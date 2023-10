Babiš (ANO): Jediné, komu jste dokázali pomoct, byly energetické firmy

reklama

Dobrý večer, děkuji za slovo. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dovolte mi reagovat na včerejší vystoupení Petra Fialy. Musím uznat, že v jedné jediné věci má pan premiér můj obdiv. V jedné jediné věci naprosto vyniká. Neznám nikoho na světě, kdo by dokázal tak vytrvale, nestydatě a s takovým přesvědčením lhát jako pan premiér Fiala. On lže a přitom se ani jednou nezačervenal. Fakt. A já samozřejmě okomentuji ten jeho projev, ale těch 70 bodů, které tady pan premiér přednesl jako úspěchy, tak jenom na začátek statistika. Z těch 70 bodů je 26 lež, 18 naše projekty, 22 jsou skutečně projekty pětikoalice - přitom samozřejmě například číslo 31 je špatně nebo dva projekty, nikdo tomu nerozumí, na dvou projektech se podílel pan kolega Nacher, například projekt ovládnutí České televize Senátem a tak dále. Takže 26 lží. A to je neuvěřitelné a já nechápu, kdo vlastně panu premiérovi píše ty projevy, protože skutečně v těch případech si naběhl na vidle. Já jsem mu včera řekl, že to čekám, ale to, co pan premiér předvedl, to bylo skutečně neuvěřitelné.

A ta největší nehorázná lež zazněla takto. Pan premiér: Kdo útočí? Andrej Babiš, politik, který nijak nepomohl této zemi. Neuvěřitelné. Dokonce na řadě úrovní ignoroval její bezpečnost, protože svou funkci chápal hlavně jako způsob, jak posílit své zisky. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Kdyby to řekl někdo z vlády, ale pan premiér, který dobře ví, co je to dělat premiéra, že 24/7 a jak je to náročné a pan premiér si tohle dovolí říct. A v tom projevu byl osobní.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5259 lidí

Takže jenom pár čísel, pane premiére, a my jsme to jako vláda sepsali. Babiš přivezl z Bruselu 1 600 miliard pro naši zemi, z toho 55 miliard pro zdravotnictví, z toho 15 miliard projekt národního boje proti rakovině. Ano. Svou urputností jsem blokoval a vetoval tu radu čtyři noci, pět dní. A díky tomu jsem přivezl 42 miliard navíc. Navíc, protože jsem měl tu odvahu.

Když mluvíte o tom Agrofertu. Agrofert za posledních 17 let odvedl do veřejných rozpočtů 52 miliard, pane premiére, 52 miliard. Mluvíte o nějakých dotacích?Tři miliardy na firmu, která má tržby 365 miliard? To není ani procento. Vždyť jste všechno osekali, proč stále mluvíte o Agrofertu?

Tady vystoupili a já budu jenom komentovat pana premiéra, protože nemá smysl komentovat pana Rakušana, Bartoše a Síkelu. V těch čtyřech vystoupeních padlo jméno Babiš šedesátkrát a v projevu pana premiéra, Babiš 31krát. To je neuvěřitelné. Takže ještě, pane premiére, Nadace Agrofertu, které předsedám, rozdala lidem už 700 milionů a další tři roky rozdá dalších 500 milionů. Ano, já jsem vždy lidem pomáhal a bojoval jsem za Českou republiku. A vy si dovolíte, vy, který jste totálně propásl předsednictví, který jste ani jednou nevetoval, který jste dostál své přezdívce z Brna Mlčoch, ano, na Evropské radě, tak to je! Tak od vás bych to fakt nečekal, já jsem si fakt myslel, že byste slušný člověk, Ale to, co jste předvedl, to je fakt neskutečné, neskutečné. Takže vrátím se k tomu projevu.

My jsme věděli, že budete lhát a naši analytici dostali za úkol vaše lži zapisovat. Ale za tu hodinu a půl, co jste mluvil, jste je úplně všechny odrovnal. Úplně všechny. Úplně. (Smích a potlesk z lavic ANO.) A teď k těm výmyslům, to je fakt neuvěřitelné. Doprava. Pan premiér tady tvrdil, že prý stavba dálnic a silnic a železnic je v České republice tím nejviditelnějším symbolem ztracených let posledních dvou vlád. Prý oslavíme 34 let od konce komunismu a přitom stále nemáme odpovídající dopravní spojení s okolními metropolemi. No, nemáme a proč nemáme? Protože pane premiére, když byla u vlády vaše ODS, když Česká republika byla postižena vaší vládou do roku 2013, tak jste za jeden rok postavili nula kilometru, nula kilometru dálnic. A za další rok 800 metrů.

A mimo další věci, co jste stihli jako poplatky u lékaře, ožebračování důchodců a tunelování státních peněz. A to, že se dneska chlubíte, jak otevíráte nové dálnice a silnice, tak to jen proto, že my jsme to připravili, ale ne pro vás, pro Českou republiku. Těch 280 rozestavěných kilometrů nových dálnic a silnic první třídy a to, že příští rok budete otevírat 112 kilometrů nových dálnic, je naše práce a samozřejmě všechna nádraží, kde jsme měli vyčleněno na nádraží deset miliard a vy jste se byl vyfotit v Teplicích na tom nádraží. No, tak fasáda je hotová, ale ještě ten zbytek. Stojí to 250 milionů a vypadá, že peníze nejsou.

Ano, my jsme například dělali takové věci úplně neuvěřitelné, jako že 30 let jste nebyli schopni udělat přechod Hlavního nádraží na Žižkov. Rozhodnutí jedna minuta, jedna minuta. A my jsme to udělali. Takže my jsme všechno, my jsme začínali, vždyť nebyl ani zákon o výkupu pozemků, nikdo to nechtěl prodávat. Pamatujete na paní Havránkovou? Tu zemědělku? Hradec Králové, 19 let jste s ní vyjednávali vy, tradiční strany. Takže my jsme to vyprojektovali, rozestavěli. A já nevím, jestli vy skutečně jste tady nebo kde jste. A vy v tom svém projevu jste si vybral dvě věci, kde jste si totálně naběhl na vidle.

Tak první věc, kterou se chlubíte, a to je obchvat Českých Budějovic. Takže prosím vás, pane premiére, víte o tom, že váš komunální politik, který tam byl, který se jmenoval a byl první náměstek budějovického primátora, se jmenoval František Jelen. A on měl takové pozemky a měla jít dálnice po povrchu. No, tak proč by šla po povrchu, ne? Když můžeme jít do tunelu. Takže díky vašemu poslanci za ODS je tunel. Tunel za miliardu! Váš tunel za miliardu. A vy se s tím chlubíte? Takže to je ten váš tunel.

Druhá věc je, a to je úplně neuvěřitelné, tady mám ještě titulek z novin, Stavba obchvatu Českých Budějovice na D3 se prodraží až o miliardu. Vaše dílo. Vaše dílo.

A já pevně věřím tomu, že když budete otevírat tu dálnici do konce roku 2025, jak jsme to měli v plánu, na hranici s Rakouskem směr Linz, tak zase budete vykládat, že vy všechno jste to udělali. Tak víte, jak dlouho v minulosti se připravovaly dálnice a stavěly? Deset let příprava a tři roky se stavěly. Takže my jsme to teď zkrátili na šest plus tři. Ale v podstatě je absolutně vyloučeno, abyste měli nějaký podíl na tom, co se teď otevírá.

Tady je taková tabulka - financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v letech 2001-2022. A představte si, že ta křivka je úplně stejná, jak výdaje na obranu. Takže nejvíc v roce 2009 a potom to všechno klesá až do roku 2014. Vy jste brali peníze na investice, vy jste nedali peníze na investice, stejně jak na obranu. A za nás to stoupá: rok 2015 například my jsme rekordně čerpali fondy a já jsem dal příkaz Ťokovi, že musí otevřít dálnici D8 na Ústí, která se stavěla 32 let. Třicet dva let! My jsme ji otevřeli, a tím jsme zásadně pomohli Ústeckému kraji.

A teď ten Přerov. To je úplně neskutečné. Já nevím, to vám dělají naschvál snad ti poradci, nebo kdo to dělá. Kdo to dělá, když se chlubíte, že jste přispěli k obchvatu Přerova? Tak já vám to povyprávím, ten příběh obchvatu Přerova, kterému jsem se osobně - osobně věnoval. Ano. Tady se to dá všechno zdokumentovat, ano? Tehdy jsem zorganizoval historické jednání s těmi škůdci Dětmi Země. Tady je fotka. (Ukazuje.) To jsou ti fanatici, kteří nechtějí, abychom stavěli. Toto je ředitel ŘSD, to jsem já, Úřad vlády 29. října 2018. To bylo to jednání a my jsme je přesvědčili, aby zkrátka nedělali problémy. A potom jsem zjistil, že zkrátka tu dálnici, ten obchvat Přerova nakreslili přes obec Dluhonice, ano? 21. června 2018 jsem navštívil Olomoucký kraj a zabýval jsem se otázkami dopravy a kůrovcovou kalamitou. A tady říkám 21. června 2018: Dopravní infrastruktura je hlavní problém, hlavně obchvat Přerova. "Bylo by velice nešťastné, kdybychom příští rok otevřeli ten kus dálnice a ještě více zkomplikovali život obyvatelům Přerova," uvedl Babiš tady. Ano? A řešil jsem ten problém v těch Dluhonicích. A já jsem přijel do Dluhonic. Přijel jsem tam 6. listopadu 2018. Byl plný kulturák. Plný kulturák! Přišli občané z obce a já jsem je přesvědčoval, aby zkrátka odsouhlasili ten obchvat, který někdo nakreslil přes rodinné domky a přes sportoviště. Ano. Takže jsem dělal ten mikromanagement. Ano, protože jsem urputný, a nakonec jsem to dotáhl. A vy se tím dneska chlubíte? A víte, jak jsme to dotáhli? Že jsme uvolnili z rozpočtu na SFDI částku 132 milionů korun a od roku 2020 město Přerov čerpá peníze na kompenzace pro místní část Přerova Dluhonice, které byly přiznány za horších životních podmínek souvisejících s výstavbou dálnice D1. Olomoucký kraj obdržel od státu úhrnem 132 milionů. To se všechno dá dohledat. A vy si dáte do svého projevu, že jste vyřešili obchvat Přerova! Vždyť všichni v Přerově to vědí! Nemáte s tím nic společného. Pro dopravní infrastrukturu jste neudělali vůbec nic!

A teď se vraťme do historie ODS. Je škoda, že jste se nedistancoval od ODS, od její minulosti, kdy jste se stal předsedou ODS myslím v lednu 2014. Ale my si to všechno pamatujeme. My si to pamatujeme, jak se stal ministrem dopravy Aleš Řebíček, Monte Argentario. To byly časy, když stála dálnice 500 milionů a když kluci nosili cash v taškách do garáží! To byly časy! A já si pamatuji, jak za mnou přišel jeden člověk a říká, že mi chce představit nějakého Řebíčka. Já říkám proč? Že to má být ministr dopravy. Já říkám, proč Řebíček? Bendl tam je napsaný! Ne, Bendl! A představte si, že se stal pan Řebíček ministrem dopravy. S firmou Viamont. Firma Viamont.

Takže, pane premiére, to je historie ODS. Víte, kolik získal Řebíček zakázky, když byl jako ministr dopravy? 10,4 miliardy. Deset celé čtyři miliardy! To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné! A co ještě bylo za Řebíčka? Ten tunel Kapsch. Supertunel Kapsch. Já nevím, kolik stran se tam dělilo na tom, že to bylo bez soutěže, že to bylo zmanipulováno. A my jsme ještě za platnosti toho kontraktu s Kapschem to zlevnili o 500 milionů ročně, a když byl nový tender, tak jsme ušetřili miliardy. Miliardy, ano? Takže to bylo za vás, pane premiére. Za vás! Takže vy byste vůbec neměl o dopravní infrastruktuře mluvit. A měl jste jenom poděkovat našemu hnutí, které připravilo pro vás to, co je připraveno - 280 kilometrů rozestavěných kilometrů (?). Ano. Takže vy to všechno budete otevírat. Takže to je jedna věc a je to... (nesrozumitelné).

Vy ještě mluvíte v tom vašem projektu, nebo to je v těch 70 úspěších, o PPP. Fakt jo? Tak jediné PPP udělal Karel Havlíček, to je strakonická dálnice. To minulé PPP, tam také byla nějaká šmelina, proto z Olomouce jdou de facto dvě dálnice do Ostravy, ne? To je ta, já nevím, jak se to řekne, zvonková dráha. To stále opravují. Tam naházeli nějaké odpadky. To je historie tradičních stran, abychom věděli, o co jde. Takže je neuvěřitelné, jak vy se chováte.

Další oblast je energetika. Já si pamatuji, jak jsem jako premiér na Úřadu vlády opakovaně předsedal komisi ohledně Dukovan. A tam normálně seděl pan Stanjura, byli tam všichni opoziční lídři - ne lídři, zástupci, Piráti tam byli a teď? Teď s námi nikdo nemluví, jenom se lže.

Takže kdybych byl jak pan premiér postižen selektivní ztrátou paměti a zapomněl na dobu, tak jako ministr v Nečasově vládě v roce 2013 chtěl, aby o se dostavbu Temelína ucházel ruský Rosatom. Tehdy jste neprotestovali. Vždyť jste tam seděli v té vládě, pane premiére. Seděl jste tam, ne? Takže jak to bylo s tím Temelínem? V červenci 2012 ČEZ otevřel nabídky na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Nabídky podaly přímo oslovené firmy. V říjnu 2012 byla ze soutěže vyloučena francouzská firma Areva. A já se ptám, pane premiére, vy jste byl ministr školství ve vládě. Proč jste vyloučili Francouze a nechali tam ruský Atomstrojexport? Proč, když dneska tady přednášíte o nějaké globální politice? Takže ještě jednou. Proč stále pomlouváte a lžete o Havlíčkovi? Proč lžete, že to nebylo připraveno? Vždyť rok jste obstruovali, hlavně Piráti, jste obstruovali soutěž na Dukovany, ne?

Za mnou potom přišel, když jsem se stal ministrem financí, francouzský velvyslanec a stěžoval si, že vlastně Francouzi byli vyloučeni bez toho, aby jim někdo něco řekl. Takže pane premiére, když jste byl ministr školství v roce 2012 v soutěži zůstal jenom americký Westinghouse a ruská státní firma Atomstrojexport. A kdybych byl demagog a lhář jako vy, tak bych řekl, že za vlády Sobotky jsme zrušili ten tendr, protože tam byla ruská firma. No, samozřejmě, že by to nebyla pravda. Ten tendr byl zrušen, protože ČEZ lobby vylobbovala ČSSD a chtěli od ministra financí garanci na cenu elektřiny, což jsem odmítl, ale neměli jsme na to sílu, my jsme měli jenom šest ministrů.

Takže, kdo seděl tehdy v té Nečasově vládě? 2012, kdy jste umožnili, aby ruská firma postoupila do druhého kola do finále proti americké firmě. No, seděli tam mimo jiné pánové Kalousek, Blažek, Stanjura a Petr Fiala. Takže to je ten, to jsou ty Dukovany, to je o tom. Dukovany jsme vám připravili, vy jste to tady rok obstruovali, my jsme to hráli na férovku, protože samozřejmě investice do jádra má být odsouhlasena (?) celým politickým spektrem. Takže vy jste se v roce 2013 bratříčkovali s Putinem, pan premiér Nečas tehdy mluvil o sbližování s Čínou a kritizoval Dalajlámu. A to už si taky nepamatujete.

Takže abychom se vrátili do té věcné debaty... Takže není pravda, že vy jste spustili tendr. Havlíček a naše vláda, my jsme vám to všechno připravili a nemáte zač. Nemáte zač. Měli jste poděkovat. (Potlesk z levé části sálu.) Takže potom vy mluvíte o Rusku a ruském plynu a ruské ropě. Prosím vás, já bych byl strašně rád, kdybyste si už v tom udělali jasno. Tak ovlivňujete tedy nákup ruského plynu a ropy nebo neovlivňujete? Pokud tvrdíte, že ovlivňujete, tak já se ptám, proč jste minulý rok nakoupili o 820 tisíc tun ruské ropy navíc. Proč? Takže bylo by dobré, kdybyste si v tom udělali nějak jasno. Vy říkáte, že je to obrovský úspěch, že do České republiky neteče ruský plyn. Ano, že jste teď vykoupili ta aktiva. Pane premiére, já vím, že vy jste tam nebyl, ale kdyby se po revoluci někdo zamyslel a řekl si, že si necháme ta důležitá aktiva, jak to udělala většina států kolem nás, jako Polsko, Maďarsko, Slovensko, tak vám chci jenom připomenout, že Transgas byl prodán v rámci oposmlouvy v roce 2002. Oposmlouvy! A vy od toho Transgasu jste teď koupili zásobníky, teď kupujete velké trubky, NET4GAS.

Takže jen aby bylo jasno, když nás obviňujete, že my jsme nic nedělali. Ne. Vy, kdybyste se nechovali tak, jak jste se chovali, tak bych nikdy nezaložil protikorupční hnutí. To je jako neuvěřitelné, když vy o tom mluvíte, že jak jste všechno zvládli. Ne, vy jste všechno rozprodali! Vy jste všechno rozprodali a samozřejmě tu výjimku na ruskou ropu vám vyjednal Orbán. Ne vy! Vy jste tam mlčel, vy jste říkal, že se musíte odstřihnout od ruské ropy, nakoupil jste toho navíc... Pokud to nakupujete, já si myslím, že to nenakupujete, že to jsou jenom politické proklamace. Stejné je to s tím ropovodem TAL, kde ostatní akcionáři nechtějí investovat do té kapacity. Proč to vůbec děláte? Proč nás to stojí 1,5 miliardy, kterou jste mohli vzít do rozpočtu? Vy budete rozhodovat o nákupu ropy? Já myslím, že to dělají polské rafine... Tedy české rafinérie, které vlastní Polsko. Takže je to neuvěřitelné, že jak jste vy zkrátka zapomněl, co tady bylo.

No, potom jsme se strašně zasmáli, když jste deklaroval, že pokud jde o energie, mohu tu také připomenout, jak jsme českým domácnostem a firmám pomohli zvládnout vysoké ceny za energie. Tak to jste snad psal sám. Nebo kdo to psal? Pokud to psal nějaký poradce, tak ho vyhoďte rovnou. Jak jste pomohli? Komu jste pomohli? Nikomu jste nepomohli! Vy jste zastropovali po tom, co jsme vás tady vyzývali od února 2022, abyste zastropovali cenu elektřiny u výrobců, tak jste to neudělali. Tak jste to neudělali, takže vy tady říkáte, že jste zvládli sehnat dostatek energie. Ano, to je pravda, protože lidi, kteří na to neměli, tak samozřejmě přestali a šetřili, takže většina lidí na to neměla ani peníze. A bylo jich spoustu.

Jediné, komu jste dokázali pomoct, byly energetické firmy. Takový pan Křetínský se k vám hned včera přihlásil. Pan Křetínský včera říkal: "Podporuji tuto vládu", říká, protože má dobrou hodnotovou orientaci. Tak jsem si vyndal z Wikipedie, oni všichni mluvili o těch hodnotách, tak já nevím, jestli je ta hodnota, hodnotová orientace, že pan Křetínský měl 120 miliard zisku nebo nevím kolik měl. Nebo ČEZ. Takže samozřejmě ty hodnoty oni podporují. Proto Blesk je provládní a stále tam píšou pozitivně o této vládě. Ministr Válek tam stále slibuje ten penicilin, naše sportovní agentury je tam... A Reflex, víme, kdo je Reflex? Já tomu rozumím, že zkrátka energetické firmy pan Křetínský fandí této vládě a my všichni tady jsme to zaplatili. Tyto zisky energetických firem ve výši stovek miliard, ano. Takže já myslím, že lidi to teď vidí na vyúčtování té elektřiny, takže tam je to úplně jasné.

Vy jste také sliboval před volbami a s tím na mě křičel, že je mou povinnosti bojovat proti cenám emisních povolenek. Ano, to platí celý náš průmysl, platí to výrobci elektřiny z uhlí. A já jsem se snažil - napsal jsem dva dopisy, vystupoval jsem na Evropské radě. No, ale vy jste, co jste udělali tady pro tu energetiku? Akorát jste udělali skvělý tarif pro teplárny. Ano. Proto tam má Topolánek svého Kožušníka na MPO, aby hlídal tyhle kšefty. Tak to je. A pokud to nikdo neřekl na mikrofon nebo to nikdo nenapíše, tak samozřejmě je to jasné. Takže celá inflace, všechno, co se tady stalo, je kvůli ceně elektřiny a plynu, ale hlavně elektřiny. A zakladatel TOP 09 pan Kalousek řekl, že jste měli vykoupit ten ČEZ. To je málo, jedna z mála firem, která tady zůstala, 70 %, ano. A tam je například i lithium zaparkované díky nám. Ale to jste neudělali. Takže to je ta energetika. Hodnotová orientace této vlády. Fakt to je jako na smích neuvěřitelné.

Potom tady máme vzdělávání. Takže já chápu, že vy mluvíte, teď říkáte - moje vláda komplexně restartuje vzdělávací systém, investuje do vědy a výzkumu... No a ono to tak vypadá, že vy tak restartujete ten systém, že tady máme poprvé od revoluce, kde učitelé vysokých škol stávkují, poprvé od listopadu 1989. No, a vy se jim ještě vysmíváte, protože vy máte teď tu billboardovou kampaň, kde stále říkáte: "děláme, co je potřeba". Tak já nevím, jako kdo vlastně tohle vymyslel. Neuvěřitelné.

Takže vy jste tvrdil, zvýšili jsme průměrné platy učitelů na úrovni 130 % průměrné mzdy, abychom do školství dokázali přilákat a dokázali tam také udržet mladé, připravené, motivované lidi. Ano, to jistě, proto pan Bek mluví o tom, že je učitelů moc, a proto jste kantorům osekali mzdy a porušili jste svoje sliby, takže učitelé chudnou, noví se nehrnou a jejich mzdy klesly někam ke 113 procentům průměru. Vy musíte totiž říct, k jakému roku těch 130 % vypočítáváte, k jakému roku? Když ti učitelé si to spočítají, tak ti musí bohužel možná brečet nebo smát. A to nemluvím o uklízečkách, kuchařkách, školnících, kterým jste slibovali zvýšení platů, ale místo toho jim budete peníze brát a vyhazovat je po tisících.

No, pojďme teď na... ano, tady mám ještě k těm akademikům a pan premiér je bývalý rektor. Akademici vyhlásili včera stávku. Zaměstnanci chtějí upozornit na dlouhodobě nízké platy, kvůli kterým často odcházejí z akademického prostředí jinam nebo do zahraničí. Pokud společně něco nezměníme, budou muset svou práci snů opustit, protože je neuživí, říká Eva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v ranním interview na Radiožurnálu. No, tak já nevím, jako pan Bek vám řídil tu univerzitu, vy jste tam údajně byl, tak vůbec nechápu, že o co jde?

Toto je výkaz práce naší vlády. To jsme napsali potom, co jste tedy vyhráli volby, když vás bylo pět proti jednomu. Tady máte jasnou tabulku, tady jsme my, a to se dá všechno zdokladovat. (Ukazuje publikaci s názvem "Může za to Babiš" a cituje z ní.) Splnili jsme slib, že v roce 2021 bude průměrný plat učitelů přes 45.000 a byl 48.444 korun. A když se podíváte, kolik to bylo, když jsme šli do vlády 2014, tak jsme startovali na úrovni 26.111 a skončili v roce 2021 na 48.444. Rozdíl je 22.333 korun. Za našich vlád. A ti učitelé to přece musí dobře vědět. Nepedagogickým pracovníkům jsme zvýšili plat na 25.683. Ano, tady to máme, začínali jsme - za vás měli 14.000 a my jsme končili 25.683. A co vy máte v tom programovém prohlášení vlády? Vy vlastně žádné nemáte, protože to programové prohlášení vlády samozřejmě se liší od předvolebních slibů. Vy tam nemáte pořádně jedno číslo. Takže vy tady mluvíte o školství, vy tady stále říkáte, co vy všechno uděláte pro školství a děláte úplně pravý opak. My jsme navýšili rozpočty pro vysoké školy o sedm miliard. Pořídili jsme tisíce tabletů, notebooků a počítačů. To je všechno pravda a co se všechno dá dohledat. No, pojďme dál.

Bezpečnost. Takže pan Fiala má vtipu na rozdávání, poslouchejte: Bezpečnost je základní úkol státu a je to dnes naprosto nutná věc pro všechno ostatní, pro naši prosperitu a pro naši existenci. A do bezpečnosti musíme odpovědně investovat, protože ve chvíli, kdy propukne konflikt, tak už je na nějaké zásadní kroky pozdě. No, tak když pominu, že v minulosti ODS osekávala resort dopravy na dřen, když přišla nějaká krize, ano. A ty F-35 budou za těch 10 let, tak jaká je hlavní zpráva ohledně bezpečnosti? No, že jsme byli šestá nejbezpečnější země na světě a že jsme dvanáctí. To je neuvěřitelné, jak vy... a vy dokonce lžete, že my jsme pro armádu neudělali vůbec nic. A tenhle graf, ten je oficiální, tady to máte. (Ukazuje graf.) V roce 2009 byly výdaje na armádu 56 miliard. Vaše vlády to snižovaly, tam jste brali hned.

A vy jste se včera nestyděl tady lhát o těch komunistech, kteří nás, ano, vydírali. My jsme byli menšinová vláda, my jsme neměli stoosmičku, ano, ale nakonec ty peníze v tom rozpočtu zůstaly. Takže v roce 2009, vy jste vůbec nepochopili a vy děláte stejnou chybu teď, byla krize finančních trhů, tak jste hned vzali armádě peníze. Takže z 56 miliard jsme začínali na 42 miliardách v roce dva 2014. A vy si dovolte říct, že my jsme nedávali peníze armádě, když vy jste snižovali ty peníze. To je to peklo, že toto jsou jasná fakta, to jsou jasná čísla, ale vy budete tvrdit něco úplně jiného. Takže my jsme připravili rozpočet 2022 a tam bylo téměř 90 miliard. Takže pokud neumíte počítat, pane premiére, ať vám to spočítá pan Stanjura, ten taky počítat sice neumí, ale možná to bude důvěryhodné, protože vlastně Stanjura řídí tu vládu, ne? (Slabý potlesk zleva.) Já nechápu, proč můžete říkat takové nesmysly, buď vám to dělají naschvál, nebo tomu nerozumím.

Vy jste dokonce řekl v tom projevu, že vy jste pořídili ty helikoptéry, to je neuvěřitelné, helikoptéry. Přitom mě paní Černochová zvala do Náměšti nebo kde to je, abych se tam šel podívat. Ano, ta armáda potřebuje a my jsme samozřejmě dělali maximum pro armádu. Ale proč tak lžete? Proč, když je to úplně evidentní? Stále opakujete ty nesmysly a chlubíte se americkými vrtulníky, jo? Přitom my jsme je koupili. No a vy si chcete koupit ty F-35. Jasně, to je 400 miliardová vstupenka do Bílého domu za peníze nás všech. Do toho oválu. Já tomu rozumím. (Potlesk zleva začínající v hnutí SPD.) Ale když jsme byli na tom semináři pana Žáčka, tak nám řekl, že tam bylo sedm nabídek, Tak zkuste nám je ukázat, zkuste nám říct ta kritéria, jaká byla tam váha, a tak dále. Tak to je, vy jste vůbec nepochopili, že bezpečnost samozřejmě, že místo těch F-35 můžeme koupit Iron Dome, ano, abychom ochránili naše lidi, že vlastně NATO je obranné uskupení, ne útočné. Takže... Ale o tom vy s námi se nechcete vůbec bavit. Já si pamatuju, ano, my jsme byli menšinová vláda, my jsme stále s vámi diskutovali, ale vy ani jednou. A co tady odznělo vlastně včera a dneska, ty útoky, ty lži, to je fakt neskutečné. Já samozřejmě nebudu reagovat na ty ostatní, protože to nemá vůbec smysl a reaguji jenom na vystoupení pana premiéra.

Takže předsednictví Evropské unie, jo. Já nevím, pane premiére, vy fakt tomu věříte, co jste tady říkal, že máte kredit díky úspěšnému předsednictví? Díky tomu, že víme, co chceme, jsme čitelní a držíme slovo. Tento kredit využíváme při prosazování našich zájmů. Naši občané by vám jistě mohli říct, jak jste čitelný. Ano, to jsou například ty vaše sliby, jak nedopustíte zákaz spalovacích motorů, omezíte emisní povolenky, to jsou vaše sliby. Budeme bojovat proti ilegální migraci, ano? Zradili jste, pozvali jste je, můžete říkat, co chcete. Je tam 30.000 a každý ten ilegální migrant, který platí peníze těm pašerákům, má ten mobil, takže to slyšel a nebude čekat na rozhodnutí parlamentu. To jsou všechno vaše sliby, ano. Ale vy jste se tomu vyhýbal, pro vás je to tam nepříjemné být na té Evropské radě. My jsme vám předali vládu 17. prosince 2022 ve12.30, jo?

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

13. prosince 2021 samozřejmě ještě jsem byl v Budapešti, kde byla V4 Macron. 15. a 16. prosince byla velice těžká Evropská rada. Proč jste tam nespěchal, jak já jsem spěchal v roce 2017, když jsem požádal a prezident mi vyhověl, že naše vláda vznikla 13. prosince a 14. prosince jsem letěl na Evropskou radu a těšil jsem se, že budu bojovat za zájmy České republiky. Ano, veto, veto, to je ono, veto. I ten Green Deal jsem opakovaně vetoval, celou noc jsem ho vetoval. Ale vy budete stále lhát. Já se ptám, kolikrát vy jste dal veto, pane premiére? Takže ten Green Deal, ten návrh bylo snížení emisí o 55 % pro všechny. My jsme s Morawieckim vetovali, celou noc jsme vetovali. Bojovali jsme za taxonomii. A Green Deal byla politická deklarace. To jste chtěli, abychom my řekli, že nebudeme snižovat emise? Ne. My jsme nepřijali žádné rozhodnutí, takže jsme opakovaně vetovali a výsledek bylo, že Polsko a Česká republika, Polsko dostalo nejvíc peněz, my jsme dostali druhou největší částku na Modernizační fond, který je teď 500 miliard, možná bude 600 miliard, celkově jsem dovezl 600 miliard z Evropské unie, které neumíte čerpat, tak to bylo to veto. Ale vy budete stokrát stále opakovat, že něco jsem podepsal.

Však vy dobře víte, že se tam nic nepodepisuje. Vy dobře víte, jak funguje Evropská rada, ale možná to nevíte, já nevím, co tam vlastně děláte. Takže vy jste v té Evropské unii mlčel. Vy jste měl obrovskou výhodu, že my máme místo po Francii, ano. Takže Francie měla předsednictví. A Emmanuel Macron udělal kromě klasických summitů tři mimořádné. Ale vy jste se tomu vyhýbal, vy jste přišel až na první Evropskou radu v únoru. Macron vám dal dva termíny a vy jste neměl čas, přitom sedíte vedle něj. (Se smíchem.) Vám to tam nesedí, vám je to nepříjemné. Já vím, že je to nepříjemné říct tohle já chci a budu tady sedět rok, jak jsem to říkal i já. Ano. Green Deal. Ano, my jsme zařídili a vetovali, aby Česká republika neměla konkrétní závazek. My nemáme konkrétní závazek. My jsme prosadili do závěru Evropské rady, aby nám zohlednili kůrovec, který tady Jurečka zanedbal. To jsme udělali my, i taxonomii jsme udělali. I ilegální migraci jsme blokovali. Ale vy, protože to vaše lhaní je neuvěřitelné, tak budete to stále opakovat.

Takže vy jste za celé předsednictví nezorganizoval a nepožádal o ani jeden mimořádný summit, ani jeden. Vy jste měl neformální summit tady na Hradě, který jsem vybral já, ano tři roky jsme vám připravovali předsednictví, terminál jsme postavili Ruzyně 3, ano. A vy jste potom akorát měnili nějaké ponožky jako dárek, nebo nevím, co jste tam měnili, všechno bylo připravené. A nechal jste si ukrást ten summit Macronem. No, ten to udělal šikovně, ten si tady pozval 45 státníků, no a bylo to. I toho emíra z Kataru jste nechal odejít. Místo toho, abyste řekli: Hele, Emmanueli, já potřebuji plyn z Kataru, tak ten emír tady s námi bude sedět. Čau. Tečka. Emír se naštval a odjel. Za měsíc na to podepsal patnáctiletou smlouvu na LNG plyn s Německem. Ano, já vím, že to tak je. A vy zkrátka můžete vykládat, co chcete, ale bohužel, bohužel zkrátka nejste schopen bojovat za ty naše zájmy, a to se ukázalo v rámci toho předsednictví. Nebyla to taková katastrofa jak za Topolánka, Promopro a pád vlády, takže to se dá samozřejmě jako říct pozitivně. Ale když vás pochválil Timmermans a vy jste zradili, když jste slibovali zákaz, že nedovolíte zákaz výroby aut, a pan Kupka, který sem přišel, když bylo předsednictví, proti euro 7 neudělal nic, ale to není jeho chyba.

Normálně vás Timmermans podvedl. Pravda je, co říká poslanec ODS Vondra. Normálně ten Timmermans, vy jste mu věřili, protože jste naivní, protože věříte stále na tu solidaritu, těm nikým nevoleným úředníkům. To je ta Evropská komise, ty nikdo nevolil. Ti se snaží tady ovlivňovat přes peníze celou Evropu a určovat voličům, koho mají volit. Ano, tak to je. Tak potom jste se probudili, ale nicméně kvůli vám byl odsouhlasen zákaz výroby aut se spalovacími motory. Samozřejmě další emise z nemovitostí pro lidi a auta a tak dále, takže neuvěřitelné, neuvěřitelné. Ale samozřejmě písalkové od Bakaly budou stále psát oslavné komentáře, jak to bylo úžasné. No a pokud jste se přihlásili k tomu, že jste připravili ten zrádný migrační pakt a potom, když jste zjistili, že je to problém, pan Rakušan lhal o tom, že to byla naše pozice, nebyla to naše pozice, nebyla. A dá se to jednoduše zdeklarovat. Ještě v září 2020, kdy jsem odlétal na summit, jsem zásadně protestoval, protestoval. A dobře vidíte teď, co se děje v té Evropě. Proč nesvoláte speciální evropský summit na migraci?

Teď jste dokončili ten zrádný migrantský balíček, vždyť je to jednoduché. Lodě nevyplují. Lodě nevyplují. Neziskovky, které se účastní této nezákonné činnosti, které mají z toho kšefty. A ta Evropa není schopna to řešit, protože stále ten Charon Michel a Ursula budou vykládat ty jejich nesmysly. A teď vidíme, co se děje. Vidíme, když jsou demonstrace v Hamásu, podpora Hamásu proti Izraeli. A my nechceme to, co se děje v západní Evropě, ve Velké Británii, v Belgii. V Belgii teď ilegální migrant z Tunisu, který přijel do Evropy v roce 2012, před Lampedusu, zastřelil dva švédské fanoušky. Ano. To je tak. Toto je to nebezpečí. A já nechci, nechci, abychom se tady báli. A pokud někdo říká, že vždyť je to jenom tranzit, vždyť to vidíme. Každý týden nějaké auto. Jednou je zdrogovaná řidička, potom má v autě místo pět pasažérů, tam má šestnáct. Ano, všichni jedou. Ale nikdy jste nám nevysvětlili, co se s nimi děje. Když jsem v detenčním zařízení. A potom jim otevřete dveře.

A někteří, někteří tady chodí po Evropě deset let, deset let. Takže to je (se smíchem) absolutní katastrofa a vy jste to vůbec nepochopili. A stále budete držet tu pozici, že zkrátka všechno je v pořádku. Já nevím, každý se může splést. Kdybych byl já premiér a to mi udělá Rakušan, no tak normálně řeknu, že... a ten Chovanec nám to udělal, potom jsme to změnili. Vy jste premiér, vy jste měl jasně říct, vždyť ten Morawiecki to blokoval, vetoval. A vy jste asi od začátku vašeho mandátu jako premiér na Evropské radě ani jednou nedal veto. Ani jednou, ani jednou. A to veto je na to, aby se bojovalo za zájmy naší země. Proto vás lidi zvolili.

Bohužel, já doufám, že nějakým způsobem se to změní a že budete bojovat za zájmy našich lidí. A já myslím, že v ODS jsou europoslanci, kteří mají na to racionální názor, co se děje v Evropě, racionální. Kde si uvědomují, jak je důležité ty příští evropské volby, abychom vyhnali ty zelené promigrantské šílence z Evropského parlamentu. Aby nemusele předsedkyně Evropské komise políbit prsten těmhle šílencům a dělat tu zelenou politiku tím, že ničí náš průmysl. Teď (srazu) se probudila a říká, že musíme brát v potaz i evropský průmysl. No ale kolik těch firem už odešlo do Spojených států a do Asie? No, další část, pane premiére, ekonomika. Tak to jsme se fakt zasmáli ohledně těch vašich výmyslů o ekonomice. Takže jediný váš prokazatelný úspěch - a to říkám hodně ve velkých uvozovkách, je rekordní pokles reálných mezd, největší ze všech vyspělých zemí. Ano, OECD.

Nikdo totiž nemá takovou vládu diletantů, jako je ta vaše, pane premiére. Předražené energie, zaškrcená ekonomika, z řetězu utržená inflace. Tak podívejme se na poslední číslo té inflace. To vyšlo včera, v říjnu 2023, to je Eurostat. Tam nemůžete přijít jako na staťák a vysvětlit jim, že zkrátka máte blbě tu metodiku, jo. Staťák to jsou vaši podřízení, tak řeknou - jo, pane premiére, to je skvělý, tak my to opravíme a my vám tu metodiku upravíme. Ne, toto je evropská metodika. Vy jste to už kritizoval, ale Eurostat vám to vysvětlil, že nemáte pravdu.

Česká republika do konce září má inflaci 8,3 %, ano? Jaký je průměr Evropské unie? 4,9, pane premiére a Eurozóny 4,3, téměř půlka. Já vím, o čem vy budete stále mluvit. Vy budete stále mluvit deficit, zadlužení - to se vám nedaří - a inflace. Jednou říkáte, že to způsobil Babiš a Putin. Potom jdete na staťák a říkáte, jaký jste borec, že jste to všechno ovlivnil a budete říkat, když to klesne - logicky to klesne - jaký jste světový.

Ale pane premiére, Nizozemsko má už deflaci -0,3, Dánsko má 0,6, Belgie má 0,7, Řecko 2,4, Finsko 3, Španělsko 3,3, Lucembursko 3,4, Lotyšsko 3,6, Švédsko 3,7, Estonsko 3,9, Litva 4,1, Německo 4,3 - téměř půlka, Kypr 4,3, Portugalsko 4,8. No, tak co? Jasně, že to půjde dolů, ale není to vaše zásluha. Ale vy budete říkat, když to klesne zase, jací jste světoví. Přitom jste neudělali proti té inflaci vůbec nic, protože vám to vyhovovalo, protože Stanjura dostal do rozpočtu 269 miliard navíc. No, a samozřejmě stále ty debaty, co způsobilo tu inflaci. No, samozřejmě, že elektřina a představte si, že i ty potraviny se vyrábí a je potřeba na to elektřinu. Všichni vlastně objevili Ameriku.

Takže to je ta vaše bilance. Největší zvyšování daní v novodobé historii, účetní švindly ve státním rozpočtu, manipulace se statistikami, rozrůstání politických trafikantů - Piráti můžou vyprávět - raketové zadlužování celé země. Vždyť každý člověk, dokonce i děti, dluží 300 tisíc korun. To je skoro o 100 tisíc víc, než když jsme my končili v roce 2021. Gratuluji. Vy jste to dokázal za pouhé dva roky. Kalousek na to musel mít tři roky. Vy za tři roky uděláte vyšší dluh, než my jsme měli za celých osm let, a to včetně covidu, který stál 460 miliard. Na rozdíl od Ukrajiny, na kterou se stále vymlouváte a kde je to asi 90 miliard.

Jeden polský ekonom se podivoval, proč se tady stále mluví o tom zadlužení. Vy jste strašili, že jsme nějak strašně zadlužení, ale teď máte dobrý rating a stále ještě to zadlužení naší země je v pořádku. Ale to vám nevyhovuje, protože vy jste říkali lidem - ne, to je problém, musíme vám vzít peníze, musíme navyšovat daně. Normálně jste zase lhali. To je ta vaše strategie.

Potom pan premiér říkal - máme odvahu zrušit 22 daňových výjimek, tyto kroky zlepšují život občanů. Chápete to, zlepšují život občanů? Takže, pane premiére, vy jste spoustě rodin s dětmi zlepšili život. Oni totiž moc touží po tom, abyste je každý rok obral o desetitisíce na daních navíc. Ano, normálně jste je obral. Spousta rodin s dětmi nepotřebuje slevu na nepracující manželku nebo manžela, školkovné také ne a vůbec ne slevu na studenta. To jsou všechno dopady těch výjimek, asociální dopady. To vám jde dobře. Vy nemáte rádi lidi, vy nemáte rádi důchodce, vy nemáte rádi mladé rodiny a vy nemáte rádi ani studenty.

Takže jste se chlubili, že to hodnocení agentury Standard & Poor's (?) - ta agentura napsala, že veřejné finance nejsou vůbec rozvrácené a předlužené. Takže vy lžete lidem už dva roky. Stále jste lhali, že my jsme něco rozvrátili. Ne, my jsme byli šestí, vy jste devátí a ještě stále nejsou rozvrácené, protože se to počítá k HDP a to HDP vám stoupá. Víte proč? No, kvůli inflaci samozřejmě. To je trojčlenka. Ten, kdo studoval ekonomii, tomu rozumí, ale já chápu, že ve vládě tam není ani jeden.

Takže takto to je. Vy stále říkáte věci, které nejsou pravda. Vy se vymlouváte na Ukrajinu. Ale vy se nevymlouvejte na tu Ukrajinu, ale lidem prostě do očí řekněte - nezajímáte mě, mě zajímá Ukrajina a hraji si na světového lídra, no. Asi jsme všichni viděli, jaké jsou ty žebříčky světových lídrů a jak se vám v tom daří. Takže to je ta pravda.

Další úspěchy. Ještě k té ekonomii tady mám tu šedou zónu. Tady je tabulka - mezera ve výběru DPH v České republice. V roce 2012 byla 20 %, my jsme to snížili na 10 %, ano? Teď pan premiér říká, jakou má skvělou Finanční správu a mluví o zaklekávání. Ano, tomu, kdo krade daně, tak ta Finanční správa má zkrátka v tom zabránit. Ale vy historicky jste s tím měli problém. Lehké topné oleje. Pamatujete, tolik vražd, krvavé oleje? Naše poslankyně bohužel zemřela. Je mi to strašně líto. A co byla ta lihová aféra? Kolik tady bylo mrtvých? A karuselové obchody.

Kdo dal tady do pořádku ty finance? My jsme je dali do pořádku. Den po nástupu do funkce ministra financí jsem letěl na Slovensko, abych se naučil, že je tam daňová Kobra, že je tam kontrolní hlášení. EET jsme převzali z Chorvatska. Ano, 20 miliard ročně vy nepotřebujete, protože vlastně říkáte... Co říkáte těm poctivým podnikatelům? Že vlastně mají být nepoctiví. Takže šedá ekonomika ubírá českému hospodářství téměř 14 % jeho výkonu. Nejrozšířenější je podle studie v průmyslu, stavebnictví a obchodu. To zase tady citují média, ano.

Ještě jsem chtěl říct, že vy vlastně absolutně nevybíráte daně a v těch 70 bodech tam samozřejmě ulevujete. Dneska už jsou někteří lidé jsou překvapeni, že Finanční správa se chová už jinak a že je tak tolerantní, protože asi vybírat daně nepotřebujeme, no.

Jaké jsou další úspěchy, dámy a pánové? Pan Fiala a jeho vláda ale pro vás udělala ještě více, vy nevděčníci. Jen si pana premiéra poslechněte. V sociální oblasti se za naší vlády rekordně zvýšily důchody, průměrně o víc než pět tisíc korun. To fakt myslíte vážně, vy, kteří jste bojovali proti? Vy jste změnili už ten zákon, který byl jasný. Vy, kteří jste v roce 2010 jasně řekli důchodcům, že je nemáte rádi, dali jste jim nulu. V roce 2014 jsme zdědili 45 korun, ano. Pět tisíc korun. Kolik to je dneska, když to porovnáme s obdobím, kdy my jsme navyšovali důchodcům důchody?

Takže to nebyla vaše vláda. Kdyby nebyl ten zákon, tak vy byste těm důchodcům nedali vůbec nic. Přesně, jak navrhujete příští rok směšných 360 korun měsíčně. Pokud se někdo zeptá, odkud má vláda vzít peníze, tak odpověď je EET, ano? Takže takto to tu je a vy na ty důchodce zkrátka nemyslíte. To bylo první, protože vy žijete v tom, že vlastně hnutí ANO volí jenom důchodci, tak jste hned spěchali a zrušili jste tu slevu na jízdné.

Směšných - i mladým, i studentům - trapných 1,8 miliardy. Takže tak to je. Neřešili jste to, nechali jste vydělat energetické firmy. A dokonce jste vzali důchodcům i to, co jim náleželo. No, potom tady jste mluvil o tom, že jste - zjednodušili příspěvek na bydlení a zpřístupnili jsme tuto dávku širším vrstvám obyvatelstva. Ano, kvůli této vládě je na dávkách rekordní počet lidí a rodin. A tím se chlubíte, že jsou lidi na dávkách, že střední třída za chvíli bude na dávkách? To je jako na chlubení? Ano? Takže pan premiér údajně pravicové ODS se chlubí tím, že zvýšil závislost lidí na dávkách. Takže gratulace. Takže je to neuvěřitelné, co my tady jsme se dozvěděli z projevu pana premiéra, že prosazuje - zájmy České republiky v Evropě proti nelegální migraci, zachování slušných podmínek pro náš automobilový průmysl. Tak mě by strašně zajímalo, jak to bude tedy s gigafactory, když Volkswagen řekl, že jde do Polska.

Dozimetr. Pakže pane premiére, vy jste tady vystoupil a podpořil jste pana Rakušana. Takže já tedy nevím, ale používat slovo "důvěryhodnost" ve spojení se jménem Rakušan je stejně absurdní jako používat slovo "skromnost" se jménem Síkela (potlesk vlevo) nebo slovo "kompetence" se jménem Válek nebo slovo "pravdomluvnost" se jménem Fiala. Pan premiér si každopádně myslí, že pan Rakušan byl úspěšný a že se zasazuje za boj s nelegální migrací. Ano, úspěšně, v tajnosti a veřejnosti za zády jste společně připravili migrační pakt, který nejenže zavádí kvóty, povinná solidarita se tomu říká, na minimálně 30 tisíc ilegálů z Afriky a Blízkého východu, nebo výpalné, které bylo stanoveno zatím na půl milionu na každého odmítnutého migranta, a to prosím kvóta 30 tisíc ilegálů a půl milionu výpalné je startovací čára. Horní hranice žádná není.

Všechny migranti, co policie chytí, po čase propustí s lejstrem, aby opustili Českou republiku, ale nikdo nekontroluje, zda skutečně odejdou. Ano, odejdou zatím do Německa a jiných zemí, ale brzy se můžeme stát cílovou zemí. Takže my tady máme migranty, kteří tady bloudí, i ten střelec z Bruselu, kterého zneškodnila belgická policie, ten tady taky chodil 10 let, ne? I ti ostatní. Proto já říkám - žádný ilegální migrant organizovaný pašerákem nemá vstoupit, nemá vstoupit na půdu Evropy.

Jak jste se zasadil v rámci předsednictví o rozšíření Schengenu, aby tam byl i západní Balkán? A Srbsko? A Bulharsko? A Rumunsko? Neměl jste předsednictví? Proč jste nepřesvědčil rakouského kancléře, aby to nevetoval, když na tom neměl žádný důvod? Navíc ještě Rakousko, Slovinsko, Maďarsko a Srbsko společně měly projekt z hlediska zamezení ilegální migrace z hlediska vnějších schengenských hranic. Takže tak to je a migranti bloudí po Evropě a je to skutečně obrovský problém.

To nejlepší na konec, a to je, jak pan premiér řekl: Dámy a pánové, naše kritika je prý dána závistí a strachem, strachem z toho, že naše vláda je nyní už po necelých dvou letech úspěšnější, než byla vláda (důrazně) minulá. (Smích, potlesk vlevo.) Dosáhli jsme úspěchu. Plníme náš program. A vláda je dokonce podle pana premiéra tým kompetentních lidí, kteří (se smíchem) za dva roky udělali víc než dvě předcházející vlády (důrazně) za osm let! (Smích z lavic.) Slyšeli jste to? Tak já nevím, jestli pan premiér si nepotřebuje odpočinout, jestli nemá tu... tu bájivou chorobnou lhavost. To je fakt úplně mimo tohle, úplně mimo. A pan premiér teď má kampaň. Financuje to tedy ODS, jo, a všude je napsáno - děláme, co je potřeba.

Vážení spoluobčané, tato vláda dělá, co je potřeba. Ničí vám život, bere vám peníze, všechno je horší a lžou. A média samozřejmě pomáhají, pomáhají. Takže když se jenom podíváme například na bydlení, bydlení už je luxus u nás. Pan Bartoš sliboval, jak všechno bude investovat do bydlení. Teďka říkal, že už ne, že tedy nájmy, ano. Když Česká národní banka úplně zbytečně navýšila úrokové míry, zničila hypoteční trh, tak samozřejmě mladé rodiny si nemůžou ani koupit byt, tak chtějí jít do nájmu. Nájmy stouply x-krát. Tady mám přehled celoevropských měsíčních nákladů na byt 85 metrů čtverečních, elektřina, voda, teplo, odpad. Jsme třetí, třetí nejhorší, ano? Takže to je tak.

A tady, další titulek - Praha je druhým nejdražším městem k bydlení na světě, trpí ale celé Česko, zjistili analytici. Takže, pane premiére, já skutečně nevím, já vás fakt obdivuju, jak - jestli tedy vůbec tomu nerozumíte, co čtete, nebo kdo vám to vlastně píše? Jestli vás někdo nechce poškodit? Jestli vám to nedělal naschvál, ano? Když říkáte, že vaše vláda spravuje základy naší země a investuje do strategických oblastí, abychom byli připraveni na budoucnost. Vláda Andreje Babiše nedělala nic pro naši bezpečnost a naši prosperitu. To je fakt neuvěřitelné. No, tak pojďme teď na těch 70 bodů.

Klidně si sedněte, pane ministře, to ještě potrvá. (Ministr dopravy vstoje u vládních lavic: Já vydržím.) Tak klidně. 70 bodů, já je teď okomentuju. Takže statistika, 26 lží - 18 našich projektů a vašich projektů je 22.

První bod. Plníme závazek vůči NATO, investujeme 2 %. Ano, souhlasím. Akorát jste mohli počkat na rozpočet 2025 a když jsme to my podpořili, tak jste nám neřekli, že budou peníze jenom pro obranu a pro Ukrajinu a pro ostatní nebude.

Za druhé. Naše vláda uzavřela se Spojenými státy důležitou dohodu o spolupráci. Ano, váš projekt.

Trojka. Zahájili jsme zásadní modernizaci české armády, mimo jiné jsme pořídili moderní bojová vozidla - ještě jste nic nepořídili, údajně to má být G2G, ale údajně to tak nefunguje, tak jsem zvědav na ÚOHS, co řekne - nejmodernější letouny - to jsem vás žádal, abyste nám ukázali těch sedm nabídek a ukázali, jak jste to vybírali - a ty vrtulníky, že jste koupili. No, tak to je lež samozřejmě.

Za čtvrté. Vypracovali jsme novou bezpečnostní strategii České republiky, která jako hrozby, výzvy, vyjmenovává Rusko a Čínu. No a ještě Nečasova vláda v březnu 2013, kde seděl pan premiér Fiala. Vy jste byli velcí kámoši s Putinem. Vždyť to byl strategický partner. A Čína pro Nečase taky byla. A já se divím, že tedy my jsme členy EU a NATO, proč vy tady vlastně děláte nějakou speciální strategii, která je úplně jiná, jak byla předtím, když - proč neaplikujete strategii, kterou má Evropská unie a NATO?

Za páté. Nová obranná strategie počítá s vyšším zapojením českého obranného průmyslu do vyzbrojování naší armády. Ano, to jsme dělali taky. To je náš projekt, to jsme chtěli, akorát bude potřeba to říct konkrétně.

(Za šesté.) Prosadili jsme významné zapojení českého zbrojního průmyslu do vojenské podpory Ukrajině, financované západními zeměmi. Určitě ano, to je fajn. Akorát jste zapomněli na ty zbrojaře na windfall tax, jo?

Za sedmé. Spustili jsme Fond Ukrajina. České firmy tak opět mohou vyvážet na Ukrajinu bez platebních rizik. No, já nevím, jestli si pamatujete na EGAP, na ten tunel za Topola a Kalouska, jak jsme přišli a (?) do Ruska, to byly desítky miliard. Například taková Škoda Auto měla dealera na Ukrajině a ten nezaplatil 800 milionů Škodě Auto a zaplatil to stát. Tak já jen pevně věřím, že ten projekt není zase něco pro nějaké kámoše a že tam stát nezahučí a že to bude transparentní.

Nevím, co teda budou vyvážet na Ukrajinu, ale principiálně já s tím problém nemám, akorát mám obavu, aby se zase nestalo to, že někdo za zády státu a EGAPu se tam domluví a někdo nezaplatí a potom to zaplatíme všichni.

Bod 8. Společně jsme zvládli největší uprchlickou vlnu od druhé světové války na našem území a zvládli jsme zapojení Ukrajinců do pracovního trhu. Jo, já si myslím, že se to ještě nezvládlo. Za prvé ta ochrana trvá do 31. 3. 2025 a vy nejste schopni nám říct, kolik je tady ukrajinských lékařů, učitelů. A běžte se zeptat do těch škol, jak to teda funguje? Jestli skutečně ta integrace ukrajinských studentů, ještě je tam i ta inkluze, jestli to funguje? Takže mluvit o tom, ano, to my jsme podporovali, určitě, ale je potřeba konečně vědět a podívat se na ostatní státy, jak to teď řeší. Proč tak dlouho to bylo prodlouženo? Skutečně všichni, kteří jsou u nás a čerpají ty dávky, jsou chudí nebo utekli před válkou? Žádná analýza nebyla od počátku realizována, na rozdíl od Polska nebo Německa.

Bod 9. V rámci Evropské unie důsledně prosazujeme novou podobu migrační politiky založenou na masivní ochraně vnějších hranic a odmítání povinných kvót. - No, tak to je výsměch, to je vidět, že vůbec nevíte, o co jde, vůbec nevíte, o co jde. Proč ten Morawiecki to vetoval? Nebo Maďarsko? No, já jsem zvědav na pana Tuska, jestli teda bude podporovat ilegální migraci. My všichni vidíme, co se děje v Evropě. Takže znovu opakuju, máte prosazovat rozšíření Schengenu a bránit evropský kontinent na moři. A žádný ilegální migrant jako ten naposledy, který přišel 2012 Lampedusy a zastřelil ty dva lidi v Bruselu, nemá vstoupit na půdu Evropské unie. To jste měli udělat v rámci předsednictví, ne že jste je tady vlastně pozvali. A stokrát může lhát Rakušan o tom, že my jsme měli stejnou pozici. Neměli jsme, je to lež. A po desáté se ptám, kde je těch 32 milionů euro, co zaplatila Vé čtyřka na nákup těch lodí pro libyjskou pobřežní stráž, aby bojovali proti pašerákům? Oni kasírují 6 miliard euro ročně, ti pašeráci. To je mafie, mafie, která pašuje nejenom lidi, ale i zbraně, ale i naftu a ropu a cigarety a všechno možný. Takže špatně. Takže tímhle se pan premiér jako chlubí?

Bod 10, tak to je taky sranda. Společně jsme zvládli předsednictví Evropské unie a vrátili tak Českou republiku mezi respektované země. Respektované země. No, tak Babiš nebyl respektován, protože říkal Bruselu, co si o tom myslí. A mě fascinuje, jak média teď říkají, že vyhrál v Polsku proevropský. To je kdo proevropský? To je probruselský? Já jsem pročeský. Já jsem byl svrchovaný premiér, který se nebál jim říct, co dělají všechno špatně. Vždyť to je na hlavu. Že Evropská rada neřídí tu Ursulu a nedává jim příkazy a úkoly. I Jourové a dalším. Jak to funguje? Komisař pro rozšíření Evropské unie řekne, že nepošle Palestině, protože je tam Hamás, ani euro a Lipavský, který jede do Ománu, místo toho, aby poslal letadlo do Izraele, ani nám nic neřekl, co tam bylo. Já vím, co tam bylo. My samozřejmě mluvíme s těmi lidmi, co tam byli. No, tak bylo tam to, že Borrell a Španělsko a Francie řekli ne - Palestina - jedeme dál. Tak to je Evropská unie. Evropská unie, která samozřejmě zablokovala peníze Polsku a Maďarsku, která vyhrožovala Italům, že pokud zvolí Melonii, tak nedostanou peníze. Takhle to funguje. Takže vy jste v rámci předsednictví, ano, vy jste to zvládli, že zatím nikdo nic neukradl jak ProMoPro a že nepadla vláda. Tak to je jako to jediné, ale jinak jste neudělali vůbec nic, vůbec nic. (Potlesk poslanců ANO.) A Timmermans vás pochválil. To je polibek smrti. Timmermans vás podvedl. Vždyť to ten Vondra řekl, pane ministře Kupko, řekl to. Normálně vy jste mu věřili, já chápu, že jste tam nový, že nevíte, jak to funguje, ale on vás normálně podvedl, normálně podvedl, protože já vím, že jste to nechtěli, ale zkrátka to neříkám já, to říká Vondra, europoslanec ODS. Takže pan premiér tam chodí a samozřejmě byl pán Evropy a nevyužil toho. Nevyužil toho. Vždyť co jsme my tam vlastně prosadili? Nic. Nejzelenější předsednictví v historii Evropské unie. To je to jako úspěch? Není to úspěch.

Bod 11. Letos investujeme do dopravy rekordní sumu téměř 151 miliard korun na budování nových silnic a železnic a v roce 2024 budeme v tomto tempu pokračovat. Výborně, tak já vám držím palce, pane ministře. Držím vám palce, ale dobře víte, že všechno tohle je naše. Pan premiér chce namluvit lidem tady, že dva roky od nástupu vlády vy jste něco postavili? Nepostavili jste nic. Teď vám nevyšly dva tendry, ne? Tak já doufám, že ten PPP projekt na R35 - a mohl byste zkusit i Praha - Tábor na PPP. My jsme udělali první PPP, strakonická dálnice. Tak by to bylo fajn. A my vám držíme palce. Ale vždyť vy jste chtěl úplně jiné peníze. Úplně jiné peníze jste chtěl a oni vám je nedali. Takže vy se chlubíte naší prací a vy dáváte přímo 120 miliard, no a 31 miliard je půjčka. A já jako ministr financí jsem vždycky říkal těm podřízeným, Tyllovi - a nemůžeme si tak půjčit, aby to nebylo v tom saldu rozpočtu? A vždycky říkal - ne, ne, ne, to nejde. No, ale Stanjurovi se to podařilo. Víte proč? Protože oni jsou vyděšení k strachu, oni jsou vyděšení k smrti, jak vy s nimi zacházíte, jak jste je popravovali, vyhazovali, poctivé lidi, kteří jenom pracovali pro stát a měli tu smůlu, že dělali pro Babiše. Protože Babiš samozřejmě neměl stovky spolustraníků, aby je nakrmil. Ty koryta, ano. Takže o tom to je. (Potlesk poslanců ANO.)

Bod 12. Aktuálně máme rozestavěno rekordních 280 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy. Ano, my jsme je rozestavěli, my, ne vy. Ne vy. Takže je to lež, normálně je to lež. A vy nejste ani tolik objektivní, že když jsem mluvil o rekonstrukci D1, tak jsem řekl, že za ministra dopravy Stanjury byly rozestavěné dva úseky D1. Ano. Ale vy neuznáte nic, ta vaše demagogie je neuvěřitelná. A v roce 2024 otevřeme 112 nových dálnic. Naše dílo. Naše dílo. A vy to dobře víte. Protože já, když jsem šel do politiky, vždycky jsem chtěl, aby lidi viděli něco konkrétního. Každý starosta obce má výhodu, že když něco udělají, tak ti lidi to vidí. A z hlediska pozice vlády je to samozřejmě těžší, ale my jsme to dělali, my jsme rekonstruovali celou D1. Když jsem nastoupil na Ministerstvo financí a viděl jsem tam ty ekologické zátěže, tak jsem řekl - Frýdek-Místek má prioritu. Proč z hlediska výběru dodavatele ekologických zátěží? No, protože tam bude ten obchvat. A obchvat Třince a obchvat Frýdku-Místku. To jsou naše věci, i ty Louny a další. Ale já nevím, já si myslím, že vy jste slušný člověk. Já chápu, že pan Fiala zakázal dělat koalice s hnutím ANO a že nás nikde nezvete, to nevadí. Nevadí. Klidně si to otevřete, my tam potom přijdeme, si natočíme to video a budeme se ptát těch lidí, že jak to ten pan Fiala mohl postavit tak rychle, ne? Je to úplně směšné a chováte se nepřátelsky, ale dobrý, tak to je vaše rozhodnutí.

13. Zjednodušujeme život řidičů. Nahradili jsme dosavadní dva technické průkazy jedním a zrušili povinnost vozit ho s sebou v autě. Ano, byl to náš projekt, který jste dotáhli. Fajn.

14. Zvyšujeme bezpečnost na silnicích, proto zavádíme řidičák na zkoušku, možnost řídit s mentorem už od 17 let a také zpřehledňujeme bodový systém. Ano, je to váš projekt, je to pozitivní.

15. Digitalizujeme dopravní agendy, pro občany i podnikatele jsme spustili Portál dopravy, který poskytuje on-line řadu služeb, jako je třeba výměna řidičského průkazu. Téměř celá naše práce. To je jen pokračování toho, co my jsme dělali - Portál občana a Portál dopravy. Takže je to náš projekt, kterým vy jste pokračovali.

16. Schválili jsme desetiletý plán výstavby dopravní infrastruktury - my jsme měli plán až do 2050 a vycházeli jsme z toho, co dělá ŘSD a Správa železnic - který konečně také obsahuje vysokorychlostní tratě. No, to je ale úžasné. A co jste dělali předtím? Kdy se poprvé začalo mluvit o véertéčkách - vysokorychlostních tratích? V roce 2017 my jsme s tím začali. A co jste dělali předtím? Co jste dělali před vstupem do Evropské unie v rámci vyjednávání? Kdyby šel někdo do Bruselu a řekl jim, hele, my vstoupíme 2004 do EU a teď - v roce 2002 - udělejte projekt ICE nebo TGV - Train á Grande Vitesse - Berlín, Praha, Brno, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Varšava. Mohli jsme mít ty rychlovlaky, které by jezdily, jak jezdí ve Francii nebo v Německu. Neudělali jste nic! A do roku 2017, než jsme to my zvedli, nebylo vůbec nic. A bude to stát tisíc miliard. Takže já jsem na to zvědav. A pane ministře, vy jste přece plánoval na celou dopravní infrastrukturu 300 miliard ročně, ne?, pokud si pamatuji. A dostal jste 120. My vám fandíme. Určitě. Ale vy zkrátka... Tady je to další lež. Protože pan premiér říká o vysokorychlostních tratích, přitom v minulosti jste neudělali vůbec nic.

17. Zbavili jsme se závislosti na dovozu plynu z Ruska. Díky LNG terminálu jsme zajistili dostatek potřebné kapacity z jiných zemí. Ano, to je váš projekt. Slyšíme, jak to probíhalo. Stanjura, Síkela. No, kdyby do toho Radeček Pokorný, který ho řídí, nevstoupil, no, tak aspoň udělal tu smlouvu určitě za dobré peníze, anebo nevím. Ale dobrá věc. Dobrá věc. Pronájem LNG je fajn, to je vaše.

18. Navyšujeme kapacitu ropovodu TAL, která nám umožní do roku 2025 zastavit dovoz ropy z Ruska. Do stejného termínu jsme si vyjednali výjimku - ne, vy jste nic nevyjednali, vyjednal ji Orbán, zase lže, zase lže ten Mlčoch, lže, ano? - ze sankcí, abychom měli dostatek paliva. Já se jenom ptám, proč jste dovezli, když tedy se tváříte, že vy dovážíte tu ropu, proč jste jí dovezli o 820 000 tun víc z Ruska minulý rok? Nebo proč platíte 1,5 miliardy z Mera, to je stoprocentní dcera českého státu, 1,5 miliardy na rozšíření kapacity TALu, když ostatní akcionáři na to nechtějí přispět? Protože to je politika. Vydáte 1,5 miliardy jen proto, abyste udělali tiskovku a tvrdili, že jste nezávislí. Ano. Tak fajn.

Tak já se ptám, co je s tím plynovodem z Polska, jak nás kritizoval pan premiér. Co je s ním? Nebo ta odbočka do Rakouska. On dobře ví, kdo to blokoval. Jeho podporovatel Křetínský nechtěl ty plynovody, když s Topolánkem sedí na Justreamu (?) na Slovensku. Proč by si dělali konkurenci? Tak proč tady stále mluvíte? Vy jste tady rozprodali všechno v minulosti. Všechno jste rozprodali. A teď to kupujete nazpátek a děláte jenom politiku a neříkáte pravdu. Tak buď tu ropu nakupuje Unipetrol, který má polské akcionáře, nebo pan premiér i ten plyn. Já už se v tom fakt nevyznám. A samozřejmě není to pravda.

Bod 19. Zastropovali jsme ceny energií a pomohli tak domácnostem i firmám zvládnout energetickou krizi. Nepomohli jste! Je to lež. Máme jedny z nejdražších energií v Evropské unii. Máme jednu z nejvyšších inflací - kvůli elektřině. A 18. prosince 2022 jsem vás tady vyzval na základě toho, že slovenský ministr hospodářství Sulík se domluvil s výrobci elektřiny na Slovensku a zastropoval to na 1 500 korunách. A vy jste říkali, že to je populistické a že jsme úplně hloupí. No, a potom jste to zastropovali. Ale na kolik? Čtyřikrát výš! Čtyřikrát. 5 000 korun elektřina a 2 500 plyn bez DPH. Takže daleko vysoké ceny v celé Evropské unii. A kdybyste zastropovali elektřinu, tak bylo všechno vyřešeno. Ale vy jste nechtěli, protože jste to chtěli nahrát výrobcům elektřiny. Protože místo toho, abyste vykoupili ten ČEZ, tak se tam dělíte s minoritáři o obrovské dividendy. To jste nás poslechli. Ale měli jste nás poslechnout s tím, že jste to měli vykoupit. Tak jste mohli aspoň věřit zakladateli TOP 09, béčko ODS, ne? Kalousek to taky říkal, když už nám nevěříte. Jo? Takže není to pravda. Nepomohli jste nikomu.

A vy jste v rámci toho balíčku ještě lhali o těch dotacích. Vy jste řekli, že seškrtáte dotace. Žádné neexistovaly už tehdy. Nebyly žádné. Vy jste normálně lhali, že je tam 51 miliard dotací. A teď, když jste tedy měli vykázat, co vlastně rušíte, tak jste zrušili samozřejmě obnovitelné zdroje, ten poplatek. A teď to zaplatí lidi a firmy. Jo? Takže vy jste vylhaných 51 miliard dotací, které neexistovaly, a zase jste lhali, vy jste to hodili na lidi, a proto ta elektřina bude vyšší. Tak to je. (Potlesk z lavic ANO.)

Bod 20. Zavedli jsme úsporný tarif, který pomohl překonat prudký růst cen energií pro domácnosti. Lež! Normálně sprostá lež. Chtěli jste to udělat? Bylo to totální fiasko. Ani jste to nezavedli. Jste to zrušili.

21. Masivně investujeme do naší energetické bezpečnosti. Získali jsme (pod) kontrolu státu celý přepravní řetězec plynu od terminálu přes páteřní plynovody až po zásobníky na území České republiky, což nám umožní rozvoj celé soustavy. Tak fajn. Takže ještě jednou. Transgas jste prodali za oposmlouvy, ano? A teď ho nakupujete nazpátek. No, tak pan Síkela si koupil ten NET4GAS za 5 miliard, má to dluhy 33 miliard. Tak já principiálně jako říkám, asi je to dobře. Ale otázka je té ceny a otázka je, jestli ti věřitelé by nebyli, kdyby se jednalo s nimi, to prodali s nějakým diskontem. Ale vy teď to, co jste pokazili v minulosti, vy teď to vlastně kvazi napravujete. A ještě to prodáváte, jací jste úžasní.

22. Finalizujeme novou státní energetickou koncepci, jízdní řád pro českou energetiku na celá desetiletí, který bude počítat s rozvojem jádra, bude počítat s rozvojem obnovitelných zdrojů a s postupným útlumem uhelné energetiky. Dneska jste to zase na vládě změnili! Tak jednou to uhlí nechcete, potom nechcete ty kotle, potom to chcete. Tak vypadá to, že kromě energetiků i uhelná lobby zapracovala. Takže dneska už nemáte žádný termín. Měli jste 2033, ne? To je to na hlavu v celé té Evropě, že ta fatální chyba Merkelové, že zavřela jádro v Německu, a ta šílená zelená, ten parlament a ta komise vlastně ničí - ničí - celou Evropu. A samozřejmě můžeme se bavit, proč vlastně to uhlí bylo privatizováno v minulosti? Vždyť Poláci mají uhlí ve svých rukou, ve státních rukou, ne? Nebudeme se tady bavit, co bylo s Mosteckou uhelnou a kdo tam koho okradl ve finále a teď nám tady dělá podcasty a moudra. A ty další. A Bakala, který rozkradl a vytuneloval OKD a ještě vlastní protivládní ekonomii, který tam samozřejmě panu premiérovi fandí a říká, jaký je fantasticky v té Evropě a jak je to všechno úžasné. Takže vy se tváříte, jako kdybyste tady nebyli po revoluci. Jako kdo to tady všechno dělal?

Takže finalizujete tu koncepci. Ano, my jsme měli taky strategii. Vždyť jsme vás zvali k tomu. Vždyť jste chodili na Úřad vlády, když jsem tam byl premiérem. Kolikrát jsme tam seděli? Kdo blokoval ty Dukovany? No, Piráti! Stále Piráti. Ne? Bylo to transparentní. My jsme se s vámi bavili.

Takže vy podporujete přechod na obnovitelné zdroje energie a za rok se nově instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny zvýšil o téměř 50 %. No, zkuste hádat proč! No protože ta elektřina byla tak drahá, že se všichni vrhli na fotovoltaiku. A jaký to má výsledek, no, že ČEPS a ČEZ nestačí připojovat! Není kapacita. No a pan premiér zapomněl, samozřejmě že zapomněl nám říct o tom supertunelu. Víte, který? Topolánkovy tunely za 600 miliard. Fotovoltaika 600 miliard jste okradli lidi tady jenom proto, že pár kmotrů si koupilo elektrárny fotovoltaické, které kdo potom koupil? No ČEZ! ČEZ všechno zaplatil, ČEZ všechno, za 600 miliard, jste prošustrovali. Tady nám budete vykládat, že kdo v minulosti tady co dělal. Takže to je ta pravda, to je ta pravda, proč to stoupá. No, protože elektřina je drahá. To pan premiér asi ještě nepobral.

24. Zahájili jsme, o tom jsem už také mluvil, říká pan premiér, odkládaný tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Odkládaný, kdo ho odkládal? My jsme byli menšinová vláda, vy jste to tady brzdili, Piráti stále proti, proti, proti, ne? A nakonec jsme vám to připravili, takže nebyl odkládaný, je to lež. A Dukovany jsme vám připravili my. Tak já doufám, že tam bude aspoň nějaká soutěž, že to nebude tak, že zase někoho vyřadíte, jako jste vyřadili Francouze v prospěch Rusů, 2012, Nečasova vláda, kde seděl pan premiér. Rok jste obstruovali, rok.

25. Pracujeme na spouštění těžby lithia, nejlépe od roku 2026. Jde o strategický projekt, který je důležitý pro budoucnost české ekonomiky. No, tak, pane premiére, tady mám v ruce skvělý komentář, ten pán se jmenuje Jindřich Šulc, je emeritní pedagog z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Já vám to doporučuju, aby si to přečetl. Ano, tenhle náš stát od revoluce byl tak hloupý, že svoje bohatství si normálně nechal i pro cizí. Tady někdo přijde, navrtá tady, tady zahrada není na Úřadě vlády, tu zahradu, co jsme my dali do pořádku, si tam navrtá něco, najde tam zlato a potom jde žádat o povolení. Ano, toto. Takže co říká tenhle pán? Já vám to doporučuju, protože vy se tváříte, že to lithium je hotové. No, není vůbec hotové. To, že pan premiér tam šel na návštěvu a většina lidí mu ani nerozuměla. A Síkela svou arogancí, protože to je jednotka arogance, znechutil všechny starosty v Ústeckém kraji a vůbec nic není dořešené, není ani územní rozhodnutí - to je fakt. Lithium, s tím přišli komunisti a to chtěli ukrást, normálně to chtěli ukrást. A Bakalova Economia, ta pěla ódy na tu australskou firmu. Jak by to skončilo? No, asi jak IPO OKD, emise 600 korun a potom všichni zjistili, že hodnota je nula, protože někde v Polsku byly nějaké zásoby černého uhlí. Takže prosím vás si to zkuste přečíst. Tady ten pan Šulc říká, že má skvělou technologii na hotový výrobek. A že nedostal od Ministerstva průmyslu ani korunu. Za to Cementárna v Čížkovicích, a tam já jsem byl tehdy na ten poloprovoz, dostala peníze. Fatální chyba státu, říká tenhle pán. O výskytu lithia minerálu cinvaldit na Cínovci se vědělo už velmi dlouho. O jeho využití začala ale reálně uvažovat až firma Geomet v roce 2007.

A tak čeští geologové začali shánět finance na průzkum ložiska. Ale po rozpadu státního podniku Geologické služby se jim to nepodařilo a peníze jim neposkytlo ani Ministerstvo průmyslu a obchodu, ani polostátní ČEZ či soukromá Škoda Auto. Takže nakonec finance na průzkum ložiska Cínovec po několika letech poskytli australský prospektoři. Takhle jste se vy starali o naše bohatství, které jste zprivatizovali za hubičku, zašantročili a teď tady pan premiér to má jako strategický záměr. My jsme zachránili, to lithium. Ano, ČEZ to koupil těch 51 % a koupil to asi draze. Takže je otázka, proč ještě tam má figurovat nějaký minoritní zahraniční akcionář, když se má do toho investovat. A ten stát má rozhodnout, jak to bude a jestli to bude a vůbec to není dořešeno. Takže pan premiér tady říká, že pracuje na spuštění těžby lithia. Vy o tom nevíte vůbec nic, pane premiére, vy jste tam byl jenom se ukázat, vyfotit a já jsem s těmi lidmi jednal a vy jim velice podrobně, co jim vadí, že v Košťanech chtějí zrušit celé plány obce na výstavbu rodinných domů, že ta fabrika tam nevyhovuje a tak dále a že tam někdo musí jednat. Tak, jak my jsme jednali v Dluhonicích, abychom vyřešili obchvat Přerova. Tady je svědek. Pan poslanec Vrána u toho byl. Takže já vím, že pan premiér tomuhle nerozumí, jak by to měl dělat, ale zkrátka to tak je. A my jsme zachránili to lithium. Jinak by bylo skončilo zase mimo

26. Díky ozdravnému balíčku snižujeme schodek veřejných rozpočtů z 5,8 % v roce 2021 na 2,2 % HDP v roce 2024. Deficit státního rozpočtu v dalších dvou letech díky ozdravnému balíčku bude klesat od 94 až 150 miliard. No, tak já jen chci říct, že pan Stanjura už měnil tolikrát ten rozpočet, že to je co? To je nějaký výsledek? 24, 25? No, tak uvidíme, uvidíme, jak to bude. Jo, vám se to sype. Platíme všichni daně jak mourovatí, všichni platí daně na ten rozpočet, no a tady bude ozdravný balíček. Žádný ozdravný balíček to není, pane Bože. To je daňový, protilidový asociální balíček, který ničí naši zemi a ničí život našich lidí. Není to žádný ozdravný balíček. A pan premiér už ví dopředu, jaký bude deficit. No, tak nesmysl.

27. Od nástupu do vlády snižujeme výdaje státního rozpočtu, například v roce 2020 jsme snížili zbytečné vládní výdaje o 80 miliard. A mohli bychom je vidět, pane premiére, těch 80 miliard, jak jste to dokázali? To je neuvěřitelné, nic jste nesnížili. Tak je ukažte, ukažte tu strukturu, co tam zase vykazujete. Ono je to stejné jak s tím počtem zaměstnanců. Tam vlastně máte prázdné pozice, prázdná okénka, to zrušíte, vykážete to, jako že jste snížili stav. Potom ty lidi dáváte, aby to nebylo vidět, na DPP, DPČ. No a tak to je. Takže je to lež podle mě.

28. Prosazujeme štíhlý stát. Na rok 2024 jsme snížili celkové výdaje na platy státních zaměstnanců o 2 % a na provozní výdaje ministerstev o 5 %. A kterých zaměstnanců? Takže my máme největší propad reálných mezd OECD a vy se chlubíte, že jste snížili výdaje na platy státních zaměstnanců? Takže hasiči, policisté, armáda, vojáci, lékaři, všichni dostanou méně. A provozní výdaje ministerstev o 5 %. Ale vy podle našich informací zvyšujete výdaje o 3,5 %, takže vy jste rezignovali na to šetření.

29. Omezujeme daňové úniky nadnárodních korporací. Během předsednictví jsme prosadili globální daň ve výši minimálně 15 %. Ne, nic jste neprosadili. To je úplně stejné jak se vstupem Chorvatska do Schengenu, o kterém se jednalo nevím kolik let. Zkrátka to byla věc EU a vy to akorát teď prodáváte. To je všechno, takže lež je to. Vy jste nic neprosazovali v rámci předsednictví. Tam byly legislativní návrhy a ty jely. A kdo dělal to předsednictví? Nejlepší náš úředník v Bruselu Zajíček, ten je teď u prezidenta. Sice nechápu, asi mu nepíše ty projevy, jinak by pan prezident nemohl říct, že, že chce, nechce veto, to je jako neuvěřitelné. Tak není to tak. Vám to tam padlo, a to je dobré, že jste prosadili globální daň ve výši 15 %. Tak a proč teď navyšujete tady daň na 21 %, když jste prosadili 15?

Takže pro zahraničí máte 15, my máme 19, bude 21. Já nevím, jaká je v tom logika? Logika je jenom, že kašlete na české firmy, že jste prosadili globální daň ve výši 15 %.

Třicet. Skoncovali jsme s nechvalně známou praxí zaklekávání a namísto toho budeme mít efektivní, moderní a vstřícnou Finanční správu. Zaklekávání, jasně! To, že Finanční správa honila ty podvodníky, kteří kradli stovky milionů, i ta známá firma, to FAU, nebo jak se to jmenuje. Tak kdyby tam nebyla díra 300 milionů, tak asi by neudělali to, co udělali. Takže to je jenom stokrát opakovaná lež. Ano. My jsme začali daně vybírat a snižovat. A vy jste na to vždycky kašlali. Už jsem o tom mluvil. Karuselové obchody, LTO, metanolová aféra. Tak to bylo všechno, jak se tu rozkrádal rozpočet. A teď stále se to opakuje, zaklekávání, zaklekávání. Ne! Finanční správa teď zaklekává jenom na firmy Agrofertu. Všem ostatním je to pohoda. Nic se neděje. Tam se zaklekává. My jsme na nikoho nikdy nezaklekávali a hlavně já jsem se to dozvěděl na poradě ministra, když už to bylo v médiích a věděl jsem, že to bude nějaký průšvih. Takže to ministr financí neměl vědět? Nebo co tedy? A samozřejmě samé lži o tom, takže Finanční správa se vrátila tam, kde byla, a samozřejmě ti poctiví podnikatelé v podstatě mají smůlu, protože ti, kteří teď - a ta šedá ekonomika už je tady analýza. Tisíc miliard. Je to neuvěřitelné!

Třicet jedna. Zrušili jsme EET, pan premiér se chlubí. Prodloužili jsme lhůty na podání kontrolního hlášení. Fajn. Podnikatelé už nejsou považováni a priori za podezřelé. Ano, to je ta mantra, ty nesmysly. Ne. Je tady plno poctivých podnikatelů, kteří ocenili EET a EET byl zákon roku. A i stávající šéfka finančního úřadu musí potvrdit, protože tehdy tam byla, že EET přináší peníze do rozpočtu, ano? Takže vy jste zvýšili VAT gap, nevybíráte daně, stoupá šedá ekonomika a poctiví podnikatelé jsou znevýhodněni.

Třicet dva. Zjednodušujeme daně. Zavádíme dvě sazby DPH a rušíme 22 daňových výjimek. Tak o tom jsem už mluvil, že vy rušíte i benefity pro zaměstnance, to dáváte snad na půlku, rušíte slevu na manžela nebo manželku, rušíte slevu na studenta, rušíte školkovné, ano, a tváříte se, že snižujete daně. Ne, vy nesnižujete daně! Vy tu nižší sazbu DPH, která je 10 %, a ta média, vaše provládní média to tak píšou, že ta nižší sazba - ne! Ta nižší se navyšuje z 10 % na 12. Na dvanáct, ano? Takže tak to je. Navyšujete daně. A de facto těmito opatřeními vy přijdete v rozpočtu podle našich propočtů o 4,5 miliardy.

Bod třicet tři. Snižujeme DPH na potraviny z 15 na 12, a pomáháme tak jejich zlevňování. Ano, a kdo navýšil ty potraviny? Já nevím, tak snad se pan premiér dívá na televizi, viděl tam tu reportáž CNN Prima u toho pekaře? Představte si, že ten pekař, když peče chleba, potřebuje elektřinu! To je ale objev, ne! Všichni potřebují elektřinu na všechno. Na všechno! A tam to začalo. Takže snižujete DPH na potraviny z 15 na 12. Škoda, že máme nejvyšší sazbu na potraviny. Škoda, že to pan premiér neokoukal z Polska na nulu. A už vás, pane premiére, jednou vypískali v Českých Budějovicích, jak jste tady vlastně říkal, že ti potravináři... Ne? Kolik je těch potravinářů? Osm a půl tisíce. Kolik je řetězců? Šest. Mají 12 miliard zisku. Teď zahraniční investor, největší mlékárenská firma Lactalis z Francie má pocit a dává rozhovor, že mají pocit, že je někdo lynčuje. Tady lynčuje. Takhle tahle vláda zachází s investory.

Takže já jsem zvědav, jak to budete kontrolovat tedy z 15 na 12. To je evidentní, že vy netušíte, jak ten byznys funguje. A ÚOHS to x-krát potvrdil, že ten trh funguje. A pokud nikdo z vás nejednal s řetězci, tak nevíte vůbec, o co jde. Takže je to lež. A ještě pan premiér tedy tvrdí, že na někoho působí. Tedy nevím, na koho působí, komu domlouvá, jestli navštívil nějaké ty firmy.

Třicet čtyři. Zjednodušujeme podnikání, proto jsme pro naše firmy zavedli možnost účtovat v eurech a dalších cizích měnách. Tak to je náš projekt, který jste dotáhli. To je v pořádku.

Třicet pět. Pro OSVČ jsme zvýšili hranici obratu pro povinnou platbu DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na 2 miliony. To je zase náš projekt, který jste dotáhli.

Třicet šest. Pro menší plátce jsme snížili až na polovinu pokuty u kontrolních hlášení. Ano, to je čistě váš projekt. Samozřejmě. To je ten kontext, že finanční správa teď je strašně fajn pro všechny. Tedy kromě některých.

Třicet sedm. Snižujeme počet státních zaměstnanců v roce 2024, poprvé po 10 letech klesne počet státních zaměstnanců o 11 tisíc. Tak já nevím. Bylo by dobré říct, kdo to je, kde to je. Jsou to jenom okénka, nebo skutečně budete propouštět ve školách, nebo kde budete propouštět? Dneska máme málo i vojáků a hasičů. Hasičům jste nedali téměř nic, tak co to je? Co to je za úspěch? Jaký to je úspěch? Proč to vykazujete už teď, když to má být v roce 2024. Tak za dva roky my jsme byli zvědaví, co jste udělali.

Třicet osm. Snižujeme počty úředníků. V roce 2024 klesne počet úředníků o další dva tisíce. Tak já nechápu jak. Vždyť se stále navyšuje! Vždyť ten zbytečný ministr, který tady vždycky prostě mluví, a proto já ani nejsem přítomen, protože by to nedopadlo dobře a asi by ta schůze skončila předčasně, tak ten si zaměstnal syna na Úřadu vlády. A když jsem to kritizoval, tak teď ho přesunuli na jinou adresu. Změnili mu mobil. To je neuvěřitelné! Kolik máte na DPP, DPČ, pane premiére na Úřadu vlády? Údajně 367. Kolik zbytečných lidí tam máte. Tak já jsem zvědav, jak budete snižovat.

Třicet devět. Schválili jsme dva antibyrokratické balíčky, které mají cíleně usnadnit život podnikatelům a občanům, zejména pak ulehčit jejich v povinnostech vůči státu, například povinnost vlastnit potravinářský průkaz, lékařské prohlídky a u nerizikových povolání další věci. Ano, to je váš projekt. Konečně nějaký!

Čtyřicet. Zrušili jsme 10 tisíc zbytečných právních předpisů. To jsou ty obsoletní předpisy. To byl náš projekt, který jste vy dotáhli. Ano.

Čtyřicet jedna. Prosadili jsme zákon na ochranu oznamovatelů, který pomůže v boji s korupcí. To je projekt EU, ano, a když jsme my to chtěli prosadit jako menšinová vláda, tak jste to obstruovali. Obstruovali. A teď jste předložili vykostěný zákon. Takže je to vaše, ale je to vykostěné, takže je to celkem o ničem. A já se ptám, kde je ten zákon o lobbingu? To nechcete nějak prosadit? To by bylo fajn.

Čtyřicet dva. Připravili jsme novelu zákona o státním zastupitelství, která posílí jeho nezávislost. Tak to je náš projekt. To je stejný projekt, jak měla paní Benešová, akorát tehdy Milion chvilek řvali, že co ona udělá, chudinka. Neudělala vůbec nic. Předložila stejný zákon, jak teď pětikoalice předkládá. Úplně stejný. Nezávislost. Já jsem si myslel, že státní zastupitelství je součástí moci. Ano, ale u nás není.

Psali jsme: Babiš (ANO): Váš největší tmel je Antibabiš Babiš (ANO): Mě fascinuje, jak pan Michálek mluví o nějakém diplomatickém protokolu Babiš (ANO): Pan Lipavský až pod naším tlakem začal něco vůbec dělat Babiš (ANO): Pan Michálek nám tady vykládal věci, o kterých vůbec nic neví

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama