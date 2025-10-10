Scheinherr (Praha sobě): Neschopnost koalice ODS a Pirátů blokuje Prahu

11.10.2025 8:05 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na soudní zákaz podpisu smlouvy na stavbu trasy D pražského metra

Scheinherr (Praha sobě): Neschopnost koalice ODS a Pirátů blokuje Prahu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Paralýza Prahy nabírá obrátky, vše kvůli nezvládnutému zadávání zakázek. Soud podle posledních zpráv zakázal podepsat smlouvy na metro D. Článek najdete ZDE.

Krajský soud v Brně podle něj zakázal, aby město podepsalo smlouvu s firmou Subterra z koncernu Metrostav. Ta zakázku získala, i když na stole byla nabídka o 2 miliardy nižší než vítězných 30 miliard.

Jde o velké peníze, a tak by se měla soutěženým zakázkám věnovat i odpovídající péče. Piráti a ODS ale nemají zájem tohle odpracovat, radši se věnují sporům mezi sebou nebo celostátní politice.

Myslete na to, až půjdete k volbám. Tímhle rozhodnutím se termín otevření metra D zas o několik let posunul.

A stejný nezájem paralyzuje i rekonstrukci Libeňáku, kterou budeme řešit na středečním mimořádném zastupitelstvu. Tam další práce zakázal ÚOHS, opět z důvodu nezvládnuté soutěže.

Vyzval jsem pana primátora Bohuslava Svobodu i náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba, aby na jednání přizvali i ředitele Kloknerova ústavu prof. Jiřího Kolíska. Bez jeho expertního vhledu a dat mohou zastupitelé jen těžko vést kvalifikovanou debatu.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
Zdroje:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-praha-nesmi-uzavrit-smlouvu-na-metro-d-za-30-miliard-288885?fbclid=IwY2xjawNWO3lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR6oiHLS_BLNhUn5iNtDHwL525Ii2l3RDHKNZDyjp3IDxQEiQoIwPC-FAEw6uw_aem_u8WcxY_t1yj957uW6PXS7g

autor: PV

