Mašek (ANO): Kdo seje cenzuru, sklízí strach

Premiér Petr Fiala svolal výbor kvůli „informacím“ o plánované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších. Prý obvinění ze „spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou“. Šéfové tajných služeb to prý označili za lež a prý pochází z prostředí organizované skupiny působící proti zájmům státu. A Rakušan na tohle řekl: „Podle informací českých služeb se jedná o diskreditaci a lež. Zcela jim věřím a celou věc považuji za vážnou.“
A teď zpátky k tomu, co se stalo o Vánocích, v tom politickém chaosu přilepili do trestního zákoníku paragraf jako z bolševických nočních můr. Ticho, bez debaty, potichu, vláda to prosadila silou. A co ten paragraf říká? Že „jakákoli činnost pro cizí moc“ s úmyslem ohrozit stát je trestná.
Jasně, zní to bombasticky, ale kdo si to vyloží, tomu raději držte palce. Protože realita je prostá a hrozná. Ten paragraf nechává rozhodnutí v rukou státního zástupce, tajné služby nebo politika, který potřebuje někoho umlčet. Nepotřebujete nic udělat, stačí, aby někdo JINÝ vyložil, že jste něco chtěli udělat. A jako třešnička na dortu - trestná je už příprava. Myšlenka. Nápad. Setkání. E-mail.
Nic z toho nemusí být uskutečněné, stačí domněnka, a rázem jste na ráně. To není zákon. To je noční můra. To je šikanózní mašinérie, která dokáže zničit čest i život kohokoli, na koho si někdo ukáže. Vítejte zase v roce 1948, jen s moderním právnickým kabátem. Pro likvidaci nepohodlné osoby často stačí podmínka.
Jo, podmínka. A je po vás. A když jsem říkal, že ten zákon je naprostý diletantismus, byl jsem označen za „ruské koště“. Dnes se to všechno otáčí proti těm, kteří tenhle paskvil prosadili. Paradigma se otočilo. A víte co? Kéž by jim to stačilo k zamyšlení.
Sranda skončila. Revoluce požírá své děti? Tady to vypadá, že zákon, který jste vymysleli jako nástroj, se může otočit proti vám. Když jste prosazovali ten paskvil, uráželi jste nás kritiky, a teď se vám to vrací jako bumerang. Hodně štěstí, vážení prosazovatelé. Doufám, že si uvědomíte, co jste spustili.
Tohle není jen varování, to je křik. A to nebude hezké. Mrazí v zádech asi víc lidí.
autor: PV