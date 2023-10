Babiš (ANO): Pan Michálek nám tady vykládal věci, o kterých vůbec nic neví

reklama

Děkuji za slovo. Vážení spoluobčané, hlavně dneska vám budu vykládat o nové totalitě a o propagandě.

Já bych poprosil nového ředitele České televize, aby stáhl ty aktivisty, kteří tady stojí před vstupem do Sněmovny a zase vykládají nesmysly a lžou. Takže já vím, že kolegové jsou na mě naštvaní, protože chtějí reagovat na pana Michálka. Pan Michálek nám tady vykládal věci, o kterých vůbec nic neví, něco tady četl. (Potlesk z levé části sálu.)

Pan Michálek, přece je expert na udávání! Vždyť říkal, že půjde do toho spisu Dozimetr, tak proč nám to tady neřekne? Kdy půjdete do spisu Dozimetr? Pan Michálek nám vykládal o tom, jak STAN se financuje nezákonně na základě nějakých divných sponzorů z Kypru?! Ne, pan prezident to ignoruje, pan premiér ignoruje služby, nevím, co tam jsou, píšou... Takže, prosím vás, já chápu, že jste naštvaní všichni, ale já potřebuji tady něco teď říct a jsou i důležité věci! Stovky občanů, českých, občanů České republiky čeká v Izraeli na pomoc! A nová propaganda, o tom vám tady budu vykládat, o tom! Protože to, co se tady děje je neuvěřitelné.

Takže pan Michálek nám řekl, že zdraží pivo, že je to normální. A Bartoš říkal, že jsme všichni čekali, že navýší daně. No, tak jak říkal pan Lipavský dneska, každý si udělá obrázek. Na pana Michálka můžete reagovat. Ty nesmysly, co tady řekl, vlastně všichni občané, když to viděli, tak mají pocit, že jsme v ráji. Ale hlavně tady ODS, a pan Benda odešel, měli dávat pozor. Protože Piráti podle Bartoše budou mít 15 %. A uvidíte, co se stane. Už dneska Lipavský říkal Fialovi: Ambasáda? Co to povídáš, premiére? Kdo je tam jaký premiér? Fiala je premiér? Nebo Lipavský je premiér? Piráti, pane ministře, tady. Benda odešel. Uvidíte rok před volbami, co vám udělají. To je největší ohrožení této země. To je největší ohrožení! To jsou ty probruselský, promigrantský...

A vrchol všeho je, když Lipavský letí do Izraele, ale z Ománu, vážená média, z Ománu, ne z Prahy. A všichni víme, že byl vždy propalentinský, vždy na konferenci OSN hlasoval proti Izraeli. Ano? A jde se tam vyfotit. Takže prosím vás (obrací se na poslance ANO), já chápu, že jste naštvaní, že tady budete mluvit. Super. Alenka taky byla naštvaná, chtěla vystoupit. (Poslankyně Schillerová: Ne, vůbec.) A proč chcete reagovat na člověka, který vůbec tomu nerozumí? Tady měl nějaký papír, něco četl, říkal, že majetkové daně jsou v pohodě. Pivo zdraží, vážení spoluobčané, díky této vládě. A Michálek říká, to je dobře, že to pivo zdražilo. To je dobře. A daně zdraží. A všechno zdraží. A vykládal tady něco o úsporách. Ale to je úplně zbytečné komentovat, to nechám na vás, prosím vás.

Andrej Babiš ANO 2011
poslanec



Já bych chtěl mluvit o tom, co se tady stalo od soboty, kdy Hamás napadl Izrael. A chci vám říct tu pravdu o tom, jak se tato vláda vykašlala na naše občany. Jak lhali a lžou! Já jsem se díval na tiskovou konferenci pana Lipavského 8.30. Proč tady nesedí? Proč tady nesedí? Pan Lipavský byl v Ománě. Ne? Tak klidně tam mohl letět linkou. Vždyť máme dvě letadla. Jak funguje ta nová propaganda, nová totalita? Včera hned paní Černochová šla do České televize na objednávku a vykládala nám, jak naše letadla, ano, naše letadla nemají stejné systémy bezpečnostní jak EL AL, nemají. Ale letadla ani polská, ani slovenská, ani maďarská, ani bulharská - taky nemají ty systémy. A ty neuvěřitelné lži, které pan Lipavský tady šíří, jsou skutečně neskutečné!

Pojďme od začátku. V neděli odletělo poslední letadlo Smartwings z Tel Avivu, bylo tam 189 lidí na palubě. Smartwings - soukromá společnost, se kterou Ministerstvo zahraničních věcí nekomunikuje - nekomunikuje - odvezlo z Izraele 350 našich spoluobčanů. A pan Lipavský - ano a já podporuju a je to skvělé, že šel vyjádřit podporu - si udělal obrovské PR a přivezl 34 občanů, nějakých těch lepších. Ještě před chvílí mi volali lidi. Já se tu neangažuji kvůli tomu, že bych si tady dělal nějaké PR. Já se tu angažuji pro to, protože ti lidi mi píšou a jsou zoufalí a nevědí, co mají dělat. A teď se soustřeďte: dneska ráno mělo letět letadlo Smartwings z Ejlatu do Prahy, 189 našich spoluobčanů. Mimochodem v systému DROZD je evidovaných 181 lidí. A to letadlo nedostalo povolení! Od včera žádají povolení. A když tam pan Lipavský byl, proč to nezařídil? Co to vykládal na té tiskové konferenci za nesmysly? Že on neví, že se musí poradit a že Černochová o tom rozhoduje a pan premiér. A ti lidi čekají a nevědí, co mají dělat. Mimochodem ta basketbalistka, která mluvila, jsem to tady četl včera v Blesku, která říkala, co ta vláda na ně, ano? Vláda se na ně vykašlala. Lipavský mohl letět linkou do Ománu. Máme dvě letadla, dva airbusy. Proč nevyletěly v pondělí? Proč? Mohly letět! Takže taková je pravda.

Tahle vláda se na naše lidi úplně vykašlala. Jsou tam. A samozřejmě Smartwings nemůže otevřít booking, protože nemá povolení. A když tam včera byl pan Lipavský, proč to nezařídil? Proč oni nemluví se soukromým přepravcem? Paní velvyslankyně, která tady byla, protože mělo být to společné zasedání vlády, tak pan Lipavský neví, jak to má evidovat. Oni nevědí, jak to mají evidovat. To je zajímavé. A jak vybírali těch 34 vyvolených na to letadlo, aby si udělal pan Lipavský PR? A on neví, on se poradí. A proč tady není? Vždyť nám mohl povyprávět, co bylo v Ománu. Co bylo v Ománu? Já vám to řeknu, co bylo v Ománu. Komisař pro rozšíření Evropské unie a další státy navrhl zastavit peníze pro Palestinu. A Borrell a některé státy řekly, že ne. Takže zase Evropská unie - klasika: něco řeknou, potom to ruší, výsledek nic. Nic! A zvali izraelského ministra zahraničních věcí i palestinského. Nepřišli ani jeden. To bylo v tom Ománu.

Pan ministr mohl letět linkou a to letadlo mohl poslat v pondělí. Vždyť ostatní státy se postaraly o lidi v pondělí. Na co čeká naše vláda stále? Na co čeká? Kde bylo to druhé letadlo? Paní ministryně Černochová, kde bylo? Když už tedy pan Lipavský nemohl letět linkou a to jeho letadlo mohlo letět rovnou. Každý ten Airbus má 124 míst. Teď jsou tam stále desítky, možná stovky našich spoluobčanů. A ta basketbalistka je stále na hotelu. A teď se čeká, že EL AL ji odveze nebo další do Larnaky, kde je naloží Smartwings. Smartwings nedostal povolení. Nikdo s nimi nemluví! Co to je za PR? Co tady vymýváte mozky? Česká televize a další média! Co tady vymýváte mozky lidem? (Potlesk z lavic ANO.) Lžete! Lžete normálně. Nepostarali jste se o naše lidi. A pan ministr, by bylo dobré, kdyby přišel nám povykládat tady, jak se tedy... On neví, on se musí zeptat pana premiéra, asi nemají na sebe mobil, protože nemají ten šifrovaný, nebo nevím, jaký nemají. On to neví. To je skandál tohle! Skandál! Ti lidi nevědí, co mají dělat. Teď mi další volali.

Já bych se v tom neangažoval, kdybyste byli schopni se postarat o naše lidi, jak my jsme to udělali tehdy v Afghánistánu. Ano. Zasedla Bezpečnostní rada státu a okamžitě ta letadla vyletěla. Ještě neměla ani slot na Kábul nebo na Baku. Takže jen vymývání mozků! No, samozřejmě včera v televizi říkali, jak ten Babiš vlastně předčasně... No, a ten pan Lipavský je národní hrdina. Národní hrdina je! Přivezl 34 lidí, které vybrali, já nevím, jak je vybrali. Ne? A co ti ostatní? Proč nemluví pan ministr s tou soukromou společností? Když jste zničili ČSA. A je to soukromá společnost, která odvezla 350 lidí a je schopna okamžitě odvézt 180 lidí z Ejlatu. Stačí jenom povolení Izraelců. Proč to nezařídíte, když jste tam byl a mluvil jste s nimi? Protože je to totální chaos a totální - totální - neschopnost!

Pokud jste viděli tu tiskovku, to je úplně neuvěřitelné. Oni budou mít pracovní schůzku, představte si, spoluobčané. Pracovní schůzku budou mít! Takhle to funguje všechno s touhle vládou. Nejsou schopni ničeho! Pan premiér nevíme, kde je. A pan ministr, který říkal premiérovi, že vlastně ambasáda nic, jo, tak pan ministr, který byl vždycky propalestinský, a můžu tady číst článek, jak byli na ambasádě s tou zdrogovanou europoslankyní, jak tam říkali, že vlastně ten Netanjahu je špatně a že nesmíme ten Izrael tak podporovat. Jo? Takže to je super. To je otrlost nehorázná. Nehorázná! Ale jo, dobrý, dobrý, fajn. Teď asi bude zase soutěž, kdo dřív přijde, ale super. Izraelci samozřejmě drží protokol, ale myslí si své. Oni vědí, kdo je kdo.

Takže by bylo dobré, kdyby konečně... I ta média, proč se nezeptali pana Lipavského, jak je to možné, že je tam takový chaos? Od neděle - Od neděle! - se Smartwings - a dneska je středa - nikdo nemluví. Od včera čekají na povolení, aby vyletěli. Nemůžou otevřít systém, takže se neví přesně, kolik je tam lidí. Můžou okamžitě vzít 189 lidí. Ale pan Lipavský, ministr zahraničních věcí, on je bezradnej. On musí volat Černochové, která má dvě letadla. Tady seděla a už se usmívala pochopitelně, už se usmívala pochopitelně, protože už věděla, že PR akce. A ještě jednou. On neletěl z Prahy, vážená média, on letěl z Ománu. Z Ománu! No, a zastavil se a nabral 34 lidí. A na ostatní kašlou. No, propaganda neuvěřitelná! Když se díváte na Českou televizi - no, to je úplně, to je náš hrdina, ten Lipavský, to je úplně super. To, že se vykašlal na ty lidi ostatní od neděle... Od neděle... To už média neřeknou. Takže vážený pane řediteli Součku, tohle by měli točit ti vaši aktivisti z Reportérů, co tady otravují od rána a ptají se, co ten Babiš točí za videa? Dezinformace. Jaké dezinformace? Já říkám pravdu. Vy lžete, provládní novototalitní Česká televize! Vy lžete. Včera večer zase říkali - no, ten Babiš, proč to říkal? - No, protože mi to ti lidi napsali. Proto. Proto jsem to řekl. Protože kdybych já byl premiér, tak už dávno všichni jsou doma! My bychom se o ně postarali tak, jak v Afghánistánu. Přesně. (Potlesk poslanců ANO.)

Pan Lipavský nám dneska sdělil na tiskové konferenci, že kapacita soukromých letů poklesla. Jo, a jak to ví? Proč nemluví? A Smartwings se snaží. S nimi nikdo nekomunikuje. Nikdo. Takže oni zachránili 350 lidí, teď se domlouvají, protože nemají povolení, oni nemůžou lítat, takže se domlouvají s El Alem, aby odvezli naše lidi do Larnaky a tam je naloží Smartwings. A kdo to má řešit? Já jako opoziční poslanec? Mě o to požádali lidi, kteří mají strach, kteří se bojí! Ano. A samozřejmě i ta posádka nechtěla letět už do Tel Avivu, žádná letadla nelítají do Tel Avivu, ale Eilat je v pohodě. A pan ministr tam byl, ale povolení žádné! No, udělal si tu fotku, super, tak my jsme rádi, že to je jako skvělé, sice ambasádu nechce, ale byl tam. Super akce PR, jako gratulace, to fakt výborný, koordinace s paní Černochovou, která nám neřekla včera, jak to teda všechno bude. A znovu opakuju, letěl z Ománu. Z Ománu. Mohl tam letět linkou, klidně mohl. A sám dneska mluvil na tiskovce, že porada těch ministrů zahraničních věcí byla nějaká virtuální. Virtuální. Já to znám, jak to tam funguje, všichni se vykecaj, jo, takže komisař proti Borrellovi, Borrell dostal instrukce od některých států a Palestina jede dál. Pan ministr dneska říkal, že tam bude nějaký audit. No, tak tam pošlete ten účetní dvůr a podívejte se na těch 8,5 miliardy euro, co nateklo do té Palestiny, jestli to skutečně nateklo tam, kde to mělo natéct. Podívejte se na to. Nebo to budou zase jenom ty řečičky?

Takže já jsem tady vystoupil, protože mě o to požádali lidi, protože tahle neschopná vláda na čele s premiérem a ministrem zahraničních věcí není schopna se postarat o naše spoluobčany v Izraeli. Oni nevědí ani, jak je evidovat. No, ono by stačilo, kdyby ten Smartwings otevřel ten let, ten má kapacitu 189. Už organizovali autobusy, všechno bylo připravené. Ale Izrael nedal povolení. Tak já nechápu, když náš soukromý přepravce říká - jsem připraven vyletět - a pan ministr mluví s prezidentem a s ministrem zahraničních věcí, jak je možné, když teda El Al lítá, proč naši nedostali povolení? Nebo ta letadla nakonec tam pan ministr neposlal, protože věděl dopředu, že si udělá tu PR akci? Nebo jak to vlastně bylo? Ať nám to někdo řekne, i paní Černochová. Kde bylo to druhé letadlo? Proč tam neletělo v pondělí jak ostatní?

No a teď po tiskovce pana ministra zkrátka nikdo nic neví a oni se budou radit. Tak já vás znovu žádám, abyste zařídil, pane ministře, povolení odletu Smartwings z Eliatu do Prahy a může tam nastoupit 189 našich spoluobčanů. A pokud máte neschopnou velvyslankyni, která od neděle posílá naše spoluobčany na letiště do Tel Avivu, kde přestalo všechno lítat, tak si tam udělejte pořádek! To neumíte ani evidenci si udělat? Ani nevíte, kdo tam vlastně je? No, to je skutečně neuvěřitelné.

Takže 350 lidí zachránila soukromá letecká společnost. Pan ministr si udělal 34 lidí. Tam je nějak vybrali? To by bylo zajímavé, jak. Mimochodem jeden z těch cestujících ráno říkal, že od neděle čekal. Od neděle čekal. Žádné instrukce. Takže bylo by dobré, kdyby tato vláda se konečně postarala o naše lidi. Kdyby mi ti lidi nepsali, tak se nebudu angažovat. Bylo to i v tisku. No a ta basketbalistka, tam to všechno vzniklo, že mi psali ti lidi, tak je stále někde na hotelu a čeká, že možná jí Smartwings zařídí, že poletí s El Al, pokud nedostanou povolení z Eliatu, poletí do Larnaky a tam potom... Včera tady pan poslanec Žáček říkal - to je vidět, když někdo předčasně vystřelí. - Já jsem nevystřelil předčasně, já jsem jasně řekl, jak to je. A znovu opakuji, jenom lžou. Jenom lžou. Za podpory, propagandy České televize. Totálně jste selhali, na rozdíl od jiných států, neumíte se postarat o naše lidi.

Kromě toho, že samozřejmě destruujete život všem občanům České republiky. To, co tady vykládal Michálek, tak to nechám na kolegy. Takže já jsem strašně zvědav, když už teda pan Michálek nám tady neřekl, když půjde do toho spisu Dozimetr, kdy konečně odvolají ministra Blažka, ne? Tak Blažek s Nejedlým vylobbovali u prezidenta Zemana, aby Lipavský, který nemá ani zkušenosti, ani vzdělání na to, aby dělal ministra zahraničních věcí, ne? Tak se jim odvděčili, Blažkovi. Tak Piráti hlasovali, tak já nechápu, že ještě je ministr. Takže tady zase článek vyšel: Piráti zařízli Fialův izraelský plán. Hra, kterou napsal idiot - komentuje prezident Zeman. "Zdá se, že nejsme normální země, čímž se potvrzuje, jak jsem již řekl" - říká prezident Zeman. "Sledujeme divadelní hru, kterou napsal idiot a kterou režíruje kretén." Dodala doslova bývalá hlava státu. Ano, o tom to je. Tak já tomu nerozumím, tak jak to bude s tou ambasádou? Pan Lipavský říká, že nebude, že to pan prezident říká. Pamatujete po volbách, jak nám všichni říkali, že budeme mít jednotnou zahraniční politiku? Konečně máme dobrého prezidenta, toho jsme si zvolili. Pětikoalice je součástí nové totality. Jednotnou. Sice pan prezident říkal, že F třicetpětky ne, teď říká, že jo, říká, že ambasáda ne, no tak možná změní názor, premiér... Já nevím, kdo je premiér teda? Premiér by měl bouchnout do stolu, ne? A říct - Lipavský, co... (?) Tak jsme tady hlasovali včera něco. Takže pan Lipavský říká, že nechce tu ambasádu. Takže tak to bylo, takže včera velká sláva, hrdina, jo. No, neuvěřitelné. Neuvěřitelné, jak vymývají lidem mozky. A z těch novinářů ani jeden se nezeptá, proč tam neposlali ta letadla? Proč? Proč se nezeptali novináři, proč si tam nevezmou na mikrofon Vika nebo někoho, aby jim řekl tu pravdu, jak to je? No protože jim to nevyhovuje. Přece lidi nemají vědět pravdu, přece máme novou totalitu a propagandu.

Tady je takový zajímavý článek - 21. května 2021 - tady máme: "Piráti se sešli s velvyslancem Palestiny. Bezvýhradná podpora Izraele je toxická, vzkazuje europoslankyně Gregorová." - To je ta, co točila videa s těmi drogami, pokud jste zapomněli. No, takže takhle si tu žijeme, jak blázinci. A podstatné je, že tahle vláda se neumí postarat o občany České republiky. Znovu vás vyzývám, zavolejte na ten Smartwings a zařiďte jim to povolení, aby mohli naše lidi zachránit! Ano, lidi se chtějí vrátit domů! A to peklo, co tam je - a samozřejmě nikdo neví, co se stane - je neuvěřitelné.

Ještě bych tady chtěl říct jednu věc. Včera tady vystupoval ten pan ministr zbytečný, co tady sedí - on tady sedí proto, aby tady měli účast alespoň někdo z vlády - a tady mě organizovaný zločin STAN poučoval o věznici v Uherském Hradišti, kterou jsem navštívil v roce 2016 s panem Hermanem a bojoval jsem za to, aby zkrátka se s tím něco stalo. Ty sprosté urážky a lži, které k tomu doprovázejí, nebudu komentovat.

Faktem je, že na Úřadě vlády jsou desítky lidí zbytečných. Například tady pan ministr zbytečný, který si tam zaměstnal syna od 2. 10. Takhle oni šetří. Takže nejdřív političtí kámoši, dokonce i rodiny tam budou zaměstnávat. Takže bych chtěl jenom říct panu ministrovi, že chápu, vy jste byl ve čtyřech stranách. Dokonce se tady píše, že jste byl nějaká oběť něčeho, samozřejmě podle vás. Vy jste mě vyzýval na Twitteru nebo ten váš organizovaný zločin.

Takže já jsem navštívil tu věznici v roce 2016, kdy jste se na to všichni vykašlali od revoluce. Připravil jsem ten projekt. Byl se tam vyfotit pan premiér Fiala, pan Stanjura, teď pan zbytečný ministr. Tak já se ptám, kdy začnete stavět to muzeum, které jsem vám připravil na UZSVM? Není úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, není připravené nic. Takže příště, když budete vystupovat, alespoň si to nastudujte a nevykládejte nesmysly.

Děkuji za pozornost.

