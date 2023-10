Babiš (ANO): Pan Lipavský až pod naším tlakem začal něco vůbec dělat

reklama

Takže dobré ráno, vážení spoluobčané, bych poprosil o vaši pozornost, dámy a pánové.

Pokud mluvím o propagandě a novototalitních médiích této vlády, tak bych vám chtěl říct, kdo mě ráno tady čekal před Sněmovnou. Zástupce České televize, která teď dělá reportáž o evakuaci občanů Izraele.

A já vám povyprávím, jak tahle propaganda lže a já jsem chtěl poprosit pana ředitele Součka, aby instruoval toho pana redaktora, že se má představit. Já ani nevím, jak se jmenuje. Má fousy. A aby ho poslal do mateřské školky a naučil ho, že nemá skákat do řeči. Já už jsem přece jenom starší. No a ráno mě čekal tenhle zástupce České televize, já vám, vážení spoluobčané, znovu říkám, nedívejte se na Českou televizi, jenom lžou, manipulují, kromě tý redakce, která tady sedí, pan Vašek, to je slušnej člověk, polibek smrti (smích a potlesk z levé strany sálu), ale musel jsem to říct, no a představte si, tenhle nevychovaný redaktor, který se neumí ani představit, takovej fousatej, mě začal zkoušet z toho, jak vlastně se na mě občané obrátili. Tak jsem musel z tašky vyndat ty papíry a jsem mu ukazoval, Monika Hamplová mi napsala: Dobrý den, pane Babiši, chtěla bych vás poprosil o pomoc, zda by bylo možné, jak to již udělaly jiné země, poslat pro naše občany, uvězněné v Izraeli, repatriační let. Strach a beznaděj, kterou musí každý den zažívat, si nikdo z nás nedovede představit.

A takových lidí bylo X. Mě strašně baví tenhle titulek dneska ráno: Zakladatel ODS Václav Klaus, chudák, ten musí být z toho úplně na nervy, ale on není na nervy, ukazuje billboard pana premiéra, tady to je, restart Česka, děláme co je potřeba. Vážení spoluobčané, slyšíte? Děláme co je potřeba.

Pan ministr financí, vylobbovaný Blažkem a Nejedlým, a Zeman ho nechtěl a měl pravdu, protože je totálně neschopnej, neudělal pro ty lidi vůbec nic. A všechno je to od začátku vylhané.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak si to pojďme říct popořádku, jak to bylo teda, protože my žijeme v době propagandy. Propaganda, provládní propaganda, Seznam zprávy, Blesk, který ještě v úterý říkal, tam bylo interview s tou basketbalistkou, která říká, že vláda na nás se.e, jo, aby paní Kovářová nemusela dělat ten seznam těch vulgárních slov. To bylo v Blesku. Jo? Ano, vláda na ně kašlala. Co se stalo? V sobotu Hamás brutálně začal vraždit občany Izraele. A v neděli naposled odletělo letadlo Smartwings z Tel Avivu a mělo 190 lidí na palubě.

Problém je, že tyhle ministři a tady přišel pan ministr Výborný a to musí (musím?) poděkovat, že zkrátil svoji cestu, aby dal k dispozici to letadlo, ale pan Lipavský neudělal pro naše lidi vůbec nic. Já bysem se vůbec neangažoval, kdyby mi lidi nepsali. Takže jaká je geneza toho, jaká je geneza toho vývoje?

V pondělí začínají naši občané volat, žádají o pomoc...

Ve 13.37 vychází zpráva na Novinkách - v Izraeli jsou desítky Čechů, repatriace se zatím nechystá. V tu dobu repatriaci provádí Poláci, Maďaři, Bulhaři a další, v to pondělí Maďaři, Poláci - stovky lidí repatriovali. A víte, kde byl pan ministr Lipavský? No, byl na cestě do Ománu a blokoval to letadlo. Proč tam nešel linkou? Proč chodí na summity, kde vlastně nic neřekne? A to je zajímavé, že po tom summitu ani neměl tu tiskovku. No a potom, když zjistil tedy, že je to průšvih, tak přistál cestou. Protože média samozřejmě, média to manipulovala tak, že vlastně lidi měli pocit, že pan Lipavský letěl z Prahy do Izraele.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6815 lidí

Ne, neletěl. On letěl z Ománu do Izraele, to má po cestě, aby se vyfotil s izraelským prezidentem, tenhle historicky propalestinský člověk, Lipavský, který hlasoval v rámci OSN proti Izraeli, který dneska říká, že nemůžeme vlastně změnit sídlo našeho velvyslanectví. A ten kolega z té České televize, co mi skákal do řeči a nepředstavil se, vlastně se mě ptal na to, jak to uděláme. No, tak znovu opakuji. Šroubovák, čtyři šrouby, vymontovat, tabulka v Tel Avivu, jedu do Jeruzaléma, vymontuji tabulku, kde je pobočka, a namontuji tuhle tabulku. No je to jasný. Jediný člověk, který v té vládě rozumí něčemu z hlediska EU a dalším zahraničním politickým věcem, je Pojar. A ten to potvrdil. No, tak co jsem odbočil?

Takže pan Lipavský, když zjistil, že je průšvih, protože se vykašlal, vykašlal na naše lidi - a mimochodem až pod naším tlakem začal něco vůbec dělat. Takže v 13.37, Novinky, v pondělí 9. 10., říká - ještě se nic nechystá. V úterý 10. 10 ve 13.40 jsem vystoupil na tiskové konferenci, kde vyzývám vládu, ať domů dostane lidi, kteří se nemají jak dostat domů. Ministerstvo s nimi nekomunikuje. Protože paní velvyslankyně, co říkala těm lidem? No - jděte na letiště do Tel Avivu. Ale všechny komerční lety skončily v neděli, v neděli devátého. A lítal jenom El Al a izraelské linky, které mají protiraketové systémy. Ty sprosťárny, jak oni lžou. A aktivistický iRozhlas samozřejmě přinesl reportáže. Vlastně si to snad vymejšlím.

O co tady šlo? Šlo o to, že Smartwings, který repatrioval 350 lidí do minulé neděle, nabízel, že vyletí z Ejlatu, co je na hranici s Jordánskem, a naloží naše lidi a odveze je pryč, protože z Tel Avivu nemohli lítat. Ano. Mimochodem, když se do toho vložila paní ministryně Černochová, která je vlastně jediná ve vládě, která je schopná něco rozhodnout a řídit a je potřeba jí poděkovat, že kdyby nebylo jí, tak není vůbec nic a ty lidi tam ještě jsou. Takže Smartwings - a bohužel byla smůla, že ten velký Airbus se pokazil, má problém s motorem, nedá se to opravit - tak Smartwings chief operations officer Bělina volal náměstkovi Smolkovi, že nabízí pomoc, x-krát tam volali. Ale já chápu, že úředníci, kteří zažívají teror od této pětikoalice a musí lhát a podvádět a musí říkat, co říká pan ministr, tak samozřejmě - co říkali? Ne, ne, ne, my si to všechno odvezeme. Takže ten malý Airbus vozí třicet, čtyřicet lidí a už tam byl snad sedmkrát nebo nevím kolikrát.

Takže to je absolutně neuvěřitelné, že já jsem dal v pondělí tweet, ano, že na lidi kašlou. Tady pan typický antibabiš, pan poslanec Žáček, dokonce tady vystupoval a říkal něco a Afghánistánu. Neví o tom vůbec nic. Operaci Afghánistán jsem řídil já s Kulhánkem, s ministrem zahraničních věcí. A když vznikl ten problém, tak jsme v noci zasedli, bylo tam celé vedení naší armády a nám tvrdili, nemůžeme vyletět, nemáme slot. Máme slot Baku, potřebujeme do Kábulu. Tak jsme řekli - ne, okamžitě vyletíte. A vyletěli. A po cestě dostali ten slot.

Takže prosím vás, nemluvte o nás. My jsme se o lidi uměli vždycky postarat. A byli jsme nejúspěšnější v Afghánistánu, naše armáda byla nejúspěšnější, ale já jsem byl v první linii. No, pan premiér, ten dělá tu billboardovou kampaň. Děláme, co to je vlastně, to je úplně neuvěřitelné, jo? Děláme, co je potřeba. (Směje se.) Děláme, co je potřeba. Pan premiér nedělá nic, on to deleguje na ministry. A pokud měl totálně neschopného ministra, jako je Lipavský, no tak potom to tak vypadá, nebudu tady jako hodnotit další.

Takže co se vlastně stalo? Lipavský totálně selhal, vůbec se o lidi nepostaral. Velvyslankyně totální katastrofa. A já si to nevymýšlím, vždyť přece tady jsou články. Titulky 11.10. v 11.27 - Zoufalé. Nevíme, na koho se obracet. V Izraeli žádají o pomoc další Češi. Další - Nechali nás v tom. Ambasáda nepomohla s odlety z Izraele, tvrdí Češka. Ano? Vždyť těch článků... Ale tahle prolhaná média, která jim jdou na ruku. No, tak hned paní Bastlová dala rozhovor panu Lipavskému, iRozhlas, Klímová, víte, kdo to je? Ta vám odsaje energii, máte z ní hned depresi. Včera jsem s ní telefonoval. Ani se mě nezeptala na to, jak to bylo se Smartwings. Smartwings chtěl povolení. A včera? Ne, když se pokazilo to letadlo, nabízel i letadlo. A to je všechno pravda a já to všechno umím dokázat a všechny ty lidi mám v mobilu.

Yvetta Blanarovičová, možná znáte to jméno. Já jsem pomáhal zachraňovat její rodinu, aby se dostali do těch letadel. Nic nevěděli, nikdo s nimi nemluvil. Totální fiasko. A teď média dělají reportáže. Snad Babiš si vymýšlel. Babiš nepotřebuje zviditelňovat na tomhle problému v Izraeli. My jsme se vždycky o lidi postarali a já jsem byl v první linii. A já jsem to tu všechno řekl. Se všemi jsem telefonoval. Ale oni teď dělají reportáž vlastně jako že bych si vymýšlel. No, to je neuvěřitelné.

Takže 9. 10. paní Černochová tady seděla, už dobře věděla, že pan Lipavský si jde udělat PR, jde si udělat tu fotku s tím izraelským prezidentem. A proč mu neřekl, že Smartwings potřebuje povolení výletět z Ejlatu? Proč? Protože mu šlo jenom o tu fotku. A potom naložil 34 lidí a vykazoval tady, že je to nějaký repatriační let. Ano, cestou z Ománu, vážení, on neletěl do Izraele, aby zachraňoval naše lidi. On jel na dvoudenní summit ministrů zahraničních věcí, kteří samozřejmě zase nic nevyřešili. Protože komisař řekl - zastavit peníze Palestiny, no a Borrell řekl něco jiného. No, znáte to, Evropská unie. Bez komentáře. Takže tak to je. A je neuvěřitelné, že... No a potom ve středu 11. 9. v 8.30, ve středu, prosím vás, to už v pondělí ostatní země dávno repatriovaly, takže pan ministr dělá tiskovku v 8.30 a sděluje, že v systému Drozd je 180 lidí. Ano. A až v 13.08 dává telefonní čísla, kam mají lidi volat. Ve středu v 13.08 dává. Lidi nevědí, co mají dělat.

A viděli jste ty rozhovory s těmi, kteří přiletěli? Do poslední chvíle byl tam chaos, totální chaos, totální selhání ministra Lipavského, totální. Takže ano, já znovu opakuju, pan ministr Výborný měl dřívější návrat z Uzbekistánu. Ano, pomohl. Díky za to. Ale kdyby to neuchopila Černochová a nezačala to řídit, protože samozřejmě ona ví, že má neschopného premiéra a že má neschopného ministra zahraničních věcí, (potlesk poslanců ANO) tak není vůbec nic. Takže pokud se někdo tady zasloužil o to, aby naši lidi se vrátili z Izraele, je to paní Černochová. Já mám výhrady vůči paní Černochové, protože jsem byl na semináři F-35, co organizoval pan Žáček - a k tomu ještě něco řeknu.

Takže ano, paní Černochová to zvládla, Lipavský neudělal vůbec nic, vykašlal se na to, a dá se to všechno dokázat, všechno to je vytweetované. Já jsem ukazoval i mapu a Smartwings chtěl jenom pomoct, i teď nabízeli letadlo. A dneska Smartwings z Eilatu lítá, lítají do Londýna a všude. A není pravda - není pravda, že - Ministerstvo zahraničních věcí to vědělo, Smolek to věděl, já jsem s ním mluvil, ale jasně, byl politický příkaz: Smartwings nepoužijeme. my zachráníme. No, tak ten malý Boeing naloží 40 lidí. Ten Smartwings 190. Mimochodem je čas, paní ministryně Černochová a Metnar to měl za úkol, a bylo by možná dobré, kdyby Česká republika koupila velký Airbus 320, který naloží 300 lidí, abychom v takovýchto situacích mohli lidem pomoci, protože pokud posílala CASA-u, tak to je fakt peklo.

Takže samé lži - samé lži! - provládních médií. Blesk dělal, jaký je to hrdina, pan Lipavský, a Seznam samozřejmě, a iRozhlas, takže, vážení spoluobčané, proč my máme platit České televizi a rozhlasu 10 miliard. Za ty lži? Za ty polopravdy? Za to, že se nás ani nezeptají? Za to, že jenom vlastně lžou a fandí této neschopné vládě. A pro toho redaktora nevychovaného tady mám mail. Píše mi Matous Čeržik (Zapsáno foneticky.) 11. 10 v 11.08: "Máme rodiče v Jeruzalémě a vláda nic nedělá. Dobrý den, moje manželka má v Jeruzalémě rodiče a babičku, je tam s nimi dalších sedm Čechů. Obracím se na vás, protože vláda se jen chvástá, jak jedná, ale skutečnost je bohužel jiná. Nejlepší bude, když použiji vlastní slova manželčiných rodičů: Situace se přiostřuje, zítra, 12. 10., asi budeme muset opustit naše místo ubytování a nevíme, zda budeme mít nadále internetové spojení. Bombardujeme vládu i ministerstvo, ale vypadá to, že se zatím nic neděje. Lipavský asi odvezl lidi z ambasády." Samozřejmě, to byli ti lepšolidi, šéf centra a nevím kdo. Jak dělal ten seznam? Ať odpoví pan ministr Lipavský, proč vzal to letadlo do Ománu, proč neletěl linkou, proč to letadlo neletělo už v pondělí do Izraele pro lidi, proč nezavedl linku, proč nevyřídil povolení pro Smartwings na odlet z Eilatu, to je 368 kilometrů z Izraele na hranici s Jordánskem. "Prosím, co můžeme dělat? Začínáme mít velké obavy," píše mi pan Čeržik. A tady redaktor České televize mě začne zkoušet, protože si asi myslí, že Babiš si musí dělat PR na tomhle stresu lidí. Ne. Já jsem spolupracoval a s paní Černochovou jsme si psali, já jsem dělal to propojení i na Smartwings, ano. Není pravda to, co píše iRozhlas, protože byl titulek - Smartwings mohly odvážet Čechy z Izraele, tvrdil Babiš. Ano, Babiš tvrdil, a to je pravda. Nabídku jsme nedostali, říká resort zahraničí. No, co by říkal ten resort, když má neschopného ministra, tak musí držet basu. Ne? Tak co jiného by říkali. A paní Klímová - ta se nezeptala. Proč by se ptala?

Tady máme ten článek. Ještě v pondělí tvrdili, že žádná repatriace nebude. Takže samozřejmě všichni odehráli svoje - v médiích vlastně - ten zlý Babiš. To je neuvěřitelné! A já mám tady v mobilu x lidí uložených různě jako Izrael, jméno. I ta basketbalistka, vždyť to všichni řešili, ano. Potom byla ráda, že přišla, rázem se všechno změnilo a Lipavský byl za hrdinu. Není to žádný hrdina, totálně selhal. Znovu opakuji.

Tady: Piráti se sešli s velvyslancem Palestiny. Bezvýhradná podpora Izraele je toxická, vzkazuje ta zhulená europoslankyně Gregorová. On je otrlý, normálně jde do Izraele za prezidentem, přitom ti Izraelci jsou samozřejmě slušně vychovaní, protože ho berou jako zástupce vlády, protože Česká republika vždy podporovala Izrael. A on se tam, jde vyfotit! On, zástupce protiizraelský. Proti, historicky to tak bylo.

Takže jen abyste věděli, jaká je pravda. O tom velvyslanectví nebudu tady mluvit.

Takže tohle všechno se dá zdokumentovat. A pane řediteli Součku, nový ředitel České televize, udělejte si tam seminář, naučte vaše lidi pozdravit, představit se a nechat mluvit. Proto já k vám nechodím a ani nikdy nebudu. Já to ani nepotřebuji, abych chodil do prolhané České televize. To byl normálně skutečně vrchol, co tady zase ráno předvedli a určitě z toho bude krásná reportáž. Zase reportéři a tak dále.

Ale já bych chtěl jenom říct, pan Lipavský nemá žádné zkušenosti, a to není o tom, že on není schopen vůbec ničeho, ale on dělá všude ostudu. Já jsem se zúčastnil za poslední tři týdny různých recepcí. Pan Lipavský totiž nepochopil, že velvyslanec nějaké země, který je v České republice, je nejvyšší zástupce dané země na území České republiky. Byl jsem na recepci - Turecko, Jižní Korea, Vietnam, Maroko. Za nás, když jsem byl premiér, na tyto recepce chodili tři čtyři ministři. Já jsem chodil osobně. Ani jednou nikdy nikdo nepřišel, premiér vůbec. Ten šel do Vietnamu, kde stříhal pásku, kde Škoda Auto bude vyrábět škodovky, to je naše dílo, my jsme to zařídili, ano. A nikde nebyl! A Lipavský také ne. Lipavský jenom přijímá stále bývalého ukrajinského velvyslance tady. A víte, co je nejhorší? On s těmi velvyslanci vůbec nemluví, takže nechodí na recepce, tam mluví Kožušník. Pokud nevíte, kdo je to Kožušník, tak to je vyslanec Topolánka na Ministerstvu průmyslu, aby tam hlídal zájmy Křetinského, abyste věděli, o co jde. Ten mluví na těch velvyslanectvích, čte to z papíru, ostuda jak blázen, a Lipavský není nikde! A on ty velvyslance vůbec ani nepřijme! Když se velvyslanec ohlásí, on mu dá termín, tak ho přijme náměstek. Náměstek! No, jasně, že ho nepřijme! Co by se s ním bavil, vždyť ten člověk vůbec neví, o čem se bavit. On neví, co je to ekonomická diplomacie. On neví, co je to - ano, podcast Bakalovic pisálků - diktát Bruselu, a je, že ho máme, ten diktát Bruselu v různých věcech, o tom bych tady mohl mluvit hodiny. Hodiny! Totálně neschopný ministr, nezachránil naše lidi, vykašlal se na to, udělal si jen PR, lžou, dělá ostudu, nechodí na recepce. Ti velvyslanci si ťukají na čelo. Na Jižní Koreji nebyl nikdo, ani ten Kožušník tam nebyl. Jižní Korea. Všechno důležité země. Takže proto má pravdu pan prezident Zeman, že ho nechtěl jmenovat, akorát že pan premiér něco slíbil za tu nominaci. No, tak to bývá. Takže Blažek s Nejedlým vylobbovali nejhoršího ministra zahraničních věcí, který chodí po světě, dělá ostudu, a když se chci já něco dozvědět, co bylo v Ománu, tak píšu jiným ministrům zahraničních věcí, abych se to dozvěděl. Takže to je on, takhle to je a samozřejmě kampaň "Babiš lhal". Nelhal, pravda je taková, že jste se na lidi vykašlali a kdyby nebylo Černochové, a samozřejmě šlo o prestiž, v žádném případě letadlo Smartwings nemohlo pomoci, protože to by bylo strašné - vždycky dělají politiku, i když naši lidé jsou v Izraeli a nevědí, co bude, bojí se. Ano, neskutečná věc.

Takže bylo by dobré, pane premiére, kdybyste konečně už udělal nějakou rekonstrukci vlády, protože ministr zahraničních věcí je po premiérovi ta nejdůležitější funkce vůči zahraničí. A když vy jste, pane premiére, totálně neschopný a nic neděláte a všechno delegujete na ministry, tak aspoň tam dosaďte nějaké pořádné ministry, kteří budou bojovat za zájmy českých občanů. Ale já chápu, že vy na ně kašlete a my tady asi v úterý zase budeme poslouchat ty šílenosti a ty lži. Nejprolhanější vláda v historii této země, kašle na lidi doma i v zahraničí.

Psali jsme: Babiš (ANO): Pan Michálek nám tady vykládal věci, o kterých vůbec nic neví Babiš (ANO): Ministr zahraničí je nekompetentní člověk, který neumí reagovat Babiš (ANO): Pane premiére, řeknu vám všechny argumenty a vysvětlím souvislosti Babiš (ANO): Pane ministře Rakušane, vy jste obvinil soukromý subjekt z nelegální činnosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama