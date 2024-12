Bartoš (Piráti): Chceme levnější bydlení, těm, co na přemrštěných cenách vydělávají, to vadí

Jedním z největších problémů, který české rodiny dusí, je nedostupné bydlení. Přes 150 tisíc lidí žije v bytové nouzi, dalšímu asi milionu a půl lidí hrozí, že o své bydlení přijdou, protože třeba nebudou mít na neočekávané a náhlé náklady. A dokonce i takzvaná střední třída má čím dál větší problém zajistit si důstojné bydlení.

Proto jsem nachystal zákon o podpoře bydlení – promyšlený, systémový návrh, který má ochránit více než milion lidí před ztrátou střechy nad hlavou a přinést nové byty na trh a dát šanci na lepší bydlení těm, kteří ho teď nemají. Zákon prošel vládou, prvním čtením ve Sněmovně… ale pak začali vládní politici couvat.

Když politika přestane být o lidech

Co mělo být projednáno už v září, se odkládá na prosinec. Co mělo být v prosinci, se najednou odkládá na leden. A vláda, která tento zákon původně podpořila, teď mlčí a nebo rovnou říká, že na zákonu není shoda. Proč? Protože už jsme z vlády pryč. Nikdo najednou ostatní netlačí do toho, aby se konečně řešení bydlení dotáhlo, a tak začínají výmluvy a “neshody”. S tím, jak se zákon ODSouvá a ODSouvá, ODSouvá se i naděje stovek tisíc rodin na důstojné bydlení. Udržovat krizi bydlení se zkrátka těm, kdo na ní vydělávají, vyplácí víc než práce pro lidi. A vypadá to, že se to víc vyplácí i těm, kdo mají vliv na to, co vláda řeší – nebo spíš neřeší.

“Levnější byty” jsou na stole

Náš zákon by pomohl jednotlivcům, rodinám ale i celé ekonomice. Jak upozorňuje i Národní ekonomická rada vlády (NERV), nedostupné bydlení má devastující dopady: brzdí pracovní mobilitu, vytlačuje střední třídu z měst, ohrožuje stabilitu rodin a přináší problémy, které budou stát jen víc peněz.

To, že vláda bude řešit bydlení, jsme dostali do programového prohlášení. Vláda se k němu zavázala a lidem slíbila, že se na ně nevykašle. Tak proč ted nechce podpořit kontaktní centra bydlení, která by pomohla lidem řešit jejich situaci a zároveň efektivněji koordinovala využití bytového fondu?

Nejspíš proto, že je snazší zavírat oči před problémy druhých. Zvlášť když vás samotné netrápí. Když máte kde bydlet, vaše rodina to zvládá a nežijete svůj život v obavách, že můžete o střechu nad hlavou lusknutím prstu přijít, možná nevidíte, jak hluboká je krize. Jenže to se dá chápat možná u “běžných lidí”, ne u politiků, kteří jsou na svých místech právě proto, ať lidi a jejich problémy řeší. To, co dnes vláda ignoruje, nás všechny dožene – a brzy.

My se za vás porveme. Piráti bojují dál

I když už nejsem ve vládě, nevzdáváme se. Všechno jsme nachystali, strávili nad tím hodiny a hodiny… to všechno pro to, ať pomůžeme lidem, ne ať to necháme spadnout pod stůl. Proto jako reálná (nikoliv fejková) opozice ve Sněmovně a bojujeme za to, aby se tento klíčový zákon, který jsme připravili s odborníky a odpilotovali v desítkách měst projednal co nejdříve. Ne kvůli nám, ale kvůli lidem, kteří každý den cítí, že bez změny to dál nepůjde.