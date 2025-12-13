Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů

Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Vidlák to však vidí jinak. Má za to, že Američané mohli dát pracovníkům této agentury pokyn, aby se do práce dala zrovna v době, kdy byl na stole rusko-americký plán na ukončení války, aby Zelenskému a jeho lidem připomněli, jak silné jsou jejich pozice.
Vidlák poté nabídl ještě jedno přirovnání. Přirovnání ke kauze z roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase (ODS) poté, co na Úřad vlády ČR vtrhl dnešní senátor, tehdy policista Robert Šlachta. A vyprávěl veřejnosti velký příběh o desítkách kilogramech zlata a mnoha dalších věcech. Vidlák konstatoval, že celá kauza nakonec vyzněla minimálně do ztracena, ale to bylo až dlouho poté, co Nečas padl a zásadně se změnilo rozložení politických sil v Česku. Tehdy už výsledky soudních líčení s Petrem Nečasem a Janou Nagyovou, kteří se mezitím stihli vzít a zase rozvést, řadu lidí vůbec nezajímá. I tady Vidlák vyslovil spekulaci, zda kdosi nezatahal za nitky zrovna ve chvíli, kdy se to hodilo, aby zásah na Úřadu vlády proběhl zrovna v době, kdy se to hodilo. Třeba někdo z Washingtonu.
No a teď tu máme kauzu s drony Nemesis od Spolku D s hercem Ondřejem Vetchým a dalšími aktéry. I tady má Vidlák pocit, že se Vojenská police dala do práce zrovna ve chvíli, kdy se mění vláda. A kdy není v zájmu zastánců rusko-americké dohody, aby byla Ukrajina posilována další pomocí.
„Celá akce vojenské policie jednoznačně směřovala proti Hradu. Protože celý ten Spolek D jsou kamarádi Petra Pavla. Vetchý, Hasala, Foltýn, Mikulecký… to jsou všechno Pavlovi lidé. Největší rusofobové až rusožrouti, nejfanatičtější a nejzavilejší zastánci války na Ukrajině, kteří to myslí vážně. Tihle už skutečně ve válce jsou a podle toho se k tomu staví. Oni už neřeší nějaké mezinárodní nebo válečné právo. Oni jsou prostě jednou stranou konfliktu a snaží se vyhrát, nikoliv dodržovat zákony,“ vyložil svůj pohled Vidlák.
A hned pokračoval.
Myšlenkovou konstrukci završil ještě jednou poznámkou.
„Zatýká se, vyslýchá se, dělají se domovní prohlídky… Všechno se to děje v době, kdy Donald Trump tlačí Ukrajinu do mírové dohody a mluví o tom, že USA budou v Evropě podporovat konzervativní síly a konzervativní politiky. V americkém podání, to vypadá nějak takhle, ne? Včerejší kamarádi jsou obviněni z korupce a pak už je to snadné. Na Ukrajině mají Američané NABU, že by u nás měli vojenskou policii? Na soudech nezáleží. Ty budou až za dlouho a v době, kdy rozhodnou, už to dávno nebude nikoho zajímat,“ konstatoval.
„Razie vojenské policie přišla přesně ve chvíli, kdy prezident přišel o svou zdržovací zbraň, jmenoval Babiše premiérem a vyhlásil datum jmenování vlády. O dva dny později mu ,kontráši' jdou po jeho kamarádech. Ano, obvinění vypadají závažně, ale nehodlám být hlupák, abych si myslel, že policii poslal někdo kvůli chybějícím razítkům a pasům. Na záchvaty práva a spravedlnosti prostě nevěřím. Zato věřím na mocenské hry a toto je hra na oslabení prezidenta a Hradu jako celku,“ završil úvahu.
autor: Miloš Polák