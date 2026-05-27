Hrdina proti Trumpovi, teď razie. Sánchezova strana v obřím průšvihu

27.05.2026 15:59 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Španělská vládní Socialistická dělnická strana (PSOE) čelí vážnému tlaku poté, co Civilní garda provedla razii v jejím ústředním sídle v Madridu. Zásah, který je součástí širšího vyšetřování korupce a nelegálního financování, přichází jen krátce po obvinění manželky premiéra Pedra Sáncheze a expremiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera. Zatímco opozice v čele s baskickými nacionalisty žádá předčasné volby, premiér obvinění odmítá a hovoří o politickém motivu.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Španělský premiér Pedro Sánchez

Španělská civilní garda provedla ve středu razii v centrálním sídle vládnoucí Socialistické dělnické strany (PSOE) premiéra Pedra Sáncheze v Madridu.

 

 

Operace je součástí probíhajícího vyšetřování možného finančního provinění a korupce spojeného se členy strany. Podle dostupných informací se zaměřuje na podezření z nelegálních plateb a pokusů o ovlivňování policejní a soudní kauzy, které by mohly poškodit stranu.

 

 

Prohlídka sídla PSOE představuje další vážný úder pro menšinovou vládu Pedra Sáncheze, jehož socialisté jsou v posledních měsících sužováni sérií korupčních skandálů.

 

 

Jen před několika týdny byla formálně obviněna manželka premiéra Begoña Gómezová z korupce, zpronevěry, zneužití vlivu a dalších trestných činů spojených s jejími aktivitami na Complutenské univerzitě v Madridu.

 

 

Vyšetřování se táhlo dva roky a obvinění zahrnuje využívání postavení manželky premiéra k prosazování soukromých zájmů a získávání veřejných prostředků.

Esteban volá po předčasných volbách

K ranní razii v sídle PSOE došlo pouhý týden poté, co Národní soud obvinil bývalého premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera, klíčového Sánchezova spojence a dlouholetého socialistického vůdce, z praní špinavých peněz, obchodování s vlivem a dalších trestných činů.

 

 

Sánchezova vláda čelí rostoucímu tlaku opozice i veřejnosti. O víkendu se v Madridu konaly masové demonstrace, na nichž tisíce lidí požadovaly premiérův odchod kvůli korupčním aférám v jeho okolí. Protestující obviňovali socialistickou vládu ze systematického zneužívání moci.

Aitor Esteban, předseda Baskické nacionalistické strany, v neděli prohlásil, že by Sánchez měl vyhlásit předčasné volby do konce roku, a argumentoval tím, že pro premiéra by bylo „velmi obtížné“ zůstat u moci až do konce současného volebního období v srpnu 2027.

 

 

PSOE zatím razii označuje za rutinní krok a slibuje plnou spolupráci s vyšetřovateli. Premiér Sánchez obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná. Situace nicméně vyvolává otazníky nad dalším osudem jeho kabinetu, který se opírá o křehkou podporu menších stran.

Včera hrdina a symbol odporu proti Trumpovi, dnes terč kritiky

Ještě nedávno byl Pedro Sánchez částí evropské levice vnímán jako hrdina a symbol odporu proti pravicovým tendencím, především díky svému kritickému postoji vůči Donaldu Trumpovi. Veřejnoprávní Český rozhlas o něm jen před pár dny informoval jako o představiteli progresivní levice, který se staví proti autoritářským trendům. Psal o něm jako o fotogenickém socialistovi, jenž tmelí levici, kritizuje Trumpa a snaží se nejít s davem.

Dnes však proti jeho vládě protestují ve Španělsku statisíce lidí a korupční kauzy ohrožují stabilitu celé vlády.

 

 

Událost neušla ani českému europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL). „Španělská protikorupční policie provedla razii v sídle vládní socialistické strany PSOE premiéra Pedra Sáncheze. Vyšetřování se týká podezření na nelegální financování vládní strany a dalších korupčních kauz v nejbližším okolí premiéra. V podezření jsou jeho manželka, bratr i několik bývalých klíčových spolupracovníků. Evropa potřebuje transparentnost, odpovědnost a nulovou toleranci vůči korupci — bez ohledu na politickou příslušnost,“ napsal na síti X.

 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Český rozhlas , korupce , policie , Španělsko , zahraničí , razie , Zdechovský , Sánchez , Socialistická dělnická strana , Baskická nacionalistická strana

