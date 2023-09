Balaštíková (ANO): Jak si vykládá pětikoalice demokracii?

Vlastně velmi jednoduše: My uděláme něco pro vás a vy uděláte něco pro nás. Partnery k těmto kšeftům si vybírá podle svých potřeb, a jak to vypadá, veřejnost takovým partnerem není.

Soudě alespoň podle toho, že pro veřejnost tato vládní pětikoalice neudělala nic. Spíš využívá svého postavení, aby veřejnosti pustila žilou ve prospěch svých ostatních kamarádů.

Jedním z takových je bezesporu Česká televize, která sice změnila generálního ředitele, ale jejím hlavním zájmem je změna financování. Konkrétně jde o 3,5 miliardy korun, které jí hodlá pětikoalice přihrát, a to tak, že buď zvedne televizní poplatek na 180 korun měsíčně (tedy přesně o třetinu), nebo rozšíří okruh občanů, kteří budou povinni poplatek hradit. Ať tak nebo tak, je k tomu nutný zákon, který si ovšem pětikoalice opět „prohlasuje“ v Parlamentu ČR.

Televizní poplatek (stejně jako ten rozhlasový, který by se při té příležitosti jistě zvýšil také) je hlavním znakem nezávislosti veřejnoprávního média. Jak se ale ukazuje, v podání pětikoaliční demokracie toto hledisko mizí. Česká televize je závislá na vůli vlády a také se podle toho chová. Čerstvým příkladem je polemika kolem nákupu stíhaček F-35, což je obrovská investice za 112 miliard! korun, kterou hnutí ANO jednoznačně odmítá a také to ústy svého předsedy jasně dalo najevo. Ve zprávách ČT se ale postoj opozičního hnutí neobjevil.

Na ČT se vůbec neobjevují zprávy, nepříjemné pro vládu. Na ČT se skandálním způsobem pomohlo Petru Pavlovi ke zvolení prezidentem, na ČT se široce obhajuje zvyšování daní vládou, která vyhrála volby mimo jiné ujišťováním, že daně nezvýší. Obhajuje se snížení valorizace důchodů, krácení předčasných důchodů, ale vůbec se nemluví o rostoucím počtu politických náměstků, o nestoudných odměnách pro pětikoaliční zastupitele v regionech, o šetření na novorozeňatech, o tom, jak tato vláda roztáčí inflaci a pokračuje v stamiliardových schodcích rozpočtu v době, kdy už tu žádná pandemie není, a o dalších zjevných chybách této vlády.

Zato se květnatě operuje se vším, co by mohlo očernit v očích veřejnosti opozici. Čapí hnízdo vybouchlo, tak se o tom raději už mlčí. Dozimetr je ostuda pětikoalice, tak se o tom mlčí také. Zato se teď bude chválit všechno, co podnikne televizní hrdina a ministr kultury Baxa, protože je to on, kdo bude návrh zákona o financování ČT předkládat. Že by nepředložil nic, je tím pádem vyloučené, a že by předložil zákon, podle kterého by se měla ČT za stávající peníze soustředit na své základní úkoly, to je samozřejmě úplná iluze.

Přitom za současných 6 až 7 miliard korun bychom na veřejnoprávní obrazovce mohli mít něco velmi cenného: Zpravodajství a publicistiku skutečně nezávislou, která by oddělovala holá fakta od komentářů, měřila všem stejně, hledala ve veřejném prostoru kvalitní myšlenky a pěstovala v něm slušné chování, úctu jedněch k druhým a úctu k principům demokracie. I v televizní tvorbě by se mělo hledat a nalézat, objevovat perly v regionech, rozumně vzpomínat nad archívy, ale také dávat prostor novým tvůrcům, novým formátům, a posouvat tak českou a moravskou identitu do nového století.

Možná by ČT nemusela mít tolik programů, nemusela by živit tolik technických a administrativních útvarů, a místo toho by mohla být špičkovým pracovištěm nejlepších dramaturgů, novinářů, redaktorů, reportérů a komentátorů. Lidí, kteří se nebudou objevovat na sociálních sítích jako šikanující, hádající se, vzteklí a namyšlení frackové. Možná by ve všech těchto klíčových profesích neškodila nějaká zpětná vazba, stejně veřejná, jako jsou veřejně vybírané poplatky.

Když nám mohou kázat o morálce lidé, které přistihne revizor bez lístku v metru, je asi něco špatně. Řešení nemusí být drahé, ale službičkováním vládě se opatřit nedá. Uvidíme, jak si s tím poradí nový generální ředitel. Zatím se pohybuje jen opatrně na okraji a touží po penězích stejně jako jeho předchůdce.

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

