Hrdina proti Trumpovi, teď razie. Sánchezova strana v obřím průšvihu

Španělská civilní garda provedla ve středu razii v centrálním sídle vládnoucí Socialistické dělnické strany (PSOE) premiéra Pedra Sáncheze v Madridu.
NEW: Spain’s anticorruption police raided the headquarters of Prime Minister Pedro Sánchez’s Socialist Party in Madrid today, deploying elite Civil Guard agents from the UCO to collect evidence in an investigation into alleged illegal party financing.— OSINT News (@OSINTNewsqrb) May 27, 2026
Operace je součástí probíhajícího vyšetřování možného finančního provinění a korupce spojeného se členy strany. Podle dostupných informací se zaměřuje na podezření z nelegálních plateb a pokusů o ovlivňování policejní a soudní kauzy, které by mohly poškodit stranu.
Officers of Spain's Civil Guard entered the Socialist Party’s main office in Madrid early Wednesday to request that certain information be handed over https://t.co/XAYY1DIgXi— Bloomberg (@business) May 27, 2026
Prohlídka sídla PSOE představuje další vážný úder pro menšinovou vládu Pedra Sáncheze, jehož socialisté jsou v posledních měsících sužováni sérií korupčních skandálů.
Spanish police raid offices of PM Pedro Sánchez’s party https://t.co/95k5esAZdl— Financial Times (@FT) May 27, 2026
Jen před několika týdny byla formálně obviněna manželka premiéra Begoña Gómezová z korupce, zpronevěry, zneužití vlivu a dalších trestných činů spojených s jejími aktivitami na Complutenské univerzitě v Madridu.
?? La UCO halla en la cuenta de la asesora de Moncloa asistenta de Begoña Gómez más de 200 correos vinculados con el software.— La Razón (@larazon_es) May 26, 2026
?? Tras analizar sus comunicaciones, concluye que Cristina Álvarez participaba "de forma habitual" https://t.co/fEP8wLzprM
Vyšetřování se táhlo dva roky a obvinění zahrnuje využívání postavení manželky premiéra k prosazování soukromých zájmů a získávání veřejných prostředků.
Esteban volá po předčasných volbách
K ranní razii v sídle PSOE došlo pouhý týden poté, co Národní soud obvinil bývalého premiéra Josého Luise Rodrígueze Zapatera, klíčového Sánchezova spojence a dlouholetého socialistického vůdce, z praní špinavých peněz, obchodování s vlivem a dalších trestných činů.
Spain’s Civil Guard raided the Socialist Party’s headquarters in Madrid as part of an investigation linked to former party “fixer” Leire Díez.— euronews (@euronews) May 27, 2026
Investigators are examining whether Díez acted independently or on behalf of the party or government. pic.twitter.com/mwB5xKTB7B
Sánchezova vláda čelí rostoucímu tlaku opozice i veřejnosti. O víkendu se v Madridu konaly masové demonstrace, na nichž tisíce lidí požadovaly premiérův odchod kvůli korupčním aférám v jeho okolí. Protestující obviňovali socialistickou vládu ze systematického zneužívání moci.
Aitor Esteban, předseda Baskické nacionalistické strany, v neděli prohlásil, že by Sánchez měl vyhlásit předčasné volby do konce roku, a argumentoval tím, že pro premiéra by bylo „velmi obtížné“ zůstat u moci až do konce současného volebního období v srpnu 2027.
The end of Pedro Sánchez?— euronews (@euronews) May 27, 2026
The indictment of former Spanish Socialist PM Zapatero over alleged corruption is a "huge blow" and could be the final straw for Pedro Sánchez’s government, our Spain correspondent Rafael Salido tells #EuropeToday from Madrid.
PSOE zatím razii označuje za rutinní krok a slibuje plnou spolupráci s vyšetřovateli. Premiér Sánchez obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná. Situace nicméně vyvolává otazníky nad dalším osudem jeho kabinetu, který se opírá o křehkou podporu menších stran.
Včera hrdina a symbol odporu proti Trumpovi, dnes terč kritiky
Ještě nedávno byl Pedro Sánchez částí evropské levice vnímán jako hrdina a symbol odporu proti pravicovým tendencím, především díky svému kritickému postoji vůči Donaldu Trumpovi. Veřejnoprávní Český rozhlas o něm jen před pár dny informoval jako o představiteli progresivní levice, který se staví proti autoritářským trendům. Psal o něm jako o fotogenickém socialistovi, jenž tmelí levici, kritizuje Trumpa a snaží se nejít s davem.
Dnes však proti jeho vládě protestují ve Španělsku statisíce lidí a korupční kauzy ohrožují stabilitu celé vlády.
NEW: Spain's Civil Guard elite anticorruption unit raided the national headquarters of Prime Minister Pedro Sánchez's Socialist Party in Madrid, executing a court order as part of an investigation into alleged illegal party financing.— Global Report (@Global_ReportHQ) May 27, 2026
Událost neušla ani českému europoslanci Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL). „Španělská protikorupční policie provedla razii v sídle vládní socialistické strany PSOE premiéra Pedra Sáncheze. Vyšetřování se týká podezření na nelegální financování vládní strany a dalších korupčních kauz v nejbližším okolí premiéra. V podezření jsou jeho manželka, bratr i několik bývalých klíčových spolupracovníků. Evropa potřebuje transparentnost, odpovědnost a nulovou toleranci vůči korupci — bez ohledu na politickou příslušnost,“ napsal na síti X.
Španělská protikorupční policie provedla razii v sídle vládní socialistické strany PSOE premiéra Pedra Sáncheze. ????— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 27, 2026
Vyšetřování se týká podezření na nelegální financování vládní strany a dalších korupčních kauz v nejbližším okolí premiéra. V podezření jsou jeho manželka, bratr i…
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
