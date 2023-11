Balaštíková (ANO): Hlas Izraele?

reklama

Já cítím se zemí, která byla zákeřně napadena teroristy způsobem a v rozsahu, který nemá obdoby, a jsem toho názoru, že na takové zlo jiná než silová odpověď neplatí. Je to ale můj názor a budu jej tak všude prezentovat. Nejsem hlasem Izraele a nechci jím být, protože Izrael má svůj vlastní názor a žádné prostředníky nepotřebuje.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 17% Vůbec mě tato koalice nezajímá 80% hlasovalo: 14053 lidí

On asi pan Fiala chtěl ujistit, že bude v EU prosazovat podporu Izraele, ale mimoděk nám ukázal, co má pod kůží, jaká je jeho skutečná tvář. Být hlasem někoho je vždycky jednodušší, než pochopit názor své vlastní země a postavit se za něj. Premiér Fiala potřebuje být vždycky v nějakém houfu, prosazovat něco společně s dalšími, pak se cítí silný. Jenomže český národ takový není. My si umíme stát za svým, umíme najít svá vlastní řešení a bereme odpovědnost za svůj osud.



Ministryně obrany Černochová, ta svůj názor má, ale zase je to takový nesmysl, že to vyjde nastejno. Když chtěla vystoupit z OSN, tak si poněkud naběhla. Teď je tedy od ní chvíli klid, ale je to typ, který v klidu dlouho nevydrží. Tak uvidíme, čím nás pobaví příště. Že by dělala ostudu pětikoalici, nebo dokonce České republice, to bych neřekla, protože ji už dávno nikdo nebere moc vážně, ani vojáci, kteří si vybojovali obrovský rozpočet, když dobře mediálně využili válku na Ukrajině.



Mysleli jsme si, že vyhrožování válkou nedává smysl? Ona to byla ale cesta, jak dostat do rozpočtu dvě procenta HDP, což je opravdu hodně peněz. Někde budou chybět, ale s tím si nedělá hlavu žádný generál ani ministryně obrany. Daňový poplatník to zvládne, zvlášť když ho občas pobavíme nějakým tím úletem. Nemrazí vás z toho trochu? Není už toho diletantství příliš?

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Turecké okurky ze Znojma Balaštíková (ANO): Polské potraviny mohou být bumerangem Balaštíková (ANO): Kozel v zahradnictví a slon v porcelánu Balaštíková (ANO): Jak si vykládá pětikoalice demokracii?

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE