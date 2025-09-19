Bartoš (Piráti): Ministr Výborný neříká pravdu. Může způsobit škodu až 10 miliard

Deník N napsal, že ministr Výborný rozjel vymáhání až 7 miliard Kč po Agrofertu kvůli střetu zájmů. Realita je ale úplně jinde: úřady žádné vymáhání nerozjely, ani to nemají v plánu — nemají ani harmonogram. Prostě čekají, jak se k tomu postaví Babiš. (Jak asi — dobrovolně nic vracet nebude.)
Ministr Výborný neříká pravdu. Naše varování, že jeho nečinnost může způsobit škodu až 10 miliard, se bohužel naplňuje.
Jediný ministr, který v tomto volebním období skutečně vymáhal neoprávněné peníze spojené s Babišem, jsem byl já na MMR. Ach jo.
Jen silní Piráti zabrání, aby se STBák stal znovu premiérem — a aby mu při tom svítili komunisti a extremisté. Nakopneme skutečný boj s korupcí. Letos Piráti!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV