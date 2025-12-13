Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů

14.12.2025 11:37 | Monitoring

Daniel Sterzik čili Vidlák splnil, co slíbil a vrátil se do pozice blogera komentujícího svým pohledem na věc to, co vidí. A při pohledu na aféru Spolku D a drony pro Ukrajinu, kterou šetří vojenská policie, ho napadlo jedno srovnání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem v pozadí.

Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů
Foto: Archiv PL
Popisek: Daniel Sterzik zvaný Vidlák

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

72%
23%
2%
1%
2%
hlasovalo: 16855 lidí
Při pohledu na současné dění v Česku napadla Daniela Sterzika alias Vidláka hned dvě srovnání. V prvé řadě srovnání aféry s drony Nemesis od Spolku D s korupčním skandálem, s nímž se potýká Ukrajina. Vidlák považuje za příhodné, že kauza se zlatým záchodem Timura Mindiče se objevila zrovna v době, kdy se na frontě Ukrajincům příliš nedaří a Rusové postupují na několika místech. Dalo by se říct, že Ukrajinská národní protikorupční agentura pracuje bez ohledu na válečnou situaci, což může svědčit o skutečné snaze Ukrajiny bojovat proti korupci.

Vidlák to však vidí jinak. Má za to, že Američané mohli dát pracovníkům této agentury pokyn, aby se do práce dala zrovna v době, kdy byl na stole rusko-americký plán na ukončení války, aby Zelenskému a jeho lidem připomněli, jak silné jsou jejich pozice.

Vidlák poté nabídl ještě jedno přirovnání. Přirovnání ke kauze z roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase (ODS) poté, co na Úřad vlády ČR vtrhl dnešní senátor, tehdy policista Robert Šlachta. A vyprávěl veřejnosti velký příběh o desítkách kilogramech zlata a mnoha dalších věcech. Vidlák konstatoval, že celá kauza nakonec vyzněla minimálně do ztracena, ale to bylo až dlouho poté, co Nečas padl a zásadně se změnilo rozložení politických sil v Česku. Tehdy už výsledky soudních líčení s Petrem Nečasem a Janou Nagyovou, kteří se mezitím stihli vzít a zase rozvést, řadu lidí vůbec nezajímá. I tady Vidlák vyslovil spekulaci, zda kdosi nezatahal za nitky zrovna ve chvíli, kdy se to hodilo, aby zásah na Úřadu vlády proběhl zrovna v době, kdy se to hodilo. Třeba někdo z Washingtonu.

No a teď tu máme kauzu s drony Nemesis od Spolku D s hercem Ondřejem Vetchým a dalšími aktéry. I tady má Vidlák pocit, že se Vojenská police dala do práce zrovna ve chvíli, kdy se mění vláda. A kdy není v zájmu zastánců rusko-americké dohody, aby byla Ukrajina posilována další pomocí.

„Celá akce vojenské policie jednoznačně směřovala proti Hradu. Protože celý ten Spolek D jsou kamarádi Petra Pavla. Vetchý, Hasala, Foltýn, Mikulecký… to jsou všechno Pavlovi lidé. Největší rusofobové až rusožrouti, nejfanatičtější a nejzavilejší zastánci války na Ukrajině, kteří to myslí vážně. Tihle už skutečně ve válce jsou a podle toho se k tomu staví. Oni už neřeší nějaké mezinárodní nebo válečné právo. Oni jsou prostě jednou stranou konfliktu a snaží se vyhrát, nikoliv dodržovat zákony,“ vyložil svůj pohled Vidlák.

A hned pokračoval.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

97%
1%
2%
hlasovalo: 18637 lidí
„Když se podíváte do současné Poslanecké sněmovny, tak vidíte naprosto rozložený demoblok. Vrcholem jejich schopností je jízda vlakem na Slovensko v čele s NeanDr. Jakobem, kde o jejich setkání Šimečka raději ani nereferoval. Rakušan v podstatě zmizel ze scény, Fiala začal blouznit, Černochová se mstí, Stanjura je úplně mimo a Hřib s Richterovou už musejí být směšní i sami sobě. Jsou prostě v háji, přišli o krytí a museli být hodně neoblíbení mezi vrcholovým úřednictvem po celé ty čtyři roky. Zbývá už jen Hrad. Ten má ještě nějakou sílu. Ten jediný ještě hájí evropské hodnoty. A ejhle, přesně ve správnou chvíli tu máme proti Hradu trestně i mediálně výrazný útok,“ uvedl Vidlák.

Myšlenkovou konstrukci završil ještě jednou poznámkou.

„Zatýká se, vyslýchá se, dělají se domovní prohlídky… Všechno se to děje v době, kdy Donald Trump tlačí Ukrajinu do mírové dohody a mluví o tom, že USA budou v Evropě podporovat konzervativní síly a konzervativní politiky. V americkém podání, to vypadá nějak takhle, ne? Včerejší kamarádi jsou obviněni z korupce a pak už je to snadné. Na Ukrajině mají Američané NABU, že by u nás měli vojenskou policii? Na soudech nezáleží. Ty budou až za dlouho a v době, kdy rozhodnou, už to dávno nebude nikoho zajímat,“ konstatoval.

„Razie vojenské policie přišla přesně ve chvíli, kdy prezident přišel o svou zdržovací zbraň, jmenoval Babiše premiérem a vyhlásil datum jmenování vlády. O dva dny později mu ,kontráši' jdou po jeho kamarádech. Ano, obvinění vypadají závažně, ale nehodlám být hlupák, abych si myslel, že policii poslal někdo kvůli chybějícím razítkům a pasům. Na záchvaty práva a spravedlnosti prostě nevěřím. Zato věřím na mocenské hry a toto je hra na oslabení prezidenta a Hradu jako celku,“ završil úvahu.

Psali jsme:

Vidlák má návrh pro zelené děti i jejich učitele
Ještě 14 dní. Vidlák dává limit na Babiše s Pavlem
Umlčený Vidlák má podezření, co chystají lidé kolem Pavla
Náhoda? Pšenák a Rakušan. Vidlák vidí souvislost

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česko , korupce , Nečas , ODS , Rusko , Ukrajina , USA , válka , vláda , Vetchý , Trump , Nemesis , drony , Vidlák , Řehka , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Sterzik , NABU

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Vidlák?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Jaroslav Komínek byl položen dotaz

Máte pro svá tvrzení o zlodějích nějaké důkazy?

Tvrdíte - Fialova zlodějská banda. Kdo přesně a jaké proto máte důkazy? Netvrdím, že v ODS nedochází třeba ke korupci, ale v jaké straně u nás k ní nedochází?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů

11:37 Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů

Daniel Sterzik čili Vidlák splnil, co slíbil a vrátil se do pozice blogera komentujícího svým pohled…