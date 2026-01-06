Senátorka Ludková: Univerzálně a jednou pro vždy - Okamura nereprezentuje moje postoje

06.01.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Tomio Okamurovi.

Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Kdy budete reagovat na Okamuru?

Kdy se vyjádříte k Okamurovi?

Čtu pořád dokola na cokoliv, co zveřejním.

Univerzálně a jednou pro vždy: Tomio Okamura nereprezentuje moje postoje.

Našel si holt “díru na trhu” a zaplnil ji svou nezaměnitelnou rétorikou. A našel si posluchače, k těm promlouvá. Takový byl vždy a spíš je třeba se ptát, co my ostatní jsme udělali blbě, že je z něj třetí nejvyšší ústavní činitel.

A protože je takový, jaký je, tak jsem ani neposlouchala jeho novoroční proslov, protože snad nikdo nemohl očekávat, že nebude mluvit jako Tomio Okamura ke svým fans.

Tomio Okamura zasel a teď sklízí, mimo jiné vzedmutí, kdy každý demonstruje svůj postoj k jeho proslovu, aby prozměnu roztleskal zase své fans. A kdo ho nedemonstruje, je okamžitě podezřelý.

V den jeho projevu a i ten následující jsem seděla nad přípravou konference k veřejnému opatrovnictví, také četla skvělou knihu o lidském mozku v souvislosti s chystanou debatou o snižování hranice trestní odpovědnosti a sociálních médiích, protože ani postoj Okamury, ani na jeho adresu tisíckrát opakované morální odsudky jaksi nezpůsobí, že se vyřeší problémy,  které mají třeba mladí v oblasti duševního zdraví.

Mimochodem jeho fanoušci díky tomu šrumci zapomenou na tu lapálii s panem ministrem obrany, který v nestřeženou chvíli  prohlásil, že Ukrajina si zaslouží pomoc, že se brání a že Rusko je agresor.

V záplavě všech vyjádření jsem chtěla napsat pořekadlo o čemsi rozšlapaném, co pak víc smrdí, ale na Facebooku je agresivity dost, tak snad jedno klasické “Orel much nelapá “ .

Přestaňme přistupovat na tyhle hry, které se rozhoří jenom, když do nich fouká vítr rozhořčení, a pojďme něco pořádného dělat. A po té práci se můžeme v klidu zamyslet,  zda jsme Okamurovi náhodou nenechali nějaká témata, která byla pro někoho z nás  fujky, ale která on uchopil a svým způsobem je kanalizoval. A my ta témata tak jako tak budeme muset řešit, ale jak je uchopit, že?

Pokud napříště někdo bude u dalšího výstupu Okamury chtít  moje vyjádření, s dovolením ho odkážu opět sem.

Orel much opravdu nelapá.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
