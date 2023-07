Balaštíková (ANO 2011): Nová Fialova demokracie

reklama

Volby jsou daleko a koryta pod bradou. Tak se nám zvolna rýsuje pravá tvář té demokracie, kterou pětikoalice v minulých volbách nastolila. Demokraticky se spojily dost protichůdné politické strany jediným heslem - Antibabiš. Je to jejich prvotní hřích, kterým podvedli své voliče a ti jim to nyní vracejí poklesem preferencí. Dosud nevídaným prvkem této nové demokracie je účelová komunikace, ve které dominují prokazatelné lži. Nejviditelnější jsou již dobře známé: vláda slibovala nezvyšovat daně a zvyšuje je. Vláda slíbila zvýšit platy pedagogických pracovníků, pak to změnila na platy učitelů. Vláda se zaručila důchodcům, že jim nic nevezme a vzala jim mimořádnou valorizaci. Vláda nadsadila letošní příjmy, lhala o Evropských fondech, o Fondu dopravní infrastruktury, o dani z mimořádných zisků a zároveň zatajila nutné mandatorní výdaje. Dalším prvkem nové demokracie této vlády je ignorování opozice. Vláda má většinu v Poslanecké sněmovně, v Senátu, pomohl současnému prezidentovi ke zvolení a nyní s ním úzce spolupracuje při obsazování Ústavního soudu. Jestli někdo vyčítal předsedovi hnutí ANO, že vlastní média a tedy má v demokratickém systému jakési výsadní postavení, tak s tímto konglomerátem se to vůbec nedá srovnat. Našel někdo v médiích nějaký vliv našeho hnutí na obsah? Nula! Zato se v odborných kruzích jednoznačně konstatuje, že veřejnoprávní televize podporuje pětikoalici a že se to v prezidentských volbách jednoznačně potvrdilo. Podle jednacího řádu sněmovny lze odhlasovat termín ukončení rozpravy, délku vystoupení a s převahou 108 hlasů prakticky jakýkoliv zákon kromě ústavního. Vládní strany to zcela bezostyšně dělají a také dávají všem najevo, že si nakonec stejně prohlasují to, na čem se dohodnou. Nyní okradli důchodce a chystají další krádež - tentokrát drobné akcionáře ČEZ. Záměr je to nestoudný a víceméně zbytečný. Ovšem - je předem dohodnutý, stejně, jako bylo dohodnuto zrušení EET, vytváření míst pro politické náměstky ministrů a nesmyslné odměny koaličních zastupitelů.



Novým hitem v repertoáru této vlády je tvrzení, že minulá vláda podporovala Green deal, toto nedomyšlené ekologické furiantství. Minulá vláda prosadila proti původním návrhům významné změny, spojila se s některými dalšími státy, dosáhla zařazení jaderné energetiky mezi bezemisní zdroje, mám-li zmínit alespoň jeden viditelný bod. Tato vláda chce nyní tvrdit pravý opak, ale byly to právě tyto strany, které se hlásily bez výhrad k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, což jsou nesmyslné cíle s katastrofálními ekonomickými dopady. Dnes od toho samozřejmě couvají, když se ukazuje, co by to znamenalo pro automobilový průmysl, energetiku, dopravu, zemědělství a další odvětví.



Shrnuto a podtrženo - premiér Fiala se zcela minul s tím, co čekáme od vítězů voleb - se státnickou odpovědností a etikou. Slibovali ve volbách věci, které neměli promyšlené. To se může stát, ale v takovém případě by státník měl mít sílu předstoupit před veřejnost a přijmout odpovědnost za změnu přístupu. Uznat chyby a nabídnout řešení. Minulá vláda to uměla. Současná garnitura změnila vládu v PR agenturu, která všechno vysvětlí, všechno obhájí, za všechno se pochválí a své oponenty bezohledně okopává. Zatímco naše hnutí slíbilo, že "bude líp" a také bylo, skutky současné vlády říkají pravý opak: bude hůř ... a ono už mnoha lidem je.



Výborný - další uspavač hadů



Pokud jde o ukrajinské obilí, ministr zemědělství do problému zatím asi moc neproniknul a tak trochu se schovává za jakési "celoevropské" řešení a jako uspavač hadů nás ujišťuje, že nám nic nehrozí. V případě zastropování cen energií v roce 2022 to bylo podobné - jednotlivé země se postaraly samy o sebe a naše země čekala na celoevropské řešení, které prosazoval naivní ministr Síkela. Výsledkem je zastropování na násobku toho, co mají v okolních zemích a je to strop spotřebitelských cen, nikoli cen výrobců - to je bohužel hrozná chyba, velmi drahá jak pro občany, tak pro státní rozpočet. Síkela nabádal ke klidu a rozvaze, až z toho sám usnul a jaksi zaspal. Situace s ukrajinským obilím je dost podobná: cena obilí na pařížské burze stoupla o 10 % v reakci na odstoupení Ruska od obilné dohody. To ještě není žádná katastrofa. Ukrajina může dál obilí vyvážet pouze tzv. dunajskou cestou, na kterou Rusko nyní vojensky útočí. Jak úspěšné tyto útoky budou, to se samozřejmě neví. Pokud by se Dunaj pro ukrajinské obilí uzavřel, zbývá cesta přes východní země EU tedy zejména Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Tyto země si vyjednaly embargo na dovoz obilí a dalších ukrajinských plodin, prodloužené ovšem jen do 15. září. Nikdo teď neví, co bude dál. Pokud se cesta přes Černé moře a přes Dunaj uzavře, zaplaví ukrajinské obilí náš trh a cena půjde rapidně dolů. Uvedené země totiž embargo na dovoz ukrajinských plodin zcela jistě prodlouží a tomuto dovozu se uzavřou. My budeme podporovat Ukrajinu v jejím statečném boji, takže nějaké embargo bude politicky neprůchodné. Naše letošní úroda bude zřejmě bohatá, Rusko se také chystá vyvážet rekordní množství obilovin, takže je opravdu velmi riskantní čekat na celoevropské řešení - spíš by to chtělo důkladnou přípravu k obhajobě našich vlastních zájmů.

