i nepedagogové platy dostávají včas. Aby to tak bylo i v poslednich měsících tohoto roku, vláda už před týdnem převedla 3,2 miliardy na dofinancovaní požadavků zřizovatelů škol. A protože tak nebylo co projednávat, senátoři návrh paní senátorky odmítli. No a hned jsme to od paní senátorky schytali na jejím FB a následně od jejích nevybíravých fanoušků. Ti většinou o financování škol nemají ani potuchy, ale názor mají jasný... Tak aby bylo jasno, takhle se nikdy nikam nepohneme, jakékoliv problémy nedokážeme v klidu řešit a nesnášenlivost a nenávist nás budou ničit čím dál víc!
autor: PV