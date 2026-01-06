ČSÚ: Bilanci ovlivnil nižší vývoz motorových vozidel

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil zejména nižší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 6,2 mld. Kč. Dále se snížilo kladné saldo obchodu s elektrickým zařízeními o 3,9 mld. Kč a ostatními dopravními prostředky o 2,2 mld. Kč.
Příznivý vliv na celkové saldo měl hlavně obchod s chemickými látkami a přípravky, kde se zmenšil schodek o 2,4 mld. Kč. Přebytek obchodu s kovodělnými výrobky se zvýšil o 1,5 mld. Kč a deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 1,4 mld. Kč.
Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v listopadu meziročně snížil o 5,9 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 2,0 mld. Kč.
Meziročně klesl v listopadu vývoz o 4,6 % na 403,1 mld. Kč a dovoz se snížil o 3,6 % na 386,9 mld. Kč. Listopad 2025 měl o dva pracovní dny méně než listopad 2024.
„Meziroční pokles hodnoty vývozu i dovozu u většiny komoditních skupin pokračoval i v listopadu. Na straně vývozu to bylo nejvíce u motorových vozidel o 4,8 mld. Kč a u elektrických zařízení o 4,4 mld. Kč. Dovoz se snížil především u kovodělných výrobků o 3,7 mld. Kč a u chemických látek a přípravků o 3,1 mld. Kč,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.
Meziměsíčně po sezónním očištění se zvýšil vývoz o 1,8 % a dovoz o 5,0 %.
V lednu až listopadu 2025 dosáhl přebytek obchodní bilance 207,7 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 5,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 2,3 % a dovoz o 2,5 %.
