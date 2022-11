Balaštíková (ANO): Bumerang české politiky

reklama

Říkal jim to člověk, který vybudoval firmu s miliardovými obraty, proti kterému zinscenovali soudní proces, schválili proti němu zvláštní zákon a proti kterému poštvali média včetně těch, která nějakou dobu vlastnil a která prokazatelně nikdy neovlivňoval. Pořád to nestačí, pořád je tu 30 procent voličů, kteří by rádi viděli racionální a cílevědomou správu českého státu. Bohužel, správa státu poslední rok selhává a stojí nás to všechny spoustu peněz.

Kdyby se energetika v této zemi řídila jednoduchým podnikatelským rozumem, neměli jsme teď ve schránkách faktury, které třetina obyvatel není schopná platit. Nevalilo by se na nás tsunami rostoucích cen potravin a neplánovali bychom stovky miliard deficitů do příštích tří let. Toto mohou dělat pouze politici, kteří nemají jiné cíle, než přežít ve funkcích do příštích voleb.

Zajímavé je, že se naše situace rapidně zhoršuje, že důsledky ruského energetického útoku a protiruských sankcí dopadají na naši zemi snad vůbec nejhůř, ale vláda se pořád vychvaluje a vypadá to, že všechno dělá dobře. Na komerčních televizích teď dokonce spustila reklamní kampaň, aby nás přesvědčila, že zastropování cen energií udělala dobře a že nás to všechny zachrání. Mezi novými parfémy a dámskými vložkami je to opravdu bomba.

Taková kampaň vyjde na desítky milionů - asi nám v pokladně přebývají a asi je to účelné. Ono totiž to zastropování přišlo pozdě, tím pádem je pro občany drahé a je udělané špatně, protože to vláda napřed odmítla jako špatný návrh opozice, a tím ztratila čas. Reklamní kampaň, to je šance, že si to lidé neuvědomí a tuto vládu nevypískají... jenomže to všechno platíme z našich daní!

