Německá AfD se chystá do vlády. A SPD s ní plánuje další spolupráci

Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Milan Urban, předseda zastupitelského klubu SPD na pražském magistrátu, k tomu poznamenal, že „tohle není jen německý příběh. Je to signál, že Evropa se vzdaluje vlastním lidem. Občané mají pocit, že jejich problémy nejsou slyšet, že se řeší všechno možné, jen ne jejich životní realita. … Evropa musí najít cestu zpět k hodnotám, na kterých vznikla. K odpovědnosti, k bezpečí, k ochraně vlastních občanů. Pokud to neudělá, budou podobné výsledky přicházet z dalších zemí. A není se čemu divit, lidé si volí ty zástupce, kteří jim nabízejí řešení.“
Urban potvrdil, že se chystá vystoupit na konferenci AfD v Drážďanech. Potvrdil to ve chvíli, kdy se předpokládá, že AfD vyhraje zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Server magazínu Der Spiegel upozornil, že AfD může překonat hranici 40 procent, a pokud bude v tomto trendu pokračovat až do zemských voleb, které se odehrají po prázdninách, AfD může v tomto zemském parlamentu dokonce sama získat vládní většinu.
Dr. Ing. Milan Urban
Průzkum, který pro Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) provedl průzkumný ústav Infratest dimap, ukázal, že strana vede se 41 procenty, daleko před CDU s 26 procenty,“ napsal Der Spiegel.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Urban konstatoval, že AfD je demokraticky zvolenou opoziční stranou, která jen vystupuje kriticky k řadě témat. A to je podle Urbana jednoznačně správně.
„Pokud se začne automaticky nálepkovat každý, kdo upozorní na selhání státu nebo EU, pak se nejedná o ochranu demokracie, ale o její oslabování. Politika má být o lidech, ne o tom, kdo koho rychleji označí za extremistu, ale o tom, co jsou schopni politici udělat pro lidi své země,“ zdůraznil Urban.
Der Spiegel upozornil, že 43 procent voličů si přeje, aby příští vládu vedla AfD. Čtyřicet čtyři procent by si představovalo, aby v čele zemské vlády stanul raději politik CDU.
„Pokud by byl ministerský předseda volen přímo, lépe si vede úřadující Sven Schulze (CDU) s 36 procenty před kandidátem AfD, vedoucím kandidátem Ulrichem Siegmundem (32 procent),“ upozornil také Der Spiegel.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Uli Hoeneß, čestný prezident slavného fotbalového klubu FC Bayern, pronesl nahlas, že je na čase s AfD mluvit. „Myslím, že je docela dobré, když dostanou šanci v té či oné zemi. Pak je můžete opravdu dostat na háček,“ naznačil Hoeneß v rozhovoru pro Spiegel. AfD by tak podle něj měla dostat možnost předvést, co dovede. A případně se i znemožnit, pokud si nepovede dobře.
Podle deníku Bild se v CDU dokonce rozvíjejí debaty, zda není na čase vyměnit kancléře. Tedy ještě během aktuálního volebního období sesadit Friedricha Merze.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku