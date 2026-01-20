Bartoš (Piráti): Lepší mít funkční referenci z bojiště než stroj, který jen stárne v hangáru

21.01.2026 8:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítání odprodeje čtyř letounů L-159.

Bartoš (Piráti): Lepší mít funkční referenci z bojiště než stroj, který jen stárne v hangáru
Foto: Screen You Tube
Popisek: Ivan Bartoš v podcastu Kecy a politika

Odmítání odprodeje čtyř letounů L-159 s odkazem na ohrožení obranyschopnosti je z pohledu dat neobhajitelné. Armáda disponuje 24 stroji, přičemž ztráta čtyř kusů nijak neohrozí výcvikové kapacity ani plnění aliančních závazků. Naopak, nasazení českých strojů proti dronům na Ukrajině by potvrdilo jejich kvality a otevřelo dveře pro další export Aera Vodochody.

Ministr Zůna by měl přestat politikařit s účetní hodnotou a začít vnímat strategickou a průmyslovou realitu. Je lepší mít funkční referenci z bojiště než stroj, který jen stárne v hangáru.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Co vyděsilo novináře ČT víc než rušení poplatků. A spustili ryk
Hrůza obchází Evropou kvůli Trumpovi a Grónsku
Zaslouží poslankyně Demetrashvili nafackovat? Rajchlovo přání vyvolalo křik
Rozložit vládu, udržet Pavla. Máme tu druhé mocenské centrum, rozebírá Holec

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , piráti

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli bychom letouny Ukrajině prodat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

,,Ztracený dokument"

Také nevěřím tomu, že se dokument o vymáhání miliard po Agrofertu ztratil a i kdyby tak přeci není možné, aby to tím skončilo. Přeci když ztratím třeba pokutu, která mi přijde, nesmaže se. Ale v tom se shodneme. Co mě zaráží je, že dokument má třeba jen jeden člověk. Neměl by být třeba doručen více ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Večerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutíVečerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutí Pro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě surovinyPro přirozenou očistu střeva stačí jen dvě suroviny

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřivnáč (PRO): Aktuální stav černouhelných dolů OKD na Ostravsku

9:06 Hřivnáč (PRO): Aktuální stav černouhelných dolů OKD na Ostravsku

Likvidace a uzavírání dolů na Ostravsku, Karvinsku a ve Frenštátě pod Radhoštěm - zničení národního …