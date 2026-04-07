Bartoš (Piráti): Nástup autoritářů v plné síle

07.04.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyjádření podpory vicepremiéra USA Vance maďarskému premiéru Orbánovi

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Když vyvrcholný politiky z USA, viceprezident Vance přijede agitovat do maďarských voleb ve prospěch vlády, která dlouhodobě koketuje s Kremlem, zatímco její lídři udržují kontakty s Putinem a zároveň křičí o "vměšování Bruselu", tak to není jen absurdní kontrast.

Je to signál, že se normalizuje chování, které rozkládá evropskou soudržnost a posiluje vliv Ruska. A zároveň varování: část americké politické reprezentace se odklání od role, na kterou jsme byli desítky let zvyklí.

Evropa si nemůže dovolit spoléhat na cizí záruky. Pokud chce obstát, musí stát pevně na vlastních hodnotách a být připravená je aktivně bránit. A nenechat se vydírat Maďarskem, který už si svou stranu vybralo.

Tohle už není jen politika. To je 1984 v reálu. Doublethink a newspeak v přímém přenosu. Nástup autoritářů v plné síle.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Etzler, Čermák. Potřebujeme skutečně nezávislé odborníky
Bartoš (Piráti): Babiš prodává čest České republiky za 30 stříbrných
Bartoš (Piráti): Skutečnou cestou je vzdělávání, mediální gramotnost a podpora rodičů i škol
Bartoš (Piráti): Ukrajina! Solidarita u nás není prázdné slovo

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Odposlechy

Jestli jsou odposlechy maďarského ministra zahraničí pravdivé, je to opravdu děsivé, ale není stejně tak děsivé, že jsou politici odposloucháváni. A kým vlastně a kdo to zveřejnil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

