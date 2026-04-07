Bartoš (Piráti): Nástup autoritářů v plné síle

Když vyvrcholný politiky z USA, viceprezident Vance přijede agitovat do maďarských voleb ve prospěch vlády, která dlouhodobě koketuje s Kremlem, zatímco její lídři udržují kontakty s Putinem a zároveň křičí o "vměšování Bruselu", tak to není jen absurdní kontrast.
Je to signál, že se normalizuje chování, které rozkládá evropskou soudržnost a posiluje vliv Ruska. A zároveň varování: část americké politické reprezentace se odklání od role, na kterou jsme byli desítky let zvyklí.
Evropa si nemůže dovolit spoléhat na cizí záruky. Pokud chce obstát, musí stát pevně na vlastních hodnotách a být připravená je aktivně bránit. A nenechat se vydírat Maďarskem, který už si svou stranu vybralo.
Tohle už není jen politika. To je 1984 v reálu. Doublethink a newspeak v přímém přenosu. Nástup autoritářů v plné síle.
