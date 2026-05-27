Zwyrtek Hamplová: Obsah testování žáků byl neuvěřitelný

27.05.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k osobním a citlivým otázkám v dotazníku u testu z matiky a češtiny pro páté a deváté ročníky.

Foto: archiv J. Z. Hamplové
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Testování žáků vyvolalo právem mezi řediteli a zřizovateli škol a rodiči doslova malou paniku a zlost. Ujali jsme se toho tématu také s panem starostou Patrikem Hujdusem z Ostravy Mariánských Hor a Hulvák, a na dálku konzultovala “co dál” s řadou dalších zřizovatelů. Bylo co dělat, protože obsah testování žáků byl v jedné části skutečně až neuvěřitelný… Ministr Plaga udělal naštěstí rychlý zásah a první krok, který oznámil na tiskové konferenci, ale musí nepochybně následovat kroky další. Zřizovatelé (i školy a rodiče) to ode mne nepochybně dostanou doporučeno. Musí následovat slovo “odpovědnost”. A to poměrně zásadní. Budu vás průběžně informovat. Na právním stanovisku k problému už finišuji.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
