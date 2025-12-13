Farský (STAN): Odmítat pomoc ruskými penězi Ukrajině je špatně

Ukrajině dochází peníze. Je válkou vyčerpaná lidsky i ekonomicky. Zkázu způsobilo a způsobuje Rusko.
V Evropě leží více jak 140 miliard euro patřících Rusku.
Plán je poskytnout je Ukrajině, aby sebe i nás mohla dále bránit.
Aby se prostě bránila ruskými penězi proti ruské agresi.
Pokud Ukrajině nepomůžeme a Rusko ji porazí, náklady, které zaplatíme budou mnohonásobně vyšší, než byť i maximální riziko spojené s ručením za půjčku.
Odmítat pomoc ruskými penězi Ukrajině je špatně z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Ohrozí naši bezpečnost a v budoucnu zvýší naše náklady.
Morálky je v tom málo, jsou to prosté kupecké počty, tak doufám, že to Andreji Babišovi včas dojde.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV