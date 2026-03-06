Mašek (ANO): VZP nehrozí to, že by zkrachovala

06.03.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 6. března 2026 k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Děkuji. Vážená paní kolegyně Šebelová, prostřednictvím pana předsedajícího, i kolego Válku. Já jsem, prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem z toho skutečně žádnou politiku nechtěl dělat. Jenom jsem chtěl logicky zauvažovat o tom, kudy se pohybují peníze ze státního rozpočtu, kde vznikl evidentní přebytek, přebytek, který neodpovídá vynaložené péči. Tam si můžete dosadit všechny ty důvody. Já si myslím, že na každém něco z nich je, já to fakt nechci politizovat, dokonce bych teda se připojil k poděkování VZP jejím pracovníkům na Czech Pointech, i tomu rozhodnutí VZP, že to udělala. Ale zase - VZP je v trochu jiné roli, je ošetřena vlastním zákonem a VZP nehrozí to, že by zkrachovala na rozdíl od jiných pojišťoven. Ty jiné pojišťovny se taky svým dílem připojily. Můžeme se bavit o koeficientech přerozdělování. Bude tady na to zřejmě kolega Philipp reagovat svým pozměňovacím návrhem a podobně.

Nicméně fakt, že tam těch peněz je víc, že dochází nyní k přerozdělení a že ministerstvo chce, aby pojišťovny do budoucna byly dobře saturovány, aby měly dobrý start. O dvou pojišťovnách se tady mluvilo, že jsou v problémech, a aby ty pojišťovny skutečně do budoucna měly být konkurenceschopné, tak tomu dejme šanci. A já opravdu - mně ta politizace tady teda vadí a myslím si, že jste to přetáhli vy zase z vaší strany. Já jenom tady mluvím o faktech, o číslech a že to přerozdělení má smysl. Nic, nic míň.

