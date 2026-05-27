Fiala (SPD): Ukázka toho, kam vede klimatické šílenství

Tady máme ukázku toho, kam vede klimatické šílenství. Radnice v Kodani před lety v potravinové strategii doporučila, aby se v hlavním městě ve veřejných institucích, včetně domovů důchodců, snížila spotřeba červeného masa na 80 gramů týdně tak, aby byla metropole „klimaticky odpovědná“. Ačkoli je strategie roky stará, mluvit se o ní začalo až v současnosti poté, co na ni upozornila zastupitelka Kodaně Birgitte Kehler Holstová za progresivní zelenou stranu Alternativa. Ta prohlásila, že se na znečišťování planety nejvíce podílela starší generace. Informovaly o tom Novinky. Oxid uhličitý či případně methan jsou přírodní plyny, produkty životy. To není žádné znečištění! Klimatičtí totalitáři chtějí člověka zotročit svými šílenými příkazy a chtějí zničit ekonomiku a průmysl. To nesmíme u nás dopustit!
Vedení dánské metropole snížení spotřeby červeného masa, kam patří hovězí, jehněčí nebo telecí maso, doporučilo v roce 2019. Vzápětí byly vydány příručky, které vypracovala Kodaňská správa zdravotnictví a péče pod vedením Sisse Marie Wellingové (Socialistická lidová strana), která je dnes primátorkou Kodaně. Příručka podle serveru Snopes uvádí, že „se zabývá praktickými návrhy a inspirací pro dosažení cílů“. Na straně 45 se doporučuje, aby domovy důchodců omezily konzumaci hovězího, telecího a jehněčího masa na maximálně 80 gramů týdně. To vychází na zhruba 11 gramů denně.
Nynější spor odstartoval ve chvíli, kdy přišla žádost, aby se z této potravinové strategie, která slouží pouze jako doporučení, vyjmuly domovy pro seniory. Birgitte Kehler Holstová tuto možnost na zasedání městské rady letos 30. dubna razantně odmítla. „Každý, včetně seniorů, musí přispět k dosažení našich klimatických cílů,“ řekla Holstová. A dodala: „Právě ta generace způsobila nejvíce škod.“
