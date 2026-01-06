Kolovratník (ANO): Žádná mlha, žádné obecné řeči. Čtyři konkrétní priority

06.01.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prioritám vlády Andreje Babiše.

Kolovratník (ANO): Žádná mlha, žádné obecné řeči. Čtyři konkrétní priority
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Vláda schválila programové prohlášení a s jasným plánem jdeme do Sněmovny žádat o důvěru. Žádná mlha, žádné obecné řeči. Čtyři konkrétní priority:

Za prvé: vracíme DET. Ne proto, abychom někoho šikanovali, ale proto, že spravedlivý výběr daní je základ fungujícího státu.

Za druhé: daně zvyšovat nebudeme. Řekli jsme to před volbami a to prostě platí. Tečka.

Za třetí: euro odmítáme. Česká koruna je silná, funguje a je pro naši ekonomiku výhodná.

A za čtvrté: reforma státní správy a služebního zákona. Potřebujeme efektivní stát s tahem na branku, ne přebujelý aparát, který sám sobě slouží. Úspory nejsou sprosté slovo, ale nutnost.

Tohle jsou čtyři konkrétní kroky, které naši zemi posunou vpřed.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
