Kolovratník (ANO): Žádná mlha, žádné obecné řeči. Čtyři konkrétní priority

Vláda schválila programové prohlášení a s jasným plánem jdeme do Sněmovny žádat o důvěru. Žádná mlha, žádné obecné řeči. Čtyři konkrétní priority:
Za prvé: vracíme DET. Ne proto, abychom někoho šikanovali, ale proto, že spravedlivý výběr daní je základ fungujícího státu.
Za druhé: daně zvyšovat nebudeme. Řekli jsme to před volbami a to prostě platí. Tečka.
Za třetí: euro odmítáme. Česká koruna je silná, funguje a je pro naši ekonomiku výhodná.
A za čtvrté: reforma státní správy a služebního zákona. Potřebujeme efektivní stát s tahem na branku, ne přebujelý aparát, který sám sobě slouží. Úspory nejsou sprosté slovo, ale nutnost.
Tohle jsou čtyři konkrétní kroky, které naši zemi posunou vpřed.
Ing. Martin Kolovratník
