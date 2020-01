Bartoš (Piráti): Návštěvnost Sněmovny panem premiérem je skutečně žalostná

Já bych se také chtěl připojit k otázkám programu a zejména priorit, které nám jsou panem premiérem, který zde opět není, prezentovány.

V současné době se vede velká debata o původní vládní návrh a rekodifikace stavebního řízení, který pro paní ministryni Dostálovou připravila Hospodářská komora. Já bych se chtěl i ptát pana premiéra, kdyby chodil na interpelace, jak to tedy ve skutečnosti je, protože ministerstvo jako celek hovoří o tom, že věc s nimi vlastně není ani diskutována, že probíhá debata mezi Hospodářskou komorou a ministerstvem o vypořádání připomínek. Ty připomínky k vládnímu návrhu zákona vypořádává Hospodářská komora. To mi přijde velmi zvláštní. Ale zejména se mi jeví, že pan premiér jaksi přebral iniciativu, ostatně jak to dělá v celé řadě věcí, a Ministerstvo pro místní rozvoj, od kterého má tento zákon pocházet, už to vůbec neřídí.

Byli jsme svědky jistého dialogu, který zahájila Poslanecká sněmovna. A já jsem rád, že se poslanci angažují v pracovních skupinách, kdy se pracovní skupina, která se zabývala digitální technickou mapou, která má zrychlit stavební řízení, sešla se zástupci ministerstva i tedy s panem premiérem, a jak je vidět, pan premiér není spokojen s tím, jakým způsobem se ubírá rekodifikace stavebního práva. Já jsem v knížce toho programu Hnutí ANO četl o těch chytrých městech, tam města budou s námi mluvit a měnit budovy teplotu, a myslel jsem si, že jedna z priorit je i výstavba, je dostupné bydlení, je zefektivnění stavebního řízení.

Když tedy pan premiér iniciativně do této věci zasahuje a Ministerstvo pro místní rozvoj už evidentně je pouze překážkou mezi Hospodářskou komorou a firmami, jejichž zájem je stavět nehledě na zákony, probíhá zde dialog Andrej Babiš, premiér České republiky a Hospodářská komora, v této věci, jak budeme dále postupovat? Jestli stavební zákon, který má rušit ty stavební úřady, které jsou v regionech a chce je přesouvat do nějakého centrálního úřadu, což je hodnoceno všemi jako naprostý nesmysl, který spadne pod stůl, nebo budeme připravovat nový stavební zákon, třeba ve spolupráci s tou pracovní skupinou pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je tedy politickým partnerem přípravy tohoto zákona, pokud to v danou chvíli není Ministerstvo pro místní rozvoj, na koho se mají poslanci obracet. Já bych tyto odpovědi potřeboval vědět od pana premiéra, protože vize chytrých měst má jeden předpoklad, že ty chytré domy, že ty infrastrukturní stavby i v rámci města, které jsou podmínkou rozvoje aglomerací, budeme stavět.

Máme-li zrychlit stavební řízení, připadá mi, že aktivita, kterou v tuto chvíli přebírá premiér od Ministerstva pro místní rozvoj, k tomuto nevede. Musím říci, že jediný zásadní krok ve věci zrychlení stavebního řízení učinila Sněmovna skrze svoji aktivitu k digitální technické mapě, kde místo pana premiéra vlastně plní jeho sen, protože vyjednala podporu Poslanecké sněmovně s ministerstvy. Aspoň budeme mít v následujících letech ten digitální základ. V této věci se neděje nic. Byl bych velmi rád, kdyby pan premiér chodil na ty interpelace, protože to vypadá, že on vede prakticky každou skupinu, která se týká nějaké větší změny, i když podle mého názoru tomu tak není, a mohl by poslancům na to odpovědět. Tuto možnost bohužel nemáme.

Když se dívám na statistiky návštěvnosti Sněmovny panem premiérem v minulém roce, jak na písemné, tak na ústní interpelace, tak je skutečně žalostná. A dopisovat si ve strohých dopisech s náměstky či s úředníky ministerstva skutečně není postačující pro to, abychom se v důležitých věcech, jako je urychlení stavebního řízení, posouvali dál.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Plošné sledování je naprosto nepřípustný zásah do soukromí lidí Bartoš (Piráti): Máme tolik témat, kterým se musíme věnovat... a věnujeme se střetu zájmů premiéra Bartoš (Piráti): S Piráty víte, na čem jste. Máme vizi a chceme se podílet na řízení země Bartoš (Piráti): Současné vládě musíme nabízet plnohodnotnou alternativu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.