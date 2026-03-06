Šebelová (STAN): Přece Ukrajincům nebudeme dávat náramky jako na domácím vězení

Projev na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 6. března 2026 k návrhu poslance Adama Vojtěcha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Tak mně to nedá. Děkuji za slovo. Reagovat, nereagovat na kolegu Maška, vaším prostřednictvím, k tomu, co tady padlo o ukrajinských uprchlících. Tak oni samozřejmě všichni byli registrovaní, protože tam vypukl válečný konflikt ruského agresora na Ukrajině. Oni tady přišli, my jsme jim poskytli pomoc, byla tady obava ze zneužívání péče, z toho, že tady půjdou za tou péčí, že jí budou zneužívat, proto se celá řada pojišťoven bála je do svého kmene pojištěnců vzít. VZP se toho nebála z mnoha dobrých důvodů, protože má prostě silný kmen, ale opravdu podsouvat tady, že tu péči - já s těmi prvními dvěma, co jste říkal: že jsou, třeba, nepotřebují tu péči, nebo oni neví, s tím souhlasím. Ale jako podsouvat tady, že nevíme, zda se pohybují na území České republiky a že tady vlastně jako přijeli, zaregistrovali se, reálně tady nejsou, tu péči nečerpají. Nezlobte se na mě, přece jim nedáme náramky jako v domácím vězení a nebudeme sledovat, jak se tady pohybují, kam jezdí. Tady na to musím zareagovat. To mně prostě trošku připadá škoda a zbytečné a jenom to jako podrývá vlastně ty nálady, které tady vznikají, to mně prostě připadá, že jste si mohl, pane kolego, odpustit.

