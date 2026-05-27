Ministryně Schillerová: Napravujeme situaci klientů s přiznaným starobním důchodem

27.05.2026 15:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 27. května 2026 k poslaneckému návrhu kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, tento návrh zákona jsme podrobně prodiskutovali v prvním i ve druhém čtení, a proto nyní připomenu to hlavní. Tímto návrhem napravujeme situaci klientů s přiznaným starobním důchodem, kterým vláda, Fialova vláda, od 1. července 2024 odebrala státní příspěvek, ale neumožnila jim systém bez sankcí opustit, pokud neměli splněno požadovaných pět let spoření. Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce bez ohledu na délku spoření a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišli. Po nabytí účinnosti zákona budou mít možnost požádat o navrácení prostředků svou penzijní společnost, které následně tento náklad kompenzuje stát.

Celkový náklad odhadujeme zhruba na 60 milionů korun. To je podle mě nízká cena za obnovení důvěry těchto poctivých střadatelů, že se k nim stát nebude chovat neférově. Každý z vás dnes dá svým hlasováním o tomto návrhu jasně najevo, jestli je pro něj cennějších 60 milionů korun ze státního rozpočtu, nebo důvěra zranitelných seniorů, kteří si v dobré víře spořili na stáří, a nebylo jejich chybou, že je Fialova vláda hodila přes palubu. Proto nemohu souhlasit s pozměňovacím návrhem pana poslance Jakoba, pana předsedy Jakoba, aby byla kompenzace pro seniory vypuštěna.

Pozměňovací návrhy, které předložily paní kolegyně Ančincová a paní kolegyně Richterová, směřují k výraznějším změnám v koncepci doplňkového penzijního spoření. Pokládám je za podnětné a smysluplné návrhy k diskusi, ale není na místě, abychom v rámci této relativně jednoduché poslanecké novely řešili koncepční dlouhodobé změny třetího penzijního pilíře. Na Ministerstvu financí, jak jsem vás včera informovala, za tímto účelem v současnosti dokončujeme novelu, která výrazně zatraktivní a zefektivní třetí penzijní pilíř. Bude brzy předložena do mezirezortního připomínkového řízení. Právě v rámci této novely bude prostor pro diskuse o koncepčních změnách třetího pilíře. A já se na tu diskusi těším a věřím, že celou řadu těch návrhů, se kterými přicházíme a které odborná veřejnost přijímá velmi pozitivně. Odbornou veřejností myslím, ať jsou to různé výzkumné agentury, ať je to Akademie věd, zástupci, se kterými spolupracujeme, a která samozřejmě bude také určitým třaskavým tématem, zejména s ohledem, kdy navrhujeme dramatické snížení poplatků penzijním společnostem.

Takže dnes odmítnu, vážené poslankyně, váš návrh. Já ho dnes odmítnu, ale z těchto důvodů, protože do toho mezirezortu to pošleme, troufnu si říct, v řádu dnů. Teď dokončujeme politické debaty. Takže abych vysvětlila, proč to odmítnu, protože nechci zatížit tuto poměrně jednoduchou novelu. Chci, aby se dostali starobní důchodci postižení tím uvězněním v penzijním systému co nejdříve ke svým penězům, protože už na to čekají poměrně dlouho a čas kvapí. Děkuju vám za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

