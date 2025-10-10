ČEZ: Dlouhé stráně - 280tunový stator a 410tunový rotor jsou zpátky na svém místě

Šlo o stovky tun a zároveň o milimetry. Předčasné finále letošní modernizace vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně vyvrcholilo uložením opraveného 280 tunového statoru a 410 tun vážícího rotoru zpět na pozici do soustrojí TG1. Na každou operaci museli technici použít dva mostové jeřáby, z nichž každý má nosnost 250 tun, a spojit je speciální traverzou.
„Byl to opravdový majstrštyk. Vše se povedlo na jedničku a tak letošní investice a opravy pomalu spějí k úspěšnému závěru,“ říká šéf elektrárny Ludvík Štrobl. V rámci modernizace experti vyměnili statorové vinutí a celé soustrojí vystředili. Proběhla také modernizace buzení a řídícího systému elektrárny i oprava hydromotoru, teď se postupně dokončují další opravy a drobnější investice v celém areálu elektrárny.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Do oprav a investic Dlouhých strání ČEZ letos a vloni vložil více než 800 milionů korun. Souvisí to s postupnou obnovou důležitých částí turbosoustrojí, která slouží už téměř 30 let. Hlavním cílem je zajistit i do budoucna spolehlivý provoz elektrárny, která je pro českou energetiku stále významnější – kromě vykrývání ranních a večerních energetických špiček se nyní Dlouhé stráně mnohem častěji využívají jako akumulátor energie, který slouží k zajištění rovnováhy v přenosové soustavě v souvislosti s rostoucí výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou hluboko pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Má také certifikace na službu black start, regulaci napětí, stále větší význam elektrárny však spočívá ve stabilizaci soustavy, v níž roste podíl obnovitelných zdrojů energie. Skupina ČEZ se proto pravidelně věnuje modernizaci elektrárny. Například v roce 2023 investovala do zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu 111 milionů korun, v roce 2022 to bylo 60 milionů korun. V roce 2021 energetici zvýšili provozní hladinu horní nádrže o 70 centimetrů, což umožňuje v jednom výrobním cyklu uložit přibližně o 6 procent elektřiny více než dříve.
Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má čtyři "nej":
- největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW,
- elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m,
- největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW,
- a nejvýše položenou vodní hladinu v ČR – 1 350 m n. m.
Podrobné informace o vodních elektrárnách ČEZ najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva