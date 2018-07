Barta (OČR): Každému to, co mu patří

31.07.2018 15:37

Kde jsou ty doby, kdy platilo, že za dobrou práci dobrá odměna a že za každý hřích musí následovat trest. Říkalo se, každému jen to, co si zaslouží. Dnes je to opačně. Odměňují se hříšníci a trestají poctiví lidé.