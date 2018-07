Barta (OČR): Proč jsou u nás lidé bez peněz?

Prvním důvodem je to, že stát oškube obyčejného českého človíčka o co může, a za odměnu mu nadiktuje tolik zákazů a omezení, že je to spíš na „mašli“. To nesmíš! To nemůžeš! Za to je pokuta!

Druhým důvodem je zákaz svobodného prodeje práce a volnost při sjednávání jejího prodeje. Existence omezujícího zákoníku práce likviduje rozvoj ekonomiky a bere šanci lidem si vydělat.

Když bude človíček prodávat svou práci bez „pracovní smlouvy podle zákoníku práce“, dostane tučnou pokutu ten, kdo práci kupuje i ten, kdo ji prodává! Když bude človíček prodávat svou práci “na smlouvu podle zákoníku práce“, stát ho odře do krve.

Třetím důvodem je to, že lidé znechucení prvními dvěma důvody se raději na práci vykašlou.

Lidé, kteří si tuto šílenou realitu uvědomují, si chodí “na pracák pro podporu“ a práce je nezajímá. Mohou krást, podvádět, páchat trestnou činnost a nic se jim nestane. V této zemi je trestná činnost chráněna před spravedlností. Hlavně proto mají trestanci v ČR volební práva, aby mohli volit ty, kteří je budou chránit. Možná i proto má „Spravedlnost“ zavázané oči. V Českých zemích několikanásobně, pro sichr!

V úvahu připadá ještě čtvrtý důvod. Pokud „udýcháte“ první tři důvody, s velkou pravděpodobností stojí někde „za bukem“ soukromý exekutor, který človíčka obere o to, co chudákovi zbylo. Samozřejmě s plnou podporou tohoto státu a policie, kterou si občané platí, aby je chránila!

Ing. Josef Barta, MBA OČR



Proč tedy v této zemi dělat?

Je hrozné, že se taková zvěrstva se mohou dít v zemi, která dříve patřila mezi světovou elitu. Svět si umí vážit lidí, kteří umí a podíváte-li se za české hranice, uslyšíte a uvidíte spoustu čestných, inteligentních, úspěšných a významných rodáků z Českých zemí, kteří neunesli zhovadilosti vedení Českého státu a za život prožitý v pohodě a dostatku se raději vzdali své domoviny.

Občané, zvedněte konečně své hlavy a nečekejte na zázrak! Nepřijde!

Vyměňte „šmejdy“ a svými penězi plaťte jen takové lidi, kteří pracují pro blaho občanů! Způsob existuje a každý občan této země ho má ve svých rukou a na dosah. Stačí sáhnout na hodnotova-ekonomika.webnode.cz na internetu, přečíst, zamyslet se, pochopit a šířit dál. Pak už jen ten „Augiášův chlív“ vyčistit.

