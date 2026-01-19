Bartoš (Piráti): Když silnější začne vyhrožovat slabším, je to šikana

Reagují tím na opakované Trumpovy výroky o možném „odkoupení“ Grónska a na hrozby zavádění amerických cel. To podle Pirátů představuje nebezpečný precedent pro bezpečnost NATO i České republiky.
„Když silnější začne vyhrožovat slabším a mluvit o tom, jak si bude ‚kupovat‘ cizí území, není to diplomacie, ale šikana. U něčeho takového se prostě nemůžeme tvářit jakoby nic. Tyhle Trumpovy kroky, které připomínají spíš Monopoly než geopolitiku, ohrozí bezpečnost celé Evropy – a tedy i České republiky. Přesně proto navrhujeme jasné usnesení, které říká: tohle je za hranou,“ řekl Ivan Bartoš, předkladatel návrhu na obranném výboru.
„V Evropě se otevřeně řeší hrozba amerických cel, Emmanuel Macron mluví o konkrétních protiopatřeních – a česká vláda mlčí. To je problém. Pokud chceme, aby nás někdo bral vážně, musíme se ozvat a jednat společně s Evropou,“ uvedla Katerina Demetrashvili, která usnesení předloží na zahraničním výboru jehož je členkou.
Návrh usnesení jasně odmítá transakční přístup k územní celistvosti spojeneckých států, vyjadřuje podporu Dánskému království a autonomní vládě Grónska a vyzývá českou vládu, aby se v rámci NATO i Evropské unie aktivně postavila na obranu principů mezinárodního práva a společného evropského postupu.
„Může se stát, že za pár týdnů bude tato Trumpova eskapáda zapomenuta a vztahy s USA se vrátí do jakéhosi normálu. Ale může se také stát, že se současná bezpečnostní architektura zhroutí a EU se bude muset v krátké době postavit na své nohy. V takové situaci bude Evropa brát jen malé ohledy na černé pasažéry a věčné potížisty, jako je Maďarsko, Slovensko a jakými hrozí být i Česko. Proto je velmi důležité, jaké stanovisko teď zaujmeme. Piráti jednoznačně stojí na straně Dánska a jsme připraveni dostát svým povinnostem v ekonomické i bezpečnostní rovině. To by měla být i vláda a celá Česká republika. Vyzýváme proto Andreje Babiše, aby jasně deklaroval svůj postoj,” doplnil Bartoš.
Podle Pirátů jde o zásadní otázku bezpečnosti a důvěry mezi spojenci. Grónsko má klíčový strategický význam pro obranu severního Atlantiku a jakékoli zpochybňování jeho statusu oslabuje soudržnost Severoatlantické aliance. Mlčení nebo vyčkávání podle nich jen nahrává destabilizaci a posilování vlivu autoritářských mocností v arktickém regionu.
