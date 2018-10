Baránek (Soukromníci): Vytvoření široké koalice stran respektující vůli voličů je správným řešením

Martin Starý k tomu řekl: „V zájmu vytvoření silné koalice přicházíme s nabídkou, že netrváme na obsazení místa starosty za každou cenu a že jsme připraveni jednat i o jiné variantě. Vede nás k tomu dosavadní vývoj povolebního vyjednávání, které jsme zahájili okamžitě po oznámení volebních výsledků. Při prvním kole jednání s ANO jsme se snažili najít shodu na utvoření koalice tří nejsilnějších stran, s podporou několika ostatních stran. K tomu ale bohužel zatím nedošlo. Je nám líto, že až z médií jsme se následně dozvěděli, že hnutí ANO 2011 má údajně problém s personálním obsazením místa starosty města Martinem Starým. Mrzí mne, že jsme si to nevyjasnili hned na prvním jednání. Proto se dnes s ANO plánujeme sejít znovu a nabídnout jim kompromisní řešení. Vytvoření široké koalice stran respektující vůli voličů představuje jedinou rozumnou záruku stability ve městě v příštích čtyřech letech. A bez ní nebude rozvoj města možný. Hádky a osobní sváry musí ustoupit rozumu a koncepční práci pro lidi ve městě. Na tom jsme se jednoznačně shodli s ODS. Jednali jsme o tom i s Piráty a Alternativou, v telefonickém kontaktu jsme byli také se zastupiteli zvolenými za KDU-ČSL, se kterými se máme také sejít ještě dnes. Do vyjasnění případů falešných letáků nebudeme tato jednání rozšiřovat o další strany. Věřím, že zdravý rozum zvítězí a brzo dojde k utvoření funkční a stabilní koalice, kterou se jako vítěz voleb od samého počátku snažíme sestavit v tomto formátu - tři nejsilnější plus několik stran ostatních.“

Za Město PRO lidi z.s. Martin Starý

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Baránek (Soukromníci): Volební víkend? 102 zastupitelů, čtyři vítězství Baránek (Soukromníci): Všechno se vším souvisí Baránek (Soukromníci): Pár slov a čísel k volbám Baránek (Soukromníci): Setkání v Kutné Hoře po 25 letech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV