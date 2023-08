Balaštíková (ANO): Uvažování této vlády je prosté a sprostné

reklama

Spoléhá se na skutečnost, že se chystané změny dotknou jen několika tisíc lidí. Lidé, kteří se chystají odejít do starobního důchodu, řádného či předčasného, měli ještě v červenci o své budoucnosti jasnou představu. Nyní zjišťují, že možná měli podat žádost o pár týdnů dříve, že je čekají jiná pravidla valorizace a jiné parametry předčasného důchodu.

Premiér jim ještě v červenci sliboval, že se chystané změny dotknou pouze lidí kolem čtyřicítky a v žádném případě těch, kteří odcházejí do penze nyní. Takže nejprve počátkem roku zaškrtili valorizaci penzí lidem, kteří důchod již pobírají, udělali to honem, honem, v legislativní nouzi a teď se opět spěchá, aby mohl zákon platit už od září a kdo chtěl jít do předčasného důchodu o pět let dříve, bude muset ještě dva roky pracovat.

Finanční aspekty

Vláda to vysvětluje potřebou šetřit. Je pravda, že na sociálním pojištění se vybírá méně peněz, než kolik je stát povinen penzistům vyplatit. Ten rozdíl je v současné době kolem 21 mld. korun. Už se ale moc neříká, že na správu systému se z vybraných peněz použije ročně kolem 6 mld. Kč.

Margita Balaštíková ANO 2011



Danuše Nerudová, která nezvládla penzijní reformu v roce 2020 a prezidentskou kampaň v roce 2022, se nyní pokouší o kariéru europoslankyně a trousí moudra o starobních důchodech. Loňský deficit penzijního systému představoval 21 miliard, z toho 6 miliard tvoří náklady na správu celého systému. Je otázkou, zda peníze, které se vyberou od zaměstnanců, mají být kromě důchodů použity i na státní úředníky, jejich kanceláře, auta a sekretářky. Paní Nerudová pouze vyhrožuje, že deficit dosáhne v roce 2060 částky 350 mld. korun, což je nesmysl, hraničící s šířením poplašné zprávy.

Náhradový poměr a život důchodců

Je smutné, že to bývalá rektorka a údajná ekonomka neví, ale vše se odvíjí od tzv. náhradového poměru, tedy od poměru mezi poslední mzdou a prvním vyplaceným důchodem. Tento poměr se blíží 50 %, zjednodušeně řečeno - když člověk odejde do penze, dostane zhruba polovinu své dosavadní mzdy. Z toho lze odvodit, kolik by měl člověk na pojištění odvádět a jak dlouho.

Závěr

V uplynulých letech se život našich důchodců zlepšil, o tom není pochyb, a je to dobře. Celá dlouhá léta před tím byli důchodci soustavně ožebračováni, důchody byly nízké a ani levicové, natož pravicové vlády s tím nic nedělaly. Dnes jsme s důchody na úrovni, která je důstojná a jejíž udržování už tak náročné není. Vláda, která prošustrovala desítky miliard na špatné regulaci energetických cen, která si vydržuje své příznivce na postech politických náměstků ministrů, přeplácí své zastupitele, která zrušila EET, aby ukázala, že je špatné všechno, co zavedl Andrej Babiš, se teď opět obrací proti důchodcům a bere jim všechno, co může. Současným i těm budoucím.

