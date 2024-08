Balaštíková (ANO): Demovláda v křeči

Politické programy smíchaly v jeden antibabišovský koktejl, který nejsou schopni plnit, protože připomíná spíš „třikrát dobrý dort“, který pekli pejsek s kočičkou. Je tam skoro všechno dobré, ale v této směsi nestravitelné.



V posledním tažení teď vláda sama vidí, že nefunguje. Dává nám dva příklady, které běží současné, každý jinak a oba do pekel. První je digitalizace stavebního řízení, kterou pirát Bartoš halasně propagoval a teď s ní máme starosti, jejichž konce zatím nikdo nedohlédl. Ministr, místo aby slušně odešel a přenechal tu práci odborníkům, nám teď ještě vyhrožuje, že to dotáhne do konce a že to bude práce na mnoho měsíců.



Vedle toho běží projekt ministra Jurečky na sjednocení čtyř sociálních dávek do jedné. je to také hloupost, ale pan Jurečka se s tím alespoň tak moc nechlubil a pokud mám zprávy, digitalizace se tady také chystá, ovšem podstatně zdařilejší a třeba alespoň toto bude z celé té superdávky k něčemu užitečné.



Faktem je, že někteří lidé potřebují čtyři dávky a musejí čtyřikrát žádat a dokládat, což je hloupost. Ono ale slučovat přídavky na děti s příspěvkem na bydlení a pomocí v nouzi je také dost velký nesmysl, ale když to alespoň připraví do digitální podoby, bude to ulehčení.



Někdo říká, že vládě pořád jenom všechno vyčítáme - mnohdy to jinak nejde, ale snažím se najít i dobré momenty. Proč ne?

Margita Balaštíková ANO 2011



