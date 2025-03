Babiš (ANO): Znovu vyzývám premiéra a vládní pětikoalici k debatě o koncepci výstavby Armády ČR

Dobrý den. Počkáme, až odejdou. (Někteří poslanci odcházejí ze sálu.) Zdravím studenty. (Obrací se na galerii.) Víte, to je vládní koalice, oni odcházejí.

Pane předsedo, já ještě počkám.

Naši kolegové odejdou pracovat. Já jsem si myslel, že ta práce je tady, ale asi jsem se mýlil. (Směje se.) Hurá! Na shledanou.

Vážení spoluobčané, doufám, že se díváte. To je naše vládní koalice. Tak kdo má službu?

Ministryně obrany ČR Jana Černochová: Já.

Výborně. Tak super. Tak tři. Včera pan premiér dal na sítě fotečku, že jsme někam nepřišli, a my nedáváme fotečky, když tady jsou prázdné lavice, ale dneska je to výjimka, máme tady tři ministry. Tak super, nebo čtyři dokonce.

Takže dobrý den, vážení spoluobčané,

chtěl bych pokračovat v té diskusi o naší obranyschopnosti a armádě. A děkuju paní ministryni, že jsme včera mohli společně debatovat, ale ona se potom omluvila, protože vlastně šla na zahájení volební kampaně pana premiéra, protože včera nic jiného to nebylo, vážení spoluobčané, jenom zahájení kampaně, protože konečně pan premiér po tom, co vlastně se snažil tady veřejnost přesvědčit, že jsme v prospěch Ruska, co je samozřejmě totální nesmysl, protože právě jeho premiér Nečas, kde pan premiér Fiala byl ministr školství, byl v roce 2013 za Putinem a vyjednával, aby Rosatom dostal Temelín.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale to vám samozřejmě, vážení studenti, v novinách nenapíšou a neřeknou. Takže to se nepovedlo, tak potom PR tým pana premiéra změnil strategii a snažil se tady strašit, že Babiš bude jak Fico, pokud bychom vyhráli ve volbách - ale teď už tam píšou, že nám klesají preference. Ale to nevadí. Takže to taky nevyšlo, protože Fico byl ve Washingtonu na CPAC a jelikož se jmenuje Robert, stejně jako Robert Kennedy, tak Trump to vyslovil úplně skvěle, že vítá Roberta Fica. Takže už nemůže pan Fiala říkat, že Fico je proruský - i když pan Fiala dneska říká, že americký prezident Trump nedokáže zajistit trvalý mír. To je taky novinka - že v minulosti, když tam byl ten senilní prezident, který nakonec své kariéry dal milost celé rodině, bůhvíproč, tak to nikdo nekomentoval.

Ale teď, jelikož my jsme Patrioti pro Evropu, tak samozřejmě velká kritika pana Trumpa. No, takže tohle všechno nevyšlo. Orbánem strašení - a teď pan premiér změnil strategii a snaží se tady vyvolat dojem, že má starost o občany České republiky. No, tak já myslím, že to všichni vidíte na vašich fakturách za energie a nájem, protože pan premiér na lidi v naší zemi kašle od nástupu - a samozřejmě celá strategie je založena na tom, že pan premiér nechce mluvit o České republice, on nechce mluvit o tom, co se u nás děje. Například teď jsem četl, že 40 000 dětí nemá místo ve školách a že nic nefunguje pořádně, tak o tom se nechce mluvit, proto ta strategie je říkat, že hnutí ANO nemá zájem mluvit o obranyschopnosti a bezpečnosti - což je samozřejmě nesmysl a lež.

Já jsem vůbec nepochopil - protože včera ta tiskovka po zahájení kampaně SPOLU - ale je to stále ten PirSTAN - oni už dneska si domlouvají různé pozice - tak včera pan premiér se vyjádřil, že svolal jednání o bezpečnosti a že v minulosti se těchto jednání vždy účastnili zástupci všech stran. Já nevím, kolik takových jednání jste, pane premiére, svolal? Pokud si pamatuji, tak jenom jedno, a to bylo 28. února, pár dní po napadení a agresi Putina na Ukrajinu, takže žádné jiné jednání jsem nezaznamenal. Pan prezident Pavel nás pozval na takové jednání před zasedáním NATO. Já nevím, jak to mám pochopit vlastně, že jste - tvrdíte, že jsme se rozhodli nepřijít a že v minulosti jsme chodili. Jedno jednání bylo, a to bylo v únoru 2022 a to jsme tehdy nevěděli, že máme tu čest s profesionálním lhářem. To jsme vás ještě neznali, pane premiére, v únoru 2022. Dneska už víme, že jste profesionální lhář a že lžete ráno, na oběd a večer. Ale to vědí i občané, protože těch videí na sítích je strašné množství. Takže já vůbec nechápu, o čem jste mluvil - nebo jste mluvil o tom, když já jsem byl premiér a jsem předsedal například komisi o Dukovanech, kam pravidelně chodil pan Stanjura? Kde jsme se chovali normálně, kde jsme s vámi komunikovali?

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7157 lidí

Vy jste, pane premiére, od nástupu do funkce nás nikdy k serióznímu jednání neoslovil. Nikdy. A se mnou jste nikdy od vašeho nástupu do funkce nejednal. Tak prosím vás, neříkejte nepravdu, že v minulosti se těchto jednání - která jednání máte na mysli? Žádná nebyla. To divadlo, co tady zinscenoval Jurečka na Hradě, kde pan premiér se ani nezúčastňoval? Byla to past. Ano, my jsme ještě stále naivní, my nemáme tu vaši DNA, ty pokrytecké tahy, takže nevím, o čem pan premiér včera mluvil.

Takže já bych vás chtěl - no a ta fotečka. Fotečka, prázdné židle, Okamura, Babiš, provládní provládní Právo a Novinky. Dneska zase vyšel takový manipulativní článek, ale k tomu se dostanu. Takže proč jste tam dával vizitky Babiše a Okamury, když jste věděl, že nepřijdeme? No, protože je to jenom divadlo, vážení, je to jenom zahájení předvolební kampaně pana premiéra. Vaši provládní novináři vám stále vyčítali, že neděláte kampaň, no, tak teď už jste ji zahájil.

A potom ty komentáře. Žvanění ANO nedokáže zakrýt, že je zajímá jen kampaň. Je to právě naopak. My nežvaníme, my tady mluvíme k věci a já jsem tady vystoupil jednou 50 minut, potom 70 minut, no a včera jsme diskutovali tady s paní ministryní - já jí to nezávidím, já jí to nezávidím, ona musí držet basu, ale určitě má na to svůj názor, který určitě věřím, že nemůže vyslovit. Takže tady pan Fiala říká, že hnutí ANO ani spoustu žvanění nedokáže zakrýt, že nemá zájem debatovat o bezpečnosti občanů a že ho zajímá volební kampaň.

My jsme vás vyzvali, pane premiére, opakovaně, a já vás znovu vyzývám, přijďte sem a debatujte s námi o tom, co se děje na rezortu obrany. Vždyť předseda vašeho klubu pan Benda to dvakrát zavetoval - dvakrát jste zavetovali naše návrhy. Takže včera ta vaše tiskovka byla dost málo o obraně, ale byla hlavně o tom, jak je špatné ANO a různé vaše komentáře, fakt je to úsměvné.

Takže vážení spoluobčané, jenom abyste věděli, my samozřejmě jsme připraveni tady debatovat, já mám všechny podklady a já věřím, že - paní ministryně s námi debatovala. Včera tady prohlašovala věci, které já jsem si dohledal a které nejsou takové, jak ona to tvrdí, ale k tomu se postupně dostanu.

No a samozřejmě provládní média hned zveřejnila články. Já říkám, přijďte sem a pojďme se bavit o koncepci Armády České republiky. Právo na první straně: Babiš se plete, protiraketový systém nestačí. V tomhle článku redaktor dělá z Babiše úplného idiota a tvrdí, že já vlastně nechci nadzvukový letoun. To vyplývá z toho článku, že Babiš chce protivzdušnou obranu - to bych chtěl, hlavně ty Patrioty - protože já nejsem expert na armádu, ale setkávám se s lidma, který tomu rozumí a pro mě jenom selský rozum říká, že chceme přece - kdyby nedejbože byla válka - ochránit naše lidi, ne? To chceme, ne? Tady ten expert tvrdí, že vlastně já nechci nadzvukové letouny. Což je lež, samozřejmě. My jsme v koncepci měli nadzvukový letoun a tahle vláda si tam strčila tu F-35. Jenom proto, aby pan premiér se dostal zadním vchodem do Bílého domu, kde ho nikdo nevítal. Nikdo.

Takže tady ten analytik říká: "Stíhačky F-35 mohou bojovat i střežit vzdušný prostor." No jasně, ale i gripeny, na které jste zapomněli vyjednat prodloužení a dnes už víme, že kvůli vaší nekompetenci, pane premiére, se to prodraží minimálně o 8 miliard. Ten náměstek Šulc, který by měl někde být, a nebudu se tady vyjadřovat expresivně, no, tak samozřejmě mu přispěchaly na pomoc provládní kyperské Seznam Zprávy, ale k tomu rozhovoru se dostanu.

Ale já se vrátím k tomu semináři, který organizoval pan Žáček, kde jsme seděli, a já jsem se pana náměstka ptal, jestli oslovili další výrobce nadzvukových letounů. A on tvrdil, že jo. A podle mě lhal. Tehdá jsem žádal, aby nám řekli konkrétně nabídku Mirage, Rafale, Eurofighter, F-16, F-18 nebo i gripeny v modernější verzi. A on řekl, že to dělali. Ale lhal, protože nic nedělali. A podle toho, co jsme se dočetli, tak ty F-35 jsou prodražené, významně! Někdo tvrdí, že jiné státy to kupovaly za 2,3 miliardy, pokud si to pamatuji, a tyhle údajně vyšly na 6,2 miliardy. Takže ten článek dělá z Babiše úplného pitomce, protože vlastně oni tady napsali, že já nechci ty stíhačky. No, samozřejmě, že chci stíhačky. Ale já v první řadě chci, aby stát ochránil občany a NATO je protivzdušná obrana.

Já jsem byl v Izraeli třikrát. Ano, tam je ten Iron Dome, jasně, to je speciální systém, protože Izrael stále bojuje o přežití a Írán samozřejmě ty rakety má, i Hamás měl, možná už nemá, to je jedno. Takže chci jenom říct, jak funguje provládní propaganda! V první řadě - Seznam Zprávy, hned ten rozhovor, a k tomu se dostanu, a tady Novinky napsaly, že (Poslanec Babiš čte z novin.) "Babiš se plete. Na tenký led se pustil šéf hnutí ANO, když se pasoval na vojenského odborníka a řekl, že namísto stíhaček F-35 by nakoupil systémy protivzdušné obrany." Ne, Babiš se nepasoval na odborníka, Babiš mluví s odborníky a všechny ty projevy, které jsem tady četl, psali skuteční odborníci. Takže tady ze mě dělají pitomce, že já vlastně nechci ty stíhačky... A já je chci ty stíhačky. Já jsem je chtěl, aby se prodloužily... Mimochodem ten nájem, kdy byl 1,9 miliardy, byl snížen za Metnara na 1,7. To jsou... (Poslanec Metnar hovoří ze svého místa na Babiše.) Je to tak? Je. Sropnický. No, tak za Stropnického, to je jedno. Za hnutí ANO, protože my jsme snižovali ceny. Tahle vláda a rezort nakupuje bez výběrového řízení a ceny jsou vysoké, ale k tomu se dostanu.

Takže je jasné, že my potřebujeme stíhačky a že fakt nejsem úplně blbej, že bych to nevěděl. Ale tenhle článek vlastně evokuje takové věci. To, že pan premiér nechce debatovat o F-35 a samotné to Právo minule psalo, že pořizovačka je 150 miliard a provoz je 322 miliard, tak je to nějakých 450 miliard. Stále píšou jiná čísla. A to, že jsou s tím problémy a že pan premiér to nechce slyšet, že Němci mají problém, Švýca..., že stále čteme, že jak ty stíhačky jsou v provozu málo a jaká jsou tam opatření. Tady vyšel článek, že sice se to nedá úplně vypnout, ale zkrátka jsou to stíhačky, které nepotřebujeme. O tom jsem přesvědčen a jsou prodražené. Takže já jen chci, o tom mluvím tady proto, že aby lidé věděli, jak to u nás funguje.

Takže včera pan premiér zahájil svoji kampaň, protože pokud by chtěl s námi seriózně debatovat, tak by přišel. Takže titulek, zase Novinky: "Ti, kteří měli přijít, nepřišli. Fialu naštvala nepřítomnost opozice na jím svolané schůzce." No, tak mě, já bych mohl říct, že mě štve, že pan premiér tady není, ne? Ale to by Novinky nedaly. (Poslanec Babiš se směje.) Provládní Novinky. Nevím, proč chtějí ode mě rozhovor vlastně teďka... Takže jde o to, vážení spoluobčané, abyste věděli, že je to jenom divadlo. Že je to jenom začátek kampaně a budete to slyšet až do konce toho období, kdy teda budete to slyšet, nevím, šest, sedm měsíců a stále dokola. Ale samozřejmě se to dá lehce vyvrátit.

Já jsem byl u pana prezidenta, je to vrchní velitel našich armádních sil, takže... A ten se mnou... Jsme se shodli na všem. A když někdo chce s námi debatovat, tak debatuje. Když někdo chce dělat kampaň, tak samozřejmě tady někdo chce vyvolat dojem, že... A strašit, hlavně strašit, protože pan premiér vždycky nejvíc strašil, aby zkrátka lidi vystrašil, aby mu věřil. Já jen nechápu, kdo mu ještě může věřit.

Pan premiér nám sdělil minule, že bychom se ho mohli ptát na interpelace. Samozřejmě je to nesmysl. Já si myslím, že takovéhle téma, jak jsme projednávali nebo chtěli jsme projednávat, tak je důležité, abychom debatovali tady. Je absolutně šokující, když člověk čte titulky v Novinkách, jak se všechno mění, jo? Tady je titulek: "Fiala: Trumpovy kroky nepřispějí k dlouhodobému míru," říká pan premiér. A paní Černochová minule vlastně říkala, že máme jako Evropa jednat s Putinem. No, tak když tam jednal Orbán a Fico, tak to bylo úplné peklo, ne? A teď se všechno otočilo. Teď to vypadá, že nemáme rádi Spojené státy - nejbližšího našeho spojence. Aspoň jsem si to myslel v rámci NATO. (Poslanec Babiš se směje.) Takže nevím, ale asi novinářům to nepřipadá divné, protože jde jenom o to, aby tahle pětikoalice zůstala u moci. O nic jiného nejde.

A samozřejmě, když se manipulují i průzkumy na České televizi - Kantar a přisuzuje nám procenta, která samozřejmě jsou nesmyslná, tak je ještě větší panika v řadách pětikoalice, než by bylo potřeba. No, takže my jsme se bavili o tom, a já jsem vám tady říkal, paní ministryně, vy jste mluvila o tom, kdo a kolik vojáků přesvědčil, aby šli do naší armády, ale evidentně i v tom dopise jsem to jasně řekl, že jste nebyli schopni přesvědčit vojáky, aby mladé muže nebo muže, aby nastoupili do armády. Je to tak. Je to fakt. Jsou na to jasná data, jasná čísla.

No, já bych chtěl, abychom se vrátili, respektive já tu mám asi osm bodů a ten první je - znovu vyzývám premiéra Fialu a vládní pětikoalici k veřejné debatě o vládním materiálu koncepce výstavby armády České republiky do roku 2035. Je to veřejný dokument a občané mají právo slyšet plány naší armády. Já nevím, co se vlastně ze včerejšího zahájení volební kampaně pana premiéra dozvěděli občané. Nic. Nic se nedozvěděli. Jenom útoky na nás, ale jinak vůbec nic.

No, takže já bych strašně rád, protože samozřejmě tenhle systém, který tady máme, funguje perfektně a vždy, když se něco děje, tak přicházejí na pomoc ta správná média, ano. Tady Antibabiška ze Seznamu Zprávy včera zveřejnila rozhovor s panem náměstkem, to je první náměstek paní ministryně, Šulc.

Titulek - blbá zpráva pro celou zemi - říká Šulc k postojům ANO ke zbrojení. Neuvěřitelné, ne? Nějaký Šulc - a já vám přečtu, kdo to je vůbec, abyste věděli, jak ten pán se tam dostal a odkud vůbec přišel - se vyjadřuje, toho času úředník, (nesrozumitelné) je to kšeftař a podnikatel hlavně v armádních zakázkách, tak tady reaguje, že jsme tady přednesli nějaké nefér věci a že jsou lživé a poškozuje různé lidi a nejen to. A paní ministryně včera tady vystupovala, říkala, že se mám omluvit. No, paní ministryně, ne, já se neomluvím, já spíš uvažuju, že podám trestní oznámení na pana náměstka Šulce za jeho působení na rezortu obrany. Takže pan náměstek tady mluví o hnutí ANO. Vždycky je to tak, všechno se to zorganizuje správně. No, ale paní antibabiška se pana náměstka neptala na věci, (na) které by se měla asi zeptat. Ne? (Bere do rukou podklady.)

Mám jen tady takové titulky z těch médií - ministryně obrany si drží po boku člověka, který léta pracoval pro zbrojaře. Náhoda? Otazník. Milionové zakázky bez soutěže, náměstek Šulc a jeho přátelé si mnou ruce. Kariéra od novináře k lobbistovi a zpět do státní správy. To se vyplatí. Z vojenských zakázek se stává soukromý byznys pro vyvolené a vláda mlčí. V armádě se netočí jen tanky, ale i miliardy. Kdo na tom vydělává? Bývalý konzultant zbrojařů dnes rozhoduje o miliardových nákupech. V pořádku. Šulc prodal firmy, ale jejich zakázky běží dál. Čisté ruce? Těžko. Když se ministři mění, ale kšefty běží dál, tři tečky. Sliby o transparentnosti? Zapomeňte. Zakázky se stále šijí na míru. Jak dlouho ještě bude vláda dělat mrtvého brouka, zatímco si vyvolení mastí kapsy?

To jsou jenom takové titulky. Takže podívejme se, kdo je vlastně pan Šulc. Je to původně novinář, odborník na obranu - údajně. V srpnu 2010 nastoupil na Ministerstvo obrany České republiky jako vedoucí poradců ministra Alexandra Vondry. Ano, co nám to jen připomíná? To Promopro nebo ty sklady ve Vrběticích, které se neměly nikdy pronajmout té soukromě firmě? No, takže zastával 2012 až 2014 post ředitele Kabinetu ministra obrany. Ano, tady byl článek - náměstek Černochové prodal kvůli střetu zájmů své firmy. Po odchodu z ministerstva v roce 2014 se přesunul do soukromého sektoru a působil 2014 až 2020 jako nezávislý konzultant v oblasti obrany a bezpečnosti a zároveň byl asistentem poslankyně Jany Černochové. Tady je článek Deník N - pracoval pro Černochovou i zbrojaře Strnada. Věděla, že dělám pro různé firmy - říká nynější náměstek.

Od ledna 2022 se František Šulc stal politicky nominovaným náměstkem ministryně obrany. Jako první náměstek patří k nejbližším spolupracovníkům ministryně a je považován za její pravou ruku. To čtu všechno věci z médií. Náměstek od Černochové podal žalobu na poslance ANO, chce omluvu. No, tak doufejme, že (ji) podá i na mě. Ve funkci politického náměstka má za úkol prosazovat priority ministryně a zastupovat ji v případě potřeby. Náměstek ministryně obrany František Šulc - armáda má od všeho kousek, tedy rozhovor. Šulc tak není na Ministerstvu obrany nováčkem, prostředí rezortu důvěrně zná i z předchozího působení 2010 až 2014. Po odchodu z ministerstva v roce 2014 se František Šulc intenzivně věnoval podnikání v obranném průmyslu, podle dostupných údajů figuroval v několika firmách a spolupracoval s významnými zbrojaři.

Konzultace pro Czechoslovak Group, během 2014 až 2021 poskytoval Šulc poradenské služby v obraně a bezpečnosti. Deník N zjistil, že pracoval - ano, tak to je ono. Tato spolupráce naznačuje vazby na velké domácí hráče obranného průmyslu. MODELÁRNA LIAZ, s r. o. To je - paní ministryně tvrdila, že Šulc - (ministryně Černochová: LPP) - dobře, k tomu se taky dostanu. Šulc se stal jednatelem liberecké společnosti MODELÁRNA LIAZ, která vyvíjí a vyrábí bezpilotní letadla, drony, a v té - (ministryně Černochová: bez podílu) - ano, bez podílu, byl tam jednatel, ale k tomu se ještě dostanu. Mám tady plno článků, že je to běloruský původ, je to běloruská technologie. No, tak to je fajn, ne? Bělorusko a Rusko - jste vždycky byli tady - teďka jste proruský asi nebo nechápu to.

No, MODELÁRNA LIAZ patří podnikateli Vojtěchu Pražmovi, a firma v minulosti spolupracovala s běloruskými konstruktéry na vývoji bezpilotního vrtulníku. Tady je Seznam Zprávy dokonce - armáda zvažuje drony, které vyvíjejí lidé z Lukašenkova Běloruska. Titulek - armáda zvažuje drony, které vyvíjeli i lidé z Lukašenkova Běloruska. To je další článek. Šulc v ní zastával vedoucí pozici jednatele a byl jejím zaměstnancem před návratem na Ministerstvo obrany. To je další článek. Ano, potom byl RobotScientific s.r.o. Pan Šulc působil jako jednatel a spoluvlastník - a já jsem ji dohledal, protože včera jsem to neměl, že tam měl podíl, ano? A tahle firma RobotScientific, kde Šulc držel polovinu podílu, a druhou polovinu vlastnila společnost Letecké přístroje Praha, LPP zbrojaře Jiřího Sauera. Tato firma tedy propojovala Šulce s Jiřím Sauerem, který je významnou postavou českého obranného průmyslu. LPP je výhradním zástupcem britské firmy Supacat v České republice.

Vazba Šulc - Sauer později vyvolala dohady o možném střetu zájmů. Já jsem jako - k tomu se ještě dostanu, ale vážení spoluobčané, abyste věděli, že ten Supacat to jsou lehká útočná vozidla, která nemají střechu. Takže je to vlastně kabriolet. (rozesmál se) To je co? Takže Ministerstvo obrany chce kupovat lehká útočná vozidla jako kabriolet, protože samozřejmě na Ukrajině nejsou drony, ne? No, dělám si srandu samozřejmě. Takže to je úplně neuvěřitelné, ale k tomu se dostanu, to je fakt strašně zábavné. Ale hlavně to kupují bez výběrového řízení a kupují to od firem, kde Šulc figuroval. Supacat. A to, že to prodražili o sto procent, k tomu se ještě dostanu. Strašně zajímavé čtení, co se tam děje, ale to pana premiéra samozřejmě asi nezajímá.

Potom bylo ještě méně známou Šulcovou aktivitou spoluvlastnictví společnosti Afrisensio, s. r. o. a tam podle Hlídače státu nebyly žádné obchody se státem. Překvapení. Celkově se Šulc v posledních pěti letech angažoval ve třech soukromých firmách - MODELÁRNA LIAZ, LPP, Unmain system (?), které uzavřely od roku 2016 se státem desítky smluv v souhrnné hodnotě stovek milionů korun. Těsně před nástupem do funkce náměstka proto Šulc podnikl kroky k zamezení střetu zájmů a na konci roku 2021 prodal či ukončil své podíly ve všech firmách, kde figuroval.

Kontroverze během působení na Ministerstvu obrany. Takže nástup nebo jmenování pana Šulce politickým náměstkem okamžitě vyvolalo otázky ohledně možného střetu zájmů. Média upozorňovala, že Šulcova podnikatelská minulost byla propojená s firmami obchodujícími s rezortem obrany. Takže tady mám tu zakázku speciální vozidla Supacat, ale k tomu se ještě dostanu. A tohle všechno v podstatě pana premiéra nezajímá. Bylo to opakovaně v médiích, ale evidentně to nikomu nevadí. Údajně pan Šulc, kdy se jedná na Ministerstvu obrany, tak chodí za dveře. Takže stejně jako Supacat, kde působil v té firmě, která to má dodávat, tak to bylo u bezpilotních vrtulníků z Liberce, kde dodavatel má být MODELÁRNA LIAZ. Ale nejhorší na tom je to, že Ministerstvo obrany vůbec neoslovilo další výrobce tohoto materiálu. No, náš poslanec Růžička na to upozorňoval, ale bylo mu vyhrožováno a tak dále. Škoda, že se to nedotáhlo do konce. No, a protože ten systém provládní tady funguje, tak pan Šulc dal rozhovor, kde to vlastně bagatelizuje a říká, že v podstatě to nemá být pravda.

Investice do těch lehkých útočných vozidel byla projednávána tady na sněmovním výboru. Je úplně neuvěřitelné, že původně tam byl rozpočet na těch 12 vozidel 657 milionů, a postupem času se cena zvyšovala. Byly tam různé posudky. Tak posudky, to známe dobře v naší zemi, jak to funguje. V naší zemi vás na posudek můžou i zavřít, když si to vyřídíte a někoho chcete odrovnat. Pan primátor se na mě dívá. Ano, mám na mysli Českou znaleckou v kauze Opencard. To je stejně podvodná firma, a dělala i v kauze Čapí hnízdo, když jste se tak na mě významně podíval. Takže posudky samozřejmě víme asi, jak to funguje.

Je zajímavé, že u této zakázky nebyly osloveny další firmy, že to mohla armáda pořídit - to psaly tady Novinky před třemi lety - přímo od britské společnosti - ta lehká útočná vozidla HMT400 - od společnosti Supacat. Psaly to Novinky už na přelomu roku 2022. Šulc zkrátka - asi to tak dopadlo, že tahle firma, kde vlastnil ten podíl - mám tady i výpis z rejstříku, pokud byste ho chtěla vidět - tak to získala tahle firma v zastoupení od té britské firmy.

Já jsem v šoku i z toho, že jsem se dozvěděl, že sněmovní výbor projednává zakázky na obraně až od hodnoty 300 milionů. Takže do 300 milionů - právě některé zakázky tam byly do 300 milionů - nad tím není žádná kontrola. Na toto téma vyšlo x různých článků, ale samozřejmě vše bylo vymlčeno. Kdybych byl premiér, tak bych takového náměstka vyhodil na hodinu.

Tady mám článek ještě z listopadu 2021, kde píšou Novinky, že u té zakázky má velkou šanci uspět britský výrobce Supacat. Právě tohoto výrobce v létě začala zastupovat společnost zbrojaře Jiřího Sauera, jež vlastní poloviční podíl ve firmě Františka Šulce, dlouhodobého poradce paní ministryně obrany. Takže k tomu vyšlo tolik článků. Píše se tady o vážném střetu zájmů. Ačkoliv specifikace dosud není známá, v armádě i bezpečnostní komunitě se podle informací Novinek jako o jednom z klíčových hráčů zakázky s reálnou šancí na úspěch mluví o britské společnosti Supacat, kterou zastupuje L.P.P.

Tady se redakce ptala paní ministryně. Ona na dotazy redakce neodpověděla. Novinky se telefonicky obrátily na Šulce a on řekl, že nemá k tomu co říct. Takhle bych to nechal. Kde jsem a co dělám ve svém soukromém životě, do toho pořád nikomu nic není, říká pan náměstek. (Ministryně Černochová: To ještě nebyl náměstek.) To ještě nebyl. No, ale potom byl. Po přesunu Černochové na Ministerstvo obrany by Šulc jakožto její poradce mohl zaujmout nějakou pozici. Jo, byl u Vondry. Zkrátka Šulc přistál jako váš náměstek.

Je absolutně neuvěřitelné, že tohle vozidlo, které tedy podle mých informací nemá střechu, takže nevím proč ho chce armáda mít? Proč nemá střechu? Protože to je kabriolet. Jestli budeme bojovat v Africe, nebo nevím, proč to je? No, zkrátka původně ta cena byla za 12 kusů 657 milionů, postupně se vypracovala, vyšplhala až na miliardu 770 milionů. Mě by strašně zajímalo, paní ministryně, jestli je skutečně pravda, jak jsem to tady četl, že... Vlastně to je u jiné zakázky, abych to nepopletl, protože v tom nežiji. Takže se jen tady snažím všechny tyhle věci pochopit.

Takže k tomuto chci jenom říct, že naštěstí náš poslanec Růžička to kritizoval a teďka nevíme vlastně, co se s tím bude dít, s tou zakázkou. Jestli tedy to nechcete zrušit, nebo jak to bude dál? Když tedy pan premiér má takový zájem diskutovat s námi o obraně, tak tady by se mohl k tomu vyjadřovat.

Samozřejmě úplně jiný případ je - tady je titulek: Stovky milionů za tři bezpilotní vrtulníky. Liaz dodá armádě techniku bez výběrového řízení. Zase bez výběrového řízení. Tady čtu článek: Na 285 milionů korun přijde Ministerstvo obrany nákup trojice bezpilotních vrtulníků SkySpotter s příslušenstvím a zástavbou čidel. Stroj původně liberecký výrobce, modelárna Liaz, vyvíjel s běloruskou společností. To zajímavé. Nákup se uskutečnil přímým zadáním bez výběrového řízení. Vrtulníky podle obrany zajistí přenos dat na velící místa při cvičeních, ale i možném nasazení.

Současný stroj SkySpotter 152M, který podle smlouvy vojákům s příslušenstvím zprostředkuje Vojenský technický ústav, VTÚ, který vrtulníky vybaví řadou čidel a komunikačních prvků, je již celá v režii tuzemského výrobce. Původní stroj firma vyvíjela od roku 2018 s běloruskou konstrukční kanceláří Indela. Bezpilotní prostředky od Liazu obrana vybrala i přesto, že na trhu existuje víc řešení: Švédský Skeldar od společnosti Saab, italský AWHERO od firmy Leonardo či Camcopter od rakouské společnosti Shiebel. Vzhled a tvar bezpilotních vrtulníků i ovládacích stanic se příliš neliší.

Takže já tomu nerozumím, proč se tady něco nakoupilo - já jsem to tady četl, můžu to přečíst znovu - bez výběrového řízení. Proč se neoslovili další výrobci a proč nakupujete věci od firmy - jak jsem tady říkal v projevu - od které by nikdo nekoupil ani hřebík? Tady píše ten, kdo psal ten projev. Právě tam byl jednatel pan Šulc. To jsme si včera vysvětlili. Já mám tady ty výpisy, takže už to asi nemůžete popřít, ano? Právě ty bezpilotní vrtulníky koupili za 285 milionů korun. To je taková náhoda - protože do těch 300 milionů se nemusí hlásit dopředu poslaneckému výboru pro obranu - že to právě tak vyšlo.

Já si myslím, že jste to udělala proto, paní ministryně, protože jste potřebovala plnit ta dvě procenta. Tady je stále jenom strategie procenta. Protože jste dostala ze úkol to vykázat za minulý rok, tak zkrátka jste to udělali. Takže já se jen ptám: Je skutečně pravda, že jste zaplatili tuto sumu 285 milionů dopředu na tři roky? Že to přijde za tři roky a že jste zaplatili 285 milionů dopředu? Tomu fakt nerozumím. To jsem ještě ani neslyšel. I ty zbytečné F-35 se platí postupně, ale tohle považuji za absolutně skandální.

A tady vyšel k tomu další článek, který o tom mluví, jak se tento kšeft zrealizoval, a je to výsostně podezřelé.

Takže tyhle dva nákupy, jeden ten Supacat, který zatím asi byl zaražen nebo nevím, co se stalo, díky našim poslancům, a tenhle případ, kde se kupuje od firmy, kde náměstek seděl v minulosti, tak dokonce se to kupuje dopředu, tedy platí se dopředu. Tomu fakt nerozumím.

Tady je k tomu další článek, který vyšel 31. 3. 2023 - zakázka pro speciální síly je neveřejná, všechno je utajeno. - Už tehdá se psalo o té kontroverzi. Tady jsou jiní experti, kteří říkají, že ten nákup je pochybný, že když už chce Ministerstvo obrany nakoupit vojákům pancéřovaný kabriolet, což je vzhledem k aktuálním zkušenostem z Ukrajiny nevhodný typ techniky z hlediska ochrany vojáků, může za zlomek ceny nakoupit plejádu dalších vozidel - uvádí expert, který si nepřál být jmenován - tady se píše. Samozřejmě ti, kteří budou říkat pravdu, se bojí. Můžeme si vzpomenout na pana Daňhela v kauze CASA, který tvrdil, že ta CASA je prodražená o 1,8 miliardy, a ta mafie ho zlikvidovala, normálně skončil. Neuvěřitelné, kde žijeme.

Takže tenhle nákup tady experti zpochybňují, samotnou koncepci vozidel. Zjednodušeně řečeno, že "lehké útočné vozidlo je pancéřovaný kabriolet" - tady se dokonce píše - "pancéřovaný kabriolet, který nechrání posádku proti střelbě ani výbuchům, respektive jen do pasu" - cituju článek. "Větší stupeň ochrany poskytuje uzavřená pancéřovaná karosérie, což ale znamená podstatně větší váhový limit, ne požadovaných 9,5 tuny. Další kontroverzí jsou spekulace, že" - ano a znovu je to tu, že "se management ministerstva a státního podniku VTÚ, konkrétně náměstek ministra obrany František Šulc a nově jmenovaný ředitel Kašpárek, snaží ovlivnit výběr ve prospěch britského vozidla Supacat. Šulc před svým nástupem na ministerstvo byl společníkem zbrojaře Jiřího Sauera, jehož firmu LPP Supacat v České republice zastupuje.

Střet zájmů rezort obrany i ústy své ministryně Černochové důrazně popírá. Ta se k němu vyjádřila například v rámci interpelací ve Sněmovně letos v únoru: "K údajnému zapojení mého prvního náměstka Františka Šulce, do jakých zakázek spojených s útočnými vozidly, bych ráda tyto spekulace definitivně utnula." No, tak to se nepovedlo. "Pan první náměstek vyhotovil čestné prohlášení, ve kterém konstatoval, že se nepodílí, nikdy nepodílel a do budoucna se nebude jakkoliv podílet na rozhodovacích procesech spojených s takovými projekty." - Uvedla paní ministryně. No a potom tady se píše, že podle ní se Šulc neúčastnil, neúčastní a nebude účastnit rozhodovacích procesů ani dílčích jednání k zakázkám tohoto typu. "Pokud na jakémkoliv jednání kdokoliv vysloví LÚV - lehké útočné vozidlo - pan první náměstek odchází z místnosti." (S úsměvem.) Tak to je dobrý. "Doplnila paní ministryně." Takže pan vlastně váš nejbližší spolupracovník, člověk, který ovládá celé ministerstvo, o kterém slyšíme legendy, o kterém zbrojaři mluví tak, jak mluví, tak jde za dveře a jeho podřízení samozřejmě jsou objektivní. No, tak to si děláte asi srandu.

"Nynější šéf VTÚ Kašpárek zase ještě jako ředitel vyškovské pobočky VTÚ zpracoval studii, ze které Supacat vyšel jako ideální vozidlo pro české výsadkáře, přestože na trhu je celá řada srovnatelných typů a Supacatu se v historii jeho nasazení nevyhnula kritika." No, tak samozřejmě, tak když jedu v kšeftu a mám na to vliv, tak si to tam ten pan ředitel napsal.

"V roce 2009 navrhovali odborníci stažení vozidla Supacat z výzbroje britských jednotek v Afghánistánu v důsledku vysokých ztrát jejich posádek, ať už v důsledku najetí na minu nebo zásahy ostřelovačů. Jako hlavní důvod byla uváděna nevhodná konstrukce podlahy vozidla a slabá ochrana posádky."

Takže vážení spoluobčané, toto jsou ty zbraně, které pan náměstek chce nakupovat. Tak já nevím, jestli naši vojáci si skutečně zaslouží takovýhle přístup. No, a pan náměstek to samozřejmě bagatelizuje.

Takže aby bylo jasno, paní ministryně, já tady mám všechny ty výpisy. (Ministryně Černochová z místa: Tak mi je dejte.) Tak to si můžete normálně... (Ministryně Černochová z místa opět mimo mikrofon.) No, tak vám to dám, když chcete.

Tady je úplný výpis. Původní firma RobotScientific s.r.o. se změnila na LPP Unmanned Systems s.r.o. a tady je společník, tudíž spolumajitel, František Šulc. Tady má splaceno. Je tady opakovaně, několik podílů, takže byl podílník v té firmě, to vám tady můžu odevzdat. (Předává.) Potom tady mám výpis - to jsou všechno veřejné informace - všech firem, kde pan Šulc figuruje. (Předává.) Já vím, že budete argumentovat, že potom z toho odešel, ale to je jedno. A tady máte Modelárna - to jsou ty běloruské bezpilotní vrtulníky, kde byl jednatel od října 2020 do ledna 2022 - to vám taky dám. (Předává.)

No, takže já myslím, že to jednoznačné a v podstatě podle mého názoru tenhle člověk tam nemá co dělat, protože aby první náměstek na obraně vlastně dohazoval kšefty - a je to jednoznačné, protože je to bez výběrového řízení - svým bývalým firmám, nebo kde pracoval - zkrátka to propojení je absolutně jednoznačné.

Takže, pane premiére, zkuste se zajímat o obranu, zkuste se zajímat o to, co se tam vlastně děje. A my bychom samozřejmě o tom rádi tady diskutovali, aby nám to někdo vysvětlil, protože samozřejmě když naši poslanci vystupují na výborech, tak občas jim tam někdo i vyhrožuje, a to se bavím o té kauze, jak se to jmenuje, Nemesis nebo jak? Je to tak.

Další věc, která by nás samozřejmě zajímala, jak to funguje na Ministerstvu obrany, když došlo k tomu, že bylo zjištěno, že ten váš ředitel inspekce, aspoň to tak vypadá, dostal zadání - když to tak volně přeložím - něco na toho Řehku najít. Jo, tady se to píše: "Inspekce ministerstva dostala od Černochové úkol, aby prověřila okolnosti, za nichž Skupina D poskytla armádě drony a zařídila školení vojáků na jejich obsluhu. Svědectví zaměstnanců. inspekce však poukazují na to, že mohli čelit tlaku nadřízených, kteří do závěru šetření zasahovali. Podle jednoho z nich nadřízení žádali, aby ve spojení s poskytnutím dronu dokázali, že náčelník Generálního štábu lže. Podezření posilují dokumenty či záznamy z porad, které měly kyperské Seznam Zprávy možnost prostudovat." Tady je titulek: "Budeme se tím zabývat. Ministerstvo obrany reaguje na odhalení." No tak uvidíme, co na to ministerstvo bude říkat, nebo že se to nechá vlastně bez komentáře a nějak se na to zapomene.

Já jsem pana premiéra opakovaně vyzýval, abychom si tady povídali o naší armádě. My tam máme strašně moc připomínek. Napsal jsem to do dvou dopisů. Je tam strašně moc věcí. Já jsem v minulosti i psal paní ministryni dopis o munici, která je stará, já jsem i říkal plesnivá, munice byla kupována z členského státu NATO, částečně taky jako zvláštní. A ani tyhle marketingové aktivity, v podstatě se dá říct, nepřinesly této vládě nějakou velkou úctu u našich spojenců.

Pan premiér není ochoten s námi ani debatovat ohledně F-třicetpětek. Tady je článek, titulek: "Američané F-35 vypnout nemohou, omezit ano, přiznává Ministerstvo obrany." No, tak my jsme svrchovaná země, tak asi bychom měli kupovat věci, které potom, když už máme zaplatit za to tolik peněz, abychom zkrátka je mohli ovládat, ano? A já jsem o tom přesvědčený, že ten nákup je špatně, že by se měl přehodnotit. Ty články nesmyslné, že my údajně nechceme nadzvukové stíhačky, jsou samozřejmě lež. My hlavně kritizujeme to, že tady není dostatečná ochrana našich spoluobčanů, kdyby k něčemu došlo, i když jsme samozřejmě součástí NATO, i když samozřejmě je tam článek 5, o kterém samozřejmě teďka nikdo nepíše, zase jenom slouží na dehonastaci Babiše.

Pan premiér asi neviděl ty články. Tady titulek: "Drahá chyba? Nákup stíhaček F-35 v Německu a Švýcarsku vyvolává pochybnosti." Celkově provoz těch stíhaček, jak to čteme i v zahraničním tisku, je velice podivný. Drahá chyba. Tady ekonom radí Německu zrušit objednávku stíhaček F-35. Znovu opakuji, měli jste prodloužit gripeny. Celý ten výběr byl netransparentní. Neoslovili jste... A paradoxně, když teď kritizujete Trumpa a někteří mluvíte o tom, že tedy se Spojenými státy už nejsme kámoši, no tak jste mohli udržet tu solidaritu evropskou. Proč jste neoslovili Francii? Mirage, Rafale. Nebo Velkou Británii? Myslím Eurofighter je Velká Británie, pokud se nepletu. Takže měníte ty pozice podle toho, jak vám to vyhovuje.

Tady je zase článek o F-35: "Nejhorší vojenská hodnota za peníze v historii." Pokud někdo stále tvrdí, a znovu opakuji, myslím, že ten, kdo má logické uvažování, tak ví, že F-třicetpětka je útočný letoun, že to je skutečně letoun, který potřebuje například Izrael. Ale v rámci naší koncepce armády to bylo změněno. Předtím tam byl, to jsem říkal, nadzvukové. A vy jste se vůbec ani nezajímali o jiné typy, které by byly samozřejmě podstatně levnější.

Takže, pane premiére, bylo by fajn, když tedy jste chtěl s námi diskutovat, že bychom to mohli tady diskutovat. Ale to vy nechcete, protože samozřejmě je to jenom divadlo pro to, abyste mohl říct, že hnutí ANO nechce diskutovat o obranyschopnosti našeho státu, o ochraně našich občanů. A právě naopak. My chceme! A my jsme vám tady i poradili ohledně vojáků. Já jsem tady četl tu strategii, jakým způsobem přesvědčit, aby armáda získala podstatně větší počet vojáků. Protože vám se nedaří. 876 vojáků za tři roky, to je skutečně špatná bilance. A na to jsou statistiky. To jsou statistiky, které máme, které uvádí rezort. Tak to není, že my si něco vymýšlíme.

Pro nás otázka obrany, otázka Ministerstva obrany, je tady strašně moc různých dotazů, které jsme vznesli. Já ty odpovědi... Samozřejmě paní ministryně je zdatná politička a komentuje to tak, aby to vypadalo. Já si nepamatuju o tom, že bychom v minulosti neměli dostatek peněz na rezort obrany, ty opakované lži o tom, když nás komunisti tady vydírali, a vy jste nám nepomohli. Proto jste pokrytci, vy jste nám nepomohli. Ty opakované lži o tom, že vy jste snížili rozpočet armády o 20 miliard a my jsme ho navýšili o 100 procent, ze 41 na 90, tak to samozřejmě ani v médiích není vidět. A to nikdo nechce ani slyšet, protože jak víme, samozřejmě tady drtivá většina médií je na straně vládnoucí garnitury. A my jsme přesvědčení, že je to stále pětikoalice.

Takže tolik k obraně. A já myslím, že bychom měli o obraně a o těch věcech, které jsme i napsali do dopisu panu premiérovi, tady diskutovat.

Teďka bych se chtěl pověnovat rezortu zdravotnictví, protože když jsem se snažil mluvit do rezortu zdravotnictví, tak mě paní předsedající Pekarová Adamová vypla a porušila jednací řád. Takže tady vystoupil pan ministr, kde se snažil lživě nás spojovat s panem Ludvíkem, potažmo s rozkrádačkami v Motole. A nevím, proč i kolega z KDU-ČSL, jste na nás zaútočili, přitom jsou to nesmysly. Spojovat nás s tím, s kterým jsme byli ve vládě, je samozřejmě absolutně mimo mísu.

Tady byla řeč o tom, že jsme mohli odvolat pana Ludvíka. Ano, pan ministr Vojtěch tehdy požadoval prověrku NBÚ od všech ředitelů nemocnic, a tu pan Ludvík dostal, dokonce vyhrožoval, že když o něm někdo bude říkat věci, tak že ho zažaluje. A samozřejmě je to jenom proto, tyhle útoky pana Válka na nás, protože je to skutečně nejhorší a nejneschopnější ministr zdravotnictví v historii České republiky. Svojí katastrofální nekompetencí dovedl české zdravotnictví na hranu totálního kolapsu. Finančně vykrvácel zdravotní pojišťovny. Tam přišly pojišťovny o 20 miliard, z nichž dvě jsou už v existenčních problémech. Citelně zhoršil dostupnost péče a ohrozil tím zdraví stovek tisíc našich občanů.

Pan Válek cynicky a bezostyšně lhal zdravotníkům i veřejnosti, opakovaně porušoval vlastní sliby a místo skutečných řešení předváděl a předvádí mediální divadlo, tak jako celá tahle pětikoalice. Tedy pokud zrovna na mobilu samozřejmě nehraje hry. A tady byla nějaká interpelace, ale on samozřejmě všechno ignoruje. Svým působením způsobil zdravotnictví obrovské škody, jejichž náprava potrvá roky.

Já vám tady zopakuji takový přehled, který je samozřejmě vyzdrojovaný z médií.

Neschopnost ministra Válka se projevila záhy po jeho nástupu do funkce. Zejména v letech 2022 a 2023 se Česká republika potýkala s dlouhodobým výpadkem základních léčiv včetně antibiotik, léků proti horečce pro děti, inzulinu a onkologických preparátů. Zatímco v jiných evropských zemích byly léky dostupné, v Česku se rodiče marně snažili sehnat dětský Nurofen, Panadol či běžné antibiotické sirupy. Tento stav nevznikl náhle ani nečekaně. První varování zazněla už v září 2022, kdy lékárníci i odborníci upozorňovali na hrozící nedostatek klíčových léčiv. Válek však problém dlouhé měsíce ignoroval a ministerstvo nepodniklo žádné preventivní kroky. Když v prosinci 2022 vypukla akutní krize a zoufalí rodiče obíhali lékárny, Válek místo konkrétní pomoci lidem arogantně vzkázal: Obvolejte sto lékáren. Tento výrok právem vyvolal pobouřenou reakci veřejnosti i odborníků.

Situace se začala ještě více vyhrocovat v lednu 2023, kdy ministr opakovaně veřejnost ujišťoval, že léky jsou k dispozici a že zásoby stačí na několik měsíců. Například 9. ledna 2023 Válek prohlásil, že zásoby Nurofenu vystačí minimálně na tři měsíce. O dva týdny později se ale ukázalo, že sirupy zmizely z pultu během několika dnů a rodiče neměli čím léčit své nemocné děti.

Ano, pane premiére, to jsou problémy našich spoluobčanů a našich lidí. Ne zahraniční politika. Tahle vláda celé své působení vlastně mluví o válce a o Ukrajině a o zahraniční politice, ale vůbec se nechce bavit o tom, co například tady čtu: Namísto přijetí odpovědnosti Válek začal hledat viníky všude kolem. Obvinil rodiče, že léky vykupují do zásoby, a tvrdil, že výrobci nedodávají dostatečné množství léků na trhu.

Přitom farmaceutické firmy opakovaně upozorňovaly, že stát selhal v regulaci trhu a nezajistil dostatečné dodávky. Když už bylo jasné, že situaci nemá pod kontrolou, uchýlil se v březnu 2023 k naprosto absurdnímu vysvětlení. Tady cituju: Situace s léky se zlepší, až se zlepší počasí. Pamatujete na to? Situace s léky se zlepší, až se zlepší počasí. Neuvěřitelné. Tímto výrokem definitivně potvrdil, že na ministerstvu měl pan Válek dělat maximálně vrátného, a to nevím, jestli by zvládnul, protože často hraje údajně ty hry. A asi nevím.

Důsledky Válkova selhání v řízení lékové politiky pocítili nejen pacienti, ale i celý zdravotní systém. Praktici a pediatři byli nuceni nahrazovat chybějící antibiotika ne vždy ideálními alternativami, což vedlo ke zhoršení účinnosti léčby. Pacienti s chronickými nemocemi, jako je cukrovka či vysoký krevní tlak, byli ohroženi tím, že jim léky prostě dojdou. Lékárníci si stěžovali, že takovou situaci za posledních 30 let nepamatují. A premiér na to kašlal. Ten to nechá vždycky vyhnít, protože zkrátka tu vládu nikdo a nikdy neřídil, co jsme slyšeli tady od jednoho opozičního politika.

Bohužel dodnes situace ještě nebyla vyřešena. Česká republika se i nadále potýká s výpadky a nedostatkem některých léků. Kromě výpadku zubařského anestetika nebo podpultovému Endiaronu tady mám aktuální přehled přerušených léků. Od 30. 4. až do 29. 8. budou přerušeny dodávky léků Micalcet 90mg tbl.flm.28. Náhradu za tento přípravek SÚKL neuvádí. Lék se používá u dospělých pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin.

Dočasně nedostupný do 31. 3. je lék Zoledronic Acid Fresenius Kabi, 4mg/5ml inf cnc sol 1x5ml. Náhradu jinými bisfosfonáty by měli pacienti užívat jen po doporučení lékaře. Přípravek se používá pro léčby kostí. Totéž platí i pro přípravek Zomikos 4MG/5ML inf cnc sol 1x5ml. Nevím, proč to tak je složité. Obnovení jeho dodávek na trh se předpokládá 15. dubna! Používá se k prevenci kostních kompilací, například zlomenin u dospělých pacientů s kostními metastázami.

Až do 31. 3. by zákazníci marně sháněli v lékárnách polymerní výživu Nutrison Multi Fibre por.sol. 1x1000 ml. Od začátku března do 30. května bude přerušena distribuce léku ESTRAHEXAL 20 MCG/24 h tdr emp. 6. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv lze tento lék nahradit přípravky ze stejné ATC skupiny, ale jen po posouzení lékařem. Přípravek je určen k léčbě klimakterických obtíží u žen po menopauze.

Od 18. dubna do konce června pacienti zřejmě neseženou lék Arduan 2mg/ml inj pso lgf 25+25x2ml, jehož dodávky budou přerušeny. Náhradu za přípravek musí doporučit lékař. Bez náhrady zmizí dočasně z lékáren přípravek Daptomycin Accordpharma 350 MG INJ/INF PLV SOL 1.

Pane premiére, slyšíte? Máte totálně neschopného ministra zdravotnictví! To jste neměl nikdy dopustit!

A jenom vám připomenu, že za vaší strany tady někdo zprivatizoval Léčiva za směšných 2,3 miliardy korun. Toho času Zentiva údajně na prodej. A víte, za kolik údajně? Za tři miliardy eur. Milé děti. (K návštěvnické galerii.) Tři miliardy eur? To je kolik? 75 miliard. Takže někdo, co koupil za dvě a půl miliardy a teď to má hodnotu 75 miliard! Dobrý, ne? Kolik je to stíhaček F-35 v přepočtu? To nevím.

Tak možná by se vláda mohla o to zajímat, když už teda jsme zprivatizovali a dali do zahraničí všechno. Opakovaně jsem tady ministra zdravotnictví vyzýval, aby se vydal na Zentivu a požádal ji o výrobu léků, které tady chybí. Tak, jak to udělal Macron ve Francii, seznam 50 léků. No, ale protože je totálně neschopný, tak samozřejmě nezařídil nic.

Takže budu pokračovat, co teda chybí. A já taky beru léky a vždycky mi dají jiný lék, vždycky je něco nedostupného, potom je tam nějaká náhrada. Je to sice stejná látka, ale je to často složité.

Od 1. 4. do 15. 6. bude přerušena dodávka přípravku Bricanyl 0,5 mg/ml inj sol 10x1ml. Lék není nahraditelný, upřesňuju SÚKL na svém webu. Přípravek pomáhá pacientům s astmatem při náhlém záchvatu dušnosti. Těžko nahraditelný je rovněž lék Calcium Folinate Kabi 10 mg/ml inj inf sol 10x50 ml, jehož nedostatek potrvá do 21. března.

Tady je aktuální přehled ukončených dodávek. Podle sdělení Státního úřadu pro kontrolu léčiv byly ukončeny dodávky přípravku Folinato Calcico Normon 350 Mg. Ani tento lék není nahraditelný. Ještě do 31. května mají pacienti a lékárny možnost pořídit lék Victoza 6 mg/ml. V rámci dané ATC skupiny bez náhrady, náhrada jiným analogem GLP-1 dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, uvádí SÚKL.

Od 1. dubna končí distribuce přípravku Spersallerg 0,5mg/ml+0,4mg/ml, lék, který pomáhá při alergickém zánětu spojivek se stejnými indikacemi s jiným složením léčivých látek je možné užívat až po poradě s lékařem. Takže to jen příklad, až se pan Válek začne zase ohánět tím, že nedostatek léků vyřešil. Přitom stačilo regulovat reexporty léků, operativně nakupovat v zahraničí a pracovat na lékové soběstačnosti, respektive zajistit výrobu léků na domácí půdě.

Ale to by ministerstvo nesměl řídit pan Válek.

V rámci covidu, když nebyly oxygenátory, když nebyl Bamlanivimab, když nebyly Isoprinosiny a tak dále, tak já jsem to řešil. Ano, dělal jsem mikromanagement. A můžou si psát hejtři, co chtějí. (Se smíchem.) A byli jsme i na Zentivě, a když něco chybělo, tak tehdy nám to Zentiva vyrobila. A taky SÚKL to schválil velice rychle, protože my jsme tady ochraňovali životy našich spoluobčanů.

Bod 2 tady, populismus s továrnou na Penicilin. Dobře, dobře poslouchejte. Chtěl bych všem připomenout, jak se pan Válek v roce 2023 zavázal, že zajistí obnovení výroby Penicilinu v České republice. Slíbil, že vláda podnikne kroky k větší lékové soběstačnosti, aby se země již nemusela spoléhat na dodávky ze zahraničí, zejména z Asie. Tento projekt měl být odpovědí na opakující se výpadky antibiotik a dalších léků.

Je rok 2025 a žádná továrna samozřejmě nestojí. Projekt se nikam neposunul a ministr nepředstavil ani žádné konkrétní kroky, jak plán realizovat. Již v roce 2023, bylo odborníky upozorňováno, že Válkova představa o rychlém obnovení výroby antibiotik je zcela nereálná. Jiří Michal, bývalý šéf farmaceutické společnosti Zentiva, tehdy uvedl, že Válek má pohled naivního člověka, který o průmyslu vůbec nic neví. Podle něj není možné v krátkém čase obnovit výrobu farmaceutických účinných látek, protože jejich produkce podléhá extrémně přísným regulačním požadavkům, vyžaduje specializované technologie a dlouhý vývoj. Odborníci upozorňují, že problém lékové soběstačnosti Evropy nespočívá v tom, že by se jednotlivé státy rozhodly si samostatně vyrábět Penicilin, ale v tom, že se farmaceutická výroba přesunula do Asie kvůli nižším nákladům a méně přísné regulace.

No tak to samozřejmě jsme u Evropské komise, která rozhoduje, jak rozhoduje, místo toho, aby se podívala, v čem Evropa je závislá, aby to řešili, ale stejně jak tato vláda, tak i Evropská komise řeší jenom válku a zbrojení. Představa Evropské komise je, že skončí veškerý průmysl a všude budou jenom zbraně. V takovéhle době my teď žijeme. Podle pana Michala by návrat výroby antibiotik do Evropy trval desítky let a bylo by nutné jej řešit na úrovni celé Evropské unie, nikoliv pouze jednotlivých států. Navzdory těmto varováním Válek v říjnu 23 tvrdil, že do konce roku oznámí konkrétní místo, kde továrna na výrobu Penicilinu vznikne. Na přelomu let 2023 a 24 už ministr svůj slib upravil a začal mluvit o tom, že chce zajistit výrobu některých léků na území České republiky do konce volebního období, tedy do roku 2025. My už jsme teď 25, ale to nevím, jestli pan ministr ví.

Konkrétní harmonogram nebo plán financování ale stále nepředložil. Místo reálných kroků Válek veřejnosti opakovaně servíroval populistická prohlášení mimo toho, že samozřejmě všechno zničil, co my jsme připravili. Já jsem vyjednal 55 miliard pro české zdravotnictví a 15 miliard na prevenci proti rakovině a měla tady stát nejmodernější onkologická nemocnice v areálu Královské Vinohrady. No, ale samozřejmě tahle vláda všechno, co my jsme připravili, tak zničila a dala to do Motolu, kde to úspěšně rozkrádali.

Za třetí. Zdravotní pojišťovny na hraně kolapsu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se do historie českého zdravotnictví zapíše jako člověk, který svou nekompetentní politikou přivedl zdravotní pojišťovny na hranici kolapsu, ano, stále vykazují ztrátu a ony nemůžou přestat léčit lidi. Jeden z největších zásahů do systému veřejného zdravotního pojištění bylo drastické snížení plateb za státní pojištěnce, které připravilo zdravotnictví o desítky miliard korun a způsobilo rekordní deficity. Ano, 20 miliard je to. Jen v roce 2022 odebral Válek systému veřejného zdravotního pojištění, vážení spoluobčané, 14 miliard a v roce 2023 dalších 7 miliard, celkově tedy za dva roky zmizelo z rozpočtu pojišťoven 21 miliard korun, což mělo katastrofální dopad na jejich finanční stabilitu.

Zdravotní pojišťovny se v důsledku této politiky začaly propadat do obřích deficitů, které se rok od roku zhoršují. Zatímco na konci roku 2022 měly zdravotní pojišťovny ještě relativní bezpečné rezervy ve výši 25,5 miliardy korun, tedy přibližně 6 procent ročních nákladů na zdravotní péči, o rok později už tato částka klesla na 15,1 miliardy, což znamenalo pokles o více než 40 procent. Prognózy pro konec roku 2024 hovoří o tom, že rezervy pojišťoven se propadnou pod 3 procenta z celkových nákladů, což znamená, že zdravotní systém přestává mít jakoukoliv finanční rezervu pro případ krizových situací. Deficity se neustále prohlubují. Zatímco v roce 2024 očekávají pojišťovny schodek 7,5 miliardy, pro rok 2025 už plánují ztrátu 13,45 miliardy. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je největší v zemi, hlásí očekávaný schodek 7,7 miliardy, zatímco zaměstnanecké pojišťovny dohromady vykazují deficit přes 5 miliard. Vojenská zdravotní pojišťovna se propadá do ztráty 1,79 miliardy korun a Oborová zdravotní pojišťovna očekává schodek téměř půl miliardy.

Kvůli Válkovým škrtům a špatnému řízení systému se české zdravotnictví dostává do neudržitelné situace. Za zdravotní péči se letos zaplatí 510 miliard, což je dvojnásobek oproti stavu před osmi lety. Výdaje rostou raketovým tempem, ale financování přitom Válek snížil. Pan Válek přitom situaci zlehčuje a tvrdí, že podle ministerské vyhlášky je hospodaření zdravotních pojišťoven vyrovnané. Tato tvrzení ale neodpovídají realitě. Pojišťovny sice v úhradové vyhlášce mají navýšení plateb, ale v praxi se peníze na účtech pojišťoven nadále tenčí. To potvrzuje i Ministerstvo financí, které konstatovalo, že loňský slib vlády, že pojišťovny už nebudou muset sahat hluboko do rezerv, se nenaplnil. No, jak jinak? Za posledních pět let se objem rezerv na účtech zdravotních pojišťoven snížil, vážení spoluobčané, z 36 miliard na pouhých 15 miliard korun. Ano, tahle vláda samozřejmě, a já jsem byl na té konferenci o ...nevím, jak se to už jmenovalo, bylo to o zdravotnictví a tam se někdo ptal pana ministra, jestli to zdravotnictví bude prioritou pro novou vládu premiéra Fialy, jak to bylo za nás, a on řekl, že ne, normálně řekl, že ne. (Se smíchem.) Takže to je skutečně šok, protože to jen potvrzuje to divadlo pana premiéra, který údajně má starost o naše spoluobčany. Nemá. Kdyby měl, tak by už dávno Válka vyrazil a dal tam někoho, například paní ministryni, ta by to tam dala do pořádku, protože zkrátka Válek je totálně neschopnej, totálně. Pokud se situace nezmění, bude vláda muset hledat nouzové řešení, jinak pojišťovny nebudou schopny plnit své závazky vůči zdravotnickým zařízením a pacientům. Ale jak my slyšíme, této vládě je to úplně jedno, my jenom slyšíme, že v říjnu v naší zemi ten rozpočet už fungovat nebude a že bude všechno na suchu. No, tak já doufám, že to není pravda. Dokonce tam byly i nějaké tajné porady na Úřadu vlády Ministerstva financí, aby vlastně ještě, vážení spoluobčané, do konce září se ukazoval nějaký, nějaký rozpočet, aby se zase něco marketingově prodalo, ale ve skutečnosti je to velký problém.

Válek se také snaží přehodit odpovědnost na Správní rady pojišťoven a tvrdí, že vláda nemůže zasahovat do toho, jak se rozhodují o rozdělování prostředků. To je samozřejmě další pokrytectví. Ve Správních radách pojišťoven sedí zástupci vlády a vládních stran, kteří mají o číslech přehled. Například v roce 2023 VZP poskytla lékařům 3 miliardy korun navíc, a když hrozil protest ambulantních specialistů, Válek vyjednal s některými pojišťovnami bonusové platby. To samozřejmě finančně zdravotní pojišťovny dál vyčerpalo, když pan Válek nedokázal zařídit zdroje, které by navyšování plateb pokryly. Když jsem byl premiér, já osobně jsem vedl jednání za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Jak to funguje dnes? Odboráři jdou za panem premiérem, ten jim něco odsouhlasí, a ministr zdravotnictví je vyžene a řekne, mě to nezajímá, vyřiďte si to s Fialou.

Fiala říká odborářům: Válek to má udělat. Válek říká: ne, Fiala. No to je neuvěřitelné. To jsme tady skutečně nikdy nezažili.

Situace je dnes natolik kritická, že některé zdravotní pojišťovny se ocitly na hranici finančního kolapsu. Pojišťovny už nemají kam sahat. Doslova fungují na hraně a jakákoliv mimořádná situace by mohla české zdravotnictví zcela paralyzovat. Zatímco rezervy pojišťoven se tenčí, jejich výdaje stále rostou. Jak jsem říkal, Vojenská zdravotní pojišťovna například plánuje na rok 2025 deficit ve výši 1,72 (1,79?) miliardy korun, přičemž na konci loňského roku měla na účtech pouze 1,22 miliardy. Jinými slovy, už nyní ví, že letos utratí více, než má vůbec k dispozici. A podobně jsou na tom i ostatní pojišťovny. Některé z nich už dokonce ve svých zdravotně pojistných plánech přiznávají, že jejich výdaje na zdravotní péči převyšují nejen příjmy, ale dokonce i celkové dostupné finance.

Ministr válek ale žádná konkrétní řešení nepřinesl. Místo toho se uchýlil k populistickým prohlášením o tom, že v Česku máme příliš mnoho pojišťoven a že by se měly slučovat. Tento argument ale neodpovídá realitě. Ve skutečnosti problémy se zdravotním ztrátovým hospodařením kvůli panu Válkovi a Fialově vládě nemají jen menší pojišťovny, ale i největší VZP. Ale já principiálně souhlasím s tím, že máme velký počet pojišťoven. Například v Německu, kde funguje obdobný systém jako v Česku, existuje více než 150 zdravotních pojišťoven, i když mají jenom osmkrát více obyvatel, ale o tom to přece není. Pokud se situace rychle nevyřeší, hrozí, že zdravotní pojišťovny budou muset začít omezovat úhrady zdravotní péče, což povede k delším čekacím dobám a celkovému zhoršení zdravotní péče. Česká republika se tak může dostat do situace, kdy zdravotnictví nebude dostupné pro všechny a kvalita péče se výrazně propadne. A to je samozřejmě sen tradičních stran, protože by začaly české zdravotnictví okamžitě privatizovat. To jsme zažili. ODS, Středočeský kraj, tam si všichni na to pamatují.

Za čtvrté. Kritický stav dostupnosti zdravotní péče. Už dnes se zdravotní systém dostal do kritického stavu, ve kterém se pacienti potýkají s extrémně dlouhými čekacími lhůtami, a kolik těch lidí mi píše! Stále mi píšou lidi. Já se snažím jim pomoct. A extrémně dlouhé čekací lhůty na základní lékařské výkony, zoufalým nedostatkem pediatrů, stomatologů a psychiatrů a postupným rozkladem ambulantní péče.

Nejviditelnější krizí současného zdravotnictví je katastrofální nedostatek pediatrů. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny nemá v Česku svého praktického lékaře, vážení spoluobčané, přes 920 000 lidí, z toho 131 000 dětí. Přitom polovina z přibližně 2 000 praktických lékařů pro děti a dorost je už v důchodovém věku a a noví nástupci nepřibývají dostatečně rychle. Výsledkem je, že rodiče stále častěji musí přihlašovat své děti k praktickým lékařům pro dospělé už ve věku 14 nebo 15 let. Jen mezi lety 2022 a 2023 se počet čtrnáctiletých a patnáctiletých, kteří byli nuceni přejít k lékaři pro dospělé, zdvojnásobil na 3 100 pacientů. Tento trend je nejvýraznější v Praze, Středočeském kraji, na jižní Moravě a na Vysočině, kde pediatři odcházejí do penze a nemají žádné nástupce. Ministerstvo zdravotnictví přitom tuto situaci dlouhodobě ignoruje a až v poslední době začalo s příslibem podpory sdílených ordinací a příspěvků na rezidenční místa pro mladé lékaře. To je ale zoufale málo a přichází to pozdě.

Podobně alarmující je situace ve stomatologii. V některých regionech, zejména v Karlovarském a Libereckém kraji, nemají lidé přístup k zubaři vůbec a musí dojíždět desítky kilometrů. Přijímání nových pacientů je v mnoha ordinacích nemožné. Já jsem to viděl například v Hustopečích, kde lidé stáli stometrovou frontu nebo dvousetmetrovou, a lidé si stále častěji musí za péči platit z vlastní kapsy. Ano. Současně roste počet případů, kdy si lékaři účtují neoficiální platby bokem mimo zdravotní pojišťovny. Problémem je i to, že stále více zubařů přijímá pouze pacienty, kteří jsou ochotni si připlatit nad rámec hrazené péče. Ministerstvo zdravotnictví na tento vývoj nijak nereagovalo, a přestože Válek opakovaně sliboval systémová řešení, realita se za jeho působení pouze zhoršila. My jsme měli před volbami projekt 43 zubních ordinací, které měly fungovat 24/7 a měly být financovány z pojišťoven. To první ošetření.

Nedostatek lékařů se přitom netýká jen zubařů a pediatrů. Kritická situace panuje v oblasti psychiatrické péče. Dětských psychiatrů je dlouhodobě nedostatek, což vede k tomu, že děti s vážnými psychiatrickými problémy, jako jsou deprese, sebepoškozování či úzkosti, čekají na odbornou pomoc měsíce, i když ji potřebují okamžitě. Přitom poptávka po dětských psychiatrech roste. Myslím, že jich v Čechách je jenom 160 nebo 190, a odborníci varují, že bez zásadních změn se situace bude dále zhoršovat.

Další zásadní problém českého zdravotnictví spočívá v dlouhých čekacích lhůtách na specializovaná vyšetření a operace. Objednat se k ambulantnímu specialistovi je v některých oblastech téměř nemožné. Na volný termín lidé čekají běžně i několik měsíců, přičemž nejdelší objednací doby hlásí dětská psychiatrie, revmatologie nebo kardiologie. Například v Praze běžně pacienti čekají na ortopedické vyšetření tři měsíce, v Karlovarském kraji je to až čtyři měsíce. Pacienti s artrózou kolene či kyčle se musí připravit na to, že na operaci budou čekat i rok. A z vlastní zkušenosti vím, kdy jsem sháněl pro někoho neurologickou operaci, že se čeká až rok a půl.

Ještě horší situace panuje v kardiologii. V některých regionech, jako je Pardubický kraj, je kardiologů zoufale málo, což znamená, že pacienti, kteří prodělali infarkt, se často nemohou dostat ke specialistovi včas. A pokud pacient po infarktu nemůže navštěvovat ambulantního specialistu v potřebném časovém horizontu dvou až tří týdnů, může to mít pro jeho zdraví fatální následky. Přesto v některých regionech čekají pacienti na kardiologické vyšetření tři měsíce, což je v některých případech přímo ohrožuje na životě. Jinými slovy, pan Válek a Fialova vláda řeší problémy ve zdravotnictví tím, že nechávají lidi, když použiju nadsázku, kvůli nedostatku péče - ani to nedořeknu radši, protože tahle vláda, jí to vůbec nezajímá, tohle, co tady čtu. Je zajímá zahraniční politika. Zahraniční politika. Válka a Ukrajina. To jsou ta hlavní témata. A zdravotnictví? Vůbec!

Takže Ministerstvo zdravotnictví pod Válkovým vedením na tyto problémy reaguje pouze kosmetickými opatřeními, která neřeší podstatu problémů. Loni například došlo k dohodě s ambulantními specialisty o navýšení úhrad výměnou za prodloužení ordinačních hodin a přijetí více pacientů. To však v realitě znamená jen to, že lékaři musí pracovat déle za stále většího nedostatku financí a personálu. Skutečné řešení by spočívalo v přesunu peněz z nemocnic do ambulantní péče, což by motivovalo více lékařů pracovat v regionech a zkrátilo by čekací lhůty. Válek však podobné kroky neprosazuje a namísto toho se zabývá návrhem na zavedení soukromého zdravotního pojištění, které by v praxi znamenalo, že dostupná zdravotní péče by se rozdělila na dvě kategorie: kvalitní péči pro bohaté a horší péči pro všechny ostatní. Pokud se nezmění přístup vlády k řízení zdravotnictví - já doufám, že už nic nebudou dělat -, Česká republika se brzy může ocitnout ve stavu podobném, jak je Velká Británie a kde pacienti čekají měsíce na běžná ošetření. Při spoléhání se na péči hrazenou z veřejného pojištění si člověk s angínou počká na vyšetření u praktika tři týdny, dítě s kazem na zubaře až pět let. To snad není ani možné! A lidé s vážnými onemocněními jsou nuceni hledat pomoc v levnějších zahraničních nemocnicích, kam létají místo dovolené.

Já jsem teďka slyšel v Moravskoslezském kraji, že někde v pohraničí dokonce budou ordinovat, díkybohu za to, polští zubaři. Válek tak svou neschopností systém řídit nejen ohrožuje dostupnost zdravotní péče, ale zároveň pomalu připravuje půdu pro úplný rozpad současného modelu zdravotního pojištění.

Finanční spoluúčast pacientů. Válkova snaha o zavedení spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví není náhodná a rozhodně není jen o možnosti připojištění na nadstandardní péči. Ve skutečnosti se jedná o širší strategii, která by postupně mohla vést k omezení veřejného zdravotního pojištění a přenesení větší části nákladů na samotné pacienty, pod rouškou "modernizace" postupně otevírat dveře zavedení přímých plateb od pacientů, čímž se české zdravotnictví pomalu posouvá směrem k privatizaci a omezené dostupnosti pro sociálně slabší skupiny. Není náhodou, že Válek stále častěji hovoří o nadstandardech a zdravotním připojištění.

Právě připojištění má být podle vlády řešením pro nedostatek financí v systému. Válek tvrdil, že možnost zdravotního připojištění de facto přinese nový zákon o zdravotních službách, který vymezí služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, což umožní pacientům si za ně legálně připlatit. Klíčovým bodem je také možnost doplácet si na lepší zdravotnický materiál.

Experti z iniciativy pro efektivní zdravotnictví varují, že připojištění v zahraničí často vedlo k omezení dostupnosti zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny, což může být i případ Česka. Nejhorším scénářem by zavedení připojištění neřešilo současné problémy, ale naopak by situaci ještě zhoršilo.

Podle mě kriticky se k návrhům staví pacientské organizace. Svaz pacientů České republiky varuje, že nový zákon o zdravotnických službách fakticky snižuje standardní úroveň hrazené péče a dělá z připojištění nutnost namísto dobrovolné možnosti.

Zákon totiž neříká, jaké služby budou považovány za nadstandardní, což otevírá prostor pro budoucí omezování hrazené péče. Tím by vznikl stav, kdy by se z veřejných peněz hradilo jen to nejnutnější, zatímco moderní léčba by byla dostupná jen těm, kteří si ji mohou dovolit.

Další problém se týká snahy o zavedení spoluúčasti pacientů na financování zdravotní péče, a to nejen skrze připojištění, ale přímo skrze úhrady léčby v určitých situacích. Ministerstvo zdravotnictví pod Válkovým vedením totiž přišlo s návrhem, aby si viníci dopravních nehod, kteří se sami zraní, museli léčbu hradit ze svého. Neskutečné. Podle právníků je to dokonce v rozporu se základní listinou práv a svobod, neboť zdravotní péče by neměla být podmiňována tím, zda si ji pacient "zaslouží".

Bod 6, zničení reformy péče o duševní zdraví. Ministr Válek způsobil svými rozhodnutími obrovské škody také v oblasti psychiatrické péče a péče o duševní zdraví. Svým krátkozrakým jednáním zmařil reformu psychiatrie, která byla připravována od roku 2013 a která měla zajistit lepší dostupnost, kvalitu a efektivitu péče pro tisíce pacientů s duševním onemocněním. Místo systematického pokračování reformních kroků Válek zrušil Radu vlády pro duševní zdraví, která byla klíčovým orgánem zajišťujícím koordinaci mezi jednotlivými ministerstvy a odborníky.

Tento krok vedl k zásadnímu ochromení celého procesu modernizace psychiatrické péče. Jak uvedl psychiatr Jan Pfeiffer, jeden z hlavních architektů reformy, Ministerstvo zdravotnictví se ji velmi zdatně podařilo zabít. Důvod? No, důvod byl to, že tu Radu, milé děti (obrací se ke galerii), řídil Babiš. Ten zlý Babiš řídil Radu pro reformu psychiatrické péče. Proto Fialova vláda všechno zrušila, co chtěl Babiš.

I tu nejmodernější onkologickou nemocnici v Praze nemohli mít. Já jsem zvědav, jak to dopadne s těmi penězi, co jsem vyřídil v Bruselu, jestli po té rozkrádačce v Motole nám Brusel nevezme ty peníze.

Situace v oblasti duševního zdraví je přitom kritická. Podle výzkumu agentury PAQ Research z roku 2024 trpí příznaky středně těžké až těžké deprese nebo úzkostné poruchy přibližně 1,7 milionu Čechů. Počet pacientů s duševními onemocněními neustále roste, přičemž psychiatrická péče je dlouhodobě přetížena a podfinancována. V Česku momentálně pracuje jenom 797 psychologů, což představuje 14,2 úvazku na 100 000 obyvatel. Pro srovnání, v Německu bylo už v roce 2015 téměř 50 psychologů na stejný počet obyvatel.

Dětská psychiatrie je v ještě horším stavu. V celé republice jsou pouze tři specializovaná centra pro dětské pacienty. Jedno z nich jsem navštívil v Ostravě ve fakultce a mluvil jsem s tím primářem a ten mi taky vykládal zajímavé věci, že on má větší kapacitu na to, aby se věnoval stipendistům nebo aby se věnoval vlastně studentům, ale nějaký přiblblý koeficient mu to nedovoluje. A místo toho, aby tohle se řešilo, aby tenhle primář mohl pomáhat dalším, kteří chtějí v tomhle oboru fungovat, tak nic.

Jak už jsem zmiňoval, na termín u dětského psychiatra rodiče čekají měsíce, často i déle než půl roku. To je jako skandální, což může mít pro děti s vážnými psychickými problémy fatální důsledky.

Reforma psychiatrické péče, kterou Válek zablokoval, měla řešit právě tyto problémy. Její součástí bylo například zřizování center duševního zdraví. Tedy fungují jako mobilní týmy, složené z psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Ano, taková psychiatrická záchranka.

Tato centra umožňují pacientům s duševním onemocněním dostávat potřebnou pomoc v jejich domácím prostředí a snižují potřebu dlouhodobých hospitalizací v psychiatrických léčebnách. Mezi lety 2018 a 2021 se díky reformě podařilo snížit počet dlouhodobě hospitalizovaných pacientů o 30 % a zároveň navýšit kapacity akutních psychiatrických lůžek o více než 600 míst. Reformu podpořila Evropská unie, která na její realizaci poskytla 3 miliardy korun, přičemž plán byl nastaven tak, aby následně financování pocházelo z národních zdrojů. Ano, to byla naše práce, naše dílo.

Válek však reformu ignoroval a místo jejího pokračování ji fakticky zastavil a zničil. Místo původně plánovaných 100 center duševního zdraví, která měla být v provozu do roku 2030, jich aktuálně funguje pouze 39, přičemž v některých krajích, například v Ústeckém nebo Libereckém, existuje jen jedno centrum pro celý region.

Ještě v listopadu 2023 Válek prohlásil, že neplánuje podporu dalších center. Až pod tlakem odborné veřejnosti začal v roce 2024 hovořit o tom, že se přece jen rozvoj center podpoří a slíbil vznik 26 nových pracovišť během dvou let. Vláda ve skutečnosti reformu pouze rozbila na dílčí nesystematické projekty, které netvoří racionální celek.

Válkova nečinnost a nekoncepční přístup k duševnímu zdraví povedou k dalšímu zhoršování dostupnosti psychiatrické péče. Už nyní jsou pacienti nuceni čekat měsíce na první konzultaci s psychiatrem, rodiče zoufale hledají dostupné dětské psychiatry a v některých regionech se lidé s vážnými psychickými poruchami ocitají zcela bez pomoci.

Reforma psychiatrické péče byla jedním z nejvýznamnějších projektů modernizace českého zdravotnictví, který mohl zásadně zlepšit kvalitu života tisíce pacientů s duševními onemocněními. Válkovo rozhodnutí tento proces zastavit je proto nejen nekompetentní, ale přímo škodlivé. Ano, Válek to totálně zničil, stejně jak tu prevenci onko. Pamatujete na tu brožuru, kterou jsme udělali za 40 000 korun českých na na vládě? Tady křičel na mě Jurečka, že je to kampaň. Nesmysly.

Pokud se situace nezmění, české zdravotnictví se může ocitnout v situaci, kdy lidé s vážnými duševními poruchami nebudou mít jinou možnost než dlouhodobé hospitalizace v přeplněných psychiatrických léčebnách, a to přesně v době, kdy moderní psychiatrie směřuje k opačnému modelu péče.

Bod 7, lži o zvyšování platů. Ministr Válek opakovaně sliboval zásadní zlepšení platových podmínek zdravotníků, především nemocničních lékařů a sester. V prosinci 2023 podepsal s odbory a zástupci lékařů dohodu, ve které se zavázal k navýšení platů a ke sjednocení odměňování mezi jednotlivými nemocnicemi. Většina klíčových bodů zůstává i nyní, v březnu 2025, nesplněna, a zdravotníci se cítí podvedeni.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek k tomu uvedl, cituju: ministerstvo splnilo to, co muselo, dokud mělo nůž na krku, a pak to dopadlo jako obvykle, pak nás zase podvedli. Podle něj vláda dlouhé měsíce hledala způsoby, jak sliby obejít, aby splnění dohody nic nestálo. Ve výsledku tak lékaři dostali pouze dílčí navýšení mezd, ale klíčové systémové změny neproběhly. Bylo od začátku jasné, že splnění závazku bude něco stát. Ministerstvo ale 10 měsíců navrhovalo varianty, jejichž hlavním cílem bylo to, aby to nic nestálo, dodal pan Kubek. Původní dohoda v prosinci 2023 počítala s tím, že se sjednotí odměňování lékařů ve státních a krajských nemocnicích s těmi, kteří pracují v nemocnicích fungujících jako akciové společnosti. To se ale nestalo. Místo toho ministerstvo navrhlo pouze minimální v uvozovkách podlahu, kterou by nemocnice musely dodržet, ale dál by si musely finance shánět samy. Lékaři tento přístup označili za neseriózní a obvinili Válka, že své sliby od začátku nebral vážně. V rámci dohody lékaři obdrželi od ledna 2024 zvýšení mezd v rozmezí 5000 až 15 000 korun podle kvalifikace, což ale zdaleka neodpovídá tomu, co jim Válek slíbil. Navíc v některých nemocnicích navýšení neproběhlo vůbec, případně bylo vynuceno přerozdělením peněz na úkor jiných zaměstnanců.

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispěla nemocnicím na platy lékařů částkou 3 miliardy korun, ale zdravotníci tvrdí, že to situaci neřeší, protože stále čelí tlaku na přesčasy a horším pracovním podmínkám. Další z hlavních slibů ministra Válka byl zákon o sjednocení platů ve zdravotnictví. Ten měl zajistit férové odměňování zdravotníků bez ohledu na to, v jakém typu nemocnice pracují. Po roce ale žádný takový zákon neexistuje a ministerstvo jej fakticky pohřbilo. Mezi lékaři a zdravotníky tak roste frustrace. V roce 2023 podávalo 6000 lékařů výpovědi z přesčasů, letos lékaři stále čelí tlaku na přesčasy a v menších nemocnicích jsou nuceni pracovat nad zákonné limity. Podle průzkumu mezi nemocničními lékaři 41 procent z nich pocítilo od loňského roku pouze minimální zlepšení nebo vůbec žádné. Měli jsme protesty praktiků. Kritika se ozývá i ze strany ambulantních specialistů. Podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády je komunikace s ministrem Válkem chaotická a nedůstojná. Cituju: "Velmi často jsme konfrontováni se situací, že dostaneme podklady až večer před jednáním, a jsou to mnohastránkové dokumenty," uvedl pan Přáda.

Situace se komplikuje u zdravotních sester a dalších zdravotních pracovníků, kteří očekávali, že jim vláda umožní dřívější odchod do důchodu kvůli náročnosti jejich profese. Původně se tím v takzvané důchodové reformě počítalo - to není žádná reforma, ale podvod na zaměstnance a důchodce - ale nakonec vláda tuto možnost omezila pouze na necelých 13 000 pracovníků nejvyšší, čtvrté kategorii rizik, zbylých 109 000 zdravotníků a dalších zaměstnanců ve fyzicky náročných profesích mělo dostat možnost předčasného důchodu skrze příspěvky na důchodové připojištění od zaměstnavatelů. Ani tento zákon ale dosud nevznikl a i zde vláda slib nesplnila - jako většinu svých předvolebních slibů. Válkova neschopnost dotáhnout slibované změny do konce tak vyvolala nejen masivní vlnu nevole mezi pacienty, ale i mezi zdravotníky.

Bod 8: personální chaos SÚKL. Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL, klíčová instituce dohlížející na bezpečnost a regulaci léčiv v Česku, se v posledních měsících zmítá v chaosu. Pan Válek během pouhých tří měsíců dvakrát vyměnil vedení této instituce, čímž vyvolal otázky nejen o personální stabilitě, ale také o tom, zda jeho kroky neslouží k zakrytí nepříjemných zjištění ohledně hospodaření ústavu. Odvolání Kateřiny Podrazilové, která byla do funkce jmenována teprve v říjnu 2023 přišlo pouhé dva dny poté, co seznámila své podřízené s výsledky auditu, jenž odhalil zásadní pochybení nakládání s veřejnými prostředky, vážení spoluobčané, daňoví poplatníci. Audit, který si sama Podrazilová objednala od renomované společnosti KPMG, poukázal na podezřelé veřejné zakázky, předražený pronájem kanceláří a nejasné platby za externí IT služby. No, tak ale vy dobře víte od revoluce - kde se nejvíc kradlo? Obrana, zdravotnictví a IT.

A Podrazilová chtěla na základě těchto zjištění zavést nápravná opatření. Ale k tomu už nedostala příležitost, dostala padáka. Byla nečekaně odvolána, se tady píše. Podle Válka nesplnila očekávání v oblasti personální stabilizace a efektivního fungování ústavu, což je však v přímém rozporu s faktem, že její hlavní priorita bylo zavedení transparentnějších procesů a náprava chyb z minulosti. Časová shoda mezi zveřejněním výsledků auditu a její odvoláním proto vyvolává podezření, že její odchod měl zajistit, aby se některé nepříjemné skutečností nestaly veřejně známými.

Ano, výsledky auditu skutečně vrhají na fungování SÚKL velmi špatné světlo. Kontroloři například zjistili, že ústav v mnoha případech soutěžil zakázky pouze s jedním dodavatelem - co mi to připomíná? - což znemožňovalo ověřit, zda jsou sjednané ceny odpovídající tržní hodnotě. Jen za posledních pět let, vyfakturovala jedna z firem, které se podílely na IT zakázkách pro ústav, více než 55 milionů korun, přičemž některé podmínky veřejných soutěží byly zpětně upravovány tak, aby vyhovovaly konkrétnímu dodavateli. Neuvěřitelné. A co dělá policie?

Podobně alarmující jsou i náklady na pronájem kancelářských prostor. Ústav platil za budovu v pražské Benešovské ulici nájemné, které bylo měsíčně téměř o 230 000 korun vyšší, než je v dané lokalitě běžné. Za pět let tak došlo o zbytečné výdaje ve výši 65 milionů korun. Přitom ani nebylo jasné, zda jsou pronajaté prostory skutečně efektivně využívány, protože zaměstnanci údajně sídlící v této budově v docházkových systémech často chyběly.

Dalším problematickým bodem byla zaměstnanost ústavu. Přestože SÚKL zaměstnával osm vlastních IT specialistů, externě si najímal další programátory, přičemž nebylo možné doložit, zda skutečně odpracovali smluvené hodiny. Navíc se ukázalo, že v ústavu působí minimálně 44 zaměstnanců, kteří mají zároveň vlastní podnikání nebo figurují jako společníci v soukromých firmách, což vyvolává obavy o střet zájmů. No a zase jsme doma, zase jsme u obrany.

Přestože válek tvrdí, že odvolání Podrazilové nesouviselo s auditem, ministrův postup působí dojmem snahy zamést nepříjemné odhalení pod koberec. Odstraněním ředitelky, která chtěla řešit závažné problémy, a neochotou zveřejnit celý audit vytvořilo ministerstvo dojem, že se snaží chránit minulé vedení ústavu spíše než zajistit transparentnost. Já myslím, že je to úplně jasné, jo, že se tam kradlo a tak se to zamete.

Bod 9: korupční skandály, v závorce IKEM - to je asi starý projev, tohle. Chybí tam ještě Motol a o tom jsem mluvil. V prestižním Institutu klinické experimentální medicíny IKEM se odehrál skandál, který odhalil nejen vydírání lékařů, ale také podezřelé praktiky bývalého vedení nemocnice. Hlavní aktéři případu: bývalý ředitel Michal Stiborek, jeho náměstek Jiří Malý a šéf IT odboru Petr Raška. Podle vyšetřovatelů vyvíjeli nátlak na kardiochirurgy Jana Pirka, Ivana Netuku, kteří kritizovali způsob řízení nemocnice. Raška měl tajně stáhnout z Pirkova telefonu soukromé zprávy a ty následně sloužily jako kompromitující materiál. Stiborek pak měl Pirkovi vyhrožovat zfalšovanými dokumenty naznačujícími jejich spojení s firmami dodávajícími zdravotní vybavení do nemocnice. Podobně Malý podle obvinění tlačil na Netuku výhrůžkami zveřejnění kompromitujících informací. Od samého počátku však vyšetřování provázely nestandardní postupy. Případ nejprve řešila Generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS, přestože její působnost se týká výhradně trestné činnosti policistů a dalších ozbrojených složek. Soud proto rozhodl, že celé řízení bylo vedeno nesprávným orgánem, čímž bylo nezákonné, a vrátil kauzu zpět došetření.

Tento krok, vážení spoluobčané, vzbudil vážné otázky o možném politickém vlivu na průběh vyšetřování, jelikož GIBS přímo spadá pod premiéra Petra Fialu, který má v IKEM svého zdravotnického poradce Ivana Netuku. Vznikají tak oprávněné pochybnosti, zda pan premiér nevyužil inspekci k manipulaci s případem a jeho případnému zametení pod koberec.

Role ministra Válka v celém skandálu byla od začátku chaotická a nekompetentní. Ačkoliv měl o napjaté situaci v IKEM informace již dlouho před vypuknutím aféry, odmítal ji řešit a bagatelizoval svědectví o nátlaku na lékaře. Když se skandál dostal na veřejnost, Válek se nejprve postavil na stranu Stiborka a Malého, odmítl přiznat jakékoliv pochybení a tvrdil, že nemá žádné důkazy o jejich provinění. Ani poté, co se ukázalo, že Stiborek podnikal v úvěrovém byznysu s horentními úroky, nejdříve hrál mrtvého brouka, než Stiborka odvolal. Válek však vzápětí jmenoval do vedení nemocnice právě Malého, který byl s kauzou přímo spojen. No, tak zajímavé.

Situace v IKEM, která měla být vyřešena okamžitým odvoláním všech podezřelých a důkladným auditem nemocnice, se kvůli ministrově neschopnosti táhla celé měsíce. A až pod tlakem veřejnosti a médií byl Malý donucen odstoupit, ovšem v nemocnici zůstává nadále jako lékař a bude se nadále podílet na klíčových projektech. No, otázka, je to tak nepřehledné, že vlastně nikdo neví, kde je pravda. Na svém postu zůstává i šéf IT Raška, přestože podle vyšetřovatelů hrál klíčovou roli při získávání kompromitujících materiálu proti lékařům.

Celý případ je dalším dokladem systémového selhání českého zdravotnictví pod vedením ministra Válka. Ukázal nejen na nefunkčnost vnitřní kontroly a etických mechanismů v klíčových zdravotnických institucích, ale také na propojení politiky neprůhlednými zákulisními machinacemi. Místo, aby ministerstvo zasáhlo a zajistilo transparentní vyšetření případu, nechalo celou věc vyhnívat, což vyvolává pochybnosti, zda ve hře nebyly politické zájmy.

Korupční skandály Motol - a konečně tu máme zatím nejnovější skandál korupcí v Motole, který jde také za panem Válkem, i když se snaží tvrdit opak. Tento skandál odhalil obrovské selhání kontrolních mechanismů a absenci jakékoliv odpovědnosti ze strany ministerstva. Válek se po propuknutí skandálu snažil stylizovat do role bojovníka proti korupci a prohlašoval, že vyčistil Augiášův chlév. Ve skutečnosti ale jen sledoval, jak mu policie servíruje případ na stříbrném podnose, a odvahu odvolat Ludvíka našel až ve chvíli, kdy ředitel seděl ve vazbě. Sám přiznal, že žádné (Nesrozumitelné.) Dění v nemocnici neměl. Což je alarmující vzhledem k tomu, že právě Ministerstvo zdravotnictví má přímý dohled nad Motolem jako svou přímou řízenou organizací. Pokud skutečně neměl o rozsáhlém koaličním systému žádné informace, tak je to přiznání fatální nekompetence.

Tento skandál je jen dalším důkazem Válkovy neochoty a neschopnosti řídit svůj rezort. Místo toho, aby zajistil, že nemocnice hospodaří transparentně, a místo toho, aby pokračoval v tom projektu, který my jsme chtěli mimo Motol, protože od samého počátku našeho projektu Motol byl proti, tak to, ty peníze, které my jsme zařídili v zahraničí, skončily v Motole a Praha přišla o nejmodernější onkologickou nemocnici v Evropě. Válek se pokusil celou věc samozřejmě hodit na mě, že pravda je taková, že Válek měl na to tři roky ve funkci, aby to řešil. Pokud dnes je tak přesvědčený, že to byl náš problém, což nebyl.

V kauze Motol nejde jen o neschopnost Válka a korupci, ale také o vážné finanční dopady. Motol čerpal peníze evropských fondů, které já jsem vybojoval z Národního plánu obnovy, a teď hrozí, že kvůli korupčním machinacím bude muset Česká republika dotace vracet. Odpovědnost za toto riziko padá přímo na Válka, který nedokázal zajistit základní kontrolní mechanismy. Ano, my jsme donutili ředitele nemocnic na tu prověrku NBÚ a asi nikdo nebude zpochybňovat, že NBÚ to prověřili. Ale ta prověrka měla pět let trvání, takže co se stalo v roce 2024, to by měl vědět pan Válek. A samozřejmě Válek odepřel lidem tu nejlepší onkologickou péči, na kterou my jsme vyjednali miliardy. A to mluvím o tom rozhodnutí zrušit plánované onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Ale neměla to dělat ta nemocnice, měla to být samostatná nemocnice jako Masarykův onkologický ústav v Brně, protože Brňáci mají nejlepší onkologickou nemocnici v České republice. Že, pane ministře? A Pražáci tam chodí na prevenci, protože v Praze nemáme pořádně ani prevenci a čeká se dlouho.

Zrušení výstavby onkologického centra bylo zdůvodněno snahou posílit regionální onkologická pracoviště a tvrzením, že priorita není jeden barák někde, ale kvalitní dostupná onkologická péče pro všechny občany České republiky. No, ale tu onkologickou nemocnici jsem si nevymyslel já, s tím přišli nejlepší odborníci na prevenci rakoviny a onkologičtí lékaři. Oni s tím přišli, já ne. Takže lze konstatovat, že kauza v Motole vznikla hlavně kvůli rozhodnutí paní... Ale samozřejmě nebudeme to úplně extrémně interpretovat, ale kdyby ministerstvo pokračovalo v tom našem projektu, tak možná by v Motole méně nakradli.

Válkův přístup v této otázce odhaluje nejen slabé manažerské schopnosti, ale také zásadní absenci strategického myšlení. Zatímco vyspělé země budují specializovaná onkologická centra s nejmodernější léčbou a výzkumem, Česká republika díky Válkovi tuto možnost promarnila. Aby toho nebylo málo, obrovské sumy byly nasměrovány do prostředí, kde místo investic do lepší péče končily na předražených zakázkách a v kapsách manažerů, lobbistů a právníků, kam se jim ani nevešly.

Kauza Motol není jen dalším skandálem českého zdravotnictví a já jsem o tom už tady mluvil. Je to o Health Corruption Report, který zveřejnila Evropská unie v roce 2013. Ano, 2006. A zase to byla ODS, která byla u toho. Takže za této vlády, vážení spoluobčané, skutečně se dějí neuvěřitelné věci a těmi nejvíc poškozenými nejsou jenom důchodci a zaměstnanci a studenti, a tak dále, ale samozřejmě všichni jako pacienti.

Za jedenácté mám tady hodnocení Válka ze strany kyperského serveru. Chtěl bych zdůraznit, že moje kritika na rozdíl od útoku pana Válka vůči mně není personální, ale věcná a faktická. To jsou všechno informace, které lze dohledat ve veřejných zdrojích, a přidám tady ještě jeden článek jednoho, vlastně proč nejmenovaného, známého kyperského serveru z 19. února, aby občané věděli, jak je ta situace ve zdravotnictví špatná.

Článek - Ministr Válek nesplnil úkol. Příští vládě nechá časovanou bombu. "Ministr zdravotnictví Válek dostal loni od vlády za úkol vydat úhradovou vyhlášku, jež by zajistila vyrovnané rozpočty zdravotních pojišťoven. Ty ale letos skončí v deficitu a nová vláda po volbách zdědí zásadní problém." Já myslím, že nová vláda po volbách zdědí tolik problémů, že to bude úplně neskutečné, kam to dovedli, tady tahle vláda, za ty tři a půl nebo čtyři roky. Za chvíli to budou čtyři roky. "Bude to skoro rok, psal se duben 2024. Vláda projednávala a schválila na první pohled nudný materiál, jímž bylo Usnesení k Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2025-2027 a Konvergenčnímu programu České republiky. V usnesení se nicméně objevil odstavec, v němž vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru zdravotnictví vydat do 31. října 2024 vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení," normálně se to, všichni to nazývají úhradová vyhláška, "pro rok 2025 v takovém znění, které umožní vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2025."

Když vláda coby kolektivní orgán něco uloží ministrovi, už to něco znamená, a ministr by se měl přetrhnout, aby zadání kolegů splnil. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se ovšem nepřetrhl. Protože už víme, jak vypadají plány hospodaření zdravotních pojišťoven - takzvané zdravotně pojistné plány - na rok 2025, můžeme tak docela dobře odhadnout, nakolik bude vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění. Nebude vyrovnané ani trochu, bude deficitní, a to tak, že velmi. Z celkového pohledu na zdravotně pojistné plány pro letošní rok vyplývá, že zdravotní pojišťovny utratí za zdravotní péči o 13,45 miliardy korun více, než vyberou na zdravotním pojistném. Největší pojišťovna VZP zatne do svého futra sekyru 7,7 miliardy. Zbylé šestici zaměstnaneckých pojišťoven nevyjdou účty o ten zbytek. Než zase někdo, třeba ministr financí, ten to nemá rád, přikvačí s argumentem, že pojišťovny jsou ve svých odhadech konzervativní, vždycky trochu straší a nakonec to dopadne lépe.

Připomeňme, jak to vypadalo loni. Dle zdravotně pojistných plánů na loňský rok měl systém veřejného zdravotního pojištění skončit v deficitu 7,6 miliardy, podle aktuálních dat Ministerstva financí skončil systém veřejného zdravotního pojištění loni deficitem 7,5 miliardy. Takže je tam zkrátka málo peněz. Ano, během roku se objevovaly trochu alarmistické odhady, že to celé dopadne ještě daleko hůř. Ale to černé na bílém, co skutečně počítá, tedy zdravotně pojistné plány, se trefilo do černého. Takže není důvod nevěřit, že pojišťovny realisticky spočítaly i své letošní finanční výsledky. Co to znamená? Ministr Válek se bude hájit tím, že úhradová vyhláška na letošní rok, kterou vydal, je takzvaně vyrovnaná, nebo dokonce restriktivní, tedy že rozpočítává náklady na úhradu péče tak, aby odpovídaly příjmům pojišťoven, případně aby ještě něco zbylo na vyrovnání díry z loňského roku.

Jenže vládní usnesení nechce po Válkovi vyrovnanou úhradovou vyhlášku, chce po něm vyhlášku, která umožní vyrovnané hospodaření systému. Je ale potřeba mít na paměti, že úhradová vyhláška stanovuje nepodkročitelné minimum úhrad za zdravotní péči. Existuje-li prostor pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven, jež zohledňuje specifické potřeby klientů nebo třeba regionální aspekty dostupnosti, pak tento prostor existuje výhradně nad cenami, které stanovuje vyhláška. Jinými slovy, systém by podle Válkovy vyhlášky mohl být teoreticky vyrovnaný, pokud by se všechny pojišťovny striktně držely čísel ve vyhlášce.

Nechme nyní stranou názor některých expertů, že ani samotná vyhláška nevychází vyrovnaně, protože v ní na poslední chvíli proběhlo několik změn. To by znamenalo například zrušení všech bonifikačních programů, které motivují lékaře, aby měli dejme tomu delší nebo pružnější ordinační dobu, přijímali více pacientů nebo pracovali s rozumnými rezervačními systémy.

Vyloučilo by to úhradové pobídky v regionech, kde lékaři chybějí. Narušilo by to smluvní vztahy s nemocnicemi, kde je politika pojišťoven obzvlášť komplikovaná a hlavně už tak dost omezený prostor pro autonomní politiku pojišťoven by se definitivně uzavřel a jejich existence by ztratila i zbytky smyslu. Jestliže je úhradová vyhláška nastavena tímto způsobem, tedy dává pojišťovnám vybrat mezi úplným podvolením se ministerstvu a pádem do deficitu, stěží může být řeč o tom, že vytváří prostředí umožňující vyrovnané hospodaření. Ledaže bychom chtěli skutečně slovíčkařit a uznali, že bez dalších úvah čistě teoreticky taková vyhláška vyrovnané hospodaření skutečně umožňuje.

Co to znamená pro lidi? To znamená, (že) zkrátka tahle vláda vzala peníze zdravotnictví a postupně ho destruuje. Že o vyrovnaném hospodaření nemůže být řeč, je patrné i z toho, že zdravotně pojistné plány všech sedmi pojišťoven jsou deficitní. A to například včetně oborové zdravotní pojišťovny OZP, která je pověstná tím, že už několik let jede na vyhlášku, a tedy zcela minimalizuje jakékoliv platby nad hranicí úhradové vyhlášky. I OZP počítá v letošním roce s deficitem bezmála půl miliardy korun. Stručně řečeno poté, co ministr Válek dostal za úkol vytvořit podmínky pro vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění, skončí tento systém nejspíše ve dvakrát horším deficitu než loni.

Takže tahle vláda permanentně ničí naše zdravotnictví. Přitom pomalu přestává (nesrozumitelné) brát zůstatek na základních fondech zdravotních pojišťoven, z nichž se proplácí zdravotní péče. Na konci roku činil 25,5 miliardy, na konci loňského roku to bylo 15,1. Takže je to pokles o 41 procent. Přepočteno na celkové náklady zdravotního pojištění to znamená, že na konci roku 2022 zbývalo pojišťovnám na základních fondech něco přes 6 procent celkových nákladů v systému v roce 2022. Na konci roku 2024 už to byla pouze necelá 3 procenta celkových nákladů, v roce 2024 to je v podstatě nula. Trend je více než zřejmý. Pojišťovnám docházejí peníze, rezervy už prakticky neexistují. Jakákoliv mimořádná situace ani by nemusela dosahovat rozměru covidové pandemie, by dnes české zdravotnictví srazila na kolena.

Vážení spoluobčané, deficit ve zdravotně pojistném plánu Vojenské zdravotní pojišťovny na letošní rok 1,79 miliardy je vyšší než zůstatek na všech jejich účtech na konci loňského roku - 1,22 miliardy. A jak už jsem ve vizitě psal několikrát, vojáci jsou jen prvním symptomem zásadních problémů, do nichž se postupně dostane hospodaření všech pojišťoven. Několik pojišťoven má ve zdravotně pojistných plánech jen výdaje ze základního fondu na úhradu péče vyšší, než jsou jejich celkové příjmy. To není normální a nedopadne to dobře. I to je vizitka prostředí pro vyrovnané hospodaření. Znamená to, že nejen svůj provoz, ale veškeré preventivní programy a další výdaje budou hradit z toho, co jim na účtech zbývá z minulých let.

Ano, my jsme předávali pojišťovny s velkými zůstatky na účtech. Ministr Válek na tyto úkazy reaguje tvrzením, že máme zdravotních pojišťoven příliš mnoho. Při deseti milionech obyvatel je racionální, aby tady bylo pět pojišťoven. Jsem přesvědčen, že když má pojišťovna méně než půl milionu klientů, tak je její hospodaření velmi komplikované, složité - říká Válek. To je samozřejmě ale velké nepochopení, protože samozřejmě už jsem o tom mluvil. V Německu, kde je podstatně více obyvatel, je to úplně jinak. Problém je úplně jinde než v tom, že pojišťoven je moc, jak trefně napsal bývalý ředitel Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec. Dovolím si tvrdit, že naším problémem není to, že máme pojišťoven moc, naším problémem je, že v podstatě nemáme zdravotní pojišťovnu žádnou. Když si ministr Válek stěžuje, že některé pojišťovny špatně hospodaří, je dobré si při pohledu na zdravotně pojistné plány uvědomit, že oni vlastně hospodaří špatně všechny - v uvozovkách.

Pak je dobré si položit otázku, zda u institucí, jimž stát pevně určuje výši příjmu - ano, a nezapomínejme na státní pojištěnce i výši výdajů skrze úhradovou vyhlášku - vůbec lze hovořit o jakémkoliv hospodaření. Válek sice uvolnil cestu snazšímu slučování pojišťoven, ale to systém nezachrání. Pořád půjde o extrémně komplikované a dlouhodobé procesy. A také je naivní si myslet, že sloučením dvou ztrátových podniků vznikne při stávajících podmínkách fungování pojišťoven něco jiného než větší ztrátový podnik.

Jistě. V půlbilionovém systému českého zdravotnictví se možná ušetří pár desítek milionů na provozních výdajích, ale jinak se nezmění vůbec nic a celý systém bude dál mířit ke krachu. Válek během tohoto volebního období dělal vlastně úplně totéž, co všichni jeho předchůdci. Předstíral, jak je pro něj důležitá pluralita pojišťoven, ale nehnul brvou, aby jejich fungování mělo další smysl.

Já bych jenom chtěl, aby si média i nastudovala, kolik my jsme dávali do systému, kolik byl za nás příspěvek státních pojištěnců. A samozřejmě to, co jsme udělali a mohli udělat operativně v rámci rozpočtu, tahle vláda de facto zmrazila. Takže ta příští vláda, když uvidí, že zdravotnictví je na suchu, tak tady je zákon, který vlastně omezuje jejich zdroje. Ano, na to se taky nezapomnělo. Takže já nevím, já mám z toho pocit, že skutečně je to destrukce našeho zdravotnictví, ale pan premiér, ten to neřeší, protože ten se věnuje jenom zahraniční politice.

Ze systémového hlediska je celkem jedno, že některé pojišťovny mají finanční potíže právě teď, zatímco jiné je budou mít za dva roky, pokud nedostanou trochu vzduchu a prostoru k tomu být skutečně pojišťovnami, skončí všechny stejně. Pak aktuální systém spontánně imploduje a zbude státní zdravotnictví s poslední přeživší pojišťovnou, již bude VZP, protože té zákon, neumožňuje padnout. Ta se samozřejmě bude muset zachránit injekcí v desítkách miliard. Letošní rok pojišťovny ještě přežijí, ano. Příští rok ty menší budou mít problém. VZP, pokud se nic nestane, v roce 2027. Takže nereformovaný hroutící se systém zdravotního pojištění a zaškrcených pojišťoven přenechá ministr svému nástupci do příštího volebního období jako časovanou bombu.

Takže na závěr. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek měl za úkol řídit a rozvíjet české zdravotnictví. Místo toho však za jeho působení došlo k sérii skandálů, manažerských selhání a fatálních rozhodnutí, které poškodily pacienty, lékaře i zdravotnické instituce. Válek se ukázal jako neschopný krizový manažer, který nedokázal zajistit ani základní dostupnost léků, záchranu zdravotních pojišťoven nebo stabilizaci klíčových institucí. Jeho neschopnost se naplno projevila v lékové krizi, kdy nebyl schopen zajistit základní léčiva a populistickými sliby o penicilinové továrně pouze odváděl pozornost.

Pod jeho vedením se systém zdravotního pojištění dostal do hlubokého deficitu. Dostupnost péče se dramaticky zhoršila a pacienti čelí stále delším čekacím dobám i skrytému nátlaku na finanční spoluúčast. Nedokázal ochránit reformu péče o duševní zdraví, ačkoliv jde o jeden z nejpalčivějších problémů současnosti. Namísto řešení skutečných problémů se Válek uchyloval k prázdným prohlášením o růstu platů lékařů, zatímco zdravotnický personál dál odchází do zahraničí nebo do soukromé sféry. Selhal i v personální politice, což se ukázalo v chaotickém řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Pokud jde o boj s korupcí, místo toho, aby zasáhl, nečinně přihlížel rozsáhlým skandálům v IKEM. Válkův odkaz je jasný. Krize v českém zdravotnictví se pod jeho vedením prohloubila. Oslabené zdravotní pojišťovny, chybějící léky, nedostupná péče, korupční skandály. To všechno jsou důsledky jeho nekompetence. Jeho působení ukázalo, že zdravotnictví potřebuje skutečného manažera, ne neschopného politika. Ale já si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby tahle vláda nedělala už vůbec nic.

Takže závěrem, pane premiére, možná byste se mohl začít zajímat o české zdravotnictví a vyslechnout si tady, co jsem přečetl. Zdravotníci mají problém vůbec se k vám dostát. Něco jste slíbil, co jste nesplnil, protože Válek byl proti. Nechápu, jak to funguje.

No, a samozřejmě, znovu vás vyzývám, abychom se vrátili k veřejné debatě o vládním materiálu koncepce výstavby Armády České republiky na rok 2035. Opakoval jsem to tady, už nevím kolikrát. Samozřejmě všechno, co jsem tady říkal o Ministerstvu obrany... Oceňuji, že paní ministryně tady s námi diskutovala. Víceméně ale chápu, že jste konečně našel nějaké nové motto vaší kampaně, které je samozřejmě nepravdivé.

Hnutí ANO má obrovskou starost o budoucnost naší země, protože to, co vy jste tady udělali za 3,5 roku, kam to všechno vedete, co se tady stalo, je úplná katastrofa. Celý čas jenom mluvíte o zahraniční politice, o válce, o Ukrajině, jenom proto, abychom se nebavili o tom, co se děje v našem zdravotnictví, v našem školství, co se děje v průmyslu.

Teď byl pan ministr Vlček na návštěvě ve Spojených státech. Ano, firma Onsemi, která propouští lidi, má obrovské problémy celosvětové a pan ministr by rád téhle firmě dal 10 miliard z peněz daňových poplatníků. Tak možná byste nám to mohli tady vysvětlit, a ne že zase kopete do mojí firmy. Zase, nikdy si neodpustí toho Babiše. Takže zkuste nám to taky tady říct, jak je to s tou firmou. Proč máme tady dávat 10 miliard nějaké zahraniční firmě, která už měla jednu pobídku, která vlastně ani nemusí platit daně, propouští lidi ve Zlínském kraji? Tahle vláda - protože za celé to období jste nepřinesli ani jednoho investora, chcete nějakou firmu uplatit 10 miliardami. Tak to je fakt taky...

Takže těch problémů, které jsou tady, pane premiére, o kterých bychom chtěli diskutovat, je strašně moc a vaše výmluvy, že jsou na to interpelace. Tak dobře víme, jak probíhají interpelace, kdo má kolik minut, a samozřejmě ty vaše odpovědi známe už dopředu. Ale my bychom byli strašně rádi, abyste skutečně s námi diskutoval o té armádě. Nejenom paní ministryně, která má samozřejmě velice těžkou roli, i když se snaží, ale ty věci, které se tam dějí, se těžko dají obhájit.

Děkuji za pozornost.