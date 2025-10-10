David (SPD): Ano, mohlo by být i hůř

11.10.2025 16:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu cen energií

David (SPD): Ano, mohlo by být i hůř
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Zatímco ceny elektřiny explodují, německá vláda vyhazuje do povětří fungující jaderné elektrárny Z facebookového statusu německé AfD:

Již tak vysoké ceny elektřiny v Německu nadále rostou a aktuálně jsou na nejvyšší úrovni za sedm měsíců. Důvod je jednoduchý: CDU zcela selhala v energetické transformaci. Nyní na podzim klesá výroba z obnovitelných zdrojů energie, zatímco spotřeba roste. Ceny elektřiny prudce rostou, ale vláda nemá nic lepšího na práci, než vyhazovat do povětří energetickou infrastrukturu – a tím i základ naší prosperity. 25. října budou vyhozeny do povětří chladicí věže jaderné elektrárny Gundremmingen.

Vláda CDU riskuje budoucnost Německa a sází na šílenou energetickou transformaci. Demolice elektráren vše přivádějí „k dokonalosti“. Další blackout je naprogramován. Bezpříkladné! Ekonomika se hroutí, deindustrializace postupuje a rýsuje se nová vlna masové nezaměstnanosti.

Naše pozice je jasná: Energetická transformace musí být ukončena a jaderné elektrárny musí být znovu uvedeny do provozu, místo aby byly úmyslně ničeny. S naší vládou bude pro německou ekonomiku a naše občany k dispozici bezpečná a dostupná energie. Pouze tak se naše země může vrátit k prosperitě a ekonomické stabilitě.

Tolik status AfD.

Ano, mohlo by být i hůř – ještě mohla Fialova vláda vyhodit do povětří Temelín a Dukovany. Hořký sarkasmus.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Jinde na netu:

