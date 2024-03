Balaštíková (ANO): Nejprolhanější vláda

reklama

To jsou jen některé z oficiálních podvodů této vlády, přičemž důkazy jsou veřejně dostupné, nahrávky projevů premiéra a dalších představitelů vlády jsou k dispozici.

Poslední tak velkou oficiální lež pronesl prezident Zápotocký v roce 1953, když veřejně ujistil, že se nechystá měnová reforma. Byla ovšem dávno připravená a vstoupila v platnost za dva dny po jeho projevu. Od roku 1990 zde vládly různé politické garnitury, ale tímto způsobem nelhaly.

A teď slyším tuto vládu říkat, že přece Andrej Babiš byl opakovaně odsouzen a musel se omlouvat za své výroky. On se také vždy řádně omluvil za výroky, jejichž formulaci shledal soud závadnými. Co už se k tomu ale neříká: Aby se soud zabýval nějakým výrokem, musí někdo podat žalobu nebo alespoň před žalobní výzvu, musí shromáždit argumenty, a s tím vším jsou nemalé výdaje. Faktem je, že oponentům Andreje Babiše to stojí za to a někdy s tím u soudů i uspěli.

Kdyby mělo hnutí ANO žalovat tímto způsobem všechna křivá obvinění na svou adresu, téměř bychom nic jiného nedělali. Na tyto věci neplýtváme ani časem ani penězi. Chceme přesvědčit voliče o kvalitě našeho politického programu, těžit preference pomlouváním politických soupeřů není náš styl, to je celé.

Margita Balaštíková ANO 2011



Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

