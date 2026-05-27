Richterová (Piráti): Aby mohl antimonopolní úřad zakleknout na kartely

Srdečně zdravím, krásný dobrý den, vážené paní kolegyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bude to stručné. Rádi bychom za Piráty navrhli tři klíčové balíčky, tři klíčové návrhy pro naši zemi, jak ji posunout dopředu. Aby byly předřazeny, aby se projednávaly konečně, protože jsme je připravili, jak jsme slibovali občanům, hned po volbách a jsou tady od podzimu nahrané ve sněmovních systémech. Takže k předřazení dnes – žádáme a nabízíme tisk, sněmovní tisk číslo 4, bod 31, je to novela zákona o daních z příjmů, ale je to rodinný balíček. Je to balíček, ve kterém máme opatření na podporu rodin, mladých, valorizaci rodičovského příspěvku, trvalou a předvídatelnou, stabilní a férovou, máme v něm valorizaci slevy na poplatníka. Čili zachování stabilního zdanění všech pracujících lidí v naší zemi, a doporučujeme vašemu zvážení ten rodinný balíček jako celek, protože taky řeší příjmy. Rodinný balíček, tisk číslo 4, na předřazení na první bod dnes.
Jako druhou věc jsme v této Sněmovně chtěli předložit zákon, který může pomoci opět nejenom s příjmy, ale se zvýšením důvěry v náš stát, s efektivitou fungování naší země. Je to tisk číslo 5, je to bod 32, je to novela zákona o ochraně hospodářské soutěže. Navrhuji předřazení na druhý bod dnes – a o co jde, je, aby bylo snazší pro antimonopolní úřad opravdu fungovat ve vztahu k těm největším hráčům, opravdu kleknout na kartely a reálně tak pak snížit ceny potravin pro lidi. Reálně tak zajistit, že nebude tak snadné obejít pravidla, která už dnes by měla platit, ale nejsou funkčně vymahatelná. Je to návrh, který byl projednávaný například na podvýboru pro ochranu spotřebitele, a zaznívala myslím velmi kladná stanoviska od úředníků, protože ty konkrétní kroky byly připravované za období minulé vlády a ten soubor, ten celý tisk číslo 5, který se týká antimonopolního úřadu a opravdu konkrétních funkčních opatření, je inspirovaný funkčními zahraničními recepty. Takže to navrhuji předřadit jako druhý bod dnes.
Takže to navrhuji předřadit jako druhý bod dnes.
A poslední věc – co se týče toho dobrého fungování státu, tak ten stát má fungovat pro lidi, ne pro agromamuty. Myslím, že úplně všichni v této Sněmovně jsme četli, že Evropská unie pozastavila dotace pro firmy spojené s Babišem, protože by je platilo nezákonně. Takže platilo by to nyní Česko ty peníze a to my nechceme. My nechceme peníze pro agroholding, my chceme peníze pro lidi.
A proto je tu třetí návrh předřazení – novela zákona o dani z přidané hodnoty. Je to tisk 168, bod 73 a je to snížení DPH na šest procent u základních potřeb a základních potravin.
A zase – v okolních zemích typu Německo, Polsko a další jsou právě ty základní potraviny zdaněné méně. Ty sazby jsou často mezi pěti a sedmi procenty. My proto navrhujeme šest procent. Jaké je zdanění těch základních potravin u nás dneska? 12 procent a přitom... (Hluk v sále.)
Předseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás prosím o klid v jednacím sále. Tak prosím o klid.
Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. A přitom jíst potřebuje každý a toto snížení daňového zatížení u těch základních potravin, u základních hygienických potřeb, u menstruačních pomůcek a podobně by pomohlo všem rodinám, ale komparativně nejvíc by pomohlo těm rodinám nejchudším.
Takže toto navrhuji k zařazení jako třetí bod dnes: DPH šest procent na základní potraviny – to je ten třetí návrh – antimonopolní úřad a to, aby mohly klesnout ceny potravin, aby důvěryhodně fungoval náš stát, aby mohl akčně, akceschopně fungovat náš antimonopolní úřad – to je druhý návrh. No a ten první návrh, to je rodinný balíček – předvídatelná valorizace rodičovského příspěvku, valorizace slevy na poplatníka a komplexní balíček na podporu rodin v naší zemi.
Děkujeme za zvážení. (Potlesk zprava.)
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku