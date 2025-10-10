Scheinherr (Praha sobě): Neschopnost koalice ODS a Pirátů blokuje Prahu

Paralýza Prahy nabírá obrátky, vše kvůli nezvládnutému zadávání zakázek. Soud podle posledních zpráv zakázal podepsat smlouvy na metro D. Článek najdete ZDE.
Krajský soud v Brně podle něj zakázal, aby město podepsalo smlouvu s firmou Subterra z koncernu Metrostav. Ta zakázku získala, i když na stole byla nabídka o 2 miliardy nižší než vítězných 30 miliard.
Jde o velké peníze, a tak by se měla soutěženým zakázkám věnovat i odpovídající péče. Piráti a ODS ale nemají zájem tohle odpracovat, radši se věnují sporům mezi sebou nebo celostátní politice.
Myslete na to, až půjdete k volbám. Tímhle rozhodnutím se termín otevření metra D zas o několik let posunul.
A stejný nezájem paralyzuje i rekonstrukci Libeňáku, kterou budeme řešit na středečním mimořádném zastupitelstvu. Tam další práce zakázal ÚOHS, opět z důvodu nezvládnuté soutěže.
Vyzval jsem pana primátora Bohuslava Svobodu i náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba, aby na jednání přizvali i ředitele Kloknerova ústavu prof. Jiřího Kolíska. Bez jeho expertního vhledu a dat mohou zastupitelé jen těžko vést kvalifikovanou debatu.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
autor: PV