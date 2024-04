Babiš (ANO): Žádné složky nejsou a vycházíme jenom z veřejných zdrojů

reklama

Děkuji za slovo. Nejdřív bych - abych nezdržoval pana ministra, vypadá, (Se smíchem.) že už odejde.

Vy jste říkal, jsme byli osm let ve vládě. Ano, my jsme (ve) 2014 přišli a nebyl ani zákon o výkupu pozemků, nikdo nechtěl prodávat pozemky, ta farmářka. 20 let jste nebyli schopni. Vy nevíte, jak dlouho trvá výstavba dálnice, pane ministře? Už jdete pryč. My jsme dokončili dálnici Praha - Ústí a trvalo to 32 let. 32 let. A dokončili jsme v prosinci 2016.

Neběžte pryč, něco se dozvíte! (Na odcházejícího ministra Kupku.) Ano, stavělo se za Řebíčka. Já jsem měl takový zážitek, jednou jsme byli na tenisu ve Valašském Meziříčí a přišel za mnou jeden kámoš. A říká, představím ti příštího ministra dopravy ODS. A já říkám koho? No, já Bendla znám, ne? Já jsem ho znal, Bendla. Ne, ne, nějaký Řebíček. Říkám: Řebíček, to tam není možný! No a ten příběh možná znáte, ale jak se tam potom Řebíček dostal, jak stavěl ty dálnice předražené, jeho firma to stavěla, ne? To známe, ten Monte Argentario, ty vily a všechno. Znáte to, ne? Já vím, že vy jste byl mladý, já jsem to teď spočítal - nemám na vás žádnou složku - ale vy jste měl 16 let, když vznikla ODS. Tak škoda, že jste tam nebyl, mohl jste tehdy poradit ODS, jak to stavět, tu dopravní infrastrukturu.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže prosím vás, MY jste tam byli osm let. A rozhodující bylo, když jsem řekl Ťokovi 2015, aby stavěl, připravoval a neptal se, že nejsou peníze. Peníze vždy byly, vy v tom pokračujete, a naše debata je o tom, že pan premiér neskutečně lže, a vy občas trošku řeknete, jo, tak vlastně něco udělali. Ale ty dálnice kolem Hradce Králové, ty trvaly jak dlouho? Třicet osm let, my jsme dokončili. Takže o tom můžeme si ukazovat, jak to je, jak to bylo. Já myslím, že Karel už to řekl, takže já už nechci vás tím obtěžovat. Ale bylo by dobré, kdybyste zjistil, jestli skutečně ten Středočeský kraj posílá peníze na přístroje soukromým nemocnicím. To si myslím, že asi by nebylo dobře, když to nedává vlastním nemocnicím, které vlastní.

Takže já vám přeju úspěšný kongres, hlavně abyste nesplynuli do toho SPOLU, protože to vypadá, že vás řídí ti Piráti. Ten chudák Klaus - vždyť on založil konzervativní stranu. (Směje se.) A Piráti to válcují, ne?

Ale Michálek je skvělý, protože já miluju hlavně jeho vystoupení v České televizi, kde řekl vlastně, že ten organizovaný zločin STAN normálně kradl v Dopravním podniku a z toho se financovali. A potom je překroužkovali. Těmi penězi, co ukradli, to řekl Michálek, ne já, normálně s těmi penězi je překroužkovali. Chudáci. Ale STAN odrbal všechny od začátku. Nejdřív Kalouska, potom KDU, potom STAN a teď jede na ODS, ale pan premiér to neví, protože má tu bublinu svoji.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 96% Ivan Korčok 4% hlasovalo: 14380 lidí

No, pane Michálku, prosím vás, prostřednictvím paní předsedající, tak já nevím, co tady píšou ti novináři. Pirátka Krausová rezignovala po schůzkách s manažerem reklamní firmy JCDecaux. Byla osobní, brání se. Šéfka pražských Pirátů se scházela s obžalovaným manažerem JCDecaux. Tak já to jen čtu. (Ukazuje články.) A prosím vás, neříkejte, že my máme nějaké složky. Nemáme. Vy jste dělali rešerše, vy to máte na pirátském fóru. Díky vám jsem se dozvěděl tolik věcí o Richardu Brabcovi - nevím, jestli je tady - není, ano? (Z pléna: Je nemocný.) A dělali jste rešerše na nás. A já jsem chtěl jenom rešerši na pana Lipavského, nemáme žádné složky, nikdy jsme žádné... tak vy jste v tom skutečně výborní, ty analýzy, fakt ty analytiky máte skvělé. Takže žádné složky nejsou a vycházíme jenom z veřejných zdrojů.

Takže tady je napsáno: Předsedkyně pražských Pirátů a zastupitelka Michaela Krausová se scházela s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem. Ten je přitom souzen za korupční jednání a manipulace s veřejnými zakázkami. Tak vy jste taky močil na tu ambasádu francouzskou, taky tam byl nějaký stíhaný nebo už si to nepamatuju, ale můžu dohledat ten článek - to říkají média. A když mluvíte o té rodině: Je rozdíl, když rodina je v politice a rodina je mimo. A k tomu se ještě dostanu. Takže já nevím, co je na tom špatně. Ano, je pravda, že vy v těch korupčních kauzách, že jich asi nemáte, ale zato jste přeborníci v těch korytech a ty funkce a různé ty věci, co máte za sebou. No, já bych tady mohl mluvit o Pirátech, nevím, asi čtyři hodiny, ale nevím, jestli pan Benda nechce nějaké zákony dneska schvalovat.

Prosím vás, já nechápu, proč právě vy na mě útočíte. Vy jste totiž posedlý Babišem. Vy jste chodil přímo do trestního spisu Čapí hnízdo. Vy jste vlastně, víte, co jste vy říkal vůbec? Vás se dotklo, že já tady cituju média. Víte, co jste řekl 22. října 2017? Pokud by Babiš a Faltýnek - Faltýnek soustředit se - (Poslanec Faltýnek přitakává z lavice.) byli zavření ve vězení, nějakou spolupráci s ANO si dokážeme představit. To jste řekl v České televizi. (Směje se. Část poslanců ANO tleská.)

Lukáš Wagenknecht. To je stejný psychopat jako vy. 5. 10. 2021... Ale on je fakt nemocný Antibabišismem. (Předsedající: Prosím, pane předsedo, já vás vyzývám, abychom se udrželi v mezích slušnosti.) Dobře, to jsem nevěděl, že psychopat je vulgární. To je taková nemoc, Antibabišismus. Lukáš Wagenknecht 5. 10.2021 na Twitteru. Dříve nebo později půjdeš, Andreji, rovnou do vězení. Nevím, proč mi říká Andrej, když jsme si vykali. Takže tady je to. (Ukazuje průběžně články.) Takže já nechápu. Tady, já tady můžu tady Michálek: "Bonjour, zdravíme z premiérovy vily ve Francii! Bohužel nebyl doma a nechali jsme mu dárek. Papuče a tepláky na odpočinek se mu již brzy budou hodit." To jste říkal vy, tak co jste takový citlivý? Vždyť já jsem nic neřekl. Já jsem četl, vy jste, vy jste... (Se smíchem. Potlesk z lavic ANO)

5. ledna 2018, Jakub Michálek: Ministerstvo financí ČR a Lidové noviny šíří dezinformace týkající se zprávy OLAF. To je ta bruselská chobotnice, která jsem přišla na základě vašeho udání, Wagenknechtových kámošů, účelově, bruselská chobotnice OLAF. Přišla nějaká Slovenka, nevěděla vůbec nic, ale měla jasno, stejně jak ten audit, který objednal Wagenknecht v Bruselu na toastovou linku. A to vám taky řeknu. Takže pan Michálek tady říká, že OLAF popisuje, dokládá podezření ze zneužití peněz EU, nesrovnalosti a tak dále. Takže vy dokonce tady říkáte, že 7. 10., byl jste ve Francii: "Nachází se tady komplex tří luxusních vil, přičemž peníze na pořízení tohoto komplexu nejsou jasné." A představte si, že FAÚ bylo jasné. To prověřoval. Akorát ten výbor, kterému šéfuje někdo, nějaký poslanec TOP 09, zasedal po sněmovních volbách, aby se zjistilo, že to je v pořádku. Ale Pandora Papers byla přece připravená ze zahraničí. Abyste vyhráli ty volby zase. "Tyto vily nejsou ani uvedeny v majetkových přiznáních premiéra Andreje Babiše." A proč by měly být? Nikdy jsem je nevlastnil. Vy jste úplně mimo, vy jste úplně mimo, vy tomu vůbec nerozumíte. A to jsou vaše vyhlášení. A já jsem si tady někdy stěžoval, že jste se nechal zvolit šéfem SZIFu? Přitom nevíte vůbec nic o zem... Proč jste si nechal zvolit šéfem? No protože jste posedlý tím Babišem, vy jste nemocný Babišem. Proč jste šel do trestního spisu Čapí hnízdo? Prostě šel do té Francie? Vy jste tady lobboval, že Babiš má údajně nějaká média. No, tak už ta firma ta média prodala. Tak jste spokojený, doufám, ne? Já myslím, že hlavně jsou spokojeni oni, co to prodali díky vám. (Směje se.) Děkujeme, jste fakt dobrý.

Takže o čem vy mluvíte? Tohle jsou rešerše na Piráty. (Ukazuje papírové desky.) Koukejte, kolik ke to stran. Normálně veřejné. Chcete to číst tady? Můžu to číst, když bude, tak já nevím, co tady jste zase předvedl. Můžu tady číst, ne? Bývalý primátor Hřib se velmi často fotil s Hlubučkem, toho času je z vazby venku. Pirátská Evropa se na droga (?) a tak dále. Nevěřte všemu, co najdete na internetu, říkal už Masaryk. To si řekl vy, ne? Masaryk neuměl počítat ani jak já neumím, víte? Takže co? Co chcete ode mě? Mám to tady číst? Já jsem citoval z médií. A není to nic proti vaší rodině, je to proti političce, jako vy tady nevím proč vystupujete. A pokud chcete pokračovat, tak já to tu můžu číst. Ale já myslím, že Benda chce projednávat nějaké zákony.

Děkuju.

Psali jsme: Babiš (ANO): Proč Středočeský kraj dává peníze soukromým nemocnicím? Babiš (ANO): Vy jste mě neposlouchal, pane ministře! Babiš (ANO): Nevadí panu premiérovi, že údajně někdo na té munici vydělá čtyři miliardy? Babiš (ANO): Vládní strany tvrdošíjně odmítají otevřít diskusi, protože se bojí o své pozice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama