Balaštíková (ANO): Pane kolego Výborný, vy se sám usvědčujete, že nehovoříte pravdu

Dobrý den, kolegyně a kolegové. Také bych chtěla reagovat na kolegu Výborného, prostřednictvím paní předsedající.

Pane kolego, vy jste řekl, že nikdy nikdo z vás neřekl, že se způsobí hospodářské škody, pakliže bude vyplacena valorizace. Řekl to váš ministr na výboru pro sociální politiku. Hned potom si to dávali kolegové z tohoto výboru na twittery, bavili se tím. A promiňte, nehovoříte pravdu.

Za další. Když si přečteme zdůvodnění, sněmovní tisk 392, kde se vlastně i na tady toto odvoláváte, beru to, že co právník, to právní názor, ale nezlobte se, vy se sám usvědčujete z toho, že nehovoříte pravdu. A kdybyste tedy nevěděli, že to nechcete udělat, tak byste si to přece dali do rozpočtu. A proč jsme se tedy na rozpočtovém výboru zlobili, že nemáte v rozpočtu tu valorizaci? Proč vám Národní rozpočtová rada říkala, že vám tam tato částka chybí?

Vy jste se tady usvědčil z toho, že jste nikdy neuvažovali, že to těm lidem vyplatíte. A to prosím vás nemůžete okecat. Protože normální by bylo mít to tam a pak to přesunovat, a vy jste to nedělali. A jenom se vysmíváte občanům a ještě zneužíváte stavu legislativní nouze.

A když už tady jsem u toho pultíku, tak dalším bodem máte, že vlastně z důvodu mimořádných výdajů vyvolaných dopady války na Ukrajině. Tak já bych se tedy ráda zeptala, jaké finanční výdaje my teď máme? Protože podle mě se jednalo o účetní operaci, kdy jsme tedy bojovou techniku nějakým způsobem ohodnotili, převezli jsme ji na Ukrajinu, protože v té bojové technice naši tankisté nejezdí, nebo řidiči obrněných transportérů, určitě nečerpají z rozpočtu Ministerstva obrany naftu vyrobenou z ruské ropy, když už jsme u toho.

A já bych chtěla vědět, co jsme tedy za výdaje měli? (Předsedající: Čas.) Vy se pořád jenom o toto opíráte.

