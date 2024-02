Babiš (ANO): Migrační pakt pana Fialy a pana Rakušana je tisíckrát horší než povinné kvóty

reklama

Takže dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové a hlavně vážení spoluobčané, protože hlavně vás se týká to, o čem tady budu mluvit.

Scházíme se dnes na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, abychom otevřeli debatu o jednom z nejzásadnějších témat současné Evropy - Migračním paktu Evropské unie. Toto setkání bylo svoláno na žádost našeho hnutí ANO v reakci na změnu kurzu této vlády, která přešla od loňské slepé podpory paktu, který sama vypracovala a protlačila během českého předsednictví, k populistickému zdržení se při únorovém hlasování.

Na začátek bych chtěl připomenout, jak nám ještě loni architekti tohoto paktu - pánové Fiala s Rakušanem - vychvalovali tuto, jinak to nemohu nazvat, zrůdnou dohodu postavenou na tzv. povinné solidaritě, což není nic jiného než zamaskované uprchlické kvóty a výpalné za migranty. Pan Fiala vyprávěl, jak je pakt pro Česko výhodný, pan Rakušan dokonce tvrdil, že už to nemůže být lepší a pan Lipavský se lidem snažil namluvit, že migrační dohoda je vlastně úspěch a kritika Migračního paktu je z jiné planety. A teď najednou je všechno jinak. Vláda procitla, protože je prý dohoda více byrokratická a méně ambiciózní při ochraně vnějších hranic. Ve skutečnosti jsou to jen záminky, protože jediná hmatatelná změna z pera španělského předsednictví je zřízení jakéhosi koordinátora pro solidaritu.

Tvrzení, že dohoda neumožňuje efektivně bránit vnější hranici vůbec neobstojí, protože pakt vůbec neřeší ochranu hranic, ale jen situace, kdy se ilegální migrant dostane do Evropské unie, což ví každý, kdo text četl. Takže pánové Fiala s Rakušanem nám všem buď lžou, nebo vůbec nemají ponětí, pro co v Bruselu zvedli ruku. Upřímně nevím, která ze dvou možných variant je horší.

Ve skutečnosti v paktu zůstaly ty nejhorší šílenosti, zejména uprchlické kvóty, které během českého předsednictví v roce 2022 dojednali a ke kterým Českou republiku zavázali pánové Fiala s Rakušanem.

Andrej Babiš ANO 2011



V červnu 2023 ještě pan Rakušan zradu vlastní země dovršil tím, že pro Migrační pakt v Lucemburku na radě ministrů, bez jakékoliv veřejné debaty, bez jakékoliv legitimity, bez jakékoliv kontroly ze strany Sněmovny, a jeho mandát na jednání v Lucemburku neprojednával ani sněmovní výbor pro evropské záležitosti, hlasoval. Proč to udělal zrovna takto v utajení? No proto, že se Fialova vláda a Brusel bály reakce české veřejnosti, která migranty z Blízkého východu, Afriky s jejich nekompatibilní kulturou a zvyky logicky odmítá. Tak pakt podepsali za zády nás všech. A pro jistotu ještě pan Rakušan za peníze daňových poplatníků oblepil plakáty, kde lživě, podle vzoru ruských dezinformátorů tvrdil, že Migrační pakt neobsahuje kvóty. No, obsahuje, k tomu se ještě dostaneme.

Pak pan Fiala na evropském summitu, přesně podle představ Bruselu, schválil tuto šílenou dohodu a ještě se veřejnosti snažil tuto dohodu vydávat za úspěch. Přitom fakta jsou jasná a neoddiskutovatelná. Tento Migrační pakt pana Fialy a pana Rakušana je tisíckrát horší než povinné uprchlické kvóty, které jsem ještě jako předseda vlády, tehdy ještě suverénní České republiky, v červnu 2018 na Evropské radě v Bruselu potopil společně s ostatními premiéry zemí V4, která tehdy ještě fungovala, než ji takhle vláda rozbila. V rámci předsednictví jsme včera viděli poprvé - pan premiér Fiala po osmi měsících svolal V4, která v minulosti dosáhla velkých úspěchů.

Tehdy jsem si myslel, že myšlenka uprchlických kvót je už jednou navždy pohřbena. Bohužel jsem netušil, že to bude o pět let později česká vláda, která tuto mrtvolu nechá znovu vstát z hrobu, zatímco naše národní zájmy budou hájit jiné země, zejména Polsko, a to prosím i Tuskovo Polsko, a Maďarsko. Co ale čekat od pana premiéra, který vede plamenné řeči doma, ale v Bruselu vždy sklapne podpatky, je tvárný jako vosk a bezmyšlenkovitě plní všechny promigrační a ekofanatické úkoly, které dostane. Vzpomeňte si, že to byl pan premiér Fiala, kdo před volbami do Sněmovny sliboval, že nedopustí zákaz spalovacích motorů nebo bude bojovat proti emisním povolenkám. Během českého předsednictví Evropské unie, kdy na to měl vliv, udělal pravý opak - protlačil zákaz klasických aut od roku 2035 a uvalil emisní povolenky na domácnosti a osobní auta. Ale to sem teď nepatří.

Pojďme k detailům Fialova a Rakušanova migračního paktu. Nechme promluvit fakta. Jak jsem již říkal, migrační pakt neřeší to nejzásadnější, proč je Evropa pod náporem migrantů, a chybí v něm efektivní ochrana vnější hranice Evropské unie, účinná návratová politika pro ty, kteří nemají nárok na pobyt v Evropské unii, boj proti pašeráckým organizacím, které profitují z migrace, a posílení spolupráce s třetími zeměmi, které by měly bránit migrantům, ilegálním migrantům, v odchodu. Tyto body nikdy nebyly součástí migračního paktu, takže ospravedlnění Fialovy vlády, že se hlasování zdržela, protože tam chybí tato opatření, je úplně absurdní.

Je zvláštní, že pro pakt pan Fiala zvedl ruku loni, i když tam například ochrana vnější hranice a boj proti pašerákům také nebyly. Je tedy nepochybné, že pakt neřeší příčiny migrace, ale pouze její následky. Jinými slovy, jeho cílem na rozdíl od toho, co se snaží pánové Fiala s Rakušanem namluvit, není boj proti ilegální migraci, ale opatření, co dělat s migranty v momentě, když jsou již v Evropské unii. I když pánové Fiala s Rakušanem manipulují, slovíčkaří a lakují pak narůžovo, dohoda nikdy nic nemohla změnit na náporu migrantů z Blízkého východu a Afriky, kteří se snaží neustále dostat do Evropy.

Výmluvy pětikoalice jsou tak naprosto dětinské a je jasné, že jediným důvodem k otočce jsou volby do Evropského parlamentu. Strany jako ODS nebo KDU-ČSL totiž nechtějí vypadat v očích veřejnosti jako úplní eurohujeři, ale i ostatní probruselské strany - STAN, TOP 09 a Piráti - moc dobře vědí, že naši občané tady migranty z Blízkého východu a Afriky prostě nechtějí. Ve skutečnosti ale jde jen o další lež a přetvářku v podání pětikoalice, protože vítačství spolu s ekofanatismem a poklonkováním Bruselu mají v krvi. Ti by prodali Bruselu i vlastní babičku.

A teď k meritu věci, tedy co si tento pakt, schválený a prosazovaný Fialovou vládou, představuje, že máme s nelegálními migranty dělat. Celý dokument je postaven na takzvané povinné solidaritě, což je jen bruselský žargon, za kterým se skrývají uprchlické kvóty a miliardové výdaje na migraci. Nejvíce se k povinné solidaritě dojednalo v průběhu českého předsednictví v druhé polovině roku 2022, což přiznává jak Fialova vláda a za což byla opakovaně schválena Bruselem.

V kostce. Migrační pakt Evropské unie počítá s relokací minimálně 30 tisíc blízkovýchodných a afrických migrantů ročně a za každého odmítnutého migranta stanovuje pokutu minimálně 20 tisíc euro, tedy asi půl milionu korun, také ročně. Horní limit neexistuje ani u počtu přijatých, ani u výše výpalného - v uvozovkách. Jde tedy o minimální čísla, která se budou každý rok revidovat a která se každý rok mohou změnit. Opakuji, jde o minimální možné částky. Maximální hranice může být klidně desetinásobná. A jak znám taky Brusel, tak je to začátek salámové metody a hned se tato částka změní. Jinými slovy, kvůli pánům Fialovi s Rakušanem Česká republika za pár let bude dost možná ročně muset přijímat tisíce afrických a blízkovýchodných migrantů nebo bude platit Bruselu jako mourovatá.

Naopak zásadní opatření, které mělo umožňovat členským zemím se zapojit s pomocí při návratech pánové Fiala s Rakušanem neprosazovali a ani se nepokoušeli pro takovou možnost dojednat podporu. Místo toho se chlubí nějakou pofidérní možností, že se členské země budou moci ještě vyplatit - v uvozovkách - takzvanou technickou pomocí, například vysláním policistů, poskytnutím výpočetní techniky nebo jiných zařízení, ale jen v případě, kdy to členské země budou chtít. A ty - mám na mysli hlavně Řecko, které dostalo na migranty 4 miliardy euro, nebo Itálie, dostali víc než miliardu, a Španělsko - se hlavně chtějí zbavit migrantů.

Česká republika by se při tomto nastavení musela rozhodovat, jestli přijme 900 migrantů, nebo zaplatí odpustek ve výši 450 milionů korun ročně. A znovu, bavíme se o nejnižší možné částce. Za rok, dva to mohou být tisíce migrantů a miliardové pokuty. Je nepochybné, že migrační pakt uprchlické kvóty obsahuje, i když skrytě, a pod mnoha vrstvami bruselského newspeaku. Jsou záměrně zamotány do složité právní řeči a nejsou na první pohled patrné, aby si jich nikdo nevšiml dřív, než bude pozdě. Jde o úplně stejnou taktiku, jakou různí šmejdi zavazují důchodce k nakupování předražených hrnců nebo nevýhodným dodávkám elektřiny. Tolik k transparentnosti Evropské unie.

Na první pohled se tedy skutečně zdá, že státy budou mít možnost se rozhodnout mezi přemisťování migrantů a placení výpalného za každého odmítnutého migranta. Je tu ale jedno velké ale, a to zní, že členské státy si budou moci vybírat za podmínky, že všechny státy Evropské unie dohromady přislíbí a skutečně převezmou alespoň 60 % migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta pro celou Evropskou unii. Dnes to je 30 tisíc migrantů, ale příští rok to klidně může být 300 tisíc uprchlíků. Na každý členský stát pak připadne určitý podíl z kvóty navržené Evropskou komisí, pro Českou republiku to vychází 3 %, takže, jak jsem říkal, 900 migrantů z 30 tisíc.

Uprchlickou kvótu mají každoročně navrhovat úředníci z Evropské komise, nikým nevolení, ti rozhodují o všem, a posuzovat ji budou ministerští úředníci členských států. Členské země budou dávat přísliby, kolik migrantů k sobě přestěhují a za kolik z nich se vyplatí - zatím 20 tisíci eury ročně - a co dalšího udělají pro státy, které čelí náporu ilegálů. Návrhy pak budou schvalovat zástupci členských zemí, například ministři vnitra. A pak se začnou dovážet migranti nebo platit.

V případě 900 migrantů určených pro Českou republiku, kdybychom se chtěli vyplatit, tak je to každoročně výdaj 18 milionů euro, tedy skoro půl miliardy korun. A když kvóta nebude naplněna - třeba proto, že členské státy se budou chtít jen vyplácet a nebudou chtít přijímat migranty - tak co se stane? Svolá se další a další zasedání států Evropské unie, dokud se nenajde nějaké řešení, které se odhlasuje kvalifikovanou většinou. Na právo veta zapomeňte. Mimochodem, některé strany pětikoalice chtějí zrušit právo veta - to nejdůležitější, co máme v Evropské unii. A třeba i takové řešení, že státy uprchlíky přebrat musejí a dojde na povinné přerozdělování bez jakékoliv možnosti vykoupit se finanční pokutou. A můžeme si být jisti, že kvóta na přerozdělení uprchlíků nebude naplněna.

Během uprchlické krize v roce 2015 - 2016, kdy do Evropy připlouvalo zhruba tolik migrantů jako v posledních letech, se Evropská unie snažila rozdělit celkem 160 tisíc migrantů z Řecka a Itálie, což dopadlo naprostým fiaskem. Bylo rozděleno méně než 28 tisíc osob, tedy za dva roky ještě méně než roční kvóta 30 tisíc, se kterými (kterou) počítá tento migrační pakt. Mimochodem do České republiky měly tehdy podle návrhu Evropské komise zamířit téměř 3 tisíce migrantů. Jak to tady se syrskými uprchlíky dopadlo, dobře víte. I přes snahy KDU-ČSL a europoslankyně Šojdrové, aby běženci k nám chodili, se to naštěstí nepovedlo.

Takže když nyní nebude relokováno alespoň 60 % uprchlíků určených kvótou, která je nyní těch 30 tisíc, může dojít na povinné přerozdělení. Aby to vypadalo na veřejnosti dobře, tak si Brusel vymyslel, že se oficiálně nemají přerozdělovat ilegální migranti, ale bude se na státy převádět takzvaná příslušnost k azylovému řízení. Takže když Česká republika dostane příkazem vyřídit azylové řízení pro Eritrejce, který na gumovém člunu přeplul do Řecka, tak to prakticky může znamenat jeho přestěhování k nám, aby migrant byl v průběhu řízení přítomen v tom členském státě, který jeho žádost řeší.

Pan premiér a ministr vnitra se často ohání nějakou pofiderní garancí, že se nás pakt nebude týkat. Zatímco budeme mít na svém území ukrajinské uprchlíky, kde jde ale pouze o dočasnou garanci, která se nevztahuje jenom na Českou republiku, ale na všechny státy, které dneska na svém území mají vysoké počty běženců z Ukrajiny pod takzvanou dočasnou ochranou. Pokud jste zaznamenali včera, ukrajinský ministr obrany vyzval všechny Ukrajince z Evropy, aby se vrátili domů a bojovali proti ruské agresi. Až jim dočasná ochrana skončí, tak tato výjimka neznamená vůbec nic a vůbec nic nezaručuje.

Pana Fialu během půlročního předsednictví Evropské unie vůbec nenapadlo, a měl na to možnost, aby po Bruselu chtěl minimálně 40 miliard korun, které naši daňoví poplatníci zaplatili za půl milionu ukrajinských uprchlíků. Probral se až poté, co jsem ho k tomu opakovaně vyzýval. A jediné, čeho dosáhl, byla vágní formulace, že je Evropa odhodlána posílit podporu pro ukrajinské uprchlíky. I kdyby to nakrásně vyšlo, tak pánové Fiala s Rakušanem vyjednali pouhý odklad z tohoto trvalého přerozdělovacího mechanismu na rok, dva. Zkrátka nedostali jsme za ty Ukrajince téměř nic. A byla tady obrovská šance získat peníze, tak jak to dělá Řecko, Itálie, Španělsko a další.

Je tedy nezpochybnitelné, že pánové Fiala s Rakušanem vědomě lžou celému národu do očí, když tvrdí, že pakt nebude znamenat přerozdělování migrantů z Afriky a Blízkého východu do České republiky. Jimi vyjednaný migrační pakt uprchlické kvóty obsahuje, jen je nazývá jinak. Pakt ani neobsahuje záruky, abychom jako Česká republika povinně solidárně přispívali pouze těmi způsoby, které považujeme za vhodné. Jinými slovy, i když budeme chtít platit výpalné nebo posílat pomoc, ostatní členské země nás mohou jednoduše přehlasovat a donutit nás brát ilegální migranty. Taková možnost v dokumentu je a není jak se z toho případně vyvléct. A když dojde na migrační krizi, tak přednost budou mít migranti vylovení na moři, a to nejenom neziskovky, mimochodem asi nevíte, že Evropská unie v rámci svého rozpočtu dává 20 miliard euro na neziskovky, ale dneska jsou to profesionálně organizované bandy pašeráků, kteří v noci naloží ty ilegální migranty v Maroku nebo v Tunisu a dopravují je na pláže Španělska a Itálie. Ano, takhle to funguje, protože samozřejmě ti nešťastní ilegální migranti platí celkově až miliardy v sumě těmhle zločincům.

Takže namísto toho, abychom operace těchto lodí omezovali, tak jim stanovujeme speciální režim, kterým vlastně lidem říkáme, že pokud přicestujete do Evropy po moři, tak o vás bude postaráno přednostně. No, možná jsme zapomněli, jak to vyřešila Austrálie, vrátila ty lodě a postarala se o ty lidi mimo a udělali z toho Ellis Island, tak jak kdysi naši předkové jezdili do Ameriky za prací. Migrační pakt vůbec nezabrání příchodu uprchlíků, naopak jde o jasnou pozvánku stovek tisíc, třeba i miliony migrantů ze zemí, které jsou naší společnosti a našemu způsobu života na hony vzdálené. Ti všichni mají chytrý mobil, sociální sítě a všichni si budou myslet, že ta dnešní kvóta 30 000 se vztahuje zrovna na ně. A už to dávno vědí, oni nečekají na rady, parlamenty a tak dále. Zkrátka pozvání zaznělo. A jediný, pro koho je tento pakt výhodný, jsou země, které jsou přetížené migranty, jako je Itálie, Řecko nebo Španělsko.

Rozhodně ale tento pakt není výhodný pro Českou republiku, jak se nám stávající vláda snaží namluvit. Tuto dohodu může obhajovat jen úplný šílenec, který nevidí za nejbližší roh. Copak, pane premiére a pane ministře vnitra, nevíte, co se děje v západní Evropě? Přistěhovalci z Blízkého východu a Afriky jsou násilní, nepracují a odmítají se integrovat. To jsou fakta. Ilegální migrace milionu lidí s naprosto jinou kulturou, hodnotami a mentalitou západní Evropu už rozložila. A vy se nás snažíte do této propasti strčit! Vždyť se podívejte, co se děje v Německu, Francii, Británii, Švédsku, Belgii, Nizozemsku.

Od roku 2015 se v Německu stalo obětí sexuálních útoků ze strany migrantů přinejmenším 7 000 žen. Jde ale jen o špičku ledovce, protože podle statistik 85 % napadených žen sexuální násilí vůbec neoznámí. Navíc se migranti, zejména Syřané, Afghánci a Pákistánci, sexuálních útoků dopouštějí v poměru k zastoupení v německé populaci čtyřikrát častěji, u znásilnění dokonce pětkrát častěji. S podobnou epidemií se delší dobu potýká Švédsko, kde 60 % pachatelů znásilnění je přistěhovaleckého původu. Nejde jen o sexuální násilí. Pouliční bitky, války cizineckých gangů nebo vraždy v ulicích francouzských, britských, německých, italských, švédských měst jsou takřka na denním pořádku. Můžeme se o tom přesvědčit nejen na sociálních sítích, ale i zprávách, protože problém už je tak obrovský, že ho mainstreamová média už nemůžou prostě ignorovat a tutlat, ač se o to stále snaží.

A dopady migrace na ekonomiku? Také katastrofální! Němci v čele s Merkelovou počítali s tím, že velký počet přistěhovalců nastartuje hospodářství a pomůže financovat sociální stát, jako to kdysi v západním Německu udělali pracovníci z Turecka po druhé světové válce. Ale čísla mluví úplně opačně. Migrace v Německu zvyšuje deficit financí o neuvěřitelných 5,8 bilionů euro. Bilionů! Teda tedy asi 143 bilionů korun. Jen pro srovnání: HDP celé České republiky se pohybuje kolem 6 bilionů korun. Takže jedno české HDP - tolik to stojí Německo. To znamená nejen, že migrace problém zvyšujících se nákladů sociálních systémů neřeší, ale naopak jej prohlubuje.

Také podle dánských údajů migranti z Afriky a Blízkého východu spotřebují více peněz, než kolik jich za celý svůj život odvedou státu. Dokonce i zpráva Evropské komise potvrzuje, že přistěhovalci ze zemí mimo Evropskou unii v produktivním věku vyprodukují méně statků, než kolik jich za života spotřebují. Aby toho nebylo málo, tak v této situaci eurokomisařka Ylva Johanssonová mluví o tom, že migraci je potřeba podpořit, protože populace členských zemí stárne, což má dopady na ekonomiku. No, úplně mimo mísu. Paní komisařka nám to sdělila v České televizi, tyhle nesmysly. Každý rok chce tato paní komisařka, aby do Evropy přišlo, a poslouchejte dobře: 4,5 milionu migrantů, prý legálních, kteří budou pracovat. 4,5 milionu. Neuvěřitelné.

Abyste viděli, jak katastrofální je migrační politika Evropské unie, uvedu konkrétní případ jedné dvacetiosmileté ženy, o které mi vyprávěl člověk, který s migranty z Blízkého východu přichází do kontaktu každý den. Ano, český občan je to. Tato žena se narodila íránské matce a afghánskému otci. V životě neměla doklady. Sice žila v Íránu, ale nikdy nezískala tamní občanství a afghánské nechtěla. Utekla přes Turecko do Řecka, kde požádala o azyl. A pak přiletěla do Prahy se špatně padělaným pasem. Divíte se, jak je to možné? Řekové falešné pasy schválně přehlížejí, potřebují se totiž migrantů zbavovat, stejně Italové.

V České republice s ní dva dny cizinecká policie dělala úkony správního řízení, které skončilo správním vyhoštění. To znamená, že ženu pustili s tím, že musí do 25 dnů opustit Českou republiku a čtyři roky nesmí do Evropské unie. Realita? Odjela do Německa, kde žije asi ve čtvrtém uprchlickém táboře. Ženu nelze vyhostit, protože nemá žádné doklady dokazující její státní příslušnost. To ale také znamená, že s ní nelze zahájit azylové řízení. Tak se rozhodla vydávat za Afghánku bez doprovodu, aby snadněji získala azyl. Kvůli tomu musí kontaktovat afghánské velvyslanectví v Berlíně. Jenže žadatel o azyl nesmí být ve styku se státními orgány země, z níž uprchl, a vyslanectví buď nezastupuje současnou vládu Tálibánu, v tom případě nemá přístup k afghánským matrikám, nebo i zastupuje, a pak s ním nelze jednat.

Co z toho všeho plyne? Azylové orgány nemají o žadatelích potřebné informace. Rozhodují se striktně podle země původu, ne podle skutečné situace žadatelů. Hraniční kontroly nefungují, dají se fyzicky překonávat. Zachycení a odmítnutí migranti jsou vyhošťováni v naprosté většině jen na papíře, ne ve skutečnosti. Z Německa se podaří vrátit do země původu pouhých 10 % ilegálních migrantů, a to jen proto, že chtějí. Zákony jsou tak děravé a úřední postupy tak zdlouhavé, že migranti v Německu zůstávají včetně těch, kteří tam nemají například kvůli trestné činnosti co dělat.

Vyhoštění na papíře je bohužel realita v Německu. V Česku a celé Evropské unii také. Pánové Fiala s Rakušanem se například snažili veřejnost uklidnit svými teatrálními kontrolami na hranicích, ale ty toho moc nevyřešily, protože tady ze 17. února je zpráva ČTK, jak Německo prodlužuje kvůli ilegálním migrantům kontroly na svých hranicích. Od loňského 16. října zaznamenala německá policie v rámci kontrol na hranicích s Českem, Švýcarskem, Polskem a Rakouskem 23 tisíc neoprávněných pokusů překročit hranici. Kontroly na hranicích s Českou republikou prodloužilo i Rakousko, a to nejméně do poloviny dubna, píše se ve zprávě. Samozřejmě nevím, kolik z těch zadržených připadá na česko-německé hranice, ale evidentně to pár tisíc lidí bude. Proto by mě od pana ministra Rakušana zajímala informace, co se s těmi lidmi stalo. Zůstali u nás? Požádali o azyl? Dobrovolně se vrátili do země původu? Byli podle dublinských protokolů vráceni do první bezpečné země? Předpokládám, že ani jedno, protože by správa uprchlických zařízení úplně zkolabovala. Takže se tady v České republice zřejmě promenádují tisíce ilegálních migrantů bez jakékoliv kontroly, za tichého souhlasu této vlády. Anebo pokud byli migranti skutečně zadrženi, tak co se s nimi skutečně děje? Dostali po pár dnech zadržení lejstro, aby opustili Českou republiku, a oni tu dál vesele zůstávají?

Prostě se ukazuje, že nejen Brusel, ale ani tato vláda nelegální migraci lidí z Afriky a Blízkého východu vůbec neřeší. To vše jen potvrzuje, že migrační pakt Evropské unie není řešením problému migrace, ale jeho součástí. Osobně nevidím sebemenší důvod, proč by Česká republika měla pykat za krátkozraká a chybná rozhodnutí západoevropských politiků, kteří nekontrolovanou migrací z Blízkého východu a Afriky destabilizovali své vlastní země. Nevím, proč bychom se měli vydávat stejnou cestou. Jenže přesně k tomu migrační pakt Evropské unie povede. Uvědomuje si to každý, kromě pánů Fialy a Rakušana.

Řešením není lifrování milionů migrantů do Evropy, ale naopak podpoření porodnosti a zvýšení životní úrovně evropských občanů. Ale to jde dost těžko, když Brusel tlačí přerozdělování migrantů a životní úroveň ničí ekofanatickým Green Dealem a v Česku vládne Fialova vláda, která migrační politiku plně podřídila přání Bruselu, a dělá všechno pro to, aby se nerodily děti. Neřeší inflaci, ani drahotu, plošně zvyšuje daně a osekává výhody pro rodiny a hlavně straší válkou. Stále. Stále válka, válka, válka! To stále slyšíme od této vlády. I proto se loni narodilo jen 92 tisíc dětí, což je nejméně za 20 let. V roce 2021, kdy končila naše vláda, bylo to 111 tisíc. Trvám na tom, že jediné řešení ilegální migrace je mimo Evropu. Musíme pomáhat lidem v Africe a Blízkém východu v jejich zemích. Musíme bojovat proti pašerákům i na ně navázaným neziskovkám. Lodě s migranty nesmí vůbec vyplout!

Když V4 ještě fungovala, tak jsme dali 32 milionů euro - Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko - na nákup lodí pro libyjskou pobřežní stráž. Já jsem se jednou ptal a mě by zajímalo, kde vůbec skončily tyhle peníze, jestli je náhodou někdo v tom Bruselu neukradl. Azylová řízení musíme podle vzoru Austrálie provádět mimo území Evropské unie. Ano. Kdo chce migranta, tak ať ten čeká v Tunisku jako Elis Island. Může si ho pozvat, ale hned ho zaměstnat, a ne, že sem chodí ilegální migranti organizovaní pašeráky. Migranty, kteří v Evropě nemají co pohledávat, musíme důsledně vracet do zemí jejich původu. Ano, Mette Frederiksen, dánská premiérka, to zvládla. Velice zajímavé. Když například někdo chtěl požádat o azyl a je muslim, musel podat ruku té úředníci, což tedy on neudělá. A domluvili si v podstatě návratovou politiku a myslím, že s Rwandou domluvila a zkrátka ti ilegální migranti opouštějí Dánsko. Ano, postupně většina zemí otočila. A Angela, když přišla: Wir schaffen das! Tak, wir haben das nicht gesschaft am Ende. Nefunguje to. Nefunguje to! Pro ně je už pozdě. Pro nás, my máme ještě šanci to zvládnout, ale na to bychom potřebovali tvrdý nový azylový zákon a vyhnat naše policisty a vojáky do ulic a zjistit, kdo vůbec u nás tady pobývá. Vždyť to ani nevíme!

Takže co my chceme? Vnější hranice musí být bedlivě střežena. Ano, proč nebyl rozšířen Schengen o západní Balkán? Proč nevzali Bulharsko, Rumunsko a Srbsko do Schengenu? Je to záležitost bezpečnosti Evropy. A především každá členská země Evropské unie si musí zachovat právo rozhodovat, kdo v ní bude žít, kdo u nás bude žít. My musíme o tom rozhodovat, Česká republika, ne nějaký bruselský úředník. Odmítání migrantů z naprosto odlišného kulturního prostředí není projevem nedostatku solidarity, ale pudu sebezáchovy. Hořící ulice západoevropských měst jsou toho mementem. Pro hnutí ANO jeden z našich zásadních principů je, že nám nikdo nebude diktovat, kdo u nás má žít! O tom si Česká republika musí rozhodovat sama. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.) Kdybych byl premiérem, nikdy bych na tento skandální migrační pakt nepřistoupil. Je nejvyšší čas od základu změnit evropskou migrační politiku. První krok mohou občané udělat tím, že z Evropského parlamentu vyženou všechny promigrační vítače, včetně eurohujerských politiků za ODS, TOP 09, STAN, KDU a Pirátů. Na rozdíl od hnutí ANO totiž Fialova vláda bude vždycky hájit především zájmy Bruselu, nikoliv ty české, jak to opakovaně prokázala. Voliči by měli na to pamatovat, protože letos to bude zřejmě poslední šance Evropskou unii změnit.

Děkuju za pozornost.

