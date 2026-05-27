Větrníky za humny: Lidé si přečetli návrh a byli v šoku, říká expert Noveský

Jak vypadá situace s návrhem akceleračních zón pro solární a větrné parky?
Blíží se finále. V pondělí 1. 6. 2026 je poslední termín na obranu české krajiny před větrnými barony podáním připomínek proti nezákonnému paskvilu vydanému 14. 4. 2026 Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Paskvilu, který trestuhodně ignoruje směrnici EU RED III a český zákon č. 249/2025 Sb. o akceleračních oblastech (ZoZe), které jednoznačně nařizují vymezování akceleračních oblastí především na umělých a zastavěných plochách, zemědělských a průmyslových stavbách atd., zkrátka především na znehodnocené půdě, kterou nelze využívat pro zemědělství.
Paskvil nazvaný Veřejná vyhláška s návrhem změny č. 2 územního rozvojového plánu (Změna č. 2 ÚRP), který dne 14. 4. 2026 zveřejnilo MMR, je proto žalostným výsledkem téměř tříleté „práce“ Ministerstva pro životní prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, MMR a soukromých firem za desítky milionů korun.
Říkal jste, že v poslední době roste zájem o poradenství i účast na debatách. Proč podle vás starostové a jiní teď cítí potřebu zajímat se o váš pohled více než dříve?
Pro většinu hejtmanů, starostů, občanů a spolků na ochranu přírody a dalších byl zveřejněný návrh Změny č. 2 ÚRP doslova šokem. To se ukázalo i na veřejném projednání v Radiopaláci dne 15. 5. 2026, kde veřejnost jasně dala najevo nesouhlas s likvidací krajinného rázu a čistého životního prostředí v ČR, které nám i cizinci závidí. Moc nechybělo a došlo by k inzultaci úředníků a jimi placených odborníků.
Starostové byli především v loňském roce, kdy ještě oficiálně neexistovaly žádné mapy akceleračních oblastí, doslova atakováni developery větrných elektráren s návrhy těchto map a s různými finančními nabídkami, od výhod pro obyvatele až po individuální „výhody“ pro starostu či radu města….
Samozřejmě jim přitom, aby si uklidnili svědomí, vyprávěli různé pohádky např. o tom, jak tyto občasné (tzv. obnovitelné) zdroje svojí občasnou výrobou elektřiny budou zvyšovat stabilitu soustavy, a tedy energetickou bezpečnost. Nebo o tom, jak je výroba elektřiny z větrných elektráren laciná, a proto bude lacinější elektřina pro všechny.
Občané, kteří mají zdravý selský rozum, se proto začali organizovat do místních a posléze i celorepublikových spolků na obranu svého životního prostředí a svých majetků. A protože existuje mnoho měst a obcí, kde starostové nepodlehli a od 14. 4. existují oficiální návrhy map akceleračních zón, začali si starostové zvát nezávislé odborníky na energetiku, krajinný ráz, ekologii, lékaře a další. Jenom členové našeho spolku Krajina lidí z.s. byli na více než 40 různých besedách po celé ČR.
Co tedy v návrzích lidi nejvíce překvapilo?
Nejvíce je šokovalo např. to, že aby mohla být na Podblanicku vymezena akcelerační oblast číslo 16 Trhový Štěpánov, museli autoři projektu vymazat horu Blaník i s blanickými rytíři. Nebo skutečnost, že dle autorů projektu se na horu Říp můžete dívat pouze ze západu, tedy tak, aby byly větrníky schovány za Řípem, protože z východu Říp přes větrníky neuvidíte. Podobně autoři návrhu vymazávají i další pro nás cenné lokality.
Lidi šokovala i skutečnost, že nejspíše přijde Česká republika o většinu památek UNESCO, protože např. obestavění Kroměříže desítkami dvěstě stě metrů až kilometru kilometr vysokými větrníky spolehlivě zbaví Květnou zahradu statutu památky UNESCO.
Když se s lidmi bavíte, na co se ohledně akceleračních zón nejvíce ptají?
Chtějí znát především rizika umisťování větrných elektráren v jejich okolí. To není problém, to umíme zodpovědět z hlediska energetiky, životního prostředí, dotací, hluku a dalších negativních vlivů.
Chtějí vědět, proč nová vláda nezastavila nezákonné vymezování akceleračních oblastí (zón) větrníků na nejkvalitnější půdě 1. a 2. bonity. Na to opravdu neumíme odpovědět, protože nás samotné to překvapilo. Navíc MMR již v dubnu 2024 dostalo od nás výčet ploch přesně dle požadavků směrnice RED III a českého zákona ZoZe. Výčet ploch dle RED III a zákona ZoZe dokonce 3× převyšuje požadavek EU i závazek, který přijala Fialova vláda.
Proč MMR nekoná dle evropských a českých zákonů, to je otázka, na kterou opravdu neumíme odpovědět.
Budou se lidé proti tomu bránit?
Ano, lidé chtějí vědět, jak se mají bránit. To umíme, proto jsou na www.krajinalidi.cz a na stránkách dalších spolků vzory připomínek. Klademe všem na srdce, aby ty připomínky buď donesli, nebo poslali na MMR nejpozději do pondělí 1. 6. a aby si uschovali doklady o odeslání či předání připomínek pro případné soudní spory.
Očekáváte, že dojde i na soudní spory?
Vzhledem k tomu, že dosud MMR, MŽP a MPO pokračují v nezákonné cestě, kterou v roce 2023 nastavila Fialova vláda, obáváme se, že to opravdu skončí až u soudů. Lidé si totiž nechtějí nechat zkazit životní prostředí, ohrozit své zdraví a znehodnotit své nemovitosti kvůli několika málo čerpačům dotací z větrných elektráren a jejich ministerských pomahačů.
Ostatně odpověď na moji otázku na veřejném projednávání dne 15. 5. 2026: „Do kdy je MMR schopno uvést do souladu s RED III a zákonem č. 249/2025 Sb. návrhy akceleračních oblastí pro solární a větrné elektrárny?“ vyrazila dech nejen mně. Odkazovat se na pouhé nařízení minulé vlády, které není v souladu s evropskými zákony a politikou EU o ochraně půdy, konkrétně Nařízení vlády č. 507/2025 Sb. z listopadu loňského roku, kterým by rádi změnili evropskou směrnici EU RED III a zákon ZoZe, je opravdu diletantismus.
Ing. Bc. Ivan Noveský pracuje v energetice 48 let, mj. stavěl podzemní zásobníky zemního plynu na jižní Moravě, v roce 2001 zakládal Energetický regulační úřad (ERÚ) a v letech 2016/2017 byl 1. místopředsedou ERÚ. Nyní je předsedou Institutu pro energetiku, který zakládal v roce 2019 a je členem think tanku není luxusní zboží.
