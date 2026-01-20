Bartoš (Piráti): Lepší mít funkční referenci z bojiště než stroj, který jen stárne v hangáru

Odmítání odprodeje čtyř letounů L-159 s odkazem na ohrožení obranyschopnosti je z pohledu dat neobhajitelné. Armáda disponuje 24 stroji, přičemž ztráta čtyř kusů nijak neohrozí výcvikové kapacity ani plnění aliančních závazků. Naopak, nasazení českých strojů proti dronům na Ukrajině by potvrdilo jejich kvality a otevřelo dveře pro další export Aera Vodochody.
Ministr Zůna by měl přestat politikařit s účetní hodnotou a začít vnímat strategickou a průmyslovou realitu. Je lepší mít funkční referenci z bojiště než stroj, který jen stárne v hangáru.
