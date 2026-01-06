Senátorka Ludková: Univerzálně a jednou pro vždy - Okamura nereprezentuje moje postoje

Kdy budete reagovat na Okamuru?
Kdy se vyjádříte k Okamurovi?
Čtu pořád dokola na cokoliv, co zveřejním.
Univerzálně a jednou pro vždy: Tomio Okamura nereprezentuje moje postoje.
Našel si holt “díru na trhu” a zaplnil ji svou nezaměnitelnou rétorikou. A našel si posluchače, k těm promlouvá. Takový byl vždy a spíš je třeba se ptát, co my ostatní jsme udělali blbě, že je z něj třetí nejvyšší ústavní činitel.
A protože je takový, jaký je, tak jsem ani neposlouchala jeho novoroční proslov, protože snad nikdo nemohl očekávat, že nebude mluvit jako Tomio Okamura ke svým fans.
Tomio Okamura zasel a teď sklízí, mimo jiné vzedmutí, kdy každý demonstruje svůj postoj k jeho proslovu, aby prozměnu roztleskal zase své fans. A kdo ho nedemonstruje, je okamžitě podezřelý.
V den jeho projevu a i ten následující jsem seděla nad přípravou konference k veřejnému opatrovnictví, také četla skvělou knihu o lidském mozku v souvislosti s chystanou debatou o snižování hranice trestní odpovědnosti a sociálních médiích, protože ani postoj Okamury, ani na jeho adresu tisíckrát opakované morální odsudky jaksi nezpůsobí, že se vyřeší problémy, které mají třeba mladí v oblasti duševního zdraví.
Mimochodem jeho fanoušci díky tomu šrumci zapomenou na tu lapálii s panem ministrem obrany, který v nestřeženou chvíli prohlásil, že Ukrajina si zaslouží pomoc, že se brání a že Rusko je agresor.
V záplavě všech vyjádření jsem chtěla napsat pořekadlo o čemsi rozšlapaném, co pak víc smrdí, ale na Facebooku je agresivity dost, tak snad jedno klasické “Orel much nelapá “ .
Přestaňme přistupovat na tyhle hry, které se rozhoří jenom, když do nich fouká vítr rozhořčení, a pojďme něco pořádného dělat. A po té práci se můžeme v klidu zamyslet, zda jsme Okamurovi náhodou nenechali nějaká témata, která byla pro někoho z nás fujky, ale která on uchopil a svým způsobem je kanalizoval. A my ta témata tak jako tak budeme muset řešit, ale jak je uchopit, že?
Pokud napříště někdo bude u dalšího výstupu Okamury chtít moje vyjádření, s dovolením ho odkážu opět sem.
Orel much opravdu nelapá.
